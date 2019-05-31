DHA YURT BÜLTENİ-8

1)İHALE ÖNCESİ RAKİP FİRMA SAHİBİNİ TABANCAYLA VURDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, Murat S. (23), belediyede yapılacak ihale öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan rakip firma sahibi Serdal D.'yi (40) tabancayla vurarak yaraladı.

İznik Belediye Başkanlığı'nda bugün yapılacak 'Ambalajlı Katı Atık' ihalesi öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan şirket sahibi Murat S. ile rakip şirketin sahibi Serdal D. arasında tartışma çıktı. Belediye binası bahçesindeki tartışma büyüyünce Murat S., yanında bulunan tabancayla Serdal D.'ye iki el ateş etti. Bacağından ve belinden yaralanan Serdal D., yere yığılırken, Murat S., belediyeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Serdal D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Murat S., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan görüntüler

-Belediyeden görüntüler

-Kalabalıktan ve ambulanstan görüntüler

Süre: 0.48 Boyut: 91 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/IZNIK,

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2)BELEDİYENİN BORCUNU BİLBORDLARA ASTIRDI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı. Bayındır, amacının kimseyi rencide etmek olmadığını, halka durumu anlattığını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyşehir'den bağımsız belediye başkanı seçilen Adil Bayındır, belediyenin 32 milyon 979 bin lira borcu olduğunu belirtti. Bayındır, borç tablosunu belediyenin internet sitesine koyup, ilçedeki bilbordlara astırdı. Yapılan açıklamada Beyşehir Belediyesi'nin, 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 4 milyon 584 bin, resmi kurumlara 12 milyon 530 bin, esnafa 15 milyon 547 bin ve personele ise 317 bin lira olmak üzere toplamda 32 milyon 979 bin lira borcu olduğu belirtildi.

'MAZERET DEĞİL'

Görevi AK Partili Murat Özaltun'dan devralan Başkan Bayındır, "Amacımız kimseyi rencide etmek, kimseyi incitmek değil. Amacım 5 sene görev yaparken her yıl sonu yapılan harcamaları, yapılan hizmetleri halka anlatmak. Şimdi biz teslim aldığımız belediyenin bütün borçlarını gerek medya yoluyla, gerek sosyal medya yoluyla, gerek billboardlara astığımız levhalarla halkımıza bilgi vermeye gayret ettik. Bu benim için mazeret değildi. Ben o borcu görerek, bilerek geldim. Ben bu işin içinden çıkacağımı da biliyorum. Nasıl çıkılacağını da biliyorumö dedi. Adil Bayındır, görevi AK Parti'li Murat Özaltun'dan devralmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Belediye başkanı röportaj

Vatandaşlar röportaj

Borç afişlerinin asılması

Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Muhammet SIDAL BEYŞEHİR DHA))

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3)VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ

TÜRKİYE'de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli'de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi.

Nesilleri tükenmek üzere olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türler'in (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli merkezdeki Batman Mahallesi'nde görüntülendi. Mahalle sakini İlhan Polat tarafından görüntülenen vaşağın, ağaçlıklar arasında av aradığı tahmin edildi. Vaşağı uzun süre izlediğini ve daha sonra cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini anlatan Polat, "Çok heyecanlandım. Evimizin yakınına kadar geldi. Ben de görüntüledim, mutlu oldum. Bir süre izledim sonra ormanlık alana girerek kayboldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yeşillikler arasında bekleyen vaşak

Görüntüyü çeken vatandaş yürüyerek vaşağa yaklaşırken

Vaşağın yakın çekimi

Vaşağın ormanlık arana doğru gitmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9MB

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4)HACCA GİTMEK İÇİN AMELİYAT OLDU

ANTALYA'da guatr ameliyatından sonra gelişen ses telleri felci nedeniyle zorlukla nefes alıp yürüyen Gülten Tez (61), gitmeyi planladığı hac öncesi ameliyat oldu. Ses tellerinin gırtlağa yapıştığı kıkırdağın çıkarılmasıyla rahat soluk alıp vermeye başlayan Tez, sağlığına kavuştuktan sonra hac hazırlığına başladı.

Antalya'da yaşayan 7 çocuk annesi Gülten Tez, 1,5 yıl önce geçirdiği guatr ameliyatından sonra ses telleri felci nedeniyle zaman içinde zorlukla nefes almaya başladı. Geceleri tıkanan, yürüyemeyen, bir kat merdiven bile çakamayan Tez, çok istediği kutsal topraklara bu halde gidemeyeceğini düşünerek derdine çare aramaya başladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran Tez, ameliyat olması gerektiği söylenince bir an tereddüt etmeden hacca gidebilmek için ameliyat olmaya karar verdi.

HAC ÇIKMASAYDI BELKİ AMELİYATA KARAR VEREMEZDİM

İki ay önce geçirdiği Thornell operasyonunun (ses tellerinin gırtlağa yapıştığı kıkırdağın çıkarılması) ardından 1,5 yıldır ilk kez rahat uyku uyuduğunu belirten Tez, "Şimdi Allah nasip ederse hacca gideceğim. 9 Temmuz'da ilk kafileyle gitmek için hazırım. Eğer hac çıkmasaydı belki ameliyat olmayacaktım. Doktorum bu şekilde hac görevimi yapamayacağımı, yürürken sıkışacağımı ve bayılabileceğimi söyleyince hemen karar verdim" dedi.

OPERASYONLA HAVA YOLU GENİŞLETİLDİ

Tez'in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Uzman Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, hastanın 1,5 yıl önce guatr ameliyatı nedeniyle ses teli felci geçirdiğini, kendilerine solunum sıkıntısı nedeniyle başvurduğunu belirtti. Hastayı değerlendirdiklerinde Thornell operasyonu yapmaya karar verdiklerini belirten Dr. Yılmaz, operasyonda hastanın ses teli kıkırdağının bir kısmını çıkarıp hava yolunu genişlettiklerini anlattı. Dr. Yılmaz, "Ses telinin gırtlağa yapıştığı kıkırdaktan 0,5 x 1 santim büyüklüğünde kıkırdak dokusu çıkardık. Böylece rahat soluk alıp verebilir hale geldi. Yürüyerek merdiven çıkabilir duruma geldi" diye konuştu.

AMELİYAT YAPTIKLARI 3'ÜNCÜ HASTA

Thornell operasyonunun önceki yıllarda gırtlağa kalıcı bir delik açılarak yapıldığını anlatan Dr. Yılmaz, "Biz bu tekniği biraz farklı şekilde uygulayarak uzun süreli delik olmamasını sağlamaya çalıştık. Hastamız şu anda iyi durumda" dedi. Gülten Tez'in bu operasyonun uygulandığı iki taraflı ses teli olan 3'üncü hasta olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yılmaz, "Biz tek taraflı ses teli felci olan hastalara da ameliyat yapıyoruz ama o tip hastalara enjeksiyon ile tedaviyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü

Servis dış plan görüntü

Hastanın muayene olurken görüntüsü

RÖP 1: Gülten Tez

RÖP 2: Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz ( KBB Uzmanı )

276 MB -- 02.29 HD

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5)FESTİVALDE UNUTULMAZ FLAMENKO GECESİ

33'üncü ULUSLARARASI İzmir Festivali'nde sahneye çıkan ve en iyi Flamenko topluluklarından biri olarak gösterilen de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle, hafızalardan silinmeyecek bir Carmen sahneledi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) unutulmaz bir Flamenko gecesi yaşandı. En iyi Flamenko topluluklarından biri olduğunu gösterinin her sahnesinde tekrar tekrar kanıtlayan de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle, büyük beğeniyle izmenen bir Carmen sahneledi. Fransız besteci Georges Bizet'in konusunu Prosper Mérimée'nin Carmen adlı kısa romanından alan dört perdelik operasına konu olan Carmen efsanesi, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde özüne döndü. Müzikleri; Georges Bizet, Daniel Yagüe, José Nieto, Juan Amaya, José Galvssn, Ramón Perelló, ve Ródenas'a, koreografisi Juan Manuel Prieto'ya ait eserde Carmen'i Almudena Roca, Don José'yi eserin koreografı Juan Manuel Prieto, Boğa Güreşcisi'ni Alejandro Cerda canlandırdı. Şarkıcı Esther Lora Romero en az dansçılar kadar ilgi topladı. Toplam iki saat süren gösteriden sonra bütün salonun ayakta alkışladığı ekip dans gösterilerinde sık rastlanmayan şekilde bis yaptı son sahneyi tekrar oynadı. 33. Uluslararası İzmir Festivali 11 Haziran 2019 Salı günü AASSM'de yapılacak 'Aşkın ve Tutkunun Müziği Fado - Ana Lains' Konseri ile devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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Sahne performansından görüntü

İzleyenlerden genel ve detay görüntü

İZMİR/DHA