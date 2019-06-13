DHA YURT BÜLTENİ - 8

Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı (YENİDEN)



ANTALYA'da özel hastanedeki klima dış ünitesinde meydana gelen patlamada hastanenin teknik personeli Arif Dal (30) öldü, 3 kişi yaralandı. Arif Dal'ın, 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin çatı katında, saat 09.20 sıralarında patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çatı katına çıkan ekipler, patlamanın klima dış ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada meydana geldiğini belirledi. Ekipler, hastane teknik personeli Arif Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda hafif yaralanan Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin ise aynı hastanede tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Dal'ın, 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür bilgi aldı. Hülür yaptığı açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğunu, sadece 1 işçinin parmaklarının koptuğunu ve tedavisine başlandığını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 09.20 sıralarında özel hastanenin 5'inci kat teras katında bulunan klima motorlarının bakım ve temizliği yapıldığı sırada ölümlü iş kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, hastane teknik personeli, Arif Dal adlı vatandaşımız vefat etmiş, klima bakım işleri için hastanede bulunan Dostlar Klima adlı iş yeri çalışanları Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, tedavileri devam etmekte olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

--------------

İl sağlık müdürü Dr. Ünal Hülür açıklama yapması

Olay yeri inceleme ekibinin hastaneye girişi

Polislerin hastane girişinde görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çatı katta çalışması

Afad ve polis araçlarının hastane önünde görüntüsü

195 MB -- 01.45// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Alparslan ÇINAR-Emrah GÜL-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=====================

Çöpte bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı

Hatay'da çöp konteynerı içinde ölü bulunan bebeğin annesi olduğu iddiasıyla yakalanan Endonezya uyruklu Kadek Ayu Rahanı, adliyeye sevk edildi.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerindeki çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Endonezya uyruklu Kadek Ayu Rahanı isimli kadını gözaltına aldı. Kadın sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu, ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rahanı, yapılan sağlık kontrolünün ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Gözaltına alınan annenin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi

SÜRE: 33" BOYUT: 63 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

===================

Hastane binası çatısında, mahsur kalan kırlangıcı itfaiye kurtardı

Osmaniye'de üç katlı hastane binası çatısındaki yağmur saçaklarına ayağı takılı kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

D- 400 Karayolu üzeri Akyar Mevkiindeki Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, binanın çatısında çırpınan bir kırlangıcı görünce, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan kurtarma ekibi, merdiven aracılığı ile mahsur kalan kuşun yanına kadar çıktı. Ayağı takılı olduğu yerden kurtarılan kırlangıç, bulunduğu yerden alınarak veteriner hekime götürüldü. Tedavisi tamamlanan kuşun yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldığı öğrenildi. Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----

-Osmaniye Devlet Hastanesi yazısı ve giriş kapısı

-İtfaiye merdiveni ile çatıya yaklaşan kurtarma görevlisi

-Kırlangıcın çırpınması

-Kırlangıcın bulunduğu yerden alınması

-Genel ve detay

BOYUT: 24.2 MB SÜRE: 01'00"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

==================

İzlanda maçının rövanşının Mersin'de yapılması için kampanyası

Mersin'de kent yöneticileri ve vatandaşlar, başlattıkları sosyal medya kampanyası ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak olan Türkiye-İzlanda rövanş karşılaşmasını Mersin'e taşımayı hedefliyor. 2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı branşlarda çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ancak A Milli Futbol Takımını resmi bir müsabakada ağırlama fırsatı bulamayan Mersin, gözünü 14 Kasım'da Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda rövanş maçına çevirdi. Mersinliler ve kent yöneticileri, bu maçın FIFA ve UEFA standartlarındaki 25 bin 534 seyirci kapasiteli Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

'İLK ÇAĞRI MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK'TEN'

Konuya ilişkin twitter paylaşımı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk çağrıyı yapan MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, "Türkiye-İzlanda maçı Mersin'de oynanmalı. Mersin'de yaşayan, gönlü Ay-Yıldız için atan 2 milyon Mersinli, bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda'ya Türk'ün gücünü göstermeli" dedi. Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından kentte adeta milli takım seferberliği ilan edildi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından 'İzlandaMaçıMersine' etiketiyle paylaşımlarda bulunarak maçın bu kentte oynanmasını istedi.

'BAKAN KASAPOĞLU'NA TEMENNİ YAZISI'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na temenni yazısı gönderen CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır ise milli takımımıza İzlanda'da gösterilen misafirperverlik dışı tutuma dikkat çekerek, "Mersin halkı olarak, İzlanda'nın akla mantığa sığmayan ve çağdışı davranışı karşısında, gerçek misafirperverliğin, centilmenliğin, dostluğun ve kardeşliğin nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle, milli takımımızla İzlanda arasında oynanacak olan futbol müsabakasının Mersin'de oynanması vatandaşlarımızı son derce memnun edecek, onurlandıracaktır" ifadesini kullandı.

'UĞURUN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ'

Kampanyaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Rövanş maçının Mersin'de oynanmasına dair çok yoğun bir talep var. Mersinliler bunu istiyor. Mersin de bunu hak ediyor. Şirin bir sahil şehriyiz. Diğer taraftan uğurlu bir kentiz. Daha önce milli takımlarımız değişik kategorilerde burada müsabakalar yapmışlar ve hiç mağlubiyetleri yok. Bu uğurun devam etmesini diliyoruz ve İzlanda'nın burada, Mersin Arena'da milli takımı yenemeyeceğini düşünüyoruz. Burada galibiyetin Türk Milli Takımı'nda olacağını düşünüyoruz. Biz de belediye olarak gelen misafirlerimize Mersin'in konukseverliğini göstermesi açısında da bu talebimizi önemsiyoruz. Bir belediye başkanı olarak da şehrimize gelecek A Milli Takımımızı, seyircilerimizi, İzlanda milli takımını, basın mensuplarını, futbol otoritelerini gayet güzel şekilde ağırlayacağımız ilan ediyoruz ve kendilerini bekliyoruz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da şunları kaydetti:

"İzlanda maçının Mersin'de oynanmaması için hiçbir neden yok. İklim yönünden en güzel iklime sahip bir bölge Mersin. Turizmi altyapısı müsait olan bir bölge. Diğer taraftan kullanılmayan bir stadyum var. Akdeniz Oyunları kapsamında yapılmış bir stadyumumuz var. Mersin'de İzlanda maçının yapılmasını bir belediye başkanı olarak istiyorum."

Öte yandan; Milletvekili Hacı Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar da milli heyecanın Mersin'e taşınmasını istedi.

'AY-YILDIZLILARIN MERSİN'DE FİRESİ YOK'

Mersin'de 19 Kasım 2013'te oynanan ve son milli maç olarak tarihe geçen özel karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz Belarus'u Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Öte yandan; bugüne kadar Mersin'de çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 karşılaşmayı kazanan temsilcimiz, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------

Kentin ve Mersin Arena'nın helikopter görüntüsü

Stadyumun drone görüntüleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile röportaj

Milletvekili Baki Şimşek'in röportajı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın röportajı

Sosyal medya kampanyasına ilişkin görseller

SÜRE: 06'06" BOYUT: 652

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

=================

Köylülerin bulduğu yavru yaban keçisi koruma altına alındı

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yavru yaban keçisi, koruma altına alındı.

Refahiye ilçesi Kayı Köyü kırsalında 11 Haziran günü vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru yaban keçisi jandarma ekiplerine teslim edildi. Yavru keçi daha sonra Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilerek biberonla süt verildi. Yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Keçiye biberonla süt verilmesi

-Keçinin oynamasından görüntü

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

=================

Apartmanın bodrumunda yavru kedi ölüleri bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 2 tane yavru kedi ölüsü bulundu. 2 tanede sağ olan yavrulara apartman sakinleri sahip çıktı.

Merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda oturan daire sakinleri, bodrum katından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla bodrumun kapısı açan bina sakinleri yeni doğduğu tahmin edilen 2 yavru kedinin öldüğünü, 2'sinin de açlıktan ölmek üzere olduklarını gördü. Sağ kurtulan yavru kedilere bina sakinleri tarafından süt verildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Ölen kedilerden detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

=====================



