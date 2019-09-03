Dha yurt bülteni - 8

Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü

Batman'da devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönen bekçi Vezir Gömerkan (25), sokak ortasında silahla vurularak, öldürüldü.

Olay, Batman kent merkezinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bekçi Vezir Gömerkan, Gap Mahallesi'ndeki devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Ancak Esentepe Kavşağı'na geldiği sırada, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gömerkan ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin silah seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı bekçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Vezir Gömerkan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı Polis, saldırgan ya da saldırganları belirleyerek, yakalamak için operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN,-

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Sinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisi

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinop'ta balıkçı tezgahları, istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile dolarken, balıkçılar, yeni sezonun ilk günlerinde palamutta umduğunu bulamadı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunyanın yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarının iyi olduğu belirtilirken istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk hamsisi, yoğun talep görürken balıkçılar, yeni av sezonunun ilk günlerinde palamutta umduğunu bulamadı.

'PALAMUTTAN İŞARET YOK'

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, deniz suyu sıcaklığının normale dönmesiyle palamuttan beklentilerinin olduğunu belirterek, "Hamsi hem Marmara'da hem de Karadeniz'de balıkçılarımızın günlük masraflarını çıkartacak kadar çıktı. Fakat palamuttan hiçbir işaret yok. Şu anda Karadeniz sahilimizin hiçbir tarafında kayda değer bir palamut tutulmadı. Biz yine umudumuzu kesmiş değiliz. Deniz suyu sıcaklığı normale döndüğünde, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar palamut çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer ise "Her sene bol bol palamut tutarken, bu yıl daha bir tane palamut göremedik. Bunun bazı nedenleri var. Deniz suyunun soğuk olmaması, yumurtaların tutmaması, en büyük etkenlerden. Umut ediyoruz, 15-20 gün sonra olur. Palamudun olmaması bizim için dezavantaj. Halkımız bize devamlı palamut soruyor. Biz de onlara palamut veremediğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçı tezgahları

-Balıkçı röp

-Deniz ve tekne detayı

BOYUT: 256 MB

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP, -

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TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, doğudaki bir ilden yola çıkan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisi üzerine hareke geçti. Plakası belirlenen TIR aracı polis ekiplerince takibe alınırken, çevreyolunda durduruldu. TIR'daki 2 şüpheli gözaltına alınırken araçta Narkotik dedektör köpeği Noro ile arama yapıldı. Köpeğin aracın lastiklerine tepki göstermesi üzerine TIR aracı arama hangarına çekildi. Yapılan detaylı aramada TIR aracının lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'ın takip edilmesi

-Havadan TIR ve polis araçları

-TIR lastikleri detay

-Durdurulan TIR ve arama yapılması

-Köpeğin lastiklere tepki vermesi

-Sökülen lastik ve uyuşturucu paketleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,-

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Karadeniz yaylalarında 'bungolav' furyası

TÜRKİYE genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımının sürdüğü Doğu Karadeniz yaylalarında bu kez de 'bungolav' adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başladı. Beton yapılar gibi yıkılmayacağını öngörenler, birkaç günde yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara bungolav evler inşa ediyor. Rize'de sayıları artan yapılar için valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek ve müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere kaçak yapı sahipleri, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları için İmar Barışı başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgelerini aldı. İmar Barışı ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişiler de, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başlayınca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Özel İdare, Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutarak yasal işlem yaptı.

KAÇAK BETON YAPILAR YIKILDI

Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkımların sürdüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseldi. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara yapılanların ardından dere yataklarına da inşaatlar yapıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına, otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Dere yataklarının daraltıldığı, karayolu kenarlarına sıfır noktaya inşa edilen yapılar ekiplerce yıkıldı.

BUNGOLOV FURYASI BAŞLADI

Doğu Karadeniz'de bu kez de 'bungolav' adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başladı. Beton yapılar gibi yıkılmayacağını öngörenler, birkaç günde yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara bungolav evler inşa ediyor. Yaylacılar, kendi konaklamaları için yapıları inşa ederken, çoğunluğu ise ticari amaçla kiralanıyor. Rize'de sayıları artan yapılar için valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Tutanaklar tutulmaya başlanan yapılar için yıkım kararları alınacak. Kararın ardından kaçak ahşap yapılar da yıkılacak. Bu arada yaylalarda denetimlerde artırıldı. Ekipler, yaylaları gezerek yeni kaçak yapılar yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

VALİ: BİR GECE ANSIZIN EVİ ORTAYA KOYUYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sırasında vatandaşlara 'Sakın kaçak yapı yapmayın, hepsi yıkılacak' uyarılarında bulunduklarını ancak kaçak yapı yapmaya yönelenler olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Kaçak yapılarla ilgili kararlılığımızı gören vatandaşlarımız beton yapı yapmak yerine bungolov evi bir gece ansızın ortaya koymaya başladı. Ertesi gün bakıyorsunuz orada bir bungulov ev. Bu nasıl oluyor? Bunun cevabı da şu. Sadece Rize'de 120 civarında yaylamız var. Çok geniş bir alan. Vadiler, dereler ve diğer alanları düşünün ve her tarafımız yol. Gidiyor gece oraya onu koyuyor ama mutlaka anında tutanak tutuluyor. En fazla 4 aylık bir süreç sonrasında onların hepsi yıkılacak. Daha önceden kaçak yapı olarak tespitleri yapılanlar için süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de gerekli hukuki zemini ayarladıktan sonra yani kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek. Maalesef bu ruhsatsız ve kaçak yapılar bizim mücadele edilmesi gereken bir alan olarak önümüze çıkıyor. Çok zevk aldığımız iş de değil ama mutlaka bunlara 'dur' diyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele devam edecek" dedi.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Ayder Yaylası ile ilgili "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yayla drone görüntüleri

-Yaylardan ev görüntüleri

-Vali Çeber açıklama

-Muhabir anonsu (Arzu Erbaş)

-Detaylar

BOYUT: 357 MB

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/RİZE, -

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Çatıda tehlikeli çalışma

Zonguldak'ta, iki çatı ustasının 7 katlı yurt binası çatısında iş güvenliğini dikkate almadan çalışmaları dikkat çekti.

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Posta Sokak'ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdu terasına çatı yapan iki işçinin, iş güvenliğinden yoksun çalışmaları dikkat çekti. 7 katlı binanın çatısında çalışan iki işçi herhangi bir iş güvenliği tedbirleri almadan metal konstrüksiyonların üzerinde çalışırken, hayatlarını tehlikeye atmaları endişe ile izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Çatıda çalışan işçilerden detaylar

Süre: (2: 31) Boyut: (282 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı

Antalya'da, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanıyla koyarak 5 kişiyi toplamda 5 bin TL dolandıran S.E.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanı veren S.E.Ö., aralarında yerli ve yabancıların da olduğu 5 kişiyi toplam 5 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.E.Ö., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin çıkarılması

POlis aracına bindirilmesi

Aracın gitmesi

POlis merkezi dış plan

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -