DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tarihi Vezirhan Çarşısı'nda yangın

Kayseri'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Vezirhan Çarşısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın paniğe neden oldu.

Olay, 11.00'de Camikebir Mahallesi Öz sokakta bulunan II. Ahmet döneminde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan Vezirhan'da yangın çıktı. Bir süredir restorasyonu yapılan ve nedeni henüz belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontro altına aldı. Yangının neden çıktığına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ,

Kumar operasyonunda 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan atlayıp kaçarken yakalandı

Kütahya'da polis ekiplerince kumar oynandığı belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli 5 metre yüksekliğindeki balkondan atlayıp kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde bir adreste kumar oynatıldığını belirledi. Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri apartmanın 2'nci katındaki daireye girdiklerinde M.K. (43) isimli şüphelinin mutfak balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığını fark etti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten bina boşluğuna atlayan M.K. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede M.K.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kumar operasyonunda ise dairede 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Kumarhane şüphelilerinin binanın giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası kurdukları belirlenirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Ötegezegene 'Urartu' ismi önerisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kapsamında her ülkeye, bir yıldıza ve onun ötegezegenine isim verme fırsatı sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ötegezegene, 'Urartu' isminin verilmesini önerdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde M.Ö. 900 yılında kurulan Urartuların başkentliğini yapan Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, bu millet tarafından yapılan 2 bin 475 dikili taş, 25 oda mezarı ve 4 taş halka bulunuyor. Matematiksel hesapla 1600 metrekarelik alana sığdırılan yapılar, 2004-2007 yılları arasında bilim insanları tarafından kazı çalışması yapılarak incelemeye alındı. Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda, yabancı bilim insanlarının da görüşleri alındı. Yapılar, bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde araştırıldı.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmalarda Urartuların burayı gök bilimini, takvim sistemini, bayram yapacakları ayları belirlemek için düzenlediklerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Böyle bir yapının Orta Doğu'da bir benzerinin bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, 2 bin 475 tane dikili taşın, 55'e 45 sırasıyla matematiksel bir hesaplamayla yerleştirildiğini ve bunun hemen batısında 4 tane de taş halka bulunduğunu belirterek, "Burada ilginç olan nokta, bu halkaların Orta Doğu'da bir benzerinin bulunmamış olması" diye konuştu.

2 BİN 800 YIL ÖNCE GÖKYÜZÜNÜ GÖZLEMLEMİŞLER

Bölgenin çok önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Burada 2 bin 800 yıl önce yapılan çok muazzam bir sistem ile dikili taşlar ve taş halkalar var. Milattan önce 2 binden itibaren özellikle Mezopotamya bölgesinde gökyüzünü gözlemliyorlar. Urartuların astroloji bilimi ile yakından ilgilendiğini birlikte çalıştığımız yabancı bilim insanlarıyla yaptığımız bu çalışmayla gördük" dedi.

'URARTU' İSMİNİ ÖNERİYORUZ

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında her ülkeye, bir yıldıza ve onun ötegezegenine, isim verme fırsatı sunduğunu da kaydeden Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Dünyaya 457 ışık yılı uzaklıkta olan WASP-52 yıldızı ve ötegezegenine isim verme hakkı Türkiye'de. Biz de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 300 yıl ayakta kalmış bu coğrafyada çok sayıda kaleler, kanallar, bantlar, karayolları, yerleşim alanları gibi bırakmış oldukları sanat eserleri ile birlikte bir döneme damgasını vurmuş Urartuların isminin ötegezegene verilmesini öneriyoruz. Ayrıca 2020 yılının da 'Urartu Yılı' olmasını istiyoruz" dedi.

ÖTEGEZEGEN İSİMLENDİRME KAMPANYASI

Gökcisimlerine resmi isimlerini vermeye yetkili kurum olan IAU'nun 100'üncü kuruluş yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde bir ötegezegen isimlendirme kampanyası başlatıldı. Kampanya, her ülkeye isim verilecek bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan bir ötegezegen sunuyor. Ülkeler bu gökcisimlerine özel isimler verebilecek. 70'den fazla ülkenin katıldığı bu kampanyada ülkeler kendi kamuoyu yoklamaları ile bu isimleri belirleyecek. Gezegen isimlendirme kampanyası ile insanlığın evrendeki yeri ve dünyanın olası başka uygarlıklar tarafından nasıl anlaşılabileceği hakkında farkındalık yaratmak ve tüm dünyaya aynı gökyüzü altında yaşanıldığını hatırlatmak amaçlanıyor. İlki 2015 yılında yapılan 'Ötegezegen İsimlendirme' kampanyasında 19 ötegezegen isimlendirilmişti. 2'nci kez gerçekleştirilen kampanyada her ülke için ülkelerin coğrafi konumları dikkate alınarak özel bir ötegezegen belirlendi. Ulusal kampanyalar Haziran ve Ekim 2019 tarihleri arasında yürütülecek ve belirlenen isimler IAU100 NameExoWorlds Yürütme Komitesine iletilecek. IAU'daki değerlendirmelerin ardından onaylanan isimler, Aralık 2019'da tüm dünya kamuoyuna duyurulacak.

Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Denizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine geçen 7 Haziran Pazar günü Buldan-Denizli Karayolu üzerinde önlem olan polis, Buldan ilçe çıkışında süphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki M.T. ve A.E., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşadığı evi yakan bedensel engelli öldü

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olan bedensel engelli Cuma Yılmaz (66), yalnız olduğu sırada evi yaktı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. 36 yıl önce trafik kazasında ayaklarını kaybederek, yatağa bağlı yaşayan Cuma Yılmaz, eşi misafirliğe gittiği sırada odadaki halıya kolonya dökerek evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler arasında kalan Yılmaz, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cuma Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Borçla kurduğu şirket e-ticaret rekortmeni oldu

Bursa'da babasından aldığı 4 bin dolar borç ile 2008 yılında kendi şirketini kuran Birol Çil, kişiye özel hediyelik eşya sektöründe e-ticaret rekortmeni oldu. İnternet üzerinden 20 bin ürünü müşterilerine sunan Çil, Türkiye'nin 81 iline günde ortalama bin kargo yollarken özel günlerde ise bu sayı 3 bine çıkıyor.

Bursa'da 2008 yılında otomotiv sektöründeki yöneticilik işinden ayrılarak babasından aldığı 4 bin dolar borç ile kendi firmasını kuran Birol Çil, 10 yıllık süre içerisinde şirketini kişiye özel hediyelik eşya sektöründe liderliğe taşıdı. Kişiye özel bardak, tablo, anahtarlık, çanta, isimlik gibi yaklaşık 20 bin ürünü müşterilerine sunan Çil, Türkiye'nin 81 iline günde ortalama bin kargo yollarken özel günlerde ise bu sayı 3 bine çıkıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HEDİYELİK EŞYA ŞİRKETLERİYLE ORTAKLIK KURDUK'

İnternet satışıyla tanışmasının 2008-2009 yıllarına dayandığını belirten Birol Çil, "O yıllarda e-ticaret çok popüler değildi ama ben bir kaç platformda kartuş ve yazıcı satarak bu işe başladım. İşlerimiz ilerlediğinde kendi internet sitemizi kurduk, bayilikler verdik ve yurt dışı satışlarına başladık. Daha sonrasında da kişiye özel hediyelik eşya sektörüne girdik. İlk girdiğimiz anda başarısız olduk. Kurduğumuz internet sitesinde yanlış bir yazılım ve yatırımla bizim için 1 yılda biten bir serüven oldu. Bu durum karşısında pes etmedik, heyecanımızı kaybetmedik. Yeniden başladık ve önceki hatalı işlerin tam tersini yaptık. İşlerimizde ilerlediğimizde Türkiye'nin en büyük hediyelik eşya satan sitelerinin dikkatini çektik. Onlarla iş ortaklığına başladık. Şu anda Türkiye çapında bu sektörün yüzde 50-60'ına sahibiz" dedi.

'KENDİ SEKTÖRÜMÜZDE LİDERİZ'

Baskı teknolojisinin gelişmesiyle ürün yelpazesinin arttığını belirten Çil, "İlk zamanlarda sadece bardaklara baskı yapılırken bu alanda şimdi duvar saatleri, 3 boyutlu tablolar gibi pek çok ürün hazırlanabiliyor. 20 bine yakın ürünümüz var. İlk bu işe başladığımızda 3-5 sipariş gelince çok mutlu oluyorduk. Küçük hedeflerimiz vardı. 10 siparişi 20'ye yükseltmeyi hedefliyorduk. Geldiğimiz noktada online pazarın da büyümesiyle binlerce kişiye ulaşmaya başladık. Özel kutlamalarda günde 3 bin kargo çıkışımız oluyor. Yıl boyu ise ortalamamız günlük bin kargonun altına düşmüyor. Kendi sektörümüzde lider ve söz sahibi konumdayız" dedi.

'İLERLEYEN ZAMANLARDA ONLİNE TİCARET YAPAN FİRMALAR 500 PERSONELLE ÇALIŞIR HALE GELECEK'

Günümüzde e-ticarete girmeyen firmaların zamanla küçülmeye ve kapanmaya mahkum olduğunu söyleyen Çil, "Kendi internet sitelerimize günlük 20-25 bin ziyaretçi geliyor. Eğer bu rakamları fiziksel bir mağazaya taşıyacak olursak mağazanıza günde 20 bin kişi geliyorsa sizin yaklaşık 200 personel ile çalışmanız gerekir. Bu da inanılmaz bir maliyettir. İnternet açısından baktığımızda 25 bin kişinin girdiği siteyi 10 kişi kontrol edebiliyor. Güzel bir ürünle sermaye, yatırım olmadan evinizin bodrumundan bile artık online pazara açılabilirsiniz. Şu an online ticaret Türkiye pazarında yüzde 4'lük bir oranla yer buluyor. Bu oran 2-3 sene sonra yüzde 10'lara çıktığında online satış yapan firmaların tıpkı sanayi kuruluşları gibi 300-500 çalışanla çok yoğun şekilde çalışacağını düşünüyorum" diye konuştu.

