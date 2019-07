DHA YURT BÜLTENİ - 8

Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti (2)

ACI VE GÖZYAŞI

Astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, öldürdüğü eşi Büşra Güçlü ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Büşra Güçlü'nün ağabeyi Ömer Ünlükıraner, babasının ve kız kardeşinin cenazelerini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz baba-kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra Buruk Mezarlığı'nde defnedileceği öğrenildi.

Giresun'da 23 katlı bina tepkisi

Giresun'da geçen yıl yapımı tamamlanan şehrin ortasındaki 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor. Vatandaşların 'ucube' benzetmesi yaptığı bina ile ilgili konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil" dedi.

Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılarla ilgili imar tartışmaları sürüyor. Ordu ve Samsun gibi Giresun'da da yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesi tepki görüyor. Seldeğirmeni Mahallesi'nde belediyeye ait arsayı satın alan inşaat firması tarafından verilen imar izni ile yapılan ve geçen yıl tamamlanan 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.

'BU BİR UCUBEDİR'

23 katlı binanın karşısında evi bulunan Can Özpınar, "Bu mahallede tüm yapılar, 4- 5 katken, 23 kata izin vermeleri kabul edilebilecek bir şey değil. Giresun'da nerede var 23 katlı bina? Ruhsatı kim verdiyse, sorumlusu odur. Bu yapı, şehrin görüntüsünü kapatmaktadır. Şehrin girişi bir aynadır. Bu da şehrin girişindedir ve görüntüyü engellemektedir. Bu bir ucubedir, turizme de bir darbedirö dedi.

Giresun'a tatile gelen Asuman Kara da bu tür binaları İstanbul'da çok gördükleri belirterek, "Giresun'da sadece bir tane yüksek katlı bina var. Çok dikkat çekiyor. Hiç yakışmamış" dedi. Sabri Cömert ise "Giresun'a uygun bir yapı değil. Biraz daha arka taraflara yapılsa, diğerlerinin önünü kesmemiş olurdu. Ortada olumsuz bir görüntüsü var. İzin verenler yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: UYGUN BİR YAPI DEĞİL

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da dikey mimarilere karşı ciddi şerhleri olduğunu belirterek yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağını söyledi. Giresun'un imarla ilgili sıkıntısı olan bir şehir olduğuna kaydeden Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil. İmar bizim için ciddi bir problem. İmar probleminin en büyük sıkıntısı, düzensiz bir yapılaşma ve öteden beri devam eden bölgeye göre ayrı ayrı bir kural etrafından şekillenmeyen bir durum söz konusu. Dikey mimarilerle bizim ciddi şerhimiz var. Yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağı kanaatindeyiz. Yatay mimariden tarafız. Şehrin siluetini bozan, şehrin önünü kapatan ve kötü bir görüntü getiren yapılaşmalara da ayrıca karşıyız. Yüksek katlı binaların olmayacağını söylemiyoruz. Bunun için hem zeminin, bölgenin özelliğini bozmadan, bölgeye özel yapılar yapılabilir. Yatay mimarinin olacağı yerlerde, yüksek katlı yapılaşmanın karşısındayız."

Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, termik santralin bacasından çıkan yoğun dumanı, yakındaki Köprübaşı Mahallesi'nde oturanların tepkisine neden oldu. Termik santral emeklisi Mehmet Akman, "2018 yılına kadar bu derece hava kirliliği olmadı. Evimizin önleri her yer toz toprak doluyor. Bizler termik santralinin kapanmasını istemiyoruz, ancak bu kirliliğin giderileceği bir çaresinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tavşanlı'ya bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan termik santral bacasından çıkan yoğun duman, Köprübaşı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahallede oturanlar yoğun dumanın hava kirliliğine neden olduğunu ifade ederek çözüm bulunmasını istedi. Aynı termik santralden emekli olan ve Köprübaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman (60), santrale karşı olmadıklarını, ancak baca dumanına çözüm bulunmasını istediklerini belirterek, "2018 yılına kadar bu derece hava kirliliği olmadı. Evimizin önleri her yer toz toprak doluyor. Bizler termik santralinin kapanmasını istemiyoruz, ancak bu kirliliğin giderileceği bir çaresinin olduğunu düşünüyoruz. Büyüklerimizden bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Her gün buradaki duman ve ses bizleri rahatsız ediyor. Bir yere gidecek durumumuzda yok, çoluk çocuk nefes alamayacak duruma geldik. Amacımız şikayetçi olmak değil bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Aynı mahallede oturan Eyüp Yavuz ise termik santralin dumanından ve sesinden çok rahatsız olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizlerin belki de buraları terk etmesini bekliyorlar. Ancak buralara alıştık ve terk edemeyiz. Şu son 5 yıldan bu yana bahçemize diktiğimiz fidanlar bile olmuyor. Eskiden bu toz, duman ve rahatsız edici ses bu kadar yoktu. '2019 yılında filtre takılacak' denilmişti. 2019 yılı neredeyse bitecek ve hala filtre yok. Yarının geleceği çocuklarımıza yazık değil mi?"

Akciğer kanseri olduğunu söyleyen Gülbahar Doğan, bacadan çıkan yoğun dumanın tüm mahalleyi etkilediğini söyledi. Çocukların artık sokakta oynayamadığını anlatan Doğan, "Mahallede oturan gençler ve çocuklar dışarıda dolaşıp oynayamıyor. Ben akciğer kanseriyim ve beni çok etkiliyor. Dışarı çamaşır bile asamıyoruz. Eskisi gibi sokakta oturup çay içerdik şimdi onu da yapamıyoruz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 17 Nisan'da göreve atanan mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki buluşmada konuşan Yücel, "İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız" dedi. Sürekli ise talepler noktasında her zaman kendilerine ulaşmalarını beklediklerini, İzmir için gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yerel seçimlerden sonra 17 Nisan'da İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'ye CHP'den hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. AK Parti il yöneticilerin de bulunduğu buluşmada konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yakın zamanda seçim atlattıklarını, artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Çok partili hayat sonrasında partiler arasında bir hizmet yarışı oluştuğunu ifade eden Deniz Yücel, "Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmak doğru değil. Bugün yerel yönetimlerde biz iktidarız yarın başka bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olabilir. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Genelde ise AK Parti iktidar. Biz geneldeki iktidar ile yereldeki iktidar olarak İzmir'e ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz, bunu önemsiyoruz. Sizin de göreve geldiğiniz günden ve öncesinden beri uyumlu yapıda ve kişilikte olduğunuzu biliyoruz. Bugün İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız. Sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum" dedi.

'UZLAŞMA KÜLTÜRÜYLE HİZMET EDECEĞİZ'

Deniz Yücel'den sonra AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, yeni görevine atandıktan sonra CHP'li mevkidaşının kendisini aramasının çok iyi ve önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. İzmir'de yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kerem Ali Sürekli, "Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi hem genel hem yerelde iyi değerlendirmemiz lazım. Başkanımızın iyi niyetine, dileklerine katılıyoruz. Biz genelde iktidarız. Yerelde uzun yıllardır İzmir'de muhalefetiz. Vatandaşımız, milletimiz, memleketimiz için icraatları gerçekleştireceğiz. CHP icraatlarını yapacak biz takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa söyleyeceğiz. Yeni sayfayı İzmir'le de sınırlı tutmuyoruz. Gerçekten yeni bir dönem. İstanbul, Ankara'da CHP yereli devraldı. İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir'den katkıda bulunacağız. Hep beraber İzmir'e hizmet edeceğiz. Genel iktidarın İzmir'e yönelik projelerini birlikte takip edeceğiz. Ankara'da bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tarım Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz var. Bizi temsil ediyorlar. Sayın Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte talepler noktasında bize her zaman ulaşabilirsiniz. Birlikte Ankara'ya gidebiliriz, bakanlara ulaşabiliriz. İzmir'e ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Bey'in bir söylemi vardı, 'Şimdi tartışmayalım, gerginlik oluşturmayalım, seçime 6 ay kala atmosfere gireriz, yarışırız, gerekirse kavga ederiz. Bunları 6 ay kala başlatalım. Bunun dışında kalan süreyi üreterek geçirelim' derdi. Ben de buna katılıyorum. İzmir için Türkiye için birlikte yol alalım" dedi.

En kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunacağını da vurgulayan Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için Ankara'da 18 aydır onay beklediğinin hatırlatılması üzerine, o konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu, birilerini suçlamak yerine hep birlikte sorunları gidermek için çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi.

Denizden elektrikli süpürge hortumu bile çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 'Sıfır Atık, Mavi Günü' nedeniyle denize dalan dalgıçlar, elektrikli süpürge hortumundan eski araç lastiklerine kadar birçok atığı denizden çıkardı.

Amasra'da 'Sıfır Atık, Mavi Günü' etkinleri kapsamında Büyük Liman mevkiinde denizde ve plajda temizlik yapıldı. İlk olarak plajda temizlik yapılarak çuvallara toplanan çöpler limana getirildi. Daha sonra Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları ve gönüllü dalgıçlar limanda denize daldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda 4 dalgıç denize atılan araç lastikleri, bira şişeleri, plaj topu, plastik atıklar ile elektrikli süpürge hortumu olmak üzere birçok atığı çıkardı.

Bartın Valisi Sinan Güner farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bizim amacımız insanlarımızın çevreye daha duyarlı ve hassas olmalarını sağlamak. Bugün hem plajımızda hem de denizde temizlik yapıldı. Denize atılan malzemeleri görünce çok şaşırıyoruz. Artık insanlarımız da çevre bilincini geliştirip, doğaya saygı duymayısını bilmeli. İnşallah bu etkinliğimiz de buna örnek olur ve hepimiz daha duyarlı hale geliriz" dedi.

FETÖ'nün eski 'Isparta il imamı' hücre evinde yakalandı

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) daha önce 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ile karısı F.E. saklandıkları hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve bir dönem örgütte 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ve eşi F.E.'nin Denizli'de saklandığı bilgisini aldı. Şüphelilerin evine dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, örgütte ayrıca 'Antalya eğitim danışmanlığı' görevi de yaptığı belirtilen E.E. ve eşi F.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgüt üyelerine nakdi yardımda kullanıldığı değerlendirilen boş zarflar, dijital materyaller ile bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi.

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasadı devam eden soğan, üreticiyi memnun etti.

Karacabey'de sofraların vazgeçilmezi soğan, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıla göre daha fazla alana ekimi yapılan soğan, tarlada kilosu 1- 1,5 TL arasında alıcı buldu. Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 8 bin dekarlık alana soğan ekimi yapıldı. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı, temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar, tarladan kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

'YEMEKLERDE ERİYEN TEK YERLİ SOĞAN'

Yemeklerde eriyen tek yerli soğanın Karacabey soğanı olduğunu söyleyen üretici Halil Yaltı, ilçenin kırsal Keşlik Mahallesi'nde hasat yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş 'Karacabey Soğanı' Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar, bir o kadar da keyifli bir iştir. Özen gösterilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez. Beş aşamadan oluşur; üretim, kesim, dolum, dikim, yükleme ve lojistik" şeklinde konuştu.

'BU YIL FİYATLAR TATMİN EDİCİ'

Tüm Türkiye'nin tohumu Karacabey'de yetişen soğandan elde ettiğini söyleyen Halil Yaltı, "Toprak ve ilkim bakımından özdeşleşmiş, çok kaliteli soğan üretimi yapılıyor. İlçemizde toprağın verimli olması ve sulama konusunda sıkıntıların olmaması, hasatta bereketi yansıtıyor. Karacabeyli üreticiler olarak çeşit ve cins bakımından yerli soğanımızla çok iddialıyız. Üretici açısından bu yıl fiyatlar tatmin edici. Geçen yıla nazaran tüketici de ürünlere rahat rahat ulaşabiliyor. Satışlarımızı yapabilmekteyiz. Sevkiyatlarımız tüm illere yapılıyor" dedi.

'GEÇEN YIL ÜRETİM AZDI'

Geçen yıl üretimin az olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu hatırlatan Yaltı, "Depolama maliyetinin yüksek olmasından ve üretimin azlığından fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalıya soğan yedi. Geçen yıla göre soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz oldu. Bu da üretimin tüm Türkiye'ye yayılması, diğer ilçelere yayılması ve üretimin bolluğundan kaynaklanıyor. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz. Bereketli bir yıl oldu" diye konuştu.

Güneydoğu'dan Karacabey Ovası'nda mevsimlik olarak çalışmaya gelen işçiler, kavurucu sıcağın altında soğan hasat ediyor.

