Dha yurt bülteni- 8

Kaza şehidi uzman çavuş toprağa verildi

Iğdır'da 6 Haziran 2018'de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi Adana'da süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27) tedavi gördüğü hastanede dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'na memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Sabancı Merkez Cami'de gerçekleşen cenaze törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi, şehidin cenazesi tören alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, dakikalarca gözyaşı dökerken cenazeye katılan kadın komutan şehit annesinin yanından bir an olsun ayrılmayarak tesellide bulundu. Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu'yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi'ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi (Görüntü dökümü ile yeniden)



Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı'nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı'ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.

Özen Adalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri sürüyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Oruçlu köyünde üreticinin tarım arazilerini suladığı Oruçlu Gölet'inde suların çekilmesiyle birlikte yaşanan balık ölümleri sürüyor. Köy Muhtarı Şevket Filiz, "Mevsim kurak geçti, barajlardan da su salınmadığı için göletlimizde binlerce balık öldü ve ölmeye devam ediyor" dedi.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladıkları gölette, su yetersizliği nedeniyle 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan suyun salınmasını bekliyor.

'SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK'

Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, "Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimizi besleyen Şeytan Deresi Barajı'nda su salınmadığı için göletimiz kurudu. Salınan suda yetersiz kaldı. Çiftçilerimizde mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak" dedi.

Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök, "Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Biz suyun salınması için yetkili makamlara başvurduğumuzda bizi sürekli oyalıyorlar. Bu göletimizde su salınmadığı için son 3 yıldır kurumasıyla balıklarımız ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz" dedi.

Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 mahsullerini göletten sulayan sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

Elindeki tabanca ateş aldı hem kendisi hem avukat katibi yaralandı

Konya'da bir inşaat firması sahibi Zafer Ç.(40), alacaklısı tarafından icra işlemi için gelen görevlilere sinirlenerek belindeki tabancayı çıkartmak istedi. Yanındakilerin elindeki tabancayı almak istediği sırada ateş alması sonucu Zafer Ç. elinden, Avukat katibi Ayşe Yavuz'da yerden seken merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Eylül Perşembe günü saat 14.20 sıralarında Mengene Mah. Fetih Caddesi'nde bulunan inşaat firmasının ofisinde meydana geldi. Borçlu olduğu kişinin dava etmesi sonucu, işyerine icra işlemi için gelen Avukat Makbule Kara ile yanında katip olarak çalışan Ayşe Yavuz (40) ve İcra Memuru Dilek Cihan (37) icra işlemi başlatmak istediği esnada firma sahibi Zafer Ç., icra işlemine sinirlenerek borçlu olduğu kişiyi aradı. Telefonda tartışan Zafer Ç., belindeki ruhsatlı tabancayı çıkartmak istedi. Bu sırada yanında bulunanlar tabancayı elinden almak isteyince ateş aldı. Zafer Ç., kendi elinden yaralanırken merminin sekmesi sonucu Avukat Katibi Ayşe Yavuz ayağından yaralandı. İcra memuru Dilek Cihan'ın ise pantolonuna mermi isabet ettiği ancak yaralanmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

0-6 yaş grubu çocukların gelişim seviyeleri ölçülüyor

Mersin'de 0-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynler, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gelişim Tarama Envanteri Projesi çerçevesinde uygulanan Gelişim Tarama Testi'ni yaptırmaya davet edildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimi'nde uygulanan proje çerçevesinde, belediye bünyesinde hizmet veren Uzman Psikolog Yücel Şavklı, Gelişim Tarama Testi ile 0-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini tespit ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelişim düzeyi normalden farklı olan çocukların yaşıtlarının seviyesine gelmesi noktasında adımlar atılıyor. Şavklı, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim durumundan şüphe duyan ebeveynleri, Gelişim Tarama Testi yaptırmaya davet ederek, "Bu araç, çocukların dil, bilişsel becerileri, ince motor ve kaba motor becerileri, sosyal beceri ve öz bakım becerileri hakkında bize detaylı alt test boyutunda bilgiler sunmaktadır" dedi.

Programın işleyişinden de söz eden Şavklı, "Öncelikle çocuğa bakım veren kişi veya kişilerle bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmedeki amacımız çocuk ve aile hakkında derinlemesine bilgi edinmek. Tabii bu ön görüşmenin beraberinde aynı seans içerisinde çocuğa AGTE Testi uygulamasını yapıyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda bir rapor hazırlanıyor. Testin raporunu inceleyip değerlendirdikten sonra, çocukta herhangi bir gelişimsel gerilik sözkonusuysa bununla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Gezgin', bir sonraki göç mevsimini bekleyecek

Adana'da silahla yaralanan ve tedaviye alınan leylek, bir sonraki göç döneminde doğaya salınacak.

Silahlı yaralanmaya bağlı olarak, sağ bacağına saçma isabet eden leylek, tedavisi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'na getirildi. Veteriner hekimlerin 'Gezgin' adını verdiği leylek, göç mevsimini kaçırdığı için bir sonraki göç dönemine kadar Tarsus Hayvan Parkı'nın misafiri olacak.

Hayvan Parkı Müdürü ve Veteriner Hekim Mesut Özdemir, Gezgin'in tedavisinin devam ettiğini ve ilkbaharda doğaya salmayı planladıklarını ifade etti. Özdemir, "Göç dönemi olduğundan dolayı gerek ilkbahar, gerekse sonbahar dönemlerinde yoğun bir şekilde yaralı leylek vakaları geliyor. Gezgin de bunlardan biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayağından ateşli silahla vurulan leyleği bize getirdiler. Yaklaşık 10 gündür tedavi ediliyor. Öyle görünüyor ki Gezgin, önümüzdeki göç mevsimi olan ilkbaharda doğaya tekrar salınacak. İlkbahara kadar zaten ancak kendini toparlar" diye konuştu.

Mersin ve Adana'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylekler, Tarsus Hayvan Parkı'na getiriliyor. Parkta, elektrik teline takılma, yorgun düşme, çarpma, düşme ve insanlar tarafından yaralan yaklaşık 10 leylek bulunuyor. Tedavileri yapılan leylekler, bir sonraki göç mevsimine kadar hayvan parkının misafiri oluyor. Tekrar uçamayacak durumlarda olanlar ise koruma altına alınarak, ömürlük misafirleri oluyor.

Leylek yaralanmalarında en önemli nedenlerin başında kentleşme, elektrik telleri ve insan faktörü geliyor. Bu faktörler nedeni ile her geçen gün leyleklerin beslenebilecekleri ve özellikle dinlenebilecekleri korunaklı alanlar azalıyor.

Karabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılar

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi sahilinde gazeteciler, bir karabatağı, ayağına batan olta ve misinadan kurtararak, yenden denize saldı.

Haber yapmak için Güre Mahallesi sahiline giden gazeteciler, denizde bir karabatak gördü. Bir süre sonra karaya çıkan karabatağın halsiz olduğunu fark eden grup, yanına gitti. Kuşun ayağına misina dolandığını gören grup, karabatağa yardım etmek istedi. Karabatak önce korkup tekrar denize girdi, bir süre sonra tekrar karaya çıktı. Bir çuvalla karabatağı yakalayan gazeteciler ardından ayağından misinayı çıkardı. Ardından karabatak tekrar denize bırakıldı.

Abdulkadir Aydınışık, karabatağı ayağındaki oltadan kurtardıkları için mutlu olduklarını söylerken, olta balıkçılarının da bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

