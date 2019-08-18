DHA YURT BÜLTENİ - 8

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı



Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş bulunan 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin, Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi. Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli-Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

BOMBAYI BAĞLAYIP, TUVALETE BIRAKACAKMIŞ

Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

Terörist Halaf Casım Hasan'ın kendisi ile irtibat kuran ve eğitim veren YPG'li teröristlerin isimlerini de deşifre ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü :

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-Arşiv şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,

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Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar Ayvacık ilçesi açıklarında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu toplam 330 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçakların Sahil Güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.

Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),



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Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

Bartın Irmağı'nın suyunun siyaha bürünmesinin ardından toplu balık ölümleri başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune alırken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bartın Irmağı'nın Kozcağız Beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha dönüştü. Gölbucağı Mahallesi'nden geçen Asma köprüsü altında yaşanan kirlilik ve kötü koku kentte yaşayan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Irmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Irmakta toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alıp inceleme başlattı.

Toplu balık ölümlerini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Görüntü dökümü :

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-Irmağın siyaha bürünmüş görüntüsü

-Toplu balık ölümleri

-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera-Ayhan ACAR-BARTIN-DHA

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Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu belirlenirken polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin, cesedin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda cesedin Afganistan asıllı Zamir Zazai'ye ait olduğu belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda Afganistan asıllı F.A. ve F.M.'nin yolcu otobüsüne bindikleri tespit edildi. Polis ekipleri, şahısları otobüs içerisinde gözaltına alarak sorgulamak üzere Asaiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüpheli F.A. ve F.M.'nin ifadelerinde cinayeti itiraf ederken tartıştıkları için cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),

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Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, deniz polisi ekipleri Süleymanpaşa ilçesi liman sahasında kaçak midye çıkaran bir tekneye yaptığı baskında kaçak avlanan binlerce midye ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı deniz polisi, 'kaçak avlanmalarla mücadele' kapsamında gece denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir liman sahasında kaçak midye avcılığı yapan şahısların teknelerine baskın yapıldı.Deniz polisi yaptığı baskında avlanması yasak olan binlerce midye ele geçirdi. Ekipler midye dolu tekneyi yedeğe alırken teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alıp ele geçirilen midyeleride denize bıraktı.

Görüntü dökümü :

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Deniz polisinin limandan çıkışı

Kaçak avlanan tekne ve şahıslar

Teknedeki mideyeler

Mideyelerin denize dökülmesi

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2015 yılında PKK saldırısı sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Metehan Doğru (28), olayın 4'üncü yıl dönümünde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünya evine girdi. İlçe kaymakamının makam aracı da gazinin gelin arabası oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında 15 Ağustos 2015'de zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Metehan Doğru 1 yıl süren tedavisinin ardından malul gazi olarak görevden ayrıldı. Metehan Doğru gazi olduktan 4 yıl sonra Demet Akar ile evlenmek için hazırlık yapmaya başladı. İlçeye bağlı Üzümlü köyünde yaşayan Doğru, düğününü de Bingöl'de gazi olduğu saldırının gerçekleştiği 15 Ağustos tarihinde yapmaya karar verdi. Gazi'nin perşembe günü başlayan düğününe katılan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan da kendi makam aracını gaziye tahsis etti. Kaymakamın makam aracı süslenerek gelin arabası olarak kullanıldı. Gazi aracın arkasına 'Gazi oldum, böyle vurulmadım' yazdırdı.

Düğününü özellikle bu güne denk getirdiğini ifade eden Gazi Metehan Doğru, "Terör örgütünün önceden döşemiş olduğu EYP'nin infilak etmesi sonucu araçta yaralanmıştım. Hastanede 1 yıl tedavi gördüm. O tarihi düğün tarihim yapmak istedim. Kaymakam bey de sağ olsun makam aracını bize tahsis etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü

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-Düğünden görüntüler

-Kaymakamın gelen arabası yapılan makam aracı

-Gazinin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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