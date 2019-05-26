DHA YURT BÜLTENİ-8

Çayda kaybolan lise birincisi Murat'ın mezuniyet töreni görüntüleri ortaya çıktı (2)

1)ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Van'ın Gürpınar ilçesinde, balık tutarken dengesini kaybedip, düştüğü Zernek Çayı'nda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarından beri sürdürülüyor. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekibi ile AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de katıldı. Okul birincisi Murat'ın bulunması için Zernek Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarını izleyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Çalışmalara yöre sakinleri de destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Polis Sualtı ekibinin çayda yaptığı arama kurtarma çalışmalarındandan detaylar

-Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar

-Gözyaşı döken ailesi

-Detaylar

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2)UYUŞTURUCUYU DEĞİL, HAYATI SEÇTİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında tanıştığı uyuşturucunun bağımlısı haline gelen ve hayatının 12 yılı hapishanede geçen evli ve bir çocuk babası Sinan Yılmaz (31), el sanatları kursu ile hayata tutundu. İlaç tedavisi olmaksızın, sadece kurstaki faaliyetler ile bağımlılıktan kurtularak sağlıklı bir yaşama 'merhaba' diyen Yılmaz, herkesin kendisi gibi ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.

Uyuşturucu ile vedalaşmak isteyen Yılmaz, el sanatları kursu ile tanıştı. Günlerini büyük bölümünü atölyede geçiren Yılmaz, ahşap boyamadan çiçek dikimine kadar birçok alanda kurs aldı. Zamanla uyuşturucudan uzaklaşan Sinan Yılmaz, kurs sayesinde temiz bir hayata 'merhaba' dedi. Duygularını paylaşan Yılmaz, "Hayatımın en güzel yıllarını kaybettim. Uyuşturucu yüzünden hayatımın 12 yılı hapishanelerde geçti. İnsanları tanıma fırsatım oldu. Hapishaneden çıktıktan sonra hamallık yaptım. İş arıyordum ama bulamıyordum. Bir gün iş ararken karşıma Emine Kurtulan Hanım çıktı. Oturduğu sitede bahçıvanlık yapabileceğimi söyledim. Bana bir şans verirse her şeyin değişeceğini ve yeni bir hayata başlayabileceğimi ifade ettim. Sağ olsun Emine Hanım bana bir şans verdi ve işe aldı. Hayatım o andan sonra değişti. Ben evli ve bir çocuk babası biriyim. Ailemle birlikte siteye yerleştik. Artık bir işim vardı, sigortam vardı, bana bir şans verildi ve ben bunu iyi değerlendirmem gerekiyordu. İşten arta kalan zamanımı ise Emine hocamın el sanatları kurs atölyesine giderek bana el işi öğretti. Birçok süs eşyasının yapılmasını bana öğretti. Zamanım çok iyi geçiyor. İlaç ve tedavi görmeden uyuşturucuyu bırakmayı başardım. Benim isteğim herkesin bir ikinci şansı vardır. Kararan hayatları kurtarmak için mutlaka insanlara bir ikinci şans daha verilmeli. Benim uyuşturucuyu bırakmamı sağlayan Emine hocama çok teşekkür ederim" dedi.

Emine Kutlulan ise, insanlara verilen bir şansla hayatların nasıl değiştiğini ve insanları hayata yeniden kazandırmanın mümkün olabileceğini söyledi. Kutlulan, " Ben oturduğum sitenin yöneticisiyim. Bir iş ilanı verdik ve bu ilanı gören Sinan benim yanıma geldi. Durumunu anlattı ve benden bir şans istedi. Bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğini, hayatının artık değişeceği sözünü verdi. Ben de Sinan'a inandım ve güvenerek onu işe aldım. Sinan şimdi 6 aydır çalışıyor. Eşiyle ve çocuğuyla güzel bir hayatı var. Çalışmasında çok memnunuz ve gerçekten kendisine verilen şansı boşa çıkartmadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucuyu bırakan Sinan Yılmaz El sanatları kursuna gelirken

-Sinan Yılmaz el sanatları işi yaparken

-Sinan Yılmaz ve Hocası Emine Kurtulan birlikte el işi yaparken

-Sinan Yılmaz'ın yaptığı el sanatları görüntüsü

-Sinan Yılmaz çalışırken

-Sinan Yılmaz Bebeği kucağında görüntüsü

-Sinan Yılmaz ile röportaj

-Sinan Yılmaz'ın hocası Emine Kurtulan ile röportaj

(Boyut: 506 MB. Süre: 6.30 dakika)

(Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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3)KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ, HAYAT KURTARIYOR

AKSARAY'da kentin tek kadın ambulans şoförü olan Seray Ünlü (26), ekip arkadaşlarıyla birlikte hayat kurtarıyor. 5 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşında iken öğrenmeye başladığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezine bağlı ambulansın şoförlüğünü yapan Seray Ünlü, kentin tek kadın ambulans şoförü olma özelliğini taşıyor. Daha önce Tekirdağ ve İskenderun'da görev yaptığını belirten Ünlü, 3 ay öncede Aksaray'a atandığını belirtti. Acil tıp teknisyeni 2 kadın görevliyle, ihbar üzerine olay yerine gidip, hastaları hastaneye yetiştirmeye çalışan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşında öğrenmeye başladığını söyledi. Polis, olmak isterken sağlık görevlisi olduğunu ve ardından şoförlük yapmaya başladığını ifade eden Ünlü, şunları söyledi:

"Ben küçükken polis olmak istiyordum; fakat sağlıkçı oldum. Babamın ayaklarına ve eline bakarak 9 yaşında araç kullanmayı öğrendim. Ehliyetimi aldıktan sonra aktif bir şekilde araç kullanmaya başladım. Yıllardır araç kullanıyorum ve bu işimi de severek yapıyorum. Hem araç sürüp yeri geldiğinde de arkada sağlıkçı görevimi yapıyorum. Arkadaşlarıma da yardım ediyorum. 3 sağlıkçı böylece daha iyi hayat kurtarıyoruz. Daha iyi müdahale şansımız oluyor. Tüm ambulans şoförlerinin acil tıp teknisyeni olmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

Tüm sürücülerden de ambulansla yol verip yardımcı olması için duyarlılık beklediğini belirten Ünlü, "Sağlık Bakanlığının 'Yaşama yol ver' kamu spotunda olduğu gibi tüm sürücülerimizden duyarlılık bekliyoruz. Fermuar sistemiyle yol açarlarsa bizde daha hızlı ve etkin şekilde hastalara ulaşıp müdahale ederiz. Aksaray'da ilk ve tek kadın sürücüyüm. Bunla ilgili meslektaşlarım da olmak üzere büyük şaşkınlık oldu. Meslektaşlarım ve halkımız buna alıştı. Görevimi en iyi şekilde yapıyorum. Bana amirlerimin de desteği büyük. Hasta taşımada bazen tepki alabiliyoruz. Bunun dışında yolda erkek sürücülerde bazen tepki gösteriyor. Bu konuyu da aşacağımıza inanıyorum. Bazen navigasyonumuz çalışmadığında vatandaşlara camı açıp adres sorduğumuzda 'ağabey şuraya gideceksin' diyorlar. Daha sonra bayan olduğumu görüp abla diye komik bir durum oluyor."diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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Seray Ünlü'den detay

-İHbar alıp ambulansa koşması

Ambulansı kullanması

Genel ve detay

Seray Ünlü röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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4)MEMLEKETİ TUNCELİ'YE DÖNÜP 2,5 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA TESİS KURUYOR

İSTANBUL'da sağlık sektöründe hizmet veren iş insanı Nursen Kankotan (42), memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesine kesin dönüş yapıp, 2,5 milyon liralık yatırımla dut bahçesi ve ipek böceği koza üretim tesisi kuruyor. Kankotan, kurulan tesisin, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi olacağını söyledi.

Marmara Üniversitesi'nde sırasıyla Çalışma Ekonomisi ve Dış Ticaret bölümlerini bitirip, gittiği Londra'da 1 yıl da 'Dış Ticaret Tamamlayıcı Eğitimi' alan Nursen Kankotan, İstanbul ve İzmir'de sağlık alanında hizmet veren 2 şirkete ortak oldu. Nursen Kankotan, aldığı kararla yıllar sonra memleketi Tunceli'ye kesin dönüş yaptı. Hozat'ın Akpınar köyü Yeşilyurt mezrasına yerleşen Kankotan, tarım ve çiftçilik alanında organik üretim tesisi kurmaya karar verdi. Kankotan, 2,5 milyon liralık yatırımla 124 dönümlük arazide 15 bin dut fidanı dikip, ipek böceği kozası üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

Kankotan, memleketinde organik tarım ve ipek böceği kozası üretimi yapmayı amaçladığını belirterek, "Bir gün bir belgesel izledim. Orada insanların geleneksel yöntemlerle evlerinde bir odada, kapalı bir alanda ipek böceği kozası ürettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm. Neden böyle bir şey yapmayalım biz de diye düşündüm. Fakat biraz daha büyük çaplı olarak yola çıktık. Yaptığımız iş, biraz büyük oldu. Umarım bunu ilerletip, ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda diktiğimiz dut fidanları aşısız. Fakat bunlar bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik aşılanarak yaprak verimi yüksek olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda burada bir 2 bin 500 metrekare kapalı alan yapacağız. Çünkü bu bahçenin kapasitesi çok yüksek olacak. 2 bin 500 metrekare bir kapalı alan yapıp ipek böceklerini orada besleyeceğiz. Bu kadar dağların arasında bir alanı seçmemizin nedeni steril bir ortam sağlamak. Çünkü ipek böcekleri sigara ve parfüm kokuları da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen bir canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPAMA DUT BAHÇESİ OLACAK'

Nursen Kankotan, İstanbul'da lüks bir hayat yerine organik ve doğal bir ortamda yaşayarak memlekete faydalı olmayı istediğini ifade ederek, "Burası, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi diye tabir edilen bir bahçe olacak. Üretimi kademeli olarak yükseltip, maksimum verime ulaşmayı hedefliyoruz. Bundan sonra köyümde organik tarım ve koza üretimi yapacağım. Amacım Türkiye'ye faydalı olmak. Artık Türkiye yerli ve milli üretimi geliştirmek zorunda ve bu nedenle ben de organik tarım alanında daha iyi şeyler yapmak istiyorum" diye konuştu.

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise ilçeyi tarım üssü haline getirme çabası içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir kadın üreticimizle Hozat'ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Hozat ilçemizin Akpınar köyünde Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk. 124 dönüm üzerine 15 bin dut fidanının toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirilen bu bahçemizi biz mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah 2 yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe, Hozat olacaktır. Türkiye'nin en büyük dut bahçesi bu zamana kadar Manisa'nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra Hozat Türkiye'nin en büyük bahçesine sahip ilçe diyeceğiz."

Görüntü dökümü

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Tesisten detay

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ile röp.

- Kapama dut bahçesinden görüntü

Nursen Kankotan ile röp.

Nursen Kankotan'ın dut bahçesinde çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber -kamera: Ferit DEMİR/HOZAT-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.4 GB