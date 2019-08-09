DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KİMLİK SORAN DOKTORA SALDIRI

GAZİANTEP'te, A.İ., kayıtlı olduğu aile hekiminin izinli olması nedeniyle ilaç yazdırmak istediği Doktor Mustafa Talat Bayram'ı (66), darbetti. Kimlik sorduğu için darbedildiğini öne süren Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.Olay, sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi Nüket Alevli Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İlaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.İ., aile hekimi İrfan Gözek raporlu olduğu için Doktor Mustafa Talat Bayram'a ilaçlarını yazdırmak istedi. İddiaya göre Bayram'ın kimlik istediği A.İ., doktora saldırdı. Diğre sağlık personelinin araya girmesiyle kurtulan Bayram, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise A.İ.'yi gözaltına aldı. Tedaviye alınan Doktor Mustafa Talat Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.Doktor Mustafa Talat Bayram, A.İ.'nin kendi hastası olmadığını belirtip kimlik istediğini dile getirerek, "İstediği ilaç ile dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Hasta benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Önce yok dedi, sonra arabadan alıp geleceğini söyledi. Kimlik doğru ise ilacını yazayım dedim o sırada önce masaya vurdu sonra beri darbetti" dedi.

BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ SALDIRI

Türk Sağlık- Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak saldırıya uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti. Kazak, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, 1 haftada 3'üncü vaka olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Doktorun tekerekli sandalye ile götürülmesi

Dr. Mustafa Talat Bayram ile röp.

Kemal Kazak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB

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2)MOBİL KOYUN BANYOLUĞU İLE HAYVANLAR YIKANIP, İLAÇLANIYOR

VAN'ın kırsal bölgelerinde küçükbaş havyvanlar belediyenin hizmete soktuğu mobil banyoluklarda yıkanıp, ilaçlanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, bölgede tarım ve hayvancılğı geliştirilmesi için küçükbaş hayvanlar için tasarlanan mobil koyun banyoluğu çiftçilerni yüzünü güldürüyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'ndeki yaylaya götürülen mobil koyun banyolarında, küçükbaş hayvanlar yıkanıp, ilaçlamayla hastalıklara karşı korunuyor. Parazit, kene ile mücadelenin yanı sıra hayvan sağlığı için önemli olan mobil koyun banyoları, ilaçlı su ile doldurulduktan sonra hayvanlar tek tek yıkanıyor. Tarımsal Hizmetler Başkanlığı'nın Özalp ve Saray ilçelerinden sorumlu Haktan Akman, Van'ın küçükbaş hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Akman, "Hayvan sahipleri daha önce koyun ve keçilerini birçok zahmetle derelerde, kirli sularda yıkıyordu. Dolayısıyla hayvanlar hastalık kapıyordu. Biz de mobil koyun banyosu ile hayvanları ilaçlı su ile yıkıyoruz. Makinalarımızı Van'da 3 bölgede yerleştirip, muhtarlarımıza teslim etmişiz. İnşallah artık çiftçilerimiz bu güzel hizmetten istediği zaman en iyi şekilde yararlanacaklardır"dedi.

Daha önce zor şartlarda koyun ve keçilerini dere ile göletlerde banyo yaptırdıklarını anlatan çiftçilerden Cüzeyri Özkaplan ise, "Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın projesi doğrultusunda oluşmuş olan mobil koyun banyoları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Daha kolay, daha düzenli ve modern bir koyun banyosu gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaylaya giden mobil koyun banyosu

-Küçükbaş hayvanlar

-Mobil koyun banyoluğunda yıkanan küçükbaş hayvanlardan genel ve detaylar

-Tarımsal Hizmetler Başkanlığı'nın Özalp ve Saray ilçelerinden sorumlu Haktan Akman ile röportaj

-Çiftçilerden Cüzeyri Özkaplan ile röportaj

-Yıkanan koyunlar

Behçet DALMAZ/ VAN, -

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3)İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından bir yavru kedi sesi geldiğini fark etti. 1 metre derinliğindeki iki duvar arasına sıkışan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yavru kedinin kurtarılmasından görüntü

(Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



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4)SERBEST BÖLGE KAVŞAĞI TRAFİĞE AÇILDI

ANTALYA'yı batı ilçeleriyle bağlayan en önemli kavşak olan Serbest Bölge Kavşağı, tüm kollarıyla 9 Ağustos'tan itibaren trafiğe açıldı. İlk test sürüşünü Vali Münir Karaloğlu'nun milletvekilleriyle birlikte yaptığı kavşağın resmi açılışını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Antalya kent merkeziyle, Burdur, Isparta ve diğer illerden Batı Antalya yönüne gidecek misafirlerle Batı Antalya ilçelerinden gelen araçların şehir merkezine giriş yaptığı en önemli geçiş güzergahı olan Serbest Bölge Kavşağı, 9 Ağustos itibarıyla tüm kollarıyla trafiğe açıldı. Kavşağın hizmet alımıyla ilgili Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık'ın katılımıyla test sürüşü gerçekleştirildi.

BÜTÜN KOLLARI TAMAMLANDI

Vali Münir Karaloğlu, "Serbest Bölge Kavşağının hikayesini Antalya'da herkes bilir. Uzun süre kamulaştırma problemleri, mahkeme süreçlerinin uzaması nedeniyle bekleyen ve kentte yaşayan insanlarımıza sorun olan bir kavşaktı. Geçen sene sonuna doğru ihalesini yaptık ve 8 Mart'ta şehir merkezini Kemer'e bağlayan en yoğun kısmı hizmete alınmıştı. Şimdi kavşağın bütün kolları tamamlandı ve hizmete alındı. Antalya'nın batı yakasındaki ilk kavşak ve şehre gelen insanlar için bu kavşaklar şehrin aynasıdır. Bu bölgedeki trafik sorununu çözen bir kavşak oldu" dedi.

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Antalya'nın sadece şehirdeki tescilli araç yoğunluğu açısından değil, şehre dışarıdan gelen araçlar bakımından her gün yoğunluğu artan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Altyapı hizmetlerinin durmadan devam etmesi gerekir. Yoksa tıkanır kalırız. O yüzden bu kavşak önemliydi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bunların resmi açılışlarını yapacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Antalya'da devam eden çok önemli ulaşım projeleri, proje aşamasında ve düşündüklerimiz var, inşallah Antalya'da hizmetler, yatırımlar devam edecek" diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Batıdan şehir merkezine girilen ilk kavşak olan Serbest Bölge Kavşağının hem peyzaj düzenlemeleri, hem kavşakları, hem de bölünmüş yollarıyla çok önemli bir hizmet olduğunu söylen Mustafa Köse ise emeği geçenlere teşekkür etti. Köse, "Bu hizmetler çok önemli ve özellikle yaz aylarında Kemer, Kumluca, Demre, Kaş hattında çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Bu yoğunluğun en aza inmesi için bu kavşağın hizmete açılması çok önemli. Bundan sonrada hizmetlerimiz, yatırımlarımız devam edecek, Antalyalılar hizmetin en iyisine layık" dedi.

'OY İÇİN DEĞİL MİLLETİMİZ İÇİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya çok özel bir ilgi duyduğunu, Antalya'nın bugünkü haline dünya çapındaki bu hizmetlerle geldiğini belirten Kemal Çelik, "Turizmde, tarımda altyapı önemli, altyapı hizmetlerini yapan belediye başkanları ve iktidarlar hep zarar görür denir ya, biz bunu hiç düşünmüyoruz. Antalya'nın da Türkiye'nin de altyapısını tamamlayan bir iktidar olarak devam ediyoruz. Bundan da taviz vermeyeceğiz. Çünkü yapılan hizmetler oy için değil milletimiz içindir. Biz artık dünyayla yarışıyoruz. Örneğin Türkiye'deki turizm tüm dünyada incelenir hale geldi" diye konuştu.

'YOL MEDENİYETTİR'

Bu bölgede çok ciddi trafik sıkışıklığı yaşanması nedeniyle öncelikli programa alındığını belirten İbrahim Ethem Taş, "Bu güzel yolu hep birlikte Antalyalılar olarak kullanmaya başlayacağız. Hiçbir zaman insan ve ilçe ayrımı yapmadık, Antalya'nın 19 ilçesinde en güzel şekilde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Antalya her şeyin en güzeline layık. 2001-2002'yi hatırladığımızda, Antalya ne haldeydi, 2019'daki Antalya'da değişimleri herkes görüyor. Tüm dünyadan milyonlarca misafir geliyor. Altyapı ve yol çok önemli, yol medeniyettir diye çıktığımız yolda yol medeniyettir demeye devam ediyoruz" dedi.

92.5 MİLYONA YAPILDI

Kavşakta çalışmaların 20 Kasım 2018 tarihinde başladığını kaydeden Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, ilk aşamada Burdur ve Kemer kollarının 8 Mart'ta tamamlandığını belirterek, "Bugün 9 Ağustos'ta ikinci kısım olan Akdeniz Bulvarı ve kavşağın diğer bağlantı kollarını da tamamladık. Projede 3 tane köprü, kavşak kolları, bölünmüş yolla birlikte toplam 9.5 kilometre yol inşa edildi. Proje bedeli 92 milyon 460 bin TL harcama yapıldı. 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Protokolün toplu görüntüsü

Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu'nun konuşması

Mustafa Köse'nin konuşması

Kemal Çelik'in konuşması

İbrahim Ethem Taş'ın konuşması

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Protokolün yeni yolda ilerlemesinden detay görüntüler

665 MB - 5.59'

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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