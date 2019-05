DHA YURT BÜLTENİ - 8

Denizli'de sıcak hava asfalt eritti

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüzünden karayolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler yaşandı. Ayakkabılar asfalta yapışırken, araçları hararet yapan sürücüler çareyi yol kenarlarında durmakta buldu.

Denizli'de hava sıcaklığı 36 dereye çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise daha fazla oldu. Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mevkii'nde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Karayolunun gidiş ve geliş olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde yer yer yaşanan erimeler nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için karayolunun solundan gitmeyi tercih etti. Asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştığı görüldü. Bazı araçlar da sıcak yüzünden hararet yaptı.

Otomobili hararet yapan sürücülerden Sedat Demirdüzen, Manisa Alaşehir'den Antalya'ya gittiğini belirterek, "Manisa bölgesinden geliyoruz. Oralarda bu kadar sıcak yok. Ama Denizli'ye geldiğimizde sıcaktan dolayı asfaltın bile eridiğini gördük. Otomobilimiz de hararet yapınca; kenara çektik" dedi. Bir diğer sürücü Halil İbrahim Sarıtaş ise, sıcak hava nedeniyle otomobilini yol kenarına park edip, mola verdiğini ifade ederek, "Kale ilçesine gidiyorum, asfaltın sıcak nedeniyle eridiğini gördüm. Sıcaktan dolayı bunalıyoruz" dedi.

Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası'nda baharın gelmesiyle eriyen karlar, 7 bin metrekarelik göl oluşturdu. Her yıl benzer görüntülerin yaşandığı yaylaya gelenler manzaranın tadını çıkardı.

Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası muhteşem yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovasına sahip olma özelliğini taşıyor. Yaz ayında bahar şenliğine ev sahipliği yapan, ayrıca Atatürk siluetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günnercik'te baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar 7000 metrekarelik alanda geçici göl oluşturuyor. Her yıl nisan ayında oluşmaya başlayan geçici göl, haziran ayı ortalarında çekilerek yerini muhteşem bir yeşilliğe bırakıyor.

Belediyenin karla kaplı yayla yollarını açmasıyla birlikte bölge halkı da yaylalara akın ediyor. Kartpostallık görünüme sahip Günnercik Yaylası, bu dönemde etrafını karla kaplayan dağlarla çevrili 7000 metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaylaya gelen vatandaşlardan bir kısmı bu gölde yüzerken, bir kısmı da dağların eteklerindeki karda kaymayı tercih ediyor.

Öğrenci semtinin gönüllü anneleri

Bursa'da nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Görükle semtinde, kadınlar hem kendileri hem de öğrenciler için dernek kurdu. Kısa zamanda yaptıkları el emeği yemek, tatlı, börek gibi ürünleri satarak faaliyetlerini artıran kadınlar, öğrencilere burs veriyor.

Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki okulda uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Seher Çavuşoğlu, kadınları örgütleyerek 2010 yılında 'Görükle Kadın Dayanışma Deneği'ni kurdu. 7 kişi ile kurulan dernek, zaman içinde diğer kadınların ilgisini çekti. Dernek üyeleri, köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katkıları için yaptıkları yemekleri satabilecekleri dernek bünyesinde lokanta açtı. Bu lokanta ile üniversite öğrencilerine kendi evlerinde ya da dernekte yaptıkları yemekler sunuluyor. Bu yöntemle gelirini artıran dernek hem köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katı sağladı hem de öğrenci köyü olan Görükle'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sundu. Dernek bünyesinde açılan lokantada ihtiyaç sahibi öğrencilerden para alınmazken öğrenciler ile 'anne'ler samimi ilişkiler kuruyor.

'EVDE OTURAN KADINLARIMIZ PARA KAZANMAYA BAŞLADI'

Dernek hakkında bilgiler veren Görükle Kadın Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Başkanı Seher Çavuşoğlu, "Derneğimizi 2010 yılında kadınlar arasında dayanışma ve bölgemize toplumsal fayda sağlamak için kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve son yıllarda artık bu çalışmalarla kadınlarımıza da maddi kazanç sağlamaya başladık. Pazarda açtığımız küçük bir tezgahtan bir işletmeye dönüştük" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN ANNELERİ GİBİ OLDUK'

Kurdukları lokantanın öğrenciler açısından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu işletmeyi kurmamızdaki en büyük amaç bu öğrenci semtimizde hem öğrencilere sıcak bir aile ortamı göstermek hem de özledikleri anne yemeklerini sunmaktır. Onlarla yakından ilgileniyoruz, anneleri gibi olduk. Onlara asla müşteri gözüyle değil, çocuklarımız gözüyle bakıyoruz. Sıcak ilişkilerimiz var, her türlü sorunları olduğunda bizimle paylaşabiliyorlar. Özetle yanımızdan mutlu ayrılıyorlar. Ben onlara 'paranız olmadığında, acıktığınızda da mutlaka gelin' diyorum. Hatta belirlediğimiz birkaç öğrencimize burs da veriyoruz. Gençlerimize burada kültürümüzden de örnekler sunmak istiyoruz. Onların geçmişe değer verip sahip çıkmalarını da istiyoruz. Biz çoğunluk olarak mübadele torunlarıyız. Dedelerimiz göçle buraya gelmişler, o kültürü de burada yansıtıyoruz" dedi.

İslahiye'de Alfatoksinle mücadele için biber fidesi kullanılıyor

Gaziantep'in biberi ile ünlü İslahiye ilçesinde Alfatoksin ile mücadele kapsamında bin dönümlük araziye 'kırmızı altın' olarak bilinen sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.

İlçeye bağlı Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran Mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 14 bin dönümlük araziye biber tohumları ekildi. İlçede bu yıl sağlıklı ürün elde etme ve Aflatoksin ile mücadele kapsamında bin dönüm arazide ise tohum kullanılmayarak sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.

Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ilçede bu yıl ki rekoltenin yaklaşık olarak 24 bin ton olması beklendiğini söyleyen İslahiye Ziraat odası Başkanı Mehmet Köse, "Türkiye'de kırmızıbiber üretiminde önemli bir yere sahip olan İslahiye'de her yıl biber fidesi ekimi artıyor. Bu sayede sağlıklı ve Alfatoksin'den arınmış ürün elde ediliyor. Bu yıl yine bin dönüme biber fidesi diktik. Toplamda 15 bin dönüm biber ekim yapıldı. Buradan yaklaşık 24 bin ton taze biber rekoltesi bekliyoruz" dedi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Günebakan ise, "Daha önceleri tohum ekiyorduk, toprağımızın da yapısı gereği son 5 yıldır kendi yetiştirdiğim biber fidesini ekiyorum. Daha sağlıklı, daha temiz, daha iyi verim aldığımız için tercihimiz fide oluyor. Tarlamıza damlamayı döşedikten sonra fidelerin dikimi ve ardında can suyu veriyoruz. Fideyi tercih etmemizin nedenlerinde biride Hastalıklara karşı dirençli olması ve Alfatoksin ile mücadeleye ekimde başlamaktır. Sağlıklı ürün yetiştiremeseniz, sağlıklı ürün alamazsınız, biber iyi bir c vitaminine sahiptir, biber çiftçilerimize fide ekimi yapmalarını öneriyorumö dedi.

Kayıp oğlunu sokaklarda arıyor

Antalya'da okuyan oğlu Eyyüphan Yıldız'dan (20) 10 gündür haber alamayan İhsan Yıldız, bulmak için sokak sokak arıyor. İhsan Yıldız, "Ulaşamadığım her gün için ölüyorum" dedi.

Adana'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İhsan Yıldız, 3 çocuğundan en büyüğü Eyyüphan Yıldız'dan 10 gündür haber alamayınca Antalya'ya gelip polise kayıp başvurusunda bulundu. Yıldız, oğlunun 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nü kazandığını belirterek, "Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. Kendisiyle sürekli telefonla görüşüyorduk. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan oğluma ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundum" dedi.

Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuştuğunu belirten İhsan Yıldız, kaybolduğu ortaya çıkınca hemen Antalya'ya geldiğini ve aramaya başladığını söyledi. Sosyal medya başta olmak üzere oğlunu aramadığı yer kalmadığını söyleyen Yıldız, "Oğlumun kıyafetlerini giyip, sokağa çıkıyorum. Son olarak ormanlık bir alandan paylaşım yapmış. Ayrıca bir restoranın güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor" dedi. Oğlundan gelecek güzel bir habere ihtiyacı olduğunu belirten Yıldız, "Ulaşamadığım her gün için ölüyorum" dedi.

