Dha yurt bülteni - 8

'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı. Tutuklu sanıklar, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 3'üncü duruşması Kocaeli Adliyesi'nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor. İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

==============================

Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi



Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Cengiz Demir (41) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenleri sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, kardeşi Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Özel bir hastanede tedavisi süren Cengiz Demir de bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,

================================

Kaya sansarını öldürüp, yön levhasına astılar

Konya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı. Ekipler sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde bulunun yön levhasında asılı halde kaya sansarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yön levhasında asılı bulunan kaya sansarını inceleme yapmak üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

'TAM BİR CANİLİK'

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (HAYDOSEV) Başkanı Gonca Cansoy, olayın bir canilik olduğunu belirterek, "Bu tam bir canilik. Başka bir açıklaması olamaz. İnsanlara ne oluyor anlamıyorum. Bir canlıya bunu nasıl yapabilirler? Bunu yapan ya da yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, -

===================

Aksaraylı gaziden 'Diyarbakır anneleri'ne destek

Aksaray'da, 1994'te vatani görevini yaparken, teröristlerin saldırısında gazi olan Hasan Altınsoy, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Altınsoy, "Biz onların destekçisiyiz. İnşallah çocuklarına kavuşurlar" dedi.

Hasan Altınsoy, 1994 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken, teröristlerin roketli saldırısı sonucu bacaklarından yaralanıp, gazi oldu. Askerliği sırasında 6 kez teröristlerle çıkan çatışmaya katıldığını belirten Altınsoy, "Son katıldığım çatışmada roketli saldırı oldu, 3 asker yaralandık. Bir arkadaşımız, daha sonra şehit düştü. Hakkari ve Diyarbakır'da hastanelerde tedavi gördükten sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk edildim. Oradaki tedavimin ardından taburcu oldum. Gazilik unvanı verildi. Her iki bacağımda 150- 200 şarapnel parçası var. Bunlar hala üzerimde duruyor. Hayatımı bu şekilde sürdürüyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da ailelerin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek veren gazi Altınsoy, "Biz onların destekçisiyiz. İnşallah çocuklarına kavuşurlar, bu terör belasından da bir an önce ülkemiz kurtulur" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Gaziden detay

-Gazi röportaj

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

================================

4 çocuğunu savaşta kaybeden Suriyeli kadın, Türkçe öğreniyor

MERSİN'de yaşayan ve Suriye'nin Humus kentinde, 11 çocuğundan 4'ünü savaşta kaybeden Muna el Bedevi (53), gelini ve torunu ile Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün okuma yazma kurslarına katılarak, Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

Gelini Ayşe el Abdullah (40) ve torunu Garam el Abdullah (14) ile yaklaşık 3 aydır Türkçe öğrenmeye çalışan Muna el Bedevi, ülkesinde yaşadıklarını da aklından çıkarmak için okuma yazma kursuna başladığını söyledi. 2 oğlunu savaşta kaybettiğini anlatan Muna el Bedevi, inşaat ustası eşi Hıdır el Bedevi ve diğer çocukları ile Türkiye'ye sığınarak, canlarını kurtardıklarını belirtti.

Kurstaki grubun Türkçe bilen tek öğrencisi Garam el Abdullah da ağabeyinin ölümünü anlatırken, "Onlar evinde oturuyordu. Bomba geldi, vurdu; öldüler" dedi.

Eğitimi veren Türkçe öğretmeni Mustafa Taşpınar ise Suriyeli kursiyerlerinin çok başarılı olduğunu ve kursların devam edeceğini söyledi.

Hem Türkiye'ye hem de Bozyazı halkına misafirperverlik için teşekkür eden Muna el Bedevi, savaş durduğu anda ülkelerine dönmeyi düşündüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Kurstan genel görüntü

-Ders genel ve detay

-Suriyeli kursiyerlerle röp.

-Kurs öğretmeni ile röp.

-Okumaya çalışırken

(Süre: 2.47 DK) (Boyut: 164 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ABOZYAZI(Mersin),

=====================



