DHA YURT BÜLTENİ-8

Karacabey'e 22 kilometrelik plaj

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren 22 kilometre uzunluğundaki plaj, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olacak. Kumu, denizinin berraklığı ve çevre düzeni gibi nedenlerle ilgi görmesi beklenen Karacabey Boğazı bölgesindeki plajın çevresinde pansiyonlar, sosyal tesisler ve eğlence mekanları olacak.

Karacabey Boğazı'ndaki 22 kilometrelik sahil, Türkiye'nin en uzun sahilleri olan Samandağ ve Patara sahillerinin yanında yer almaya hazırlanıyor. Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi'nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Karacabey Boğaz sahili şimdiden çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Karacabey'in gündemine turizm seçeneğini soktuklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bunu sunarken bazı vatandaşlarımız bizim turizm alanında ne değerlerimiz olduğunu sordu. Biz de Uluabat Gölü'ne, Leylek Köyü'ne, Kocaçay Deltası'na, Longoz Ormanları'na, Dalyan Gölü'ne vurgu yaptık. En önemlilerinden biri de uzun bir sahil şeridimiz var. Ulaşım noktasında da İstanbul'a en yakın deniz mesafesindeyiz. Boğaz bölgemizden İstanbul'a yüzümüzü döndüğümüzde sağ tarafımız Mudanya, sağ tarafımız Bandırma ve ormanla iç içe, ıhlamur kokularıyla bir deniz havası, sağlık turizmi açısından da avantaj sağlayacak bir konumdayız. İşte bu güzellikleri önce kendi halkımıza sonra Bursalılara daha sonra da tüm Türkiye'ye tanıtma gayretindeyiz" dedi.

'ATIL OLAN HER İŞLETMEYİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla projenin son aşamasına geldiklerini belirten Özkan, "Konaklama ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bunları çözme konusunda gayret gösterdik. Orman kamp alanımızı 5 yıllık gayret ile belediyemize kazandırdık. Yap-işlet-devret modeli ile bungolov evler, butik oteller ve aqua parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Her alana dokunmaya, atıl olan her müesseseyi ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

'İSTANBUL-İZMİR YOLU KARACABEY'E AVANTAJ SAĞLAYACAK'

En önemli avantajımızın da önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun olacağını düşündüğünü söyleyen Özkan, "Bu proje tamamlandığında Karacabey'den 1,5 saatte İstanbul'a, 2 saatte İzmir'e ulaşmak mümkün olacak ve bu büyük nüfuslu illerimizdeki vatandaşlarımız adeta Karacabey'e akın edecek. Karacabey önümüzdeki yıllarda turizmin parlayan yıldızı olacak. Bizim 22-23 dönüm kadar bir sahil şeridimiz var. Tabi bizim kumumuz çok güzel ve büyükşehirin imkanlarıyla temizleniyor. Buralardan kışın da istifade edilebilecek tesisler yapıldığında buraların paha biçilmez turizm köşesi olacağını iddia ediyoruz. Sahil, ülkenin bölgenin en uzun sahillerinde olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Plajdan DRONE görüntüler

-Vatandaşlardan aktüel detaylar

-Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile röportaj

Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

===========================

Dernek lokalini, horoz dövüşü baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf odaları lokaline düzenlenen baskında horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı. 7'si organizatör, 50 kişi hakkında idari işlem yapılırken, baskın sırasında içeridekilerin şaşkınlığı polis kamerasına yansıdı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçenin Gazicelal Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki esnaf odaları lokalinde, horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, 7'si dövüş organizatörü, 43 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında içeride bulunanların şaşkınlığı ise polis kamerasına yansıdı.

Lokal içine kurulan 2 ayrı platformda dövüştürülen horozlar için numaralı sandıklar yapıldığı, kimi horozlar için de özel taşıma çantaları bulunduğu görüldü.

Lokalde bulunan toplam 50 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı. Organizatör olduğu belirtilen T.D., A.D., M.E., M.İ, Y.K., H.İ ve U.S. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Salonda bulunan 23 horoz ise koruma altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Polisin baskın anında çektiği, lokal içindeki arena ve horozlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

===========================

Motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı

Isparta'da sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet seyir halindeki kamyonete arkadan çarpıp devrildikten sonra yolda yürüyen yayaya çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. 32 PE 921 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 32 LF 413 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası devrilen motosiklet asfaltta sürüklenirken, o sırada yoldan yürüyen bir kişiye daha çarptı. Kazada motosiklette bulunan Emre Kınay (21) ve Osman Sağlık (17) yaralandı. Motosikletin çarptığı kişi ise yara almadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Osman Sağlık tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Emre Kınay'ın göğüs cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin kamyonete ardından da devrilip sürüklenerek yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Motosikletin kamyonete çarpma anı

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

===========================

Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldı

Kırıkkale'de, Bozlak kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın heykeli yapıldı. Hacı Taşan'ın ismini taşıdığı Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlanan heykel, içerisindeki sensör sayesinde odaya giren ziyaretçileri algılayarak, yine içine yerleştirilen müzik kutusu sayesinde, saz çalıp, türkü söylüyor.

Kırıkkale Valiliği ve Keskin Kaymakamlığı'nın birlikte yürüttüğü proje kapsamında, halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykelinin yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 ay önce Çorum'daki heykel atölyesinde başlayan çalışma sonrası heykel tamamlandı. Taşan'ın fiziksel özelliklerinin aynısı olan heykel, Keskin ilçesindeki Hacı Taşan'ın da ismini taşıdığı Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Heykel, içerisinde bulunan sensör sayesinde odaya giren ziyaretçileri algılayarak, yine içerisine yerleştirilen müzik kutusu sayesinde, saz çalıp, türkü söylüyor. Hareketli heykelin bu özelliği görenleri şaşırtıyor.

'TÜRKİYE'DE İKİNCİSİ YAPILDI'

Hacı Taşan'ın yeğeni Duran Taşan, daha önce bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın saz çalıp, türkü söyleyen android heykelinin yapıldığını söyleyerek, "Türkiye'de bu ikincisi. Keskin Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde Hacı Taşan'ın sensörlü, silikonlu, çalıp söyleyebilen heykeli Keskin'e kazandırıldı. Çalışma, Çorumlu heykeltıraşlar tarafından yapıldı. Kırıkkale Vali'miz Yunus Sezer tarafından talimatları doğrultusunda İl Kültür Müdürlüğü ve Keskin Kaymakamlığı tarafından Keskin'imize kazandırıldı" dedi.

Bu arada, Hacı Taşan'ın yeğenleri heykel yanında saz çalıp türkü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Heykelden görüntü

-Duran Taşan ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -