DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AK PARTİLİ İKİ MİLLETVEKİLİ KAZADA YARALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu, meydana gelen kazada AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ve Murat Baybatur, danışmanları Murat Dolu ile Sinan Kurt yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında, Manisa- İzmir yolu Çiçekliköy mevkisinde meydana geldi. Manisa AK Parti milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan ve Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve İsmail Bilen, 2 ayrı otomobille peş peşe, İzmir'de üzüm fiyatı konusunda düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan yola çıktı. Milletvekilleri Kıvırcık, Akkal ve Bilen'in otomobilin arkasındaki, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Murat Baybatur ve Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın içinde bulunduğu milletvekili danışmanı olan Murat Dolu yönetimindeki 45 AK 185 plakalı otomobil, Çiçekliköy mevkisinde, yan yoldan ana yola çıktığı belirtilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KSE 57 plakalı otomobile sağ ön kapıdan çarptı. Kazada, milletvekilleri Baybatur ve Özkan ile vekillerin danışmanları sürücü Dolu ve Sinan Kurt yaralandı. Yaralılar, kazayı fark edip dönen diğer milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobille, ambulans beklenmeden hızlı bir şekilde, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralılardan Milletvekili Baybatur, tedavisi tamamlanınca taburcu edildi. Milletvekili Özkan'ın kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alınacağı belirtildi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

'BİR ARAÇ ÖNÜMÜZE ÇIKTI'

Taburcu olunca hastane önünde kazayla ilgili bilgi veren Milletvekili Baybatur, "Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte İzmir'e, TARİŞ'e üzüm hasadıyla ilgili toplantıya katılmak üzere gidiyorduk. Fiyatlarla alakalı bir görüşme, hükümet olarak, milletvekilleri olarak neler yapılabilir konusunda istişare etmek amacıyla İzmir istikametine giderken, emniyetin uygulama yaptığı noktaya varmadan, ara yoldan bir araç önümüze çıktı. Diğer milletvekili arkadaşlarımız ön taraftan seyir halindeydi. Biz Mehmet Ali Özkan vekilimizle birlikte aynı araçta arkadan gidiyorduk. O araç önümüze aniden çıkınca da ne yazık ki duramadık. O otomobile vurduk. Çok şükür karşıdaki vatandaşlarımızda bir yaralanma söz konusu olmadı. Bizler de sayın vekilimiz Mehmet Ali Bey'in kolundaki ağrı hasebiyle diğer araçlarla Manisa'ya getirildik. Danışmanım Sinan Kurt, başını araca vurdu. Diğer şoför ve danışman arkadaşımız da hafif yaralandı" dedi.

'SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, "Hastaneye getirilen milletvekillerimiz ve diğer arkadaşlarımızın genel sağlık durumları iyi. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan kolundan aldığı hasar nedeniyle ameliyat olacak. Sayın vekilimiz Murat Baybatur'u taburcu ettik. Diğer arkadaşlarımızı müşahede altında tutuyoruz. Herkese gelmiş geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Hastanenin acilinden görüntü

Milletvekili Baybatur açıklaması

İl Başkanı Berk Mersinli açıklama

Dr. Serkan Saka açıklama

Kaza araçların fotoğrafı

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'İN HDP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

2)VALİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medyada çıkan 'Atatürk portresi' ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı. DHA muhabirine konuşan Vali Bilmez, iddianın asılsız olduğunu, aksine cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresi yerine büyük portresini astıklarını, yaptıkları düzenlemenin de protokol gereği olduğunu belirtti. Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Sabah belediyede göreve gittiğimizde, makam odasına girdiğimizde, protokol gereği sağda olması gereken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin sol tarafta asılı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin ise kaldırıldığını görünce ilk iş olarak bunun düzeltilmesini istedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi sol taraftan sağ tarafa alındı, arşive kaldırılan Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi de protokolün sol tarafına asıldı. Olayın aslı astarı bundan ibarettir. Yanlış anlamak değil de yanlış kullanmak isteyen bazı kişiler tarafından konu çarpıtıldı. Oysa protokol geleneklerimiz var. Devletin kurucu lideri resmi protokolün sağına asılır. Üstelik asılan resim de küçük olduğu için büyük resim ile değiştirildi."

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Valilik makamından görüntü

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile röportaj

-Valilik makamından detaylar

HABER: Orhan AŞAN-

BAKAN PAKDEMİRLİ, İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ (5)

3)KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangında alevlerin tehdit etmesi üzerine boşaltılan Yukarı Ormanlı ve Kuyucak köylerinde vatandaşlar geceyi endişeli gözlerle dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın esiş yönüne göre alevlerin bu köylerden uzaklaşması üzerine ise vatandaşlar tekrar evlerine döndü. Vatandaşlar, endişeyle evlerinin zarar görüp görmediğini inceledi. Köylüler gece büyük korku yaşadıklarını, evlerinin yanmaması için bahçe hortumlarıyla duvarlarını ıslattıklarını, alevlerin bahçelerindeki ağaçları yaktığını, ancak evlerine zarar vermediğini anlattı.

Bu arada yangının neden olduğu zararlar da ortaya çıkmaya başladı. Alevler köylülerin üzüm bağlarına zarar vermesinin yanı sıra evlerine su getirdikleri hortumları da yaktı. Köylüler yaralarını sormaya çalışırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Köylerden çekilen görüntü

Köylülerle röportaj

Yanan alanların görüntüsü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

4)MAHSUR KALAN ANNE AYI VE İKİ YAVRUSU KURTARILDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sulama havuzuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. 2 yavru ayının yaralı olduğu belirlenirken, tedavilerinin ardından 3 ayı da yeniden doğaya salınacak.

Orhangazi ilçesindeki kırsal Heceler Mahallesi yakınlarındaki sulama havuzuna düşen bir anne ayı ve iki yavrusu burada mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde bölgeye zeytin ağaçlarını sulamak için gelen bir kişi, mahsur kalan ayıları fark etmesiyle birlikte durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmasının ardından ayılar, özel bir kafese konularak kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ayılardan iki yavrunun yaralı olduğu belirlenirken, ayılar tedavilerinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Görüntü dökümü;

-------------------

-Ayılardan detaylar

-Ayıların kurtarılması

Süre: 4.44 dakika, Boyut: 582 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

5)KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Osmaniye'de seyir halindeki bir otomobilin, hatalı sollama yapan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp takla attığı kaza, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Yolun kenarındaki mısır tarlasına düşen araç sürücüsü Abdurrahman Ünaldı (28), emniyet kemeri takılı olması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, 14 ağustos günü saat 13.00 sıralarında, Osmaniye Gaziantep D-400 karayolu Çağşak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Bahçe ilçesi istikametinde ilerleyen Abdurrahman Ünaldı yönetimindeki 44 HD 388 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan ve hatalı sollama yapan sürücü U.E.'nin (44) kullandığı otomobil çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç olay yerinden uzaklaşırken, kontrolden çıkan Ünaldı yönetimindeki otomobil, savrularak yolun kenarında bulunan mısır ekili tarlaya devrildi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Abdurrahman Ünaldı hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilen Ünaldı, trafikte dikkat edilmesi gereken iki noktanın emniyet ve saygı olduğunu vurgulayarak, "Unutmayalım ki araca bindiğimizde ilk iş aracı çalıştırmak değil, emniyet kemeri takmak olsun. Trafiğe çıkıldığında kendinize duyulmasını istediğiniz saygıyı, sizde çevrenizdeki diğer sürücülere ve yayalara göstermelisiniz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin malına bir zarar gelmesin. Emniyet kemeri sizi hayata ve sevdiklerinize bağlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Araç içi ön kamera seyir hali

Hatalı sollama yapan aracın çarpması

Aracın savrularak ekin tarlasına ilerlemesi

Araç ön camının çatlaması

Araç içi arka kamerası seyir halindeki diğer araçlar

Aracın yoldan çıkması

Abdurrahman Ünaldı'nın ambulans içindeki fotoğrafı

Tarladaki devrilen otomobil

Aracın kaza sonrası genel görüntüsü

Kaza sonrası Abdurrahman Ünaldı'nın emniyet kemeri ile ilgili konuşması

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

6)BAŞIBOŞ ATLAR MAHALLE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN EDİYOR

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde sahibi henüz bilinmeyen başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin etti. 3-4 aydır atların mahalleden uzaklaştırılmasını beklediklerini söyleyen Mahalle Muhtarı Aydın Koç, "Aziziye hayvanat bahçesine döndü. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi sakinleri, 3-4 aydır bölgede gezen ve sahibi belli olmayan başıboş atlarla uğraşıyor. Zaman zaman sayıları 7-8'i bulan atlar mahalle mezarlığına girerek mezarlara zarar verdiği gibi sokaklarda da trafiği tehlikeye sokuyor. Bununla da kalmayan atlar çocuk parklarında ki otluk alanlarda otlamaya çalışıyor ve çocukların parklara girmesini engelliyor.

'MAHALLE HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNDÜ'

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, "Bu atlar mezarlığın yanından açılan yeni yolla birlikte bize misafir olmaya başladılar. 3-4 aydır, 6 tane, 7 tane oluyorlar. Mezarlığa girip yatıyorlar, mezarlıkların mermerlerini kırıyorlar. Biz sürekli zabıtayı arıyoruz, zabıta arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar, kovalıyorlar ancak ertesi gün bu atlar yeniden geliyor. Köpeklerle uğraşıyorduk, şimdi bir de atlar çıktı. Aynı şekilde bu atlar geliyor sanki eğitim görmüş gibi çocuk parklarına giriyorlar. Çocuklarımızı da ürkütüyorlar. Buna kesin bir çözüm arıyoruz. Bu atları zabıtalar iş ediniyor gelip kovalıyor, yarım saat sonra tekrar geliyorlar. Bu da çözüm olmuyor. Bu mahallenin muhtarı olarak köpeklerle uğraşıyorduk, atlarımız geldi. Aslanlar, ayılar ne zaman gelecek diye bekliyoruz. Aziziye hayvanat bahçesine döndü. Hiç hak etmiyoruz. Atların sahiplerine bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Bu atların zabıtalar tarafından barınağa ya da herhangi bir yere çekilmesini, kişilerden alınmasını istiyoruz. Kişiler duyarsız herhangi bir yaptırım olmadığı için yollarımıza, evlerimizin kapılarına kadar gelip pisliyorlar. Zaten temizlik eksiği var. Bu büyük bir sorun haline geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Başıboş atlardan görüntü

Atların trafikte görüntüsü

Atların çocuk parklarından çıkarken görüntüsü

Mahalle muhtarı ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

7)BİTKİN BULUNAN YAVRU VAŞAĞA KORUMA

Bayburt'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan ve avlanması yasak olan vaşak, mezrada çobanlar tarafından bitkin bulundu. Yavru vaşak için DKMP Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, vaşağı alıp götürdü. Korumaya alınan yavru vaşağın, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Vaşağın görüntüleri

HABER KAMERA: BAYBURT,

8)YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsü altında kalıp, ağır yaralanan Yiğit Emir Berksun (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kazadan dakikalar önce annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürüdüğü, kazanın ardından da çevredekilerin yardıma koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun'un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, otobüs sürücüsü Ünal Yılmaz gözaltına alındı.Sürücünün ifadesinde çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yiğit Emir Berksun, bugün Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden gözü yaşlı baba Fatih Berksun, yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Öte yandan Yiğit Emir Berksun'un kazadan dakikalar önce annesi ve kardeşiyle birlikte kaldırımda yürdüğü anlara ait görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yiğit Emir'in annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürüdükleri, kazanın meydana gelmesiyle de çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yiğit Emir'in kazadan önce annesiyle kaldırımda yürüme görüntüsü

-Kaza sonrası vatandaşların koşması

-Kaza sonrası polis ekipleri

-Cenaze namazı

-Hastane acil

-Yiğit Emir foto

-Detaylar

Haber-Kamera: - Yusuf ÇINAR- ÇORUM

9)SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN 10 YAŞINDAKİ SELİN, 5 HASTAYA UMUT OLDU

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 12 Ağustos 2019 tarihinde bir eğlence mekanının güvenlik görevlisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, mekanda müşteri olan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan bir gün sonra Mehmet Solaklar (46) hayatını kaybederken, 6 gün tedavisi devam eden 10 yaşındaki Selin Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın organları, ailesinin kararıyla bağışlanarak 5 hastaya umut oldu. Konuya ilişkin konuşan acılı anne ile baba, "Meleğimiz pisi pisine öldü. Başka yavrulara can olsun, umut olsun diye organlarını bağışlamaya karar verdik" dedi.

Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, mekanın kapısında nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içerisine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Saltık, daha sonra aracına binerek kayıplara karıştı. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kayıplara karışan Saltık, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan Emrah Saltık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YAŞINDAKİ SELİN, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eğlence mekanında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Küçük kız, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SELİN, ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük kızın kalbi, akciğeri, böbreği, karaciğeri ve korneası Bandırma Devlet Hastanesi'ne gerçekleşen operasyonla alındı. Organlar, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 5 hastaya umut olacak. Konuya ilişkin konuşan baba Serkan Cebeci ile anne Sinem Cebeci, "Olaydan sonra bizim meleğimizin organlarını, başka yavrulara can olsun, umut olsun diye bağışlama kararı aldık. Rabbim inşallah onlara da can verir. Bizim çocuğumuz pisi pisine gitti. İnşallah başkalarının yavruları can bulur" dedi.

'EĞLENCE MEKANI, ERTESİ GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ'

Hayatını kaybeden Selin Cebeci'nin teyzesi Çişem Tekfidan, yaşanan olayı ve sonrasını anlattı. Tekfidan, "Biz, eğlence mekanındayken, silahlı bir kişi buraya geliyor ve güvenlik görevlisine ateş ediyor. Güvenlik görevlisi mekanın içerisine kaçınca, o kişi yine peşinden gelerek ortalığa ateş açıyor. Tüfekten çıkan saçmalar 10 yaşındaki yeğenimizin başına isabet etti ve hayatını kaybetti. Büyük bir kargaşa vardı, çok fazla kişi yaralandı. Mekanın işletmecileri hiç bir şekilde yardımda bulunmadılar. Sokaktan gelen insanlar yardım ederek, yaralıları araçlara taşıdılar. Bu mekan ertesi gün çalışmaya devam etti. Geçmiş olsun dilekleri için iletişime dahi geçmediler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Aile ile röportaj

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Ümit BABACAN-Basri Tuncay ERTAN/BALIKESIR-DHA

10)SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinden sonra sahillerdeki yoğunluk azaldı. Sahillerde yerli halk ve yabancı turistler yüzdü.

Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde merkezlerinden Antalya'ya 700 bin ziyaretçi geldi. Oteller yüzde 100 oranında doldu. Kurban Bayramı'nda gelen yerli turist sayısıyla turizmcilerin yüzü güldü. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler memleketlerinin yolunu tutarken, sahiller de yerli halka ve yabancı tatilcilere kaldı.

Torunlarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen 67 yaşındaki Ayşe Bacak, güneşin ve denizin tadını çıkardıklarını söyledi. Kurban Bayramı'nda sahillerin çok kalabalık olduğunu belirten Bacak, Konyaaltı Sahili'nin yine de dolu olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKW

Haber: Aslı DURAN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

11)PAPAĞANI 'BABA'YI İLANLARLA ARIYOR

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iş yerinde baktığı 'Baba' isimli papağın kaybolan hayvansever Murat Sinan Bozkurt, kayıp ilanları ve sosyal hesaplarında yaptığı yayınlarla hayvanını arıyor. Bozkurt, Baba'yı bulup getirenlerin halılarını ve aracını yıkayarak, ödüllendireceğini söyledi.

İlçeye bağlı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Murat Sinan Bozkurt, Muğla'nın Fethiye ilçesinden 5 yıl önce getirdiği papağana 'Baba' adını verdi. Bozkurt'un, halı ve oto yıkama yaptığı iş yerindeki kafeste beslediği papağanı Kurban Bayram arifesi olan 10 Ağustos'ta kayboldu. Çevrede yaptığı aramaları sonuç vermeyen Murat Sinan Bozkurt, Baba'yı bulmak için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu, üzerinde fotoğrafı ve cep telefonu numarasını yazılı ilanları sokaklara astı.

Baba'yı bulması için ilçe halkından yardım isteyen Murat Sinan Bozkurt, "Baba ailemizin ve mahallemizin maskotuydu, bizlerden biri gibi oldu. Ailemizin bireyi, çocuklarımızdan farkı yoktu. Mahallede herkes tanır, en büyük zevki ıslık çalmaktı. Kafasının kaşıtmaktan hoşlanırdı. İsmine çok duyarlı 'Baba', dediğimiz zaman ıslık çalardı. Kafesinin kapısı sürekli açıktı. Kendisi çıkıp kafes üzerinde ve çevrede oynar geri de girerdi. Yolda geçenleri gördüğünde ıslık çalardı. Çok akıllı olduğu için kafes içinde sürekli tutmazdık. Bayram arifesinde kayboldu. O günden bugüne arıyoruz. Buralarda olsa ıslık çalar mutlaka gelirdi. Islık sesi duyduğumuzda Baba mı geldi diye bakıyoruz ama ne yazık ki yok. Bulup getirene işimiz gereği evlerinin halılarını evden alıp yıkayıp evlerine teslimin yanında var ise arabalarını yıkayarak ödüllendireceğim" dedi.

Murat Sinan Bozkurt'un 10 yaşındaki kızı Zeynep Bozkurt ise "Evde tek arkadaşımdı, lütfen papağanımızı bulan ve görenler bilgi versin" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Papağanın fotğraf

Bozkurt ailesinin, direklere ilan asması

Papağanı yoldan geçenlere sorması

Murat Sinan Bozkurt ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

12)DÖRTLER KARASI, ŞENLİKLE TANITILIYOR

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü olan 'Dörtler Karası' incirinin tanıtılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Tarsus İncir Şenliği, binlerce kişiyi ağırladı.

Eski Ankara yolu üzerindeki şenliğe CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile binlerce vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan şenlikte En İyi İncir Yarışması'nda dereceye giren üreticiler ödüllendirildi. Birinci Celil Köse, ödülünü Başkan Seçer'in elinden aldı.

Şenlikte konuşan Seçer, üreticilere ayni, nakdi ve teknik yardımların devam edeceğini belirterek, "Bugüne kadar incir fidesi yardımı yapılmamış. Daire başkanı arkadaşımıza bu konuda talimat verdim. Üzerine çalışmalar yapılıyor. İncir fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Toroslar'ın eteklerindeki kadınlarımıza yönelik projelerimiz önemli" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise şenliği önemsediğini belirterek, "Dağlarından yağ, ovalarından ve bağlarından bal akan 10 bin yıllık tarihi ile büyük bir kentimiz Tarsus. Toprağın altı da altın, üstü de altın. İncir Şenliği anlamlı, ancak ben daha fazla incir tatlısının ve çeşidinin artırılmasını önemsiyorum. İnciri üretimi, hasadı ve pazarlaması ile ödül verebilirsiniz ama ciddi bir kooperatif, dayanışma, üretim ve paylaşma ile katkı değerlerini ortaya koyarsınız" diye konuştu.

Şenliğe katılanlar, konuşmaların ardından Kent Orkestrası'nın konseri ile eğlenme fırsatı buldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

İncirlerin genel ve detay görüntüleri

Atın üzerindeki çocuk

En iyi incir yarışmasından görüntüler

Hava fişek gösterisi

Orta oyunundan görüntüler

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin),

13)YAYLA BİRLİK KUPASI GÜRLEVİK MAHALLESİ'NİN

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yayla Birlik Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Gürlevik Mahallesi oldu.

8 takımın mücadele ettiği Yayla Birlik Kupası Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması Merkez Mahallesi ile Gürlevik Mahallesi arasında oynandı. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve turnuvanın Komite Başkanı Gürel Bolluk'un ilk vuruşu ile başlayan maçın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Uzatmaya giden maçta hakemin ekstra zamanı fazla oynattığını gerekçe gösteren ev sahibi ekip sahadan çekildi. Turnuvanın şampiyonu 3-0'lık sonuçla Gürlevik Mahallesi oldu.

Protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşen omuz kayası atma yarışmasını ise geçen yılın şampiyonu Aydın Şimşek kazandı.

Komite Başkanı Gürel Bolluk, yöresel oyun ve yarışmaları tekrar gündeme getirmeyi, kötü alışkanlıkları da toplumdan uzak tutarak birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Karşılaşmalardan görüntüler

Alandakilerin görüntüleri

Konuşmalar

Omuz kayası atma yarışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),

================