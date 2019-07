DHA YURT BÜLTENİ-8

Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken bindikleri fiber tekne batan kaçak göçmenlerden 8'i kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik tarafından havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Suda bitkin haldeki yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından kaçak göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter ve 3 bot ile havadan denizden arama kurtama çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BODRUM (Muğla),

Erzincan'da Drone'lu atlı ve ATV'li kurban yakalama timi göreve hazırlanıyor

Erzincan Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Havadan drone ile takip edilen kurbanları atlı, ATV kurban timi müdahale edecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi antrenmanlarına başladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirmek amacı ile oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atarak hazırlıklarını sürdüren tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen 'drone' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek; 'Kurbanlıkları kaçan vatandaşlarımız bizlere Alo 153 telefon hattından ulaşabilirler. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır" dedi.

Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ERZİNCAN,

Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor



Çorum'da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Kentte toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoya götürülüyor. Burada sahiplerini bekleyen eşyalar arasında cep telefonu, ziynet eşyaları, cüzdan, gözlük, anahtar, ayakkabı, bilgisayar, bebek arabası, mutfak tüpü, bisiklet, tablet ile yüklü miktarda para bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor.

'MÜRACAAT EDİP KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR'

Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, kendilerine müracaat etmeleri halinde kayıp eşyalarına kavuşabileceklerini söyledi. Çiftçi, "Zabıta müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet. Yıllardır bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlarö dedi.

Ziraat mühendisi, bürosunu kütüphaneye dönüştürdü

Bingöl'de yaşayan ziraat mühendisi Cuma Karaaslan(56), 20 bin kitapla bürosunu kütüphaneye dönüştürdü. Karaaslan, kitap okunma alışkanlığının artırılması amacıyla kütüphanesindeki kitapları 1 liraya kiralıyor.

Bingöl Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden emekli olan ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, mesleğini açtığı büroda sürdürmeye devam etti. 25 yıldır TEMA temsilciliği de yapan Karaaslan, 20 gün önce evindeki 20 bin kitabı bürosuna getirerek, kütüphane oluşturdu.

Kitap okumaya 14 yaşında başladığını anlatan Karaaslan, "Yaklaşık 30 yıldır Bingöl'de sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulundum. Devlet Su İşleri'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. 25 yıllık TEMA temsilciliği ve aynı zamanda Bingöl'ün çevre gençlik ve kalkınma sorunlarıyla ilgilendim. Evimde olan 20 bin civarında kitabımı büroma getirdim. Okuma kültürünü geliştirmek amacıyla yaptım. Kitapları 1 liraya kiraya veriyorum. İsteyen burada isteyen evinde okuyabiliyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde insan faydalandı. Bu kitapların evde, rafta çürümelerini istemedim. Okumanın ibadet olduğunu söyleyen bir inanca sahibiz. Sevdiğiniz kitapları okuyun ama okunmayan kitap da yoktur. En kötü kitap bile sizin o kitabın kötü olduğunu öğrenmenizi sağlayacak bir akıl mahkemesi üretir. Kahve ile kitap sayfasının kokusunun birbirine karışması lazım. Ömür boyu mühendis olunmaz ama ömür boyu insan olmak tabirine inandık. 1 lira kira bedelinin nedeni ise bedava dağıttığımız kitapların yeterince karşılığını bulamadığına inandım" dedi.

İsa Altıkardeş: Canlı alışveriş için altında kuyumcuları tercih edin



Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bankalardaki altın hesaplarına yönelik yatırımlarda problem olmadığını ancak vatandaşların, canlı alışveriş için kuyumcuları tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

Son dönemde bankalar tarafından başlatılan 'altın hesap' uygulaması ile ilgili açıklamarda bulunan Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, vatandaşları yatırım için kuyumculara davet etti. Bankalardaki altın hesap uygulamasının hayali işlem olduğunu söyleyen Altıkardeş, "Ürünü eline almadan değerini ödediğin zaman hayali bir işlem gerçekleştirmiş oluyorsun. Hayali bir şekilde nerelerde kullanılıp, satıldığını bilmeden bunun satışını gerçekleştiriyorsun. Gelin, paranızın karşılığını canlı bir şekilde alın. Bankalar güvensiz demek istemiyorum" dedi.

Vatandaşların bankalardaki altın hesaplarına yatırım yapmasında problem olmadığını dile getiren Altıkardeş, alışverişin canlı olması gerektiğini söyledi. Altıkardeş, kuyumcuların yatırımların karşılığını verdiğini bu nedenle güvenilir bir liman olduğunu dile getirdi.

'ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI ALIN'

Altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen İsa Altıkardeş, yatırımcılara tavsiyelerde de bulunarak, "Dünya ekonomisine, krizlere ve Ortadoğu'daki durumlara baktığımız zaman, buralardaki sıcaklık devam ettikçe altının değeri artar. Altında çeşitli alternatifler var. Has altın dediğimiz, külçe niteliğinde altınlar var. Onların da belirli gramları var. Bir de onların çekilmiş olan, kesilerek insanlara verilenleri var ama biz bunları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yaparsa problem yok ama bilinçsiz bir şekilde bu alışverişi yaparsa, tanımadığı birine satmak istediği zaman sıkıntı yaşayabilir. Ne yapmak lazım? Çeyrek altın, Cumhuriyet altın gibi yatırımlara yönelebilirler" ifadelerini kullandı.

Bursa'da kuyumculara olan güvenin kesinlikle devam etmesi gerektiğini kaydeden Altıkardeş, "Bursa'da sahtecilik, dolandırıcılık yok, sahte ürün satılmamaktadır. Bununla ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana çok iyi çalışmalar içerisindeyiz. Biz adaletten yanayız, öncelikle kuyumcuyu düşünen bir zihniyette değiliz. Tüketiciyi de düşünen, Bursamızı daha ileriye taşımak için olumlu olan her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz. Yatırım yapmak için, altına yönelmek için çok fazla beklememelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Manavgat Barış Suyu Festivali başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 23'üncü Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin açılışı yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sivil toplum kuruluşları başkanları ve diğer yetkililerle vatandaşların katıldığı açılışta, 5 bin balon uçuruldu. Açılışa katılanlar festival köyündeki stantları gezdi. Manavgat Belediyesi Bandosu'nun konser verdiği açılışta, çeşitli gösteriler de yapıldı.

SOKAK KÖPEĞİ RAHATINI BOZMADI

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Can Gox tarafından konser verildi. Konser sırasında alana gelen sokak köpeği yüksek müzik ve gelen insanlara rağmen dakikalarca uyudu. Zaman zaman başını kaldırarak etrafında ne olup bittiğine bakan köpek uyumaya devam etti. Konseri izlemeye gelen vatandaşların kendisini sevmeye çalışmasından rahatsız olan sokak köpeği bir süre sonra konser alanından ayrıldı.

USTALARIN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Can Gox, konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Söylediği birbirinden güzel ve hareketli parçalarla kendisini izlemeye gelenleri coşturan Can Gox, Cem Karaca, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da eserlerini seslendirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu, Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz festivalimize davet ediyorum" dedi.

YILDIZLAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında 26 Temmuz Cuma günü Cem Belevi ve Aleyna Tilki, 27 Temmuz Cumartesi günü Gökçe ve Edis, 28 Temmuz Pazar günü ise Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.

İnternet kafede hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir internet kafede yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz hırsız, masada bırakılan cüzdandan 200 TL'yi alıp, hava almak için kapı önüne çıkan cüzdan sahibine 'iyi akşamlar' diyerek, kayıplara karıştı.

Olay, geçen cumartesi günü İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Furkan Doğan(23), vakit geçirmek için geldiği internet kafede arkadaşlarıyla oyun oynadı. Kısa süreliğine hava almak için dışarı çıkan Doğan'ın masada bıraktığı cüzdanındaki 500 TL'nin 200 TL'si yan masada oturan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından alındı. Parayı cebine koyan şüpheli, internet kafeden çıktı. Kafe önünde sohbet eden Doğan ve arkadaşlarına 'iyi akşamlar' diyerek, kayıplara karıştı.

Geri döndüğünde cüzdanından para çalındığını fark eden Doğan, işletme sahibi Burak Üçkaya'nın yanına gitti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Üçkaya da polisi aradı. Polis, görüntülerden tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İşletme sahibi Burak Üçkaya, "Saat sekiz sıralarında dört-beş kişilik arkadaş grubu oyun oynuyordu. Hava almak için dışarı çıkmışlardı. Yan masada oturan 30 yaşlarındaki bir kişi, masada bırakılan cüzdanı fark ediyor. Önce ortalığı kontrol ediyor. Kapının önünde olduklarını görünce cüzdandan 200 lirayı alıyor. Paranın tamamını almamış. Parayı cebine koyduktan sonra çıkıyor, kapı önünde de arkadaşlara 'İyi akşamlar' diyor. Kameralardan şahsı tespit ettik ve polise haber verdik" diye konuştu.

DÜKKANDAN ÇIKARKEN BİZE 'İYİ AKŞAMLAR' DEDİ

Furkan Doğan da "Mola vermek için dışarı çıktık. Geri döndüğümde cüzdanımın bıraktığım gibi durmadığını fark ettim. Kontrol ettiğimde de 200 liranın eksik olduğunu gördüm. Hemen paramın çalındığını söyledim. Kamera kayıtlarına bakınca durumu gördük. Benim ve arkadaşımın cüzdanına bakıyor. Benim cüzdanımdan 200 lirayı alıyor. Giderken de bize 'iyi akşamlar' diyor. Cüzdanımda para bırakmamam gerekirdi" dedi.

