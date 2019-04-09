Dha Yurt Bülteni-8

Adana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 59 eski polise gözaltı kararı (EK)50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Adana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 59 eski polise gözaltı kararı (EK)



50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Adana merkezli 9 ilde, 2'si görevde, 57'si ise Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 59 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 50'sinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ?"Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si aktif görevde, 57'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 59 polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden 50'si gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve örgüt içindeki itirafçıların ifadelerine göre; şüphelilerin örgüt içerisinde zümre başkanı, öğretmen, vekil şahıs olarak adlandırılan 'mahrem imamlara' bağlı bulundukları, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir."



GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,



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SANDIKLI'DA YILLAR SONRA BİR İLK



Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, ilçede 39 yıl aradan sonra aynı partiden ikinci kez belediye başkanı seçilen isim oldu.



Sandıklı'da Adalet Partisi'nden 1965 yılında seçimi kazanan Nimet Özçiftçi üç dönem daha seçimi kazanarak 1980 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yaptı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilen Osman Seyman ise ikinci döneminde Islahatçı Demokrasi Partisi adayı olarak seçimi kazandı. Sandıklı'da Nimet Özçiftçi'den sonra aynı partiden üst üste belediye başkanlığını kazanan olmazken, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kadar, Osman Seyman'dan sonra da aynı isim iki kez üst üste başkan seçilemedi. Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, 31 Mart'ta yeniden seçilerek, üst üste hem aynı partiden seçilen hem de ikinci dönemine seçilen başkan unvanını elde etti.



Başkan Mustafa Çöl, "Bundan 39 yıl önce aynı partiden üst üste belediye başkanlığını kazanmış Nimet Özçiftçi belediye başkanımız vardı. 39 yıl sonra tarih tekrar tekerrür etti. Biz yüksek bir oy farkıyla belediye başkanı seçilmenin mutluluğunu yaşadık. Rabim inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Halkın teveccühüne layık olabilmek, halkın istediğini yapabilmek vatandaş ile hemhal olabilmek bu sonuçlarda en etkili olan şeydi" dedi.



Bundan sonraki ikinci döneminde Sandıklı'ya en güzel hizmetleri yapabilmek için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Başkan Çöl, "30 yıl önce de ayrı partiden iki kez üst üste belediye başkanı seçilmişti. Ama aynı partiden iki defa üst üste belediye başkanı seçimi bizimle 39 yıl sonra tekrarlanmış oldu. O zaman ben de hayatta değildim. Şu an itibariyle 37 yaşındayım. Sandıklı'dan her dönem farklı bir partiden belediye başkanı oluyordu. Artık bizimle böyle bir algı da ortadan kalkmış oldu. Çok kıymetli Sandıklılı kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Belediye binası görüntüsü



Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e vatandaşların hayırlı olsun ziyaretinden görüntü



Belediye Başkanı Mustafa Çöl makamından görüntü



RÖP: Mustafa Çöl (Belediye Başkanı)



Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve bakanlar ile hatıra fotoğraflarından görüntü



Belediye binasında asılı eski başkanlar ve Nimet Özçiftçi fotoğraflarının görüntüsü



309 MB/// 02.47"



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



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PİKNİKTE AĞACI KESİP YAKTILAR



Bolu'da, Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda 4 kişi etleri pişirmek ve ısınmak için kullandıkları odunların bitmesiyle motorlu testere ile ağacın kalın dalını kesip yaktı. O anları bir kişi kahkahalar atıp videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Bolu'da, Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. dün gece saatlerinde Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda piknik yaptı. İçki içen 4 arkadaşın daha sonra mangaldaki kömürleri ve ısınmak için yaktıkları ateşteki odunlar bitti. Ali O. otomobilinde bulunan motorlu testereyi getirerek ormanlık alandaki bir ağacın kalın bir dalını kesti. Bu sırada Sinan D. de o anları kahkahalar içinde videoya kaydetti. Sinan D., daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin sosyal medyadaki bazı arkadaşları ağaç kesilmesine tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü



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-Ağacın kahkahalar içinde kesilmesi



Süre: 0.27-Boyut: 5.70 MB



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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BURSA'DA SOKAĞA YAYILAN KÖTÜ KOKU, CESEDİ ORTAYA ÇIKARDI



Bursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde 10 gündür kendisinden haber alınamayan Cem Dekak'ın (56) cesedini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Dekak'ın ölüm nedeni otopsiyle belrilenecek.



Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi Irgandı Sokak'ta yaşayanlar, bir evden kötü kokular gelmesi nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle, kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Cem Dekak'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Kalp hastası olduğu bildirilen ve arkadaşlarının 10 gündür kendisinden haber alamadığı ortaya çıkan Dekak'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Cem Dekak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Evin önünden detaylar



-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar



-Olay yerinden detaylar



Süre: 00.57 Boyut: 106 MB



Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI



Adıyaman'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.



Abdulkadir Kop yönetimindeki 02 FS 924 plakalı motosiklet ile Şahin Arslan'ın kullandığı 02 RA 416 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kop, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Abdulkadir Kop'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor



Görüntü Dökümü:



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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Ambulansın gelişi



Yaralı sedye üzerinde acil servise götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA



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OSMANİYE POLİSİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ



OSMANİYE'de, Polis teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.



Belediye Asri Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında, İhlas Camii Müezzini Yusuf Bolattan tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehitler için dua yapıldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, beraberindeki Müdür Yardımcıları, Emniyet Amirleri ve bazı kurum müdürleri ile polis memurları ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Müdür Okumuş'a Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve Osmaniye Şehit Polis Aileleri Derneği Başkanı Mahmut Kaplan tarafından şehitler hakkında bilgi verildi.



BABASININ MEZARINI AL BAYRAKLARLA SÜSLEDİ



Diğer yandan, 15 Temmuz günü darbe girişimcileri tarafından Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi 32 yaşındaki Mehmet Karacatilki'nin askeri kıyafetle programa katılan oğlu 8 yaşındaki Emir Hamza'nın, babasının mezarını al bayraklarla süslemesi törene katılanları duygulandırdı. Emniyet Müdürü Okumuş, şehit oğlu ile ilgilenip şehit eşi Halime Karacatilki'ye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Programı, tüm şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.



Görüntü Dökümü



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-Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının Okunması



-Kur'an-ı Kerim okunması



-Törene katılan protokol



-Şehit mezarları başındaki yakınları



-Mezarlıkta dua edilmesinden görüntüler



-Şehit kabirleri ziyaret edilmesi, karanfil bırakılması



-Şehit Karacatilki'nin oğlu Emir Hamza'nın babasının mezarını bayrakla süslemesi



-Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un şehit oğlu ile ilgilenmesi



-Müdür Okumuş'un şehit eşi ile konuşması



-Şehit yakınları ile ilgilenmesi, küçük bir çocuğu kucağına alması



BOYUT: 118 MB SÜRE: 03'50"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA)



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