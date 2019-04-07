Dha Yurt Bülteni-8

1)HDP'Lİ TEMELLİ: YSK, YASALARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" dedi.

1)HDP'Lİ TEMELLİ: YSK, YASALARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİ



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" dedi.



HDP'den aday gösterilip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanan belediye başkan adayları, Diyarbakır'da, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında toplandı. Seçimin kesin olmayan sonuçlarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yasaların gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. HDP'li Temelli, "İktidarın seçim sonuçlarını kabul etmez tavrına karşı anayasa kurumları, anayasaya ve hükümlerine göre adım atmalıdır. YSK, anayasal bir kurumdur; seçim adaletine ve seçimin nasıl yapılacağına dair yasalara uymak durumundadır. İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" diye konuştu. Toplantı, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin konuşmasının ardından basına kapalı sürdürüldü.



Görüntü Dökümü



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Toplantının yapıldığı salondan detaylar



Temelli'nin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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(ÖZEL)



2)KÖYLÜLER HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTIYOR







HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı evlerde derin çatlaklar oluştu. Panik yaşanan köyde 15 aile taşındı, diğer ailelerin de evlerini boşaltacağı belirtildi. Çukurca ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde bulunan 55 haneli Ormanlı köyünde son yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi. Dağın yamacında kurulan köyde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Yine Hakkari Şırnak karayolu ile köy yolunda derin çatlaklar meydana geldi. Büyük panik yaşanan köyde, evleri hasar gören 15 aile, ilçe merkezindeki ya da başka köylerdeki akrabalarının yanına yerleşti.



Muhtar Agit Ölmez, köyde geri kalan 40 ailenin de evlerini boşaltmak istediğini, gidecek yer arayışı içerisinde olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Muhtar Ölmez, "Evlerde büyük çapta hasarlar meydana geldi. Hakkari-Şırnak karayolunda çatlaklar oluştu. Dik yamaçlarında bulunan evlerde kaymalar var. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen evlerin bir bölümü boşaltıldı. Köylüler minibüs ve kamyonetlerle evlerini merkeze ve güvenli köylere taşıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



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-Çatlaklar oluşan Hakkari-Şırnak karayolu



-Burada toplanan köylüler



-Heyelan nedeniyel zarar gören evler ve evlerde meydana gelen çatlaklar



-Köy Muhtarı Agit Ölmez'in konuşması



-Evlerini boşaltan köyler



-Eşyalarını taşıyan kadınlar



-Toplanan eşyaların minibüs ve kamyenete yüklenmesi



-Çöken köy yolu



-Çöken yapılar



-Köyden, taşyınanlardan ve zarar gören evlerden detaylar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



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3)DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



Aksaray'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz Yalçın (47) ile iki çocuğu yaralandı, eşi Nermin Yalçın (42) yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 45'nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan gelini aldıktan sonra Nevşehir'e giden düğün konvoyunda bulunan Cengiz Yalçın yönetimindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz Yalçın, çocukları Eren Yalçın (13) ve Fatma Yalçın (18) yaralandı. Eşi Neriman Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden detay



Araçtan detay



Yaralıların ambulansa alınması



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)



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4)KAVGADAN DOLAYI KAYDI BULUNDUĞU İÇİN MAZBATASINI ALAMADI







KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde seçimde muhtarlığı kazanan, ancak kavgadan dolayı kaydı bulunan Fuat Köse'ye (49) mazbatası verilmedi. Seçimler için 15-20 bin lira harcadığını söyleyen Fuat Köse, "Ben bir sürü yatırım yaptım. Adaylığımı kabul etmeseydiler" dedi. 31 Mart seçimlerinde 213 seçmenin bulunduğu Çukurören Köyünde muhtar olabilmek için 3 aday yarıştı. Fuat Köse 85 oy alarak muhtarlığı kazanırken halasının torunu mevcut muhtar Muharrem Efe 57, Hakkı Özbek ise 52 oy aldı. Ancak Fuat Köse, suç kaydı bulunduğundan mazbatasını alamadı. Mazbatasını alamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Fuat Köse, "Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Ama arşiv kaydım olduğundan dolayı bana mazbatamı vermediler. Bana aday olabileceğim söylendi. Ama seçimi kazandıktan sonra böyle bir sıkıntı çıktı. Daha önce bana bir sıkıntı olacağını söyleselerdi adaylığımı koymazdım. İşlediğim bir suçtan dolayı mazbatamı vermiyorlar. Arşiv kaydı hemen kolayca silinen bir olay değil ki. Adli sicil kaydım, sabıka kaydım yok. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.



Kendisinden sonra gelen halasının torunu mevcut muhtar Muharrem Efe'nin kendisi hakkında şikayette bulunduğu ifade eden Köse, "Sonuçta benim bir akrabam. Pişman olduğunu söyleyip şikayetini geri çekmek istedi ama hakim onu değerlendirmeye almamış. Neden almadığını da bilmiyorum. 'Muhtar adaylarına adaylığınız olumluysa adaylığınızı koyun desinler.' Ben bir sürü yatırım yaptım. 15-20 bin lira harcadım. Bunun sorumlusu kim, ben miyim? Gelsin devlet burada araştırsın. Kimin muhtar için uygun olduğunu köylüye sorsun. Eğer bir şikayet olursa devletin vereceğe karara boynum kıldan ince. Ama böyle bir adaletsizlik olmaz. Seçimi 30 oyla kazanmışım. Yani 1-2 oy ile değil. Halkımız benim kötü bir insan olduğumu bilseydi zaten oy vermezlerdi. Kanuni yollardan hakkımı arayacağım. Ne kadar arayabilirim bilmiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Madem ki benim arşiv kayıtlarımın araştırılması için dilekçe vermiş ben de 15 senedir yaptığı muhtarlıkta köye çıkan ödeneklerden, toplanan paralardan ne kadarı harcandı bilmiyorum" dedi.



Arşiv kaydını sildirmek için gittiği Adli Sicil Kaydına dilekçe verdiğini belirten Köse, "2006 yılında kavga etmiştim İstanbul'da. Onun infazının tamamlandığına dair kağıt gelmemiş. Oradan kağıt istemiş Adli Sicil Kaydı. Önümüzdeki hafta çıkar dediler. Belki de silinecek ama bana yetişmedi. İl Seçim Kuruluna gittiğimde benden sonra Muharrem Köse'ye mazbatanın verileceği yazıyor. Ben köye hizmet etmek için adaylığımı koydum. Devlet bana maaş vermesin. Ben maaş istemiyorum. Bana mühürleri versin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Köyden detay



-Fuat Köse röp



Süre: (03.58) Boyutu: (439 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/EFLANİ(Karabük)



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5)LİTVANYA'DAN GELEN İLK UÇAK 'SU TAKI' İLE KARŞILANDI



ANTALYA'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Litvanya'dan ilk kez turist kafilesi getiren uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere karanfil ve yöreye özgü çilek ikramında bulunulurken, pilot ve personeli için pasta kesildi.



Gazipaşa'ya ilk kez gelen ve Litvanyalı turistleri taşıyan GetJet Havayolu'na ait uçak, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Litvanya'nın Vilnius şehrinden Airbus 320 tipi yolcu uçağıyla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları tarafından su takıyla karşılama yapıldı. Uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı.



ÇİLEKLİ VE PASTALI KARŞILAMA



Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, uçaktan inen Litvanyalı turistleri karanfille karşılayarak, ilçede yetişen çilek ikramında bulundu. Havalimanı yetkilileri tarafından ise yolcu uçağının pilot ve personeli için pasta kesildi. Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, kesilen pastayı pilot ve personele ikram etti.



'TURİST GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'



Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa'da turizmin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 2019 turizm sezonunun Gazipaşa ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Litvanya'dan 189 yolcuyla ilk uçak geldi. Bu yılın ilk uçağı olduğu için havalimanında törenle karşıladık. Gelen yolculara karanfil ve yöreye özgü çilek ikramlarımızda bulunduk. Bundan sonra daha çok turist gelmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.



RAKAMI 1.5 MİLYONLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'



Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, "TAV ailesinden biri olan Atatürk Havalimanı'nın kapatılması bizleri üzdüyse de Gazipaşa'ya yeni bir seferin başlaması mutlu etmiştir. Şu anda Gazipaşa'ya 12 ülkeden, 18 havayolu şirketi tarafından uçuş gerçekleştiriliyor. Bu rakam bizim için çok onur verici ve bizleri gururlandıran bir olay. 2018 yılını 1 milyon 215 bin yolcuyla kapattık. Bu sene inşallah onu egale edip, bu rakamı 1.5 milyonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Temennimiz 1.5 milyonları bulmak ve hizmeti daha iyi bir yerlere getirip, daha kaliteli, daha iyi, güzel hizmet vermek. Amacımız hem yolcu sayısını hem de uçuş sayılarını artırarak, turizm ve ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu.



Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, "Gazipaşa'mız ve Alanya'mıza Litvanyalı turist arkadaşlarımız geldi. İlk kez Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inen GetJet Havayoluna ait uçak, yeni sezonun yoğun geçeceğini işaret ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.



'LİTVANYALILAR ALANYA'YI TERCİH EDİYOR'



ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "İnşallah bu uçuşlar yaz boyunca devam edecek. Biz, Doğu Avrupa'da yapılan turizm fuarlarına katıldığımız zaman Alanya'ya yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Bu ilgiye Litvanya'dan gelen turist kafilesiyle şahit olduk. Zira Türkiye'ye gelen Litvanyalı turistlerin yüzde 40'ı Alanya'yı tercih ediyor. İnanıyorum ki Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinden de turistler gelecek. ALTAV olarak Doğu Avrupa'da yaptığımız tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.



Diğer yandan 7 Nisan'dan itibaren haftada 4 gün Airbus 320 tipi yolcu uçağıyla Gazipaşa- Vilnius uçuşlarına başlayacak olan GetJet, bu uçuşlarını ekim ayı sonuna kadar devam ettirecek.



Görüntü Dökümü



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Uçağın su takıyla karşılanışı



Yolcuların inişi



Yolculara karanfil ve çilek verilmesi



Pilot ve personele çiçek verilip pasta kesimi ve ikramı



Genel ve detay görüntüler



RÖP 1: Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz



RÖP 2: Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı



RÖP 3: Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel



RÖP 4: Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu,



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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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