DHA YURT BÜLTENİ-8

DÜZCE'DE SEL, 10 KİŞİ MAHSUR

1)39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı. Bölgede bulunan 2 helikopter tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kriz merkezi, yolları kapanan, sular altında kalan köylerde evlerinde mahsur kalanlardan gelen yardım çağrıları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

EK GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE/DHA

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2)BODRUM'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaz başından bu yana çıkan yangınlarda zarar gören yüzlerce dönüm alan, havadan görüntülendi. Bodrum'da bu yaz başından itibaren çıkan yangınlarda, yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları ve sonrasında yürütülen faaliyetlere destek veren birçok gönüllüden biri olan turizmci Mustafa Ünlü, zarar gören alanları havadan görüntüledi. Ardından o görüntüleri, sosyal medya hesabından halkla paylaştı. Bölgeyi drone ile görüntüleyen Mustafa Ünlü, "Uzun zamandır Bodrum'da orman ve kırsal yangınlarda profesyonel ekiplere destek oluyoruz. Sellerde yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma gönüllüsü olarak bizimle birlikte çalışan birçok ekip var. Ben aynı zamanda insansız hava aracı pilotuyum. Drone kullanıyorum. Drone'la yangınlardan birkaç gün sonra bölgelerin görüntülemesini yapmaya başladım. Doğayı, ormanı herkes seviyor. Fakat kimse yangını kendisinin çıkardığının ya da bir şekilde sebep olduğunun farkında değil. Araçlardan atılan sigara izmaritinden çıkmış birçok yangınımız, aynı şekilde cam şişelerin mercek görevi görmesinden çıkmış birçok yangınımız var. Doğayı sevmek her zaman yetmiyor. Yangın çıkan bölgede bir şişeyi arabasından atmış arkadaşımız, kendisini sorumlu hissetmeli. Sigarasını yanar şekilde atan arkadaşımız kendisini sorumlu hissetmeli. Biraz bunu fark ettirip gösterebilmek için insansız hava aracı ile bölgelerin görüntülemelerini yapmaya başladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yanan bölgelerin hava görüntüleri

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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3)KAYSERİ'DE KIRPILAN KOYUNLARIN YÜNLERİ, ÇEYİZ OLUYOR

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaz aylarında sıcaktan bunalan koyunların yünleri kırpılıp, yıkanarak havalandırıldıktan sonra yastık ve yorgan yapımında kullanılıyor.

İlçeye bağlı köylerde üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarının yünlerini kırpmaya başladı. Bölgede yaklaşık 300 yıldır sürdürülen gelenek ile yünleri makasla kırpılan koyunların, yaz aylarında rahatlaması sağlanıyor. Özel makas ve bıçak yardımı ile kesilen yünler, bölgedeki gelinlik kızların çeyizlerine yastık ve yorgan olması için kullanılıyor. Koyunlarından kırpılan yünler yıkandıktan sonra önce kurutuluyor sonra da havalandırılıyor. Bin bir zahmetle hazır hale getirilen koyun yünlerinin bir bölümü de Kayseri'de satılıyor.

'KOYUN KIRPARAK EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM'

Bölgedeki yetiştiricilerin koyunlarını kırparak aile bütçesine katkı sağlayan 2 çocuk annesi Buket Günana (30) "Koyun kıpma işini uzun zamandır yaparım. Koyun kırpmada kesilen yün hayvanın rahat etmesini ve sağlıklı büyümesini sağlar. Kestiğimiz koyun yünlerini yıkar, kurutur ve havalandırırız. Daha sonra Kayseri'de çuvallara koyarak kilosunu 1 liradan satarız. Koyun kırpmadan kazandığım para ile de evimi geçindiriyor çocuklarımı büyütüyorum" dedi.

Gömürgen Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Gündüz (53) ise, mahallede birçok kişinin küçükbaş hayvancılıktan geçimini sağladığını söyleyerek, "Koyun kırpmadan elde edilen yünler bölgede birçok genç kızın çeyizinde yorgan, yastık olarak kullanılır. Yün yorganlar diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor. Yünler de dere kenarlarına götürülerek tokaçlanıyor. Son derece zahmetli olan yün kırpma bölgenin de önemli geçim kaynağı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Koyun kırpan kadınlardan görüntü

-Koyun kırpan Buket Günana ile röportaj

-Koyunların sağılması

Koyunların kırpılması

Kırpılan koyunların yün haline getirilmesi

Mahalle muhtarı ile röportaj

- Diğer görüntüler

SÜRE: 5.52 BOYUT: 657 MB

HABER- KAMERA: ÖZER KAYA/KAYSERI-DHA

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4)OSMANİYE'DE SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN GENÇ ÖLDÜ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli'ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Görüntü Dökümü

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Adana Şehir Hastanesi arşiv görüntüleri

Ölen gencin fotoğrafı

SÜRE: 35" BOYUT: 65 MB

Haber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: ADANA,