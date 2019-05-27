DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN ERSOY, ŞANLIURFA'DA RALLİ PİLOTU OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa'da düzenlenen Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallisi etkinliğinde ralli aracı kullanarak 40 araçlık konvoyla şehir turu attı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Avrupa, Türkiye, Kafkasya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parkurlarında düzenlenen 14'üncü Europa Orient- Doğu Batı Dostluk Rallisi, Şanlıurfa'da devam etti. Etkinliğe katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ralliciler, oldtimer ve youngtimer araçlardan oluşan konvoyla Şanlıurfa'da şehir turu attı. Bakan Ersoy, ralli kurallarına uyarak pilotluk yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'nin makam aracıyla katıldığı etkinlikte ralliciler daha sonra Göbeklitepe'ye geçtiler. Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Harran'da düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere buraya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Turizm Bakanı Ersoy un ralli aracıyla şehir turu atması

40 araçlık konvoyla tur atan ralliciler

Kırmızı ışıktan geçen ralliciler

Göbeklitepeyi gezen Bakan Ersoy açıklamada bulunması

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327-631MB

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2)RUS ASKERİ KURTARMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-Rus askeri kurtarma gemisinin boğazdan geçişinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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3)DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLAN KADINLARI JANDARMA KURTARDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yolarını kaybedip mahsur kalan üç bayan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Antalya merkezden doğa yürüyüşü amacıyla Kemer'e gelen Yurdanur T. (34), Esra Y. (27) ve Meltem A. (29) saat 10.00 sularında Göynük Kanyonu civarında araçlarını bırakarak, Göynük Yaylası'na doğru yürüyüşe çıktı. Burada belirli bir süre geçiren kadınlar dönüşte yollarını kaybederek mahsur kaldı. Kadınların saat 18.00 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemelerinin ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve yerli rehberler Kemer Doğa Yürüyüşçüleri Grubu'ndan Mustafa Duran ve Raci Yılmaz eşliğinde yola çıktı. Ekip, kayıp kadınlara saat 21.30'da ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen Yurdanur T., Esra Y. ve Meltem A. ekipler eşliğinde yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Göynük Kanyonu'na getirildi. Yol boyunca akreplerle karşılaşan ekipler zorlu yolcuğu tamamladı.

Görüntü Dökümü

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Kurtarmadan detaylar

184 MB/// 01.41"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

T: Tekerkek

Y: Yıldız

A: Aydın

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4)AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ESGİN'DEN SEREBRAL PALSİ HASTASI TUFAN'A DESTEK

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, annesi öldükten sonra hayatını Serebral Palsi hastası kardeşine adayan Tuğçe Çakır'ı (25) ve kardeşi Tufan Çakır'ı ziyaret etti. Tufan Çakır'ı evinde muayene eden Esgin, gerekli tedavilerin yapılması için ailenin yanında olacağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden açık öğretim yoluyla mezun olan Çakır, bakıma muhtaç kardeşini bırakamayacağı için çalışma hayatından vazgeçti. Henüz 13 yaşındayken kardeşine bakmaya başlayan genç kız, kardeşi ile ev işlerinden arta kalan zamanlarında kitap yazmaya başladı. Kaleme aldığı hikayeleri internet ortamından yayınlayan Çakır, yüz binlerce takipçiye ulaştı. Yayınevlerinin de dikkatini çekti. İlk kitabı 'Seni Allah için Sevdim' 2017 yılında çıktı. 1 yıl sonra da 'Tövbe' isimli kitabı basıldı. Çakır'ın son kitabı ise kardeşi ile yaşantısını anlattığı 'Cennet Kuşu' oldu.

Genç kızın hayat hikayesinden etkilenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Serebral Palsi hastası Tufan Çakır'ı ve Tuğçe Çakır'ı ziyaret etti. Aileyle uzun süre sohbet eden Esgin, Tuğçe Çakır'ın yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi aldı. Yazarlık hayatında Tuğçe Çakır'a başarılar dileyen Esgin, Tufan Çakır'ın durumuyla da yakından ilgilendi. Aynı zamanda Ortopedi Doktoru olan Esgin, Tufan Çakır'ın muayenesini yaptı ve gerekli tedavilerin yapılması için destek sözü verdi. Esgin, Tufan'ın hastalığıyla yakından ilgileneceğini ve durumun takipçisi olacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Esgin'in ziyaretinden detaylar

-Genel detaylar

Dosya adı: 2705esgin

Süre: 01.37 Boyut: 182 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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5)KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

DENİZLİ'deki bir kuyumcu dükkanının camını çekiçle kırarak içeri giren Abbas T. (Tahincio), yaklaşık 50 bin lira değerindeki altını çaldı. Kaçarken çaldığı altınların bir kısmını yola düşüren ve gece bekçileri tarafından yakalanan Abbas T.'nin, hasta bebeğinin tedavisi için bu yola başvurduğunu söylediği belirtildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca görüntüledi. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Nazım Bağcı'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Abbas T., yüzünü kar maskesiyle kapatarak, elindeki çekiçle bir kuyumcunun camını kırarak içeri girdi. Kuyumcudan yüzük, kolye ve küpeden oluşan toplam 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Abbas T., alarmın çalması üzerine kaçmaya başladı. Mahallede görev başında olan ve işyerinden alarm sesi geldiğini duyan gece bekçileri, kaçan Abbas T.'yi görerek takip etmeye başladı. Çaldığı altınlardan bazılarını yola düşüren Abbas T., 400 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yakalanarak gözaltına alınan Abbas T.'nin ilk ifadesinde, geçen ay prematüre bebeğinin dünyaya geldiğini, kalp rahatsızlığının olduğunu, tedavisi için 60 bin lira gerektiğini, bu yüzden kuyumcudan hırsızlık yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Hırsızlık olayı anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, Abbas T'nin etrafı kontrol ettikten sonra kuyumcu dükkanının yanına gitmesi, içeri girmesi ve alarm sesini duyan bekçiler ile kaçmaya çalışan Abbas T. arasındaki kovalamaca yer aldı.

GECE BEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Denizli Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, "Hırsızlık yapan kişi, gece geç saatte Nazım Bağcı'ya ait olan kuyumcu dükkanının camını kırarak içeri girmiş. Onu gören gece bekçileri yaşanan kovalamaca sonrasında yakalamış. Şahıs kaçarken altınların bir kısmını düşürmüş. Polis ekipleri çalınan altınların bir kısmını sokaklardan toplamış. Toplamda çalınan 50 bin liralık ürünü geri aldık. Gece bekçilerine çok teşekkür ederiz. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüz" dedi.

Gözaltına alınan Abbas T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Abbas T.'nin çevreyi kolaçan etmesi

ABBAS T.'nin kuyumcu dükkanının yanına gitmesi

Gece bekçilerinin hırsızı kovalaması

Kuyumcudan detaylar

Altınlardan detaylar

İşyeri sahibi Nazım Bağcı'dan detay

Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



