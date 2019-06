DHA YURT BÜLTENİ- 8

1)PLATONİK AŞIK OLDUĞU ÖĞRETMENİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP, ANNESİNİ YARALAYAN ZANLI: "ONDAN HOŞLANIYORDUM"

Konya'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) ağır yaralayan Muzaffer C.'nin (53), sorgusu sürüyor. Üzerinden cinsel gücü artırıcı 4 adet hap çıkan Muzaffer C. "6 yıldır ondan hoşlanıyordum. Onu çok seviyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum." dediği öğrenildi. Ağır yaralı anne Hacer Sarı'nın beynine saplanan mermi çekirdeğinin henüz çıkartılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Muzaffer C., Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokakta oturduğu apartmanda dün akşam saatlerinde karşı komşusunun kızlarını öldürüp, eşini yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 7 yıldır eşinden ayrı ve yalnız yaşayan Muzaffer C., karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Burhanettin Sarı'yı uğurladığı için daire kapısının önünde olan Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'nın yanına gitti. Muzaffer C. iddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup halledelim." dedi. Hacer Sarı da, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" deyip kendilerine yaklaşan Muzaffer C.'yi itekledi. Muzaffer C. de arkasına gizlediği tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer C., odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya ateş ederek göğüslerinden yaraladı. Ardından da evden kaçıp, yakındaki polis merkezine gidip teslim oldu.

GENÇ ÖĞRETMEN DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. 3 yıl önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan ve Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan ve okulların kapanmasıyla ailesinin yanına gelen Şeyma Sarı, kalbine isabet eden mermi nedeniyle sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin ise dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Başından yaralanan Hacer Sarı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anne Hacer Sarı'nın da beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkartılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. iki kız kardeşinin cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.

10 AY ÖNCE BABASI, TEPKİ GÖSTERİP KAVGA ETMİŞ

Şeyma Sarı'nın yaklaşık 10 ay önce babası Burhanettin Sarı'ya komşuları Muzaffer C.'nin kendisine rahatsızlık verdiği söylemesi üzerine Sarı'nın komşusu Muzaffer C.'ye gidip, kızlarına rahatsızlık vermemesini söyleyip kavga ettiği ve komşularının müdahalesiyle kavganın sona erdiği belirtildi.

ÜZERİNDEN CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından polise teslim olan Muzaffer C.'nin üzerinden cinsel gücü artıcı 4 adet hap ile çok sayıda tabanca mermisi bulundu. Muzaffer C., hapları ihtiyaç olur düşüncesiyle taşıdığını söylediği öğrenildi.

Saldırıyı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden çıkması üzerine gerçekleştirdiğini anlatan Muzaffer C., ifadesinde "20 yıldır aynı binada oturuyoruz. Onların çocukluklarını biliyorum. 6 yıldır ondan hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum. Yolda, kapı da hep onu görüyor ve izliyordum. Onunda beni izlediğini ve sevdiğini düşünüyordum. Ondan hep adım atmasını bekledim. Şeyma'yı seviyorum." dediği öğrenildi. Muzaffer C.'nin 2 kızının Hollanda'da yaşadığı kendisinin de bir dönem Hollanda'da kaldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Olay yerinden detay

Şüpheliden detay

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

===================================================

2)YOZGAT'TA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA: 5 YARALI

Yozgat'ta düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması soncu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat merkeze bağlı Sarıhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada, sürücü İrfan Yücel ile yanında bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yücel ailesinin, İstanbul'dan geldiği ve Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden görüntü

Haber: YOZGAT,

=================================================

3)KARAMAN CEZAEVİNDEKİ 'İSYAN' ALARMI, TATBİKAT ÇIKTI

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, cezaevine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, ekipleri sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planlı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi'ndeki görevlilerinin çoğunun haberi olmadan yetkililer, siyasi hükümlü koğuşunda yangın çıkartılarak isyan çıkartıldığını söyledi. Bunun üzerine cezaevi çalışanları, isyanın çıktığı belirtilen koğuşa koşuştururken, bir tarafından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

(Görüntü Dökümü

-------------------

Ekiplerin cezaevine girişi

Tatbikattan detaylar

Ekiplerin konvoy halinde cezaevine gidişleri

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

===============================================

4)UYUŞTURUCUDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ: ADALET İSTİYORUM

Zonguldak'ta polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilere, "Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum, takip edinö dedi. Diğer şüpheli de, "Burada herkes suçsuzö diye karşılık verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi ve uyuşturucu satın aldığı belirlenen 14 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. 14 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.C., T.G., T.G., S.Ö., E.G. ve Y.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., adliyeye girdiği sırada "Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum takip edinö dedi. Araçtan inen diğer şüphelinin de, "Herkes suçsuz. Kimsenin suçu yokö demesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera-Gürkay Gündoğan-Zonguldak-

===============================================

5)TÜRKİYE'NİN İLK TROPİKAL MEYVE KOOPERATİFİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen tropikal meyvelerin üretimini, pazarlanmasını ve tanıtımını sağlamak amacıyla Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk tropikal meyve kooperatifi olduklarını söyledi.

Gazipaşa'da muz başta olmak üzere avokado, kivi, passiflora (çarkıfelek), litchi, pitaya (ejder meyvesi), longan, guava ve mango ve kahve gibi birçok tropikal meyvenin üretimi yapılıyor. Muz ve avokado yetiştiriciliğinde bahçeleşmeye gidilirken, üretici ciddi ekonomik gelir elde ediyor. Diğer tropikal meyvelerde de yeni deneme süreçleri tamamlanan, bölgeye çok iyi adapte olan, rekoltesi yüksek olanların açık ve kapalı alanlarda üretimi yapılıyor.

Tropikal meyvelere bölge halkının ilgi gösterip, bahçe kurma ilgisi artınca ilçede Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurulması gündeme geldi. Tropikal meyve yetiştiren üreticilerin hem daha iyi pazar bulması konusunda hem de daha iyi gelir elde etmesi için mücadele edecek kooperatifin kuruluşu, nisan ayında tamamlandı. Şu anda 10 üyesi bulunan kooperatif 13 Haziran'da genel kurulunu yaptı.

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı ziraat mühendisi Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk tropikal meyve kooperatifi olduklarını söyledi. Kooperatifin amacının tropikal ürünleri en iyi şekilde pazarlamak ve tropikal ürünlerden daha iyi gelir elde etmek olduğunu aktaran Ali Yalçın, "Biz tropikal meyve üreticileri olarak Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan tropikal meyve üreticilerini bir araya getirecek bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifi kurmamızdaki amaç, tropikal meyve üretimiyle uğraşan Türkiye'nin her yerinde üretim gerçekleştiren değerli üreticilerimizi bir araya getirmek. Bunun yanında ürünlerin daha iyi pazarlamasını sağlamak ve daha çok gelir elde etmek. Yapacağımız çalışmalarla üreticilerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz. Gazipaşa'nın adını Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Kooperatife üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini de aktaran Ali Yalçın, "7 kurucu üyeyle kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 13 Haziran'da yaptığımız genel kurulla 10 üye sayısına ulaştı. Kooperatifimize başvuru yapmış arkadaşlarımızla birlikte bu sayı 21'e çıkacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

--------------

Gazipaşa'da yetişen tropikal meyve bahçelerinden görüntü

Kooperatif başkanın bahçeleri gezmesi

Tropikal meyvelerden genel ve detay görüntü

RÖP: Ali Yalçın (Kooperatif Başkanı)

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

===============================================

6)YATAK ODASINDA ÇIPLAK ELLE YAKALADIĞI YILANI DOĞAYA BIRAKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde yılan gören Süleyman Arık, çıplak elle yakaladığı yılanı doğaya saldı. Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Bahçekaya mahallesinde meydana geldi. Evinde yılan olduğunu tespit eden Süleyman Arık, yılanı bulmak için arama çalışması yaptı. Arık, uzun bir çalışmanın ardından yatak odasında yılanı buldu. Çıplak eliyle yakaladığı yılanı evinden çıkaran Süleyman Arık, yılanı doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yılandan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

==========