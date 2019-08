DHA YURT BÜLTENİ - 8

1)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

KONYA'da belediye otobüsü şoförü Bayram Ademoğlu, aniden rahatsızlanan bir erkek yolcuyu, yakındaki hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen erkek yolcunun, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Ademoğlu, yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüyle Kültür Park- Yazır seferini yaptığı sırada, ailesiyle birlikte olan bir erkek yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden şoför Ademoğlu, ilk önce otobüsü yolun sağına park edip, yolcunun durumunu kontrol etti. Yolcunun solunum güçlüğü çektiği anlaşılınca Ademaoğlu, otobüsle yakındaki özel bir hastaneye gitti. Fenalaşan yolcu, diğer yolcularında yardımıyla otobüsten indirilip acil servise alındı. O anlar ise belediye otobüsünün güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcunun da yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

'O AN AİLEM VE ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Otobüs şoförü Bayram Ademoğlu, yolcunun durumunun kötü olduğunu fark edince, kendi ailesinin de aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, otobüsle hastaneye gittiğini belirtti. Ademoğlu, şunları söyledi:

'Pazar günü saat 23.30 sıralarında otobüse ailesiyle birlikte binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. O an için aracı durdurdum. Yolcu kendinden geçmiş bir vaziyetteydi. Ailesi başında çaresizce müdahale etmeye çalışıyordu. O an kendi ailem ve çocuklarım gözümün önüne geldi. Hemen otobüsle hastaneye gidip, yolcuyu acil servise taşıdık. O an rahatsızlanan yolcunun bir an önce hastaneye yetişmesi gerektiğini düşündüm ve doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir.ö

Görüntü Dökümü

-----------------

-Yolcunun fenalaşması ve diğer yolcuların müdahalesi

Otobüs şoförünün yolcuyu kontrol etmesi

Yolcunun otobüsten indirilmesi

Otobüs şoförü Bayram Ademoğlu'ndan detay

Ademoğlu röp.

(Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

====================================================

2)KATİL ZANLISINI SİMİTÇİ POLİS YAKALADI

MERSİN'de polis ekipleri, Vedat T.'yi (38) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı R.T.'yi (34) simitçi görünümüyle takibe alarak yakaladı. 21 Temmuz'da Müftü Deresi'nin merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi yakasında bıçaklanarak öldürülmüş bir erkeğin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin işsiz Vedat T.'ye ait olduğunu belirledi.

Vatandaşların çevrede şapkalı bir erkeğin dolaştığını söylemesi üzerine eşgali bildirilen kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlının olay mahalline yeniden gelebileceğini değerlendirerek simitçi, su satıcısı, seyyar Milli Piyango bayisi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgeye dağılıp günlerce zanlıyı aradı. Güvenlik güçleri, 5 Ağustos Pazar günü cinayet mahalline yakın bir noktada şüphe çeken R.T.'yi gözaltına aldı.

'ÖNCE İTİRAF, SONRA REDDETTİ'

Emniyetteki sorgusunda cinayeti çıkan bir tartışma sonucunda işlediğini itiraf eden R.T., adliyeye sevki sırasında ise cinayeti reddetti. Şüpheli, basın mensuplarının 'Aranızda birşey mi geçti?' sorusuna, "Orada yaralı gördüm onu. Yanına gittim, 'Neyin var?' dedim" diye cevap verdi. Zanlı, suç aleti bıçağın üzerinde çıkmasının hatırlatılması üzerine ise sürekli bıçak taşıdığını söyledi.

Katil zanlısı R.T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Ölen V.T.'nin fotoğrafı

Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüsü

Şüphelinin emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 01'15" BOYUT: 131 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

====================================================

3)HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Kayseri-Malatya karayolu üzerinde hafif ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla giriş yapan aralarında çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Afgan göçmenlerin üçüncü ülkelere gitmesine sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı. 12 Afgan göçmen ise geri gönderme merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

İnsan kaçakçılarının sağlık kontrolünden çıkarılışı

Taksi içinde yakalanan 12 kaçak göçmen (polis kamerası)

Diğer görüntüler

SÜRE: 1.50 BOYUT: 113 MB

HABER- KAMERA: Muhammed KISIR-KAYSERİ,

======================================================

4)SATIP PARASINI ALAMADIĞI OTOMOBİLİNİ TAMİRHANEDEN İTEREK GÖTÜRDÜ

AKSARAY'da Erdem İlhan (36), satıp, parasını alamadığı otomobilini, tamirhanede görünce arkadaşının iterek yardım etmesiyle evine götürdü. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Erdem İlhan, 1,5 yıl önce 68 HE 946 plakalı otomobilini Şammas Ç.'ye (63), 13 bin 500 liraya sattı. Şammas Ç., geçen pazartesi günü arızalanan otomobilini çekici yardımıyla sanayide bir tamirciye bıraktı. Dün tamirciye giden Şammas Ç., aracının olmadığını fark edince polis merkezine gidip, otomobilinin çalındığını belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, otomobilin plakasından ruhsat sahibinin Erdem İlhan olduğunu belirledi. İlhan, polise otomobilini taksitle sattığını ve satış işlemini gerçekleştirmediklerini belirterek, paranın bir kısmını alamadığı için de aracını götürdüğünü söyledi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde de İlhan'ın otomobilini arkadaşının iterek yardım etmesiyle tamirciden götürdüğü saptandı. Otomobil, satış işlemi gerçekleşmediği için İlhan'a teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Otomobilin iterek götürülmesi

-Tamirciden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

====================================================

5)ÇANKIRI'DA 33 BİN 400 ADET KAÇAK TERMOS BARDAK ELE GEÇİRİLDİ

Çankırı'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 171 bin TL olan 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü(KİM) ekipleri, 'kaçakçılık yapabileceği şüphesi' ile bir firmanın yüksek vergili eşyasını taşıyan TIR'ı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri'ne bildirdi. Yunanistan'dan transit Gürcistan'a yük taşıyan TIR'a, uydu üzerinden takip yapılabilmesi için 'Araç Takip Cihazı' takıldı.

Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden takibe alınan TIR'ın güzergah ihlali yaptığı tespit edildi. Ankara KİM ekiplerine haber verildi. TIR'ın Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde durduğu saptandı. Hemen bölgeye giden mobil ekipler, TIR'ı otoyol kenarında gümrük mührü kopartılmış halde, yükünü başka bir aracın dorsesine boşaltırken yakaladı.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 668 koli içerisinde 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak termos bardakların piyasa değerinin 2 milyon 171 bin TL olduğu belirtildi.

TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Aramadan görüntü

-Kolilerden görüntü

-Bardaklardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ÇANKIRI, -

==================================================

6)ADANA'DA KURBAN PAZARLARI HAREKETLENDİ

ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarının hareketlendiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Fiyatlar geçen seneyle birbirine yakın sayılır. Satıcıların endişelenmesine gerek yok çünkü satışlar yakında hızlanacaktır" dedi.

Merkez Çukurova ilçesindeki kurbanlık pazarında incelemelerde bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, fiyatların 2018 yılına nazaran büyük bir artış göstermediğini söyledi. Kurbanlıkların kilogram fiyatının 26 TL olarak açıklandığını ama pazarda 24-25 TL'ye kadar düştüğünü kaydeden Köse, "Satışlar şu an için durgun olabilir. Ama satıcılarımızın endişelenmesine gerek yok. Adana gibi kalabalık bir kentte neredeyse tüm hayvanlarını satabileceklerini düşünüyorum. İnsanlar genelde bayramdan bir gün önce kurbanlıklarını satın alıyorlar" diye konuştu. 20 yıldır kurbanlık satışı yaptığını söyleyen Mahmut Demir (35) ise yurt dışına ihracat yapılmasından dolayı fiyatların biraz yükseldiğini, ortalama bir kurbanlığın 1200 TL'den alıcı bulduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Kurbanlıklardan genel ve detaylar

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ile röp.

Mahmut Demir ile röp.

SÜRE: 02'00" BOYUT: 222 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

==================================================

7)'OTOBÜSE BİNERKEN YANGIN ALARM SİSTEMİNİ SORUN'

TÜRKİYE'de son zamanlarda peş peşe yaşanan otobüs yangınlarından sonra Otobüs Yangılarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği, basın toplantısı düzenledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde benzer üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşları uyaran derneğin Genel Sekreteri Tarhan Aslan, "Otobüslerde, uyarı sisteminin olması lazım. 2012 yılından beri yönetmelik var. Bu araçlardaki yangın alarm ve algılama sistemlerinin bulunmaması ağır kusur olmalı. İnsanlarımız Kurban Bayramı'nda yollara düşecek onlardan ricamız firmadan araçlarda böyle bir yangın algılama ve uyarı sisteminin olup olmadığını sorsunlar. Araçların içerisinde yangın söndürme tüplerinin olmasını istesinler" dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1'i çocuk, 5 kişinin öldüğü, İzmir'in Çeşme ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde facianın ucuz atlatıldığı otobüs yangınlarının ardından Otobüs Yangılarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi benzer olayların yaşanmaması için basın toplantısı düzenledi. Dernek yöneticileri, hem kamu kurum yöneticilerini, hem firma yetkililerini hem de yolcuları dikkatli olmaları gereken konular hususunda uyardı.

'YAŞANANLARI KAZA OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Dernek Başkanı Selim Gediz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Tarhan Aslan, yaşananları kaza olarak görmediklerini belirtti. Tarhan Aslan, yönetmeliğe değinerek, şöyle dedi:

"Ülkemizde her ay bir otobüs yanmaktadır. Biz dernek olarak otobüslerdeki yangınlar, damperin açık unutulması sonucu kazalar, serviste çocukların ölmesi gibi konularla ilgilendik. Bunları takip ediyoruz. 2012 yılında çıkartılan yönetmelikle ek madde konuldu. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren üretilen araçlarda yangın algılama ve alarm sisteminin olması gerektiğine karar verildi. Bu madde, yönetmelikten önce çıkan araçlarda da aynı sistemin monte edilmesini zorunlu kılıyor. Bu yönetmelik hala uygulanmıyor. Eğer bu yönetmelik uygulansaydı İstanbul'daki halk otobüsü yandı, 4 vatandaşımız öldü, 10 vatandaşımız yaralandı. 2 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangında ise 5 vatandaşımız yanarak öldü, 15 vatandaşımız da yaralandı. Eğer bu yönetmelik uygulansaydı bu vatandaşlarımız yanmadan hayatlarına devam edeceklerdi. Bu vatandaşlarımızın hiçbiri bu kötü tecrübeyi yaşamayacaklardı."

'OTOBÜSLERDEKİ EN BÜYÜK YANGIN NEDENİ ISITICI'

Otobüslere takılan yangın algılama ve alarm sisteminde, belirli bölümlerde duman sensörleri konulduğunu, bunda 130 derecenin baz alındığını, sistemin burada ısı değişimini anında şoförün önündeki panoya ulaştırdığını anlatan Tarhan Aslan, Türkiye'de otobüslerin üretimden çıktıktan sonra çok değiştirildiğine dikkat çekti. Otobüslerin üretiminde Türkiye gerçeklerinin göz önünde bulundurulmadığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüslerin üretiminde ülkemizin gerçekleri göz önüne alınmalı. Çünkü bizim ülkemizde fabrikadan çıkan araçlarda, sonradan koltuk arkasına ekranlar takılıyor. Yetmedi 220 watt prizler takıldı. Sürekli internet bağlantıları, sıcak soğuk servisleri oldu. Araçların fabrika çıkışında üzerinde yer alan elektrik tesisatı sigortası hiçbir zaman dikkate alınmadı. Otobüsler fabrikadan 24 watta kadar çıkıyor. Araçlara ise 28 watt aletler çalıştırılıyor. Bunu yaptığınız zaman zaten yangına davetiye çıkarıyorsunuz. Araçlarda fabrika çıkışında aletlerin suyu 70 dereceye kadar ısıtacak şekilde düzenlendi. Ancak Türk insanı 70 derece ısınan suyu kabul etmediği için sonradan o 100 dereceyi geçecek şekilde ayarlanıyor. Bunun sonrasında servis elemanı içinde suyu unuttuğu zaman aletlerin otomatik sistemleri atmıyor. İçindeki plastikler yanmaya başlıyor. Son 3 yılda gördüğümüz en büyük yangın çıkışı sebebi bu ısıtıcıdan kaynaklanıyor.

10 numara motorini mevcut araçlarda kimse kullanamıyor. Araçlardaki yangınlarda en büyük problem bir bakımsızlık, iki yoğun çalışma dönemi olduğu için yaz dönemlerinde araçlar kontak kapatmıyorlar. Perona girip temizleniyor 20 dakika sonra tekrar sefere gidiyor. Bu araçlar Türkiye'de üretiliyor ama mühendislikleri yabancı. Motoru yurt dışından getiriliyor. Hiçbiri Türkiye'de yapılmıyor. Bunu yaparken firmalardaki mühendisler, bu arabaların 24 saat durmadan çalışacaklarını düşünmüyorlar. Avrupa'da bu durum yok. Yurt dışında otobüsler genelde turistleri tura çıkarmakta kullanılır. Bu aracı üreten mühendisler, Türkiye'deki sistemi düşünmeden yapıyorlar."

'KAMU DENETİMİ YERİNE GETİRİLMİYOR'

Otobüs Yangılarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, kamu denetiminin önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan otobüs bileti satın alırken otobüste yangın alarmı ve yangın söndürme tüpü olup olmadığını sarmalarını istedi. Aslan, şöyle dedi:

"2012 yılından beri yönetmelik var. Bu araçlardaki yangın alarm ve algılama sistemlerinin bulunması ağır kusur olmalı. Ağır kusurla araçlar muayeneden geçirilemez. Böyle olursa bir ay içerisinde aracınızı buradan çıkarmanız lazım. Kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız Kurban Bayramı'nda yollara düşecek. Onlardan ricamız bilet aldıkları firmadan araçlarda böyle bir yangın algılama ve uyarı sisteminin olup olmadığını sorsunlar. Araçların içerisinde yangın söndürme tüplerinin olmasını istesinler. Motor bölümlerinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Bunların olup olmadığını sorsunlar ki firmalar üzerinde baskı olsun. Kiralık araçlarda da bu sistemin olup olmadığını tespit etsinler. Otobüs camiası çok küçük karlılıklarla bu sistemi yürütmeye çalışıyor. Araçlarına binen yolcunun burnunun kanamasını onlar da istemiyor ama maalesef sorumlu olan kişiler kamu denetimini yerine getirilmediği için bunlar oluyor. Önemli olan buradaki kamu denetiminin sağlanması bu da ağır kusurla sağlanabilir."

SERVİS ARAÇLARINA KOLTUK SENSÖRÜ ERTELEMESİNE TEPKİ

Tarhan Aslan, Alperen Sakin'in ölümünden sonra okullardaki servis araçlarına getirilen koltuk sensör sisteminin de bir yıl daha ertelendiğini hatırlatarak,

"Alperen öldükten sonra koltuk sensör sistemi getirildi. Geçen yıl bu bir yıl süreyle ertelendi. 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren uygulanması lazım. Ancak o yönetmelik yine ertelendi. Çünkü şu anda araçlarını yüzde birine bile bu sistem takılmadı. Bu araçların okul servis vasfından çıkmaları lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Basın toplantısından görüntü.

Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR