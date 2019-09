Dha yurt bülteni - 8

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ik ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, -

Karayazı'da Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu (2)

VALİ MEMİŞ: YAPILAN HUKUKİ BİR İŞLEMDİR

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçe Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun terör örgütü propagantası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Vali Okay Memiş, şunları söyledi:

"Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin bu kararı onaması üzerine adli mercilerin talimatıyla belediye başkanı yakalanarak cezaevine sevk işlemleri başlatıldı ve cezaevine intikal ettirdildi. Bu kesinleşmiş bir hüküm, her hangi bir soruşturmadan ziyade adlı kovuşturma sonucu kesinleşmiş bir hüküm. Terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Kanununun 45'inci maddesinde 'belediye başkanları terörle ilgili suçtan dolayı tutuklanırsa, görevden uzaklaştırılırsa veya haklarında işlem yapılırsa belediye başkanı veya meclis üyeleri yerine seçim yapılmaksızın yerine atama yapılacağına ilişkin düzenleme var. Bu düzenleme çerçevesinde biz bugün valilik onayıyla Karayazı Kaymakamımız Mesut Tabakcıoğlu kardeşimizi oraya belediye başkan vekili olarak görevlendirdik. Bugün itibariyle göreve başladı, hayırlı uğurlu olsun. Yapılan işlem hukuki bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti huk devletidir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü her şeyden önemlidir. Bizler devletin kamu görevlileri olarak Anayasal sistemi korumak, bu devleti korumakla mükellef insanlarız. Dolayısıyla suç işlemiş olan bir kamu görevlisi ister atanmış ister seçilmiş olsun hukuk devleti çerçevesinde gereken yapılır. Yine hukuk devleti çerçevesinde idari işlemler tesis edilir. Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan işlem hukuk devleti ilkelerinin bir gereğidir. Bugün itibariyle kaymakam arkadaşımız orada kayyum olarak, belediye başkan vekili olardak göreve başlamıştır."

Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında



Karadeniz'de küresel ısınma, kıyıların doldurulması ve oluşan deniz kirliliği ile son yıllarda kıyı balıkçılığında azalma yaşanıyor. Uzmanlar, sayıları azalan ve boyları küçülen balıkların bilinçsiz ve aşırı avlanmasıyla kıyı balıkçılığı yok olma tehdidi altına girdiğini açıkladı.

Karadeniz'de kıyılarda oltayla ve ağla yılın 12 ayı avlanan yerli balıklardan mezgit, barbun ve kalkan sürülerinde azalma ve boy küçülmesi yaşandığı tespit edildi. Sayıları azalan ve boyları küçülen balıkların bilinçsiz ve aşırı avlanmasıyla kıyı balıkçılığı yok olma tehdidi altına girdi.

Kıyı balıkçılığının tehlikede olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, balıkların yaşadığı alanların dolgularla, yollarla ve parklarla yok edildiğini belirterek bu durumun balık popülasyonunun geleceğine vurulan bir darbe olduğunu söyledi. Erüz, "Son yıllarda özellikle yıl boyu avlanan mezgit ve diğer balıklarda boy küçülmesi ve miktarında ciddi bir azalma meydana geldi. Bunun ana nedeni fiziksel koşulların elinden alınması ve kimyasal olarak kıyıların aşırı kirlenmesidir. Bunun yanında az olan balığı aşırı avlanmayla devam ediyorsak balıklar tükenecektir. Sürdürülebilir balıkçılık için önce kıyıların korunması gerekiyor" dedi.

'DENİZLERDE KATLİAM YAPIYORUZ'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu da, "Balıkların yaşamını biz de bilim adamlarından öğreniyoruz. Bir kıyı ekolojik yapısını 100 yılda yeniliyormuş. Bu da bir ömür demektir. 100 yıl yaşayan istisna insanlar var. Biz bu kıyıları eski haline nasıl dönüştüreceğiz. Hiç kimse bizi kandırmasın. Maalesef kıyılarda ve denizlerde katliam yapıyoruz" diye konuştu.

'BİNDİĞİNİZ DALI KESİYORSUNUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş ise, "Çevre şartlarında kötüleşme var. Belediyelerimiz derin su deşarj sistemi adı altında evsel atıkları denize atıyor. Bu atıklar arındırılmadan sulara karışıyor. Küresel ısınma diye bir problem var. Denizlerimiz artık eski çevre şartlarına sahip değil. Giderek balıklar aleyhine durumlar gelişmiş. Ters bir inanış var. Çok avlarsak çok kazanırız. Hayır, çok avladığınız zaman balık fiyatları düşer. Siz küçük balıkları avlarsınız. O küçük balıklar bir sonraki senenin ebeveynleri olacaktır. Siz bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Biz hala balık avlama yönetim planı hazırlamadık" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK BALIKÇIYI BİTİRDİLER'

Balıkçı Temel Yılmaz ise, "Özellikle dolgu alanları yapıldığı sürece, balıkların kıyıya inip üreme şansı olmadığından dolayı kıyı balıkçılığı bitti. Küçük balıkçıyı bitirdiler. Tamamen öldürdüler. Her balığın kıyıya gelmesi lazım. Kıyı dediğimiz 20-30 santimetre yer olması lazım. Şimdi ise kıyıların 4-5 metre derinliği var" dedi.

-Drone ile kıyılardan detay

-Denize dolgu yapılan alandan görüntüler

-Dolgu yapan kamyonun alana toprak boşaltması

-Kıyı balıkçılığı yapan balıkçının balık ağlarını tamir etmesinden görüntü

-Balıkçı barınağından görüntüler

-Dedizde bulunan şişe ve çöp poşeti detayı

-Teklenerden detay

-Röportajlar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: SELAY SAYKAL/DHA-TRABZON

600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde 600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi'nde defineciler tarafından açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde kapatıldı.

İznik'te yaklaşık 5 ay önce, yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen Sarı Saltuk Türbesi'nde sesler duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, türbenin iç zemininde 1 metre çukur kazıldığını belirledi. Sonraki süreçte İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Türbede, sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan ekip inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından türbenin zemininde açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde İznik Belediyesi ekipleri tarafından beton dökülerek kapatıldı.

Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kalburt Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, çevreciler burada canlı yaşamayacağını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Kalburt Deresi'nin yanından geçenler siyah renk aldığını görüyor. Çevreci Bekir Hamlakay, dereyii ilk kez böyle gördüğünü belirterek, "Yoğun bir bir kirlilik var. Yaşım 70, bu derenin bu şekilde olduğunu ilk kez görüyorum. Bu su arıtmaya girmiyor. Arıtmaya girmediği gibi Boğazköy Barajı'na ulaşıyor. Yenişehir de bulunan 22 kırsal mahallenin tarım arazisi bu suyla sulanıyor. Yazıktır günahtır. Burada hiçbir canlı yaşamaz. İlgililere sesleniyorum; bu kirliliğe 'dur' desinler. Ben çevreci olarak çok üzüntü içerisindeyim. Derelerimizin temiz olmasını istiyorum" dedi.

Adana'da 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali heyecanı

Adana'da bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23- 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda toplam 650 bin TL ödül dağıtılacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'ye, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri ise oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfi Livaneli'ye verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün'ün olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Arıplex ile Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği ve sanatseverlerin söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacağı festivalin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin'in yer aldığı yürütme kurulu, gazetecilerle biraraya geldi.

Yürütme kurulu, temiz, şeffaf, ayrım gözetmeyen, sansürsüz ve özgür bir festival için çalıştıklarını belirtti. Yönetmen Nebil Özgentürk, festival hakkındaki kötü dedikoduları, yürütme kurulu üyelerinin ciddi mesaisi sayesinde atlattıklarını belirterek, "23 Eylül Pazartesi başlıyor, bence çok iyi başlıyor. Çok iyi devam edecek" dedi.

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar da Türkiye'nin çok enteresan bir dönemden geçtiğini söyleyerek, savaşlara, mülteci sorununa, ekonomik zorluklara, teröre ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Samancılar, barışın ve kardeşliğin temelini, sanat ve festivaller ile atacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın uzun yıllardır sanat ve kültür damarına sahip olduğunu ifade etti. Altın Koza Film Festivali'nin ilk kez 50 yıl önce düzenlendiğini, ancak bazı dönemlerde yaşanan zorluklar nedeniyle kesintiler yaşandığını, bu nedenle de bu yıl 26'ıncı kez düzenlendiğini anlatan Karalar, festivalin tüm dünyaya ismini duyurmayı başardığını kaydetti.

ÖDÜLLER

Festivalde, bu yıl filmler Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Festivalde düzenlenen yarışmalarda toplam 650 bin TL ödül dağıtılacak.

52 filmin başvurduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında 12 eser Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını oyuncu Serdar Yılmaz üstlendi. Jüride, yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan 12 filmden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak. 5 film ise yönetmenlerinin ilk filmi olmalarıyla dikkat çekiyor

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde, Barış Atay'ın yönettiği 'Aden', Burak Çevik'in yönettiği 'Aidiyet', Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan 'Bağlılık-Aslı', Serhat Karaaslan'ın yönettiği 'Görülmüştür', Nihat Durak'ın yönettiği 'Kapı', Eylem Kaftan'ın yönettiği 'Kovan', Pelin Esmer'in yönettiği 'Kraliçe Lear', Ali Aydın'ın yönettiği 'Kronoloji', Kıvanç Sezer'in yönettiği 'Küçük Şeyler', Cenk Ertürk'ün yönettiği 'Nuh Tepesi', Köken Ergun'un yönettiği 'Şehitler' ve Cihan Sağlam'ın yönettiği 'Uzun Zaman Önce' filmleri yarışacak.

CÜNEYT CEBENOYAN UNUTULMADI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında her yıl verilen SİYAD En İyi Film Ödülü, kısa süre önce hayatını kaybeden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına verilecek. Bu ödülün adı, kalıcı olarak SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü olarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Jüride, SİYAD üyeleri Zeynep Tül Akbal, Necla Algan ve Janer Barış görev yapacak. Yine aynı yarışmada verilen FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü sahibi ise Deniz Akçay Katıksız, Aren Perdeci ve Fikret Reyhan tarafından belirlenecek.

DÜNYA SİNEMASI ALTIN KOZA'DA

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının seçkin örneklerini de yine izleyiciyle buluşturacak. Dünya Sineması Bölümü kapsamında, Ustalara Saygı Bölümü'nde 3 film, Kadın Gözüyle Afganistan Bölümü'nde 3 film, İnsana Rağmen Bölümü'nde 3 film, Panorama Bölümü'nde de 16 film olmak üzere toplam 25 film, izleyicisiyle buluşacak.

Aralarında büyük ustalar ile ilk uzun metrajlı filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin de bulunduğu sinemacılar, bir yandan totaliter rejimlerin ve savaşların yol açtığı trajedileri, eleştirilerini esirgemeden beyaz perdeye aktarırken bir yandan da bütün insanların eşit, özgür ve doğayla uyumlu yaşadıkları bir hayat özlemini dile getiriyor.

BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ 28 EYLÜL'DE

Festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün'e takdim edilecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Aynı gece Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfi Livaneli'ye verilecek.

96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, 2'si kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan 2 karaciğer nakli sonunda ameliyathaneden çıktı.

AÜ Organ Nakli Merkezi'nde Mehmet Salih Çınar'a (55) oğlu Yusuf Çınar'ın (30) böbreği, Ahmet Sarı'ya (46) akrabası Ömer Aktop'un (48) böbreği, Meryem Aydın'a (55) Şehmus Kabak'ın (36) böbreği, Cevriye Gümüş'e (49) eşi Harun Gümüş'ün (49) böbreği, Şerife Yeşil'e (34) babası Cahit Yeşil'in (61) böbreği nakledildi. Durmuş Ali Hücetoğulları (56) ile Melike Akın (9) ise kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu. İrfan Atlı (35) eşi Sibel Atlı'dan (26), Şaban Sarı (41) ise kuzeni Firdevs Kaplan'dan (29) gerçekleştirilen karaciğer dokusu nakliyle can buldu.

EKİBİN YÜZÜ GÜLÜYOR

AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 96 saatte gerçekleştirilen nakillerde, sadece ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını söyledi. Her nakil ameliyatının kendi özelinde zorluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Ameliyata giren hastanın sağlığına kavuşması bizleri tabii ki mutlu ediyor. Hayatlarını emanet eden insanlarımızın sağlığına kavuşmaları ekip olarak bizlerin de yüzünü güldürüyor, mutlu ediyor. Onların ailelerinin yaşadığı mutluluğu tarif etmek mümkün olur mu ? Biz ekip olarak bunu her gün görünce saatler süren çalışmanın yorgunluğunu o an unutuyoruz. Bunu yaşamak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Hastalarımızın nakil sonrasında gülen yüzleri, hasta yakınlarının o anki duaları bize doping etkisi yapıyor. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve organ bağışının artması bizleri daha da mutlu ediyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ay başından bu yana 20 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaşam tarzlarını ameliyathane odaklı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Eylül ayı başından bugüne 16'sı böbrek, 4'ü karaciğer olmak üzere 20 nakil gerçekleştirdik. Nakil ameliyatlarında yaptığınız plan her zaman gerçekleşmeyebilir. Bağış organ geldiğinde acil sıradaki hastaların ameliyatı öne geçiyor. Planlamasını yaptığınız ameliyatı bağış ameliyatının hemen sonrasına alabiliyorsunuz. Türkiye'nin en deneyimli merkezinde, her tür naklin yapılabildiği merkezde hata lüksünüz olamaz. Önemli olan her zaman ameliyatların başarıyla bitmesidir" dedi.

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cesedin Çelik'e ait olduğunu teşhis eden kardeşinin üzgün olduğu görüldü.

Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüşe çıkanlar, nehirde ceset görüp, polise haber verdi. Gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, cesedin dün kaybolduktan sonra ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Çelik'e ait olduğu saptadı.Çelik'in cesedini teşhis eden ismi öğrenilemeyen kardeşinin, üzgün olduğu gözlendi.

İbrahim Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

