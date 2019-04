Dha Yurt Bülteni-8

SURİYE'de PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda ağır yaralanan, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, memleketine uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Sayın'ın cenazesinin tören için gasilhaneye getirildiği sırada, annesinin cenazesini bekleyen bir kadın, "Annemi gördüm, seni görmeyeydim" diye gözyaşı dökerek, baygınlık geçirdi. 31 Mart günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit oldu, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sayın, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Halis Sayın'ın ailesi ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Şehit onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Asri Mezarlık Gasilhanesine getirildi. Şehidin naaşının gasilhaneye getirilişi sırasında, vefat eden annesi Hatice Meşi'nin cenazesini bekleyen kızı Emel Meşi gözyaşı dökmeye başladı. Annesinin acısını unutarak şehit onbaşı için 'Askerim, annemi gördüm, sizi görmeyeydim' diyerek baygınlık geçiren Emel Meşi'yi, kendisi gibi ağlayan yakınları teselli etmeye çalıştı.Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, gasilhanede yapılan işlemlerinin ardından Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu. Şehit Halis Sayın'ın cenazesi burada okunan duaların ardından askerler tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi daha sonra götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, memleketi Niğde'ye uğurlandı.



2)ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN İÇİN OKULA, SİYAH GİYİP GELDİLER



VAN'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini, siyah kıyafetler giyerek, protesto etti.



Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz 2 Nisan günü yaşanan olayda Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kuyucu'nun öldürülmesi, Van'ın Erciş ilçesindeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda protesto edildi. Öğretmen ve öğrenciler, bugün okula siyah kıyafetler giyerek geldi.



'ÖĞRETMENLER ÖLDÜRÜLMESİN'



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Öztürk, öğretmeni koruma kanununun acilen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizler Necmettin, Aybüke öğretmenlerin katledilmesini nefretle kınıyoruz. Böyle bir elim olayın yaşanmaması noktasında öğrencilerimizle birlikte farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bugüne özel siyah kıyafetlerini giydiler ve bu tür hadiselerin, elim vakalar doğurduğu noktasında hemfikir olduk. Ben bu konuda idarecilerime, öğretmenlerime ve öğrencilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Necmettin öğretmenimiz gibi hiçbir öğretmenimizin öldürülmesini, elim vakaların yaşanmasını istemiyoruz"dedi.



Okul Müdürü Kenan Yıldız da öğretmenlerin katledilmemesi için acilen öğretmeni koruma kanununun çıkarılması gerektiğini söyledi.



3)11 AYDA 7 AMELİYAT GEÇİREN ECRİN'E, YANLIŞ TEŞHİS İDDİASI



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen Ecrin İnci(5), iddiaya göre 2 kez aynı doktor tarafından 'enfeksiyon' teşhisi konarak, ilaç verilip, evine gönderildi. Ağrısının geçmemesi üzerine tekrar hastaneye götürülen ve apandisitinin patladığı anlaşılan Ecrin, 11 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdi. Baba Necati İnci, yanlış teşhis koyduğunu iddia ettiği doktor hakkında Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na yaptığı şikayetlere rağmen soruşturmaya izin verilmediğini öne sürdü.Çerkezköy'de yaşayan Ecrin İnci, 18 Mayıs 2018 tarihinde karın ağrısı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre Ecrin'i muayene eden doktor, küçük kızın idrar yollarında enfeksiyon olduğu tanısını koyarak, ilaç yazdı. Evine dönen Ecrin, 4 gün sonra tekrar aynı şikayetler nedeniyle ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aynı doktorun tekrar muayene ettiği kıza yine idrar yollarında enfeksiyon olduğu teşhisi konularak, taburcu edildi. Ağrılarının kesilmemesi üzerine farklı bir servise sevk edilen Ecrin'in yapılan muayenede 9 gün önce apandisitinin patladığı ve acilen ameliyata alındı.Küçük kız, 11 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdi.



İnşaatlarda çalışan baba Necati İnci, yanlış teşhis koyduğunu iddia ettiği doktor hakkında Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen valilik ve kaymakamlık, soruşturmaya izin vermedi. Necati İnci, "Kızımı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüm. Kadın doktorun yaptığı muayene sonrası kızımın idrarında iltihap olması ve kana karışmış olması sebebiyle iğne ile ilaç yazdı. Ardından ise taburcu etti. Ancak almış olduğum ilaçların kullanımdan sonra kızımın karın ağrısı geçmedi. İki gün sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde acil bölüme giderek muayene olduk. Burada kızıma serum bağlandı ve tekrar polikliniğe gitmemiz istendi. Ertesi gün 21 Mayıs'ta aynı doktor kızımı ultrason ve röntgene gönderdi. Yaptığı incelemede kızımın idrarında iltihap olduğunu ve kana karıştığını söyleyerek bize ilk seferden farklı olarak şurup yazarak yeniden taburcu etti. Doktorun verdiği şuruplarda fayda etmedi ve iki gün sonra hastaneye gittiğimizde yatış verdi. Kızımın nabzının düşmesi üzerine çocuk genel cerrahi bölümü doktoruna sevk edildik. Buradaki Doktor kızımı muayene eder etmez apandisitinin patladığı söyleyerek, acilen ameliyata aldı" dedi.



'BAŞKA ÇOCUKLARIN CANINA ZARAR GELMESİN'



Kızının teşhis konulduktan sonra 3 günde toplam 5 ameliyat geçirdiğini ifade eden Necati İnci, "O kadın doktor yapmış olduğu hatanın arkasında bile durmamıştır. Kızıma 'geçmiş olsun' dahi dememiştir. Bana hitaben ise 'İstediğin yere şikayet et' diyerek bulunduğu vazifenin ve insan hayatının kendisi için önemli olmadığını bir kez daha göz önüne sermiştir. Ben kızımın canına ve başka çocukların canına bir zarar gelmemesi için insan hayatının önemini hiçe sayan doktor hakkında Tekirdağ Valiliği'ne ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na şikayet dilekçesi yazdım. Ancak soruşturmaya izin verilmedi. Bu sorunumu kime ileteceğim? Elimdeki belgeler doktorun suçunu ortaya çıkarıyor. Yetkililer gelsinler beni de dinlesinler. Görmeden infaz etmesinler. Bizi diri diri gömüyorsunuz, diğerini yaşatıyorsunuz. Böyle adalet mi olur?" diye konuştu.



Baba Necati İnci, elindeki belgelerle birlikte hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.



4)İZMİR'DE, TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 174'ÜNCÜ KURULUŞ YILI KUTLANDI



TÜRK Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yılı İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra anıt şeref defterini imzalayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz" dedi.



İzmir'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli müdür, amir ve polislerin yanı sıra polis okullarındaki öğrenciler de törende hazır bulundu. Şehit aileleri ile gaziler de Emniyet Teşkilatı mensuplarını yalnız bırakmadı.



ANIT DEFTERİNİ İMZALADI



Törenin ev sahibi olarak alandakilerle yakından ilgilenen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ise anıt şeref defterini imzalayan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören daha sonra sona erdi.







5)EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ÖNCE MUHABİR 1 YIL SONRA POLİS OLARAK PASTAYI YEDİ



DENİZLİ'de geçen yıl Polis Haftası programını takip eden muhabirlerden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in elinden pasta yedi. Aradan geçen sürede meslek değiştirip Emniyet Teşkilatına katılan İlnem, bir yıl sonra Müdür Demir'in elinden bu kez polis memuru olarak pastanın tadına baktı. Denizli'de geçen yıl bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem, Polis Haftası kapsamındaki etkinlikleri takip etti. Polisevinde düzenlenen etkinliğe haber yapmak amacıyla giden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, polis müdürleri ve memurlarla birlikte pasta keserken fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekiminin ardından Müdür Demir, kendisini takip eden muhabirlere elleriyle pasta ikram etti. Geçen yıl muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem de Demir'in elinden pasta yedi.



BİR YIL SONRA POLİS OLDU



Emniyet Müdürü Demir'in elinden pasta yiyen gazetecilerden İlnem, daha sonra muhabirliği bırakıp, polis memuru oldu. Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne trafik polisi olarak atanan ve Denizli'de göreve başlayan İlnem, müdür Demir'in karşısına bu kez polis memuru olarak çıktı. İlnem, bir yıl sonra bu kez polis memuru olarak Demir'in elinden pasta yedi.



İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, daha önce muhabir olarak bildiği İlnem'i bir yıl sonra karşısında polis olarak görünce şaşırdığını ifade ederek, "Polis mesleğine olan ilgisini biliyorduk. Muhabirken emniyetin haberlerini yapan bir arkadaşımızdı. Günün birinde bir polis olarak karşıma gelince şaşırmıştım. Polis olacağından haberim yoktu. Hem şaşırdım hem de sevindim. İletişim Fakültesini bitirmiş, alt yapısı olan, halkla ilişkileri iyi olan bir kardeşimizin polis olması önemlidir. Bu örneklerin önümüzdeki süreçte artacağına inanıyorum" dedi.



Mehmet Ali İlnem ise, uzun yıllar muhabir olarak çalıştığını belirterek, "Geçen yıl polis haftası kutlamalarını haber yapmıştım. Müdürüm de bana muhabir olarak pasta ikramında bulunmuştu. Bir yılın ardından çocukluk hayalim olan polis mesleğine kavuştum. 4 aylık polis memuruyum. Bu yılki törenlerde polis memuru olarak görev aldım. Müdürümden tekrar pasta yedim" diye konuştu.



6)GERİ DÖNÜŞÜM GELİRİYLE OKULDA 'BECERİ ATÖLYESİ' AÇILDI



VAN'ın Tuşba ilçesinde Akköprü İlkokulu'nda geri dönüşüm gelirleriyle 'Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı. Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, atölyelerle öğrencilerde çok güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Çocuklar böylelikle öğrenmeyi daha çok sevdiler. Okula devamsızlıklar azaldı ve öğrenci başarıları oldukça yükseldi" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan ve tüm okullarda kurulması hedeflenen tasarım ve beceri atölyeleri, Tuşba'da 850 öğrencisi 37 öğretmeni bulunan Akköprü İlkokulu'nda açıldı. Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında doğu ve güneydoğuda ilk ve tek 'yeşil bayrak' alan okulun atölyeleri ise geri dönüşümden elde edilen gelirle kuruldu. Uzay simülasyonu, bloklar, yaparak öğrenme çalışmaları, zeka oyunları, bitki yetiştirme bölümü, biyolojik çeşitlilik köşesi ve mutfaktan oluşan atölyelerde öğrenciler, teknolojiden el becerisine kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Öğrenmeyi eğlenceye dönüştüren atölyelerde öğrenciler, kendi çiçeklerine bakıp suluyor, balıklarını, kuşlarını besleyerek hayvan ve bitki sevgisi kazanıyor.



GERİ DÖNÜŞÜM GELİRLERİYLE AÇILDI



Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, atölyeleri geri dönüşüm gelirleriyle oluşturduklarını ve hiçbir kamu kaynağı kullanmadan ve yük olmadan yaptıklarını söyledi. Arslan, Bakanlığın 2023 hedefleri doğrultusunda hemen çalışmalara başladıklarını ve okulda atıl durumda olan yerleri değerlendirerek bu atölyeleri kurduklarını anlattı. Arslan, "Tabi ki çocuklar böylelikle öğrenmeyi daha çok sevdiler. Okula devamsızlıklar azaldı ve öğrenci başarıları oldukça yükseldi. Bakanımızın hayallerine, vizyonuna layık olabilmek için bakanlığımızın işini kolaylaştırdık. Bakanlıktan hiçbir maddi talepte bulunmadan ve yük olmadan burayı öğrencilerimize açtık" dedi.



ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYİ SEVDİLER



Okulun öğretmenleri de bu atölyelerin kurulmasına büyük destek verdi. Öğretmen İsmail Kaya, öğrencilerin tasarım-beceri atölyelerine gelmeyi çok istediklerini belirterek, "Burada kendileri keşfediyor kendileri görüyor. Çiçeklerini kendileri ekiyorlar, kuşlarını, balıklarını kendileri besliyorlar. Çocuklara küçük yaştan canlılara, doğaya saygıyı kazandırma bizim için çok önemliydi. Bu dünyada bizden de başka canlıların yaşadığını ve bunu çocuklara hissettirebilmekti amacımız. Sokaklarda kedilere, köpeklere taş atan çocuklar çok fazlaydı. Artık hayvanlara büyük sevgiyle yaklaşıyorlar" dedi.



Öğrenciler de bu atölyelere gelmekten oldukça mutlu olduklarını söyledi.



7)KONYA'DA, OKULLARDA ZİL SESLERİ SUSTU



KONYA'daki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kararıyla ilk ve orta dereceli okullarda, teneffüslerde zil çalma uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler, zil çalmadan teneffüslere çıkıyor. Kentte ilk ve orta dereceli okullarda geçtiğimiz haftadan itibaren teneffüslerde zil sesi kaldırıldı. Amaç hem gürültü kirliliğini önlemek, hem de öğrencilerin zamanın öneminin farkında olması sağlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okullarda zil sesinin kaldırılmasının da sosyal medya hesabından duyurdu. Büyük'ün yayınladığı duyuruda, "Okul zillerimiz susuyor. Çünkü; çocuklarımızın zamanın öneminin farkında olmasını ve onu yönetmeyi okulda öğrenmelerini, çocuklarımızın öğretmenlerimizden 'İyi Dersler'i duymalarını, hasta, yaşlı ve çocukların daha mutlu olmalarını istiyoruz.ö denildi.



Yeni uygulamadan ise bazı öğrenciler memnun olurken, bazıları uygulamanın yararlı olmayacağını düşünüyor.



8)TÜRKÜCÜ AYDIN AYDIN, ÇUKURCA DAĞLARINDA DAĞ KEÇİSİYLE KLİP ÇEKTİ



TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, 'Dağların Kenti Hakkari' albümünün çekimlerini Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaptı. Klibinde, yaralı halde ilçeye bağlı Narlı köyüne inen, tedavisinin ardından da bir daha buradan ayrılmayan dağ keçisine de yer veren Türkücü Aydın, "İnşallah bu dağ keçisi sayesinde diğer hemcinsleri daha çok alkışlanır ve bu hayvanları öldüren insanlara da güzel bir tokat olur" dedi. Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada bestelediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle de ilgi çeken Aydın Aydın, 'Dağların kenti Hakkari' isimli albümünün klip çekimlerini huzur ortamının sağlandığı Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaptı. Aydın Aydın, ilçeye bağlı Narlı köyüne iki yıl önce yaralı halde inen, veteriner hekim tarafından tedavi edildikten sonra bir daha da buradan ayrılmayan, dağ keçisine de klibinde yer verdi. Klipte, Türkücü Aydın ile inatçılığıyla bilenen keçi arasında zaman zaman yaşanan zor anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Klibinde dağ keçisiyle sohbet eden Türkücü Aydın, dağların başkenti sloganının eski Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ben de Hakkari'nin dört bir yanında yaz ve kış aylarının bütün güzelliklerini, bir film gibi klip çektirdim. Tabi dağların başkentinde dağ keçisine teklif götürdüm. Gerçi keçi inadından hiç vazgeçmedi. Ama müziğin sesiyle o inadından vazgeçti ve klibimizin de artisti oldu. Bu bölgede ilk defa bir 'dağ keçisi' başrol oyuncusu oldu. Birkaç yıl önce yaralı halde bir vatandaş alıp onu iyileştiriyor. İnşallah bu dağ keçisi sayesinde diğer hemcinsleri de daha çok alkışlanır ve bu hayvanları öldüren insanlara da güzel bir tokat olur. Lütfen bu hayvanları öldürmeyelim. Onları yaşatalım. Arkadaş edinelim. Kısacası evlatlık edinelim. Yani bir evladımız gibi onları besleyelim. Çünkü onlar da bu doğanın güzel bir parçası, gelinleri, damatları ve de güzel renkleridir" dedi.



