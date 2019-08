DHA YURT BÜLTENİ - 8

KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Kayseri'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Özışık yönetimindeki 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Kalkan yönetimindeki 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yapan araçlardan detay

-Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

===================

BAKAN YARDIMCISI İNCE: 64 BİN TRAFİK EKİBİYLE, 116 BİN PERSONEL SAHADA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bayram süresince 64 bin trafik ekibiyle 116 bin personelin sahada olacağını ifade ederek, "Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Eskişehir'e geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce, polis memurlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bakan İnce, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Bayram tedbirleriyle ilgili bilgi veren Yaşar, 116 bin personelin bayram süresinde sahada olacağını ifade ederek, "Eskişehir önemli ve stratejik bir konumda ve geçiş güzergahında. Burada tedbirlerin en üst seviyede alınması bizi sevindiriyor. Kazalarımız inşallah son olur. Kurban Bayramı 5 gün tatil içeren bir bayram. Biz bir gün öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 günlük bir trafik tedbir planı yaptık. Her bayram almış olduğumuz tedbirlerini en üst seviyede tutarak bu bayramda da vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için, trafik kazalarının hiç olmadığı bir bayram olması arzusuyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu bayram tedbirleri çerçevesinde 64 bin kadar trafik ekibimiz sahada olacak, yine 116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak. Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi.

KEMERİN SES GETİRSİN PROJESİ

Otobüslerin denetimi de sivil ekiplerle yaptıklarını kaydeden İnce, emniyet ve jandarmadan oluşturan 56 trafik müfettişinin de bayram süresince görev yapacağını söyledi. Üst düzey algıyı oluşturarak en az kazaların yaşandığı, ölümlü kazaların hiç olmadığı bir dönem olmasını istediklerini belirten İnce, "Almış olduğumuz tedbirlerde bu anlamda geçen yıla göre güzel sonuçlar veriyor. Bu anlamda Eskişehir de örnek illerden bir tanesi. Her bayram bir uygulama yaparak bu algıyı oluşturmak istiyoruz. Bu bayramda 'hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyasını başlattık. Bu bayramın hediyesi kemerin sesi diyoruz. Bu anlamda çocuklarımız kemer takarken çektikleri fotoğraf ve videoları belirtiğimiz adreslere gönderirseler, onlara daha önceki bayramlarda verdiğimiz gibi çeşitli hediyeler vereceğiz. Onları sevindireceğizö şeklinde konuştu.

'İLK GÜNÜN SONUÇLARI GÜZEL VE SEVİNDİRİCİ'

Araç sürücülerine ve diğer yolculara emniyet kemeri takmaları tavsiyesinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bugün başlayan bayram tatilinde gelen sonuçların sevindirici olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İnşallah kemerlerimizi hem önde, hem de arkada takarsak, aşırı hız yapmazsak, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazsa biz bu trafik sorununu çözeriz diyoruz. Yeter ki üzerinde duralım, dikkat edelim. Hiçbir kazanın olmadığı bayram diliyoruz. Bugün bayram tatilimiz başladı, 24 saatlik rakamlarla istatistikleri takip ediyoruz. Ben gelirken, trafik akışına da baktım, güzel gidiyor. Aldığımız rakamlarda sevindirici düzeyde, ama net rakamlar için bir değerlendirme yapmamız lazım, önceki bayramlarla kıyaslamamız gerekiyor. Genel rakamlar sevindirici, daha da sevindirici olacağını tahmin ediyoruz. Gelişmiş ülkeler kazaları belirli bir seviyeye çekmiş durumda, biz daha iyisini hedefliyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyoruz.ö

Bakan Yardımcısı İnce, açıklamalarının ardından uygulama noktasına gelen araç sürücüleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren İnce, emniyet kemeri projesini anlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Karayolundaki trafik

-Polis ekipleri

-Bakan Yardımcısı İnce'nin karşılanması

-Eskişehir'deki tedbirlerle ilgili bilgi alması

-İnce'nin açıklamaları

-Araç sürücüleriyle bayramlaşması

-Hediyeler vermesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

==================

'KURBAN ETİNİ, 24 SAAT BUZDOLABINDA TUTUP, YİYİN' -

Diyetisyen Kader Lala, Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu söyledi. Lala, "Kesilen kurban etini direkt kesip pişirmek, yapılan en büyük hatalardan biri. Hem etin zor pişmesine hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle eti, buzdolabında 4 santigrat derecede 24 saat boyunca saklayıp, tüketmek en sağlıklı ve en lezzetli olanıdır" dedi.

Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli diyetisyen Kader Lala, kurbanlık etin nasıl pişirileceği ile ne kadar tüketilmesi gerektiği konularında önerilerde bulundu. Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için özellikle kronik hastaların bayram günü tüketecekleri et oranına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Lara, tüketilen etin miktarı kadar etin sağlıklı bir şekilde, doğru pişirme yöntemleriyla hazırlanmış olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Lala, "Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemleri de önemli. Bu konuya birçok kişi dikkat etmiyor. Kurbanlık eti direkt pişirmek yanlış bir uygulama. Bu durum hem etin zor pişmesine, hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle etin mutlaka bir gün öncesinde buzdolabında 4 santigrat derecede, yani 24 saat boyunca saklanıp, tüketilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÇÖZÜLEN ETİ TEKRARDAN BUZDOLABINA SAKLAMAYIN'

Kırmızı etin kendi yağında pişirilmesi gerektiğini ifade eden Lala, "Sıklıkla yapılan hatalardan biri de eti kavurma olarak tüketmektir. Biz bunu önermiyoruz. Zaten kırmızı et, hepimizin bildiği gibi yağ ve kolesterol içeriği çok yüksek bir besin. Onun yerine eti kendi yağında veya haşlama olarak tüketmeyi öneriyoruz. ya da ızgara şeklinde tüketilebilir. Izgara yaparken dikkat edilmesi gereken bir faktör de mangalla et arasında mesafenin en az 15 santim olmasına dikkat edilmeli. Bir diğer önemli konu ise ete lezzet vermek amacıyla kullanılan baharatlar. Baharatları eti pişirdiğiniz anda değil, eti pişirdikten sonra eklemeyi veya ocağın altını kapatmaya 4-5 dakika kalınca eklemeyi daha çok öneriyoruz. Bir de eti saklama koşulları var. 2 santigrat derecede 3-4 gün buzdolabında saklanabilir, eksi 18 santigrat derecede 3 ay saklanabilir. Çözülen bir eti tekrardan buzdolabında saklamayı kesinlikle önermiyoruz. Çözülen eti mutlaka gün içinde kullanmaya çalışın" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kasabın et doğraması

-Eti tepsiye düzmesi

-Saç tava yapılışından görüntü

-Diyatisyen Kader Lala röportaj

-Saç tava pişirilirken görüntü

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

===================

İSLAHİYE'DE DİŞİ KURBANLIK DENETİMİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kurulan kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı, dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını cep telefonundaki uygulama ile küpe kontrolünü, ilçe dışında gelen hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporunu kontrol etti. Hayvan pazarındaki dişi hayvanlar tespit edilen satışına izin vermeyen ekipler, besiciler ile vatandaşları da broşür dağıtarak uyardı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Hayvan pazarı

Hayvan pazarında hareketlilik

Denetim yapılması

Veteriner Hekimin Denetimi anlatması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

=================

HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK VAR, ALICI AZ

Bingöl'de, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında yoğunluk sürerken, besiciler kurbanlıklarını satma, alıcılar ise uygun fiyatın peşinde.

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla aynı seviyede olduğunu anlatan besiciler, istedikleri satışı bu bayram elde edemedi. Geçen Kurban Bayramı'nda küçükbaşları 2 bin TL civarında sattıklarını söyleyen bir besici, fiyatların bu yıl da aynı olduğunu aktardı. Kurbanlık almak için pazara gelen Ahmet Yıldız, hem alıcıların hem satıcıların memnun olmadığını söyleyerek, "Küçükbaş hayvan almaya geldik, fiyatlar eskiye nazaran biraz daha yüksek gözüküyor ama vatandaşın yine de alım gücü olmadığını görebiliyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için biz de bakmakla yetineceğiz" dedi.

15 yıldan beri hayvan satıcılığı yaptığını ifade eden Mehmet Doğruca, kurbanlıkların genelde bayramın birinci ve ikinci günü satıldığını belirterek, "Ben bu pazar da hayvanlarımı satmaya geldim. Bu yıl fazla gelen yok. Geçen yıl daha iyiydi" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Hayvan satıcılarından görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Yıldız'ın konuşması

-Doğruca'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

===================

DENİZE GÖTÜRDÜĞÜ KUZUSUNA DOĞUM GÜNÜ YAPTI

Bursa'da yaşayan Ali Koçak, geçtiğimiz yıl kurbanlık almak için gittiği çiftlikten, 10 günlükken sahiplendiği ve 'Sultan' adını verdiği kuzusuna, doğum günü partisi yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, burada gördüğü 10 günlük kuzuyu da satın alıp, sahiplendi. Sultan adını verdiği kuzusuna çocuğu gibi baktı.

Geçtiğimiz yıl denize götürüp, birlikte şezlongda güneşlendiği ve bisiklet ile otomobile bindirip gezdirdiği Sultan'a bu yıl da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 5 çocuk babası Koçak, kendine ait çiftliği, ailesiyle birlikte süsledi ve yoncadan yapılmış balyanın üzerine mum koyarak, kutlama yaptı.

Sultan'a çocuğu gibi baktığını belirten Ali Koçak, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde Sultan'la tanıştık. Sultan'ın bizler için ayrı bir yeri var. Yeni doğduğunda onu satın aldık. Geçen yaz onu denize götürdüm, bisiklet ile gezdirdim, plajda birlikte güneşlendik. Bugünde 1 yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiç bir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu" dedi.

"AİLEMİZDEN BİRİ OLDU"

Sultan'a kebap dükkanının bahçesinde baktığın kaydeden Koçak, "Sultan'a dükkanımızın bahçesinde bakıyoruz. Sosyal medyada bizim dostluğumuzu görenler merak ederek, dükkanımıza geliyorlar. Burada çok mutlu, çocuklar ile oynuyor. Beş çocuğum vardı, Sultan'la birlikte 6 çocuğum oldu. O artık ailemizden biri. Sultan'ı asla kesmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kuzunun sahilde ve arabada gezmesinden detaylar

-Doğum gününden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===================

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇILDI

Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Blueland Lunapark & Aquapark Eğlence Merkezi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi'nin yaptırdığı Expo 2023 alanında açıldı. 100 milyon TL'ye mal olan eğlence merkezi, ilk günden büyük ilgi gördü.

83 bin 500 metrekarelik geniş alana inşa edilen eğlence merkezinde dönme dolap, hızlı tren, discovery, crazy dance, chaos, gondol, super shooter, büyük uçak, çarpışan oto, balon, atlı karınca, laleli küçük salıncak, çocuk uçağı, cocuk go kart ve yetişkin go kart yer alıyor. Her yaşa hitap etmesi nedeniyle ailelerin güzel zaman geçirebileceği eğlence merkezi dün akşam kapılarını açtı. Onikişubat Belediyesi'nin açılış günü ve saatini günler öncesinden duyurması nedeniyle eğlence merkezi ilk günden büyük ilgi gördü. Blueland'a gelenler özellikle dönme dolaba büyük ilgi gösterdi. 36 metre yüksekliğinde 24 kovadan oluşan dev dönme dolaba binmek isteyenler dolabın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'EXPO'NUN BİRİNCİ ETABINI AÇTIK'

Onikişubat Belediye Başkan Vekili Mustafa Evliya, eğlence merkezinin ailelerin gönül rahatlığıyla eğlenebileceği bir yer olduğunu söyleyerek, "Kahramanmaraş'ta Expo 2023 yaşam alanımızın birinci etabını hayata geçirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Kahramanmaraş'ımızı sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtacak olan bu büyük projenin birinci etabının inşallah Kahramanmaraş'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'30 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR'

Eğlence merkezinin işletmecisi Mesut Şahinkanat ise Blueland'ın Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olduğunu söyledi. 100 milyon TL'ye yapılan merkezin enlerle dolu bir tesis olduğunu ifade eden Şahinkanat şöyle konuştu:

"Tesisimiz, bölgenin en büyük eğlenme merkezi olup, Türkiye'nin de en büyüklerindendir. 30'a yakın güvenlik görevlisi ailelerin rahatça eğlenebileceği, çocukların kendilerini güvende hissedebileceği bir mekan haline getirdik. Aynı zamanda makinelerin tamamı yüksek güvenlik önlemleri alınmış, yurt dışından ithal edilmiş özel makinelerdir. Eğlenme merkezimizin en büyük özelliklerinden biri 36 metre yüksekliğindeki dönme dolabımızıdır. Ayrıca yan tarafta 15 metre yükseklikle Türkiye'nin büyüğü olan aquaparkımız var. Aynı zamanda tesisimizde Türkiye'nin en uzun pistine sahip go kart pistimiz var. Yine 197 metre ile Türkiye'nin en uzun ray uzunluğuna sahip hızlı trenimiz var ve bayramdan sonra faaliyete geçecek."

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Merkezin drone görüntüsü

Blueland tabelası

Mustafa Evliya ile röp.

Mesut Şahinkanat ile röp.

Merkezden detaylar

Dönme dolabın önünde bekleyenler

Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

=================

SİMİT AYRANLA 3 ÇOCUK OKUTUYORLAR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit ve ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.

Reyhanlı'da Nurhan İsmetoğlu, eşinin 20 yıldan bu yana simit ve ayran sattığını, kendisinin de 12 yıldır eşine destek olduğunu anlattı. Çocuklarının iyi eğitim alarak, ülkesine milletine faydalı birer birey olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten İsmetoğlu, çocuklarından Emre'nin (19) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Cemre'nin (16) Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde, Yakup'un (15) ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde eğitim aldığını kaydetti. Anne İsmetoğlu, "Çocuklarımızın eğitimi ve geçimimiz için ayran simit satıyoruz. Çocuklarım da eğitimlerini canla başla sürdürüyorlar. Üçünün de üniversite eğitimi almasını istiyoruz. Çocuklarımız çok istekliler, onlara güveniyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

Günde ortalama 150 ila 200 arasında simit sattıklarını belirten Mehmet İsmetoğlu da en büyük hayalinin çocuklarının okuduklarını görmek olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Ayran ve simitler

Anne Nurhan konuşması

Baba Mehmet konuşması

Haber,Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

============================