DHA YURT BÜLTENİ - 8

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi. Develi vurulduktan sonra 1'i kız 3 çocuğunun korkup, kahveye sığındığı ve komşular tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Çocuklar, babalarının cansız bedenine bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli ise saldırı nedeniyle panik yaşadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için mahalleyi ablukaya aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Balkonda oynayan Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düştü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriyeli Firas El Şahaze'nin (2) balkonda oynarken 3'üncü kattan düşüp, ağır yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nda ailesiyle oturan Suriyeli Firas El Şahaze, dün saat 19.00 sıralarında 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Firas El Şahaze, ambulansla hastaneye götürüldü. Firas El Şahaze daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğer ve karaciğerinde hasar oluştuğu ve bağırsağının delindiği tespit edilen Firaz El Şahaze'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜDE

Firas El Şahaze'nin düşme anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Firaz El Şahaze'nin yüz üstü balkondan kaldırıma çakıldığı anlar yer aldı. Şahaze'nin düştüğü kaldırımın önündeki kuyumcuda bulunan ve dışarıda cep telefonuyla oynayan 2 kişi o anları gördüklerinde büyük şok yaşadı. Önce elleriyle yüzünü kapatan, daha sonra şoku atlatıp çocuğun yanına giden 2 kişi ve çevredekilerin, Şahaze'nin durumunu kontrol ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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Çocuğun düşme anı

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama

Van Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır. Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polislere tabure fırlatılması

-Detaylar

VAN, -

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Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmış

Kahramanmaraş'ta, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 otomobil sürücüsü, kovalamaca sonunda durduruldu. Araçların arka koltuklarında çalıntı olduğu belirlenen 2 inek ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken, peş peşe giden 46 VG 958 ile 44 EP 987 plakalı otomobillerin sürücülerini durdurmak istedi. Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken, araçlarda inceleme yapan ekipler, arka koltuklarda 2 inek gördü. Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K. (28), U.S. (36), H.B. (28), M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.

Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Jandarma bahçesindeki araçlar

Araçların içerisindeki inekler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kocaeli'de sahte alkol operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapılan 6 noktaya baskın düzenledi. Baskında 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi alındı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler 6 adreste sahte alkollü içki üretildiğini belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 21 Ağustos günü 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait imalathane, ev, depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, 1 adet rakı yapımında kullanılan fıçı, 1 adet alkol damıtma borusu, 4 adet alkolmetre, 4 adet içki imalatında kullanılan plastik varil, 20 litre etil alkol ile piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski ve 6 litre yapma votka ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Sahte alkol üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli),

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Limyra Antik Kenti'nde 50. yıl kazıları

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde bu yıl 50'nci yılına ulaşan 2019 arkeolojik kazıları başladı. Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, 2 ay sürecek kazıların üç farklı alanda yapılacağını söyledi.

Saklısu Mahallesi Zengeder mevkisindeki Limyra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları bu yıl 50'nci yılını tamamlıyor. Kazılar, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi olarak arkeolog Esengül Yıldız Öztekin'in yer aldığı kazı çalışmalarına bu yıl ayrıca Almanya Tübingen Üniversitesi'nden arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de katıldı.

'3 AYRI NOKTADA KAZILAR YAPARAK O BÖLGEYİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ'

Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, çalışmaların 27 Eylül'e kadar 3 farklı alanda devam edeceğini söyledi. Kentin batı yakasındaki buluntulardan birinin kireç ocağı olduğunu, diğerlerinin de ne olduğunu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılacağını ve arasındaki bağlantının araştırılacağını vurgulayan Dr. Seyer, "O bölgede Helenistik, Roma ve Bizans döneminden yerleşimler var. Birkaç yıl önce Helenistik sur duvarı bulmuştuk. Orada bir şehir kapısı olabileceğini düşünüyoruz. 3 ayrı noktada kazılar yaparak o bölgeyi açığa çıkaracağız. Ayrıca kireç ocağının içinde bulunan kömür tabakası arkeobotanik uzmanı tarafından incelemeye alındı. Kireç ocağında yakılan ağaçların türü tespit edilerek ortaya çıkardığı ısı derecesi tespit edilecek. Kireç için yüksek ısıya gerek yok ama mermer için yüksek ısı gerekiyor. Kirecin mermerden yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kentin doğu yakasında ise bir yıl önce yapılan jeofizik verileri sonucunda sondaj çalışması başlatıldığını aktaran Dr. Seyer, Helenistik döneme ait sur duvarı olduğunu tahmin ettikleri geniş bir duvar bulduklarını söyledi. Duvarın uzunluğu konusunda henüz net bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Dr. Seyer, sondaj çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

'AĞAÇ ANATOMİSİ ÜZERİNDEN ANALİZ YAPACAĞIZ'

Arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de "Bir önceki kazıda ortaya çıkarılan kireç ocağından elde edilen kömür parçalarını inceliyoruz. Bizans sur duvarlarının tamiratında ve yapımında kireç kullanıldığı düşünülüyor. Geçen yılki kazıda kireç ocağı bulundu. Orada yanmış malzemeyi toplamış kazıda çalışan ekip. O malzemelerin içinde ne olduğunu anlamak için bir çalışma yapılacak. Ayrıştırma makinesiyle botanik buluntuları topraklardan ayrıştırarak, çıkan parçaları mikroskobun altında, ağaç anatomisi üzerinden analiz yapacağız. Çevre dağlardan ve yakın çevreden veya daha uzak yerden hangi ağaçlar getirilmiş ve ne için kullanılmış bunları inceleyeceğiz." diye konuştu.

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Kazı çalışmalarından

Arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer yaptığı çalışmayı kazı başkanına anlatırken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),