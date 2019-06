DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KARADENİZ'DE ÖRGÜTÜN ŞİFRELİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ DEŞİFRE EDİLDİ



GİRESUN kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun bölgeyle bağlantılı tüm teröristlerin isimlerini vermesiyle deşifre olan örgüt üyeleri, operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan, İçişleri Bakanlığı'nca 'Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdülkerim Avras'ın, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun şifreli telsiz görüşmelerini hazırlayan kişi olduğu belirlendi. Örgütün Karadeniz'deki tüm şifreli telsiz görüşmeleri de deşifre edildi.

Karadeniz kırsalında son 5 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarda PKK'ya büyük darbe vurulurken, bölgeden kaçan ve bölgeyle bağlantıda olduğu belirlenen teröristler de, bulundukları kentlerde tek tek etkisiz hale getiriliyor. Tunceli'de son 2 günde yürütülen operasyonlarda öldürülen 4 terörist arasında yer alan, PKK'nın sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdülkerim Avras'ın, Karadeniz'le bağlantıları da ortaya çıkarıldı. Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun, bölgeyle bağlantılı tüm teröristlerin isimlerini vermesiyle deşifre olan örgüt, dağılıyor.

Dudkanlu'nun ifadeleri doğrultusunda Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında 25'e yakın sığınak, silah ve erzak deposu da tek tek ele geçirilerek imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin başarılı operasyonlarıyla 12 Eylül 2018 tarihinde Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 1 terörist öldürülürken, aynı grupta yer alan 3 terörist de yaralı olarak Tunceli kırsalına kaçtı. 4 kişilik terörist gruba takviye için Abdülkerim Avras'ın da geleceği, ancak bölgede grubun bozguna uğratılması üzerine korkudan Tunceli'den çıkamadığı belirlendi.

ŞİFRELİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Tunceli üzerinden Karadeniz kırsalına gelen ve bulunduğu bölgede teröristlerin şifreli telsiz görüşmelerini hazırlayan Abdülkerim Avras'ın aynı zamanda suikastçı olduğu da ortaya çıktı. Tunceli kırsalında 2014 yılında sabotaj ve suikast eğitimi alarak Karadeniz kırsalına gönderilen terörist gruplarının da şifreli telsiz görüşmelerini planlayan Abdülkerim Avras'ın, 1 Ekim 2016 tarihinde Giresun'un Çanakçı ilçesinde çıkan çatışmada yaralanarak kaçtığı, Tunceli'de bu yılın Mayıs ayında öldürülen, örgütün sözde Karadeniz eyalet sorumlusu, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'mavi' kategoride yer alan 'Doğa-Serhat' kod adlı Celal Kaya ile de bağlantıları belirlendi. Abdülkerim Avras'ın, halen Karadeniz kırsalında aranan, 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ile 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'le telsiz bağlantısı kurup kurmadığı da araştırılıyor. Bu arada örgütün Karadeniz'deki tüm şifreli telsiz görüşmeleri de deşifre edildi. Karadeniz'de 5 ilde bin 800 JÖH, komando ve Polis Özel Harekat (PÖH) timinin katıldığı operasyonlar sürüyor.

2)KÖPEĞİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLME ANI KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolda yatarken üzerinden bir otomobilin geçtiği köpek yaşamını yitirdi. O anlar işlettiği marketinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpeğin sahibi Hasan Çakıcı, durumu polise bildirdip, olayın ardından kaçan sürücünün bulunup hakettiği cezayı alyması için savcılıga suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen pazar günü saat 08.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tekelipınar Caddesi'nde market işleten Hasan Çakıcı'ya ait 4 yaşındaki 'Fındık' isimli köpek, iş yerinin önündeki yolda sahibini beklerken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından ezildi. Üzerinden otomobilin iki tekerleği geçen köpek, acı içerisinde marketin önüne geldi. İş yerine geldiğinde köpeğini yaralı halde gören Çakıcı, veteriner çağırarak yardım istedi. Tedavi edilmek istenen köpek, yaklaşık 2 saat sonra öldü. Otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği anlar ise Çakıcı'ya ait marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayı polise bildiren Çakıcı, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çakıcı, mahallenin maskotu durumundaki köpeği Fındık'ı, marketinin bahçesine gömdü.

'OTOMOBİLİN İKİ TEKERLEĞİYLE HAYVANIN ÜZERİNDEN GEÇMİŞ'

Köpeğinin ölümünün ardından gözyaşlarına hakim olamayan Çakıcı, "Fındık bizim 3 yıl önce sahiplendiğimiz bir sokak hayvanıydı. Sabah yolda yatarken duyarsız bir vatandaş köpeği görmüyor ve otomobilin iki tekerleğiyle birlikte hayvanın üzerinden geçiyor. En azından dursaymış. Otomobil zıplamış resmen ama sürücü daha sonra kaçmış. Fındık dışında sokaktan sahiplendiğimiz 2 köpek daha var. Kazanın ardından iç organları zarar görmüş. 2 saat sonra gözlerinden yaş geldi, ağladı. Ondan sonra da zaten titreyerek can verdi" dedi.

'FINDIK KIZIM GİBİYDİ'

Marketinde papağan, 2 karga, 13 kuş, 8 sokak kedisi ve 2 köpek ve 1 de sincap besleyen Çakıcı, Fındık'ın ölümüne sebep olan sürücünün bulunmasını istediğini belirterek, "Fındık, benim evladım gibiydi. Çok canım yanıyor, benim için kendi öz kızımdan farksızdı. Müşterilerimiz onu çok severdi, mahallemizin de maskotu gibiydi. Ezdikten sonra hiç mi vicdanın sızlamadı be kardeşim? Sen bunu fark ettin ve durmadan çekip gittin. Şu an ben o adama katil gözüyle bakıyorum. En azından durup bir baksaydı, ben de o zaman 'fark etmemiş, insanlık hali' derdim. Konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduk. Bu insanın cezasını çekmesini istiyoruz. Hayvanlar da bizim gibi can taşıyor. Onların tek derdi var, sevilmek" diye konuştu.

3)ARILAR, BİN ÇEŞİT ÇİÇEKTEN BİN TON BAL ÜRETİYOR - (ÖZEL)

Bingöl'ün Karlıova ilçesine çeşitli illerden gelen yaklaşık 400 arıcı, binden fazla çiçek çeşidinin bulunduğu dağlarda, yılda bin ton dolayında bal üretiyor. Üretilen ballar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen arıcılar, dağlarda kamp kurdu. Bitki çeşitliliği bakımından zengin olan Bingöl Dağı'nı tercih eden arıcılar, buruda 3 ay boyunca bal üretiyor.

Adana'dan, 3 yıldır Karlıova'ya geldiklerini ifade eden bal üreticisi Mustafa Demirci, çiçek çeşitliliğinin zenginliğine dikkat çekerek, bölgenin doğal yapısının arıcılığa elverişli olduğunu söyledi. Demirci, "Burada bin çeşitten fazla çiçek türü var. Arılar bu çiçeklerle kaliteli bal üretiyorlar. Otu köklüdür, geven kökü, ağaç kökünden geldiği için geven kalitelidir. Nem oranı düşüktür, rutubeti düşük olduğu için balın kalitesi yüksek olur. Arı nemi alamıyor, gündüz getirdiği balın 3'te 1'i kovanın içinde kalıyor. 650 kovanımız var, yılda 10 ton bal üretiyoruz. Karlıova'da bizim gibi dışarıdan gelen, yani gezgin arıcılık yapan yaklaşık 400 arıcı arkadaşımız var. Bu arıcılar her yıl Karlıova'da yılda bin ton bal üretiyorlar. Ülkenin her yerinde Karlıova balı çok tutulur ve bal pazarında önemli bir yeri vardır. Buradaki balın kalitesi, ülkenin başka hiçbir yerinde yokturö dedi.

Bingöl Arıcılar Birliği üyesi Sabahattin Kılıç ise Karlıova'da üretilen balın kalitesinin Türkiye'de nadir bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Karlıova ilçesi, sahip olduğu doğal çevre özellikleri nedeniyle, arıcılık faaliyetleri bakımından Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en elverişli sahalarından birini oluşturur. İlçemizde tahminen binden fazla çiçekli otsu bitki türünün bulunması ve bunlarının birçoğunda geven, kekik, sakız gibi glikoz oranının fazla olması, arının beslenmesini kolaylaştırmaktadır. Buradaki arıların beslenmesinde geven, beyaz yonca, üçgül ve kekik gibi çok yıllık bitkilerin rolü çok büyüktür. Ancak balın tadına farklı bir lezzet veren otların başında yonca ve geven gelmektedir.ö

Kılıç, yörede arıcılığın geliştirilmesi için eğitici kurslar, pazarlama, kredi ve kooperatifleşme konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

4)"GENÇ ÇİFTÇİ' DESTEĞİ İLE KURDUĞU ÇİFTLİKTE YILDA 2 BİN KAZ YETİŞTİRİYOR

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunu Yunus Orkin (29), 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak, çocukluk hayali olan kaz yetiştirmek için çiftlik kurdu. Küçük bir kuluçka makinesi ile başladığı işini büyüten Orkin, yılda 2 bin kaz yetiştiriyor.Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Teknikerliği bölümünden 4 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine dönen Yunus Orkin, ailesinin beyaz et ihtiyacı için kaz beslemeye başladı. Orkin, ardından 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak kaz çiftliği kurdu. Orkin ve ailesi, şimdilerde yetiştirdikleri kazları, Türkiye'nin çeşitli illerine satıyor:

Kars gibi Güroymak ilçesinin de kaz yetiştiriciliğine uygun olduğunu anlatan Orkin, üniversiteden mezun olduktan sonra kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini anlattı. Orkin, şöyle konuştu:

"Mezun olduktan sonra Güroymak'a gelerek 'Genç Çiftçi' destek programına başvurdum. Buradaki yetkililer de bizlere 30 bin TL destek sağladılar. Bu parayla yeni kuluçka makineleri ve yumurta satın aldık. Kısa sürede civcivlerimizi yetiştirdik. Bugün yılda yaklaşık 2 bin kaz ve civciv yetiştiriyoruz. Dünyanın en değerli hayvansal yağlarından biri kazın iç yağıdır. Bunun üretimi de kazların soğuk havada yedikleri kardan dolayı ısınmak için ürettiklerini biliyoruz. Çocukluktan beri kaz yetiştiriciliği hayalim vardı. Bunu da eskiden beri kışlık beyaz et ihtiyacımızı karşılamak için yapıyorduk. Küçük çapta yerli 3- 5 kaz besliyorduk. Bu işe başladıktan sonra 'Linda' ırkını getirdik. Bu ırkın hem et verimi, hem de yumurta verimi yüksek. Yaklaşık 4 yıldır da bu ırkı besliyorum. Daha sonra Almanya'da 'Mast' denilen bir ırk var. Onu da getirdik. Bu ırk hem etiyle, hem de yumurtasıyla Linda ırkını ikiye katlıyor. Biz kaz yetiştiriciliğini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an kazlardan elde ettiğimiz yumurta ve eti bölgeye pazarlıyoruz. Bölgenin civciv ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda 2 dönümlük bir alanda bu işi yapıyorum. Bu kadar kısıtlı bir alanda işimi büyütebilmem benim için büyük başarı."

5)AT SIRTINDA 630 KİLOMETRE

İZMİR'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 14 günde Başkent'e ulaştı. Duman, ilk iş olarak yorucu yolculukta birisi düşen, diğerleri yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirdi. Askerdeyken bakamayacağı için atını satışa çıkaran Duman, perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine gidecek.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, İzmir Buca'da yapacağı kısa dönem askerlik için, birliğine uzanan yolun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan kendisine ait 'Yıldız' adlı atını süsleyip Türk bayrağı asarak, 14 gün önce yola çıktı. Duman, atıyla 630 kilometre yol kat ederek Ankara'ya ulaştı. 6 gün olarak planladığı yolculuğunu, hava koşulları ve yaşadığı aksilikler nedeniyle 14 günde tamamlayan Duman, yol boyunca uğradığı şehirlerde, ilçelerde, kasabalarda yaklaşık 500 çocuğu atına bindirdi, çocuklara binicilik ve at kültürünü aşılamaya çalıştı.

İLK İŞ NALLARI DEĞİŞTİRDİ

Duman, Ankara'da ilk iş olarak, yorucu yolculuk sırasında birisi düşen, diğerleri de yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirtti. Askerdeyken masraflarını karşılayamayacağı için atını internet üzerinde satışa çıkaran Duman, atı sattıktan sonra perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine yola çıkacak.

'BİNİCİLİK VE AT KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'

Duman, küçüklüğünden bu yana atıyla şehirlerarası yolculuk yapmak istediğini, bu hayalini askerlik öncesi gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Duman, "Binicilik ve at kültürüne dikkat çekmek istedim. Ayrıca Türk kültüründe askerliğin çok önemli bir yeri var. Bizim için geçmişten de atlar çok önemliydi. Bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Modernizmin içerisinde hepimiz bir hayat mücadelesi veriyoruz. Atlardan ve doğadan uzak kaldık, bunlardan uzak kalmamak için böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştım, amacım buydu" dedi.

'KENELER VE DUŞ ALAMAMAK SORUN OLDU'

Yolculuk sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını da anlatan Duman, şöyle konuştu: "Ben dağ yollarını, patika yolları kullandığım için 630 kilometre yol kat ettim Ankara'ya kadar. Duş alamamak büyük sorun oldu. Derede, ırmakta yıkanmayı düşündüm; ama her zaman olmuyor. Köy muhtarları yardımcı oldular bu konuda. Yıldız'ın arpasını bulmakta sıkıntı çektik. Kendi ihtiyaçlarım 8 kiloyken Yıldız'ın ihtiyaçları 20 kiloya yakındı, bu biraz yük oldu. Nalı düştü, nalbant bulamadık. Yozgat tarafında kene tuttu. O tarafın keneleri can alan cinsten. Yaklaşık 50 kene Yıldız'a musallat oldu. İlacını aradık bulduk, 2 gün dinlendik. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bu konuda çok destek oldu, kenelerden kurtardılar."

'YILDIZ'I SAHİPLENDİRECEĞİM'

Duman, atını satmak istediğini söyleyerek, "Yıldız'ı bir at çiftliğine, olmazsa en az benim kadar merhametli ve sevgiyle davranacak birine sahiplendireceğim. Atın aylık masrafı bir hayli fazla oluyor. Ben de askerde olacağım, bunun haricinde de biraz birikmiş borçlarım var. Bu şekilde bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım" dedi.

6)SURİYELİ BERBER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ ÜCRETSİZ TIRAŞ EDİYOR

SURİYE'deki iç savaşın ardından Adıyaman'a yerleşerek berberlik yapmaya başlayan Bashar Ali (23), şehit yakınları ile gazileri ücretsiz tıraş ediyor.

Bashar Ali, ülkesindeki iç savaşın başlamasının ardından 7 yıl önce Türkiye'ye sığındı ve ardından ailesi ile birlikte Adıyaman'a yerleşti. Kente yerleşmesinin ardından berberlik yapmaya başlayan ve aradan geçen süre içerisinde evlenerek bir çocuk sahibi olan Bashar Ali, bir yıl önce kendi dükkanını açtı. Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması için TSK tarafından yürütülen harekatları yakından takip eden Bashar Ali, ülkesinin özgürlüğü için şehit düşen ve yaralanarak gazi olan Türk askerlerine vefa borcunu ödemek için işyerine gelen şehit yakını ve gazileri ücretsiz tıraş etme kararı aldı. İşyerinin camına da şehit yakını ile gazilerin ücretsiz tıraş edildiğine yönelik yazı asan Bashar Ali, "Berber dükkanım açık olduğu sürece tüm şehit yakını ve gaziler istedikleri zaman gelip ücret ödemeden tıraşlarını olabilirler. Ben de bizim için şehit ve gazi olanlara bu şekilde vefa borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.

Bashar Ali, en büyük dileğinin ise biran önce Suriye'de huzurun sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.

