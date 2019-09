Dha yurt bülteni-8

Kıbrıs Gazisi Yanılmaz: Suriye'ye göreve gitmeye hazırım



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Macit, Kıbrıs Gazisi Musa Yanılmaz'ı(66), ziyaret etti. Yanılmaz, "Savaşta duyma duyusunu kaybetmesine rağmen vatan için göreve hazırımö dedi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit ve beraberindeki Gaziler Kıbrıs Gazisi Musa Yanılmaz'ı evinde ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Gazi Musa Yanılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nda geçirdiği günleri anlatarak bugün yine çağırılsa vatanı savunmak için savaşa giceveğini söyledi.

'BUGÜN OLSA GÖREVE ÇAĞIRSALAR VATAN İÇİN KOŞA KOŞA SURİYE'YE GİDERİM'

9 Temmuz 1974'de İçel'den Kıbrıs'a hareket ederek, sabah çıkartmaya katıldıklarını anlatan Gazi Yanılmaz, öÇıkartmayı Girne'de yaparak çatışmaya girdik, birkaç gün sonra Magosa'ya geçtik. Magosa'da yoğun havan ateşiyle karşı karşıya kaldık. Yere düşen havan mermileri şemsiye gibi açılıyor her parçasıyla arkadaşlarım yaralanıyordu. Benimde top seslerinden kulak zarım patladı ama Magosa'yı da ele geçirdik. 14,5 ay Kıbrıs'ta kaldım, savaş sırasında aileme yazdığım mektuplarıma cevap alamadım. Savaş sonrası birliğime döndüğümde birikmiş 17 mektup alınca gözyaşlarıma hakim olamadım. Askerlik sonrası ameliyat olmama rağmen iki kulağım da şu an az duyuyor. Buna rağmen bugün olsa göreve çağırsalar vatan için koşa koşa Suriye'ye giderim" dedi.

Gazi Musa Yanılmaz, kendisine hediye edilen Türk bayrağını evinin balkonuna asrak selam durdu.

İmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor



Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı, 400 nüfuslu, 70 haneli Geçitli köyünde görevli imam olmadığından, 3 yıldır camiden ezan okunmuyor, cuma namazı kılınmıyor.

Karlıova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyünde 3 yıldır imam ataması yapılmıyor. 3 yıldır köylerinde ezan sesini duyamayan köylüler, imam olmadığından dolayı cuma namazı kılamıyor.

3 yıldır birçok kez ilçe müftülüğüne başvurmalarına rağmen köylerine imam gönderilmediğini belirten Muhtar Bedri Özmen, "Köyümüze üç yıl önce imam atandı. İmamı görevlendirme ile ilçe merkezine çektiler. Görevlendirilen imamın kadrosu hala köyümüzde olduğu için başka bir imamı bize gönderemiyorlar. ya bizim imamı tekrar köyümüze gönderin ya da köyümüze yeni imam atansın. Üç yıldır camimiz açılmıyor. Köyümüzde ezan okunmuyor. Cuma namazını imkanı olanlar ilçe merkezine gidip kılıyor" dedi.

Köy sakinlerinden Menduh Düzgün ise "Köy camilerinde bir cenaze bile yıkanmıyor. Namaz kılamıyoruz. Defalarca bunu yetkililere aktarmamıza rağmen köyümüz imamsız bırakıldı" dedi.

Karlıova İlçe Müftülüğü yetkilileri ise Geçitli köyünde lojman olmadığından dolayı köye imam görevlendirilmediğini belirtti.

Çaycuma'da başkan ve belediye çalışanları bisikletle işe geldi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor ve sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve belediye personeli işe bisikletle gitti.

Avrupa'da her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen 'Otomobilsiz Çaycuma Günü' etkinliğinde Çaycuma Belediyesi personeli işe bisikletle gitti.

4 YILDA 17 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPILDI

4 yılda 17 kilometrelik bisiklet yolu yapılan ve ana caddeleri yayalaştırılan ilçede, son iki yılda bisiklet kullanan sayısında büyük artış yaşandı. Çaycuma Belediyesi çalışanlarının birçoğu da işe bisikletle gidip gelmeye başladı. Başkan Bülent Kantarcı, bugün 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisikleti olan tüm personelin işe bisikletle gelmesini istedi. Başkan Kantarcı'dan evinden bisikletle belediye binasına gitti. Çalışanları bisikletlerini, belediye önünde bulunan bisiklet durağına park ederek mesailerine başladı.

'HER YENİ YOLU BİSİKLET YOLU İLE DONATIYORUZ'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, halkın hareket etmesini sağlayarak sağlıklı yaşamalarına destek olmak istediklerini söyledi. Ayrıca otomobillerden ortaya çıkan karbon salınımının küresel ısınmayı tetiklediğini ifade eden Kantarcı, "Bugün otomobil kullanmıyoruz ve herkesi bisiklete binmeye davet ettik. Ben zaman zaman işe bisikletle gidiyorum. Dünyamızın geleceğinde küresel ısınmayla iklim değişikliğine karşı insanlarımızı bilgilendirmek ve daha sağlıklı yaşam sürmelerini temin edebilmek için onları bir şekilde hareket etmeye yönlendirmek istiyoruz. Amacımız insanlarımızın daha çok fiziksel aktivite yapmaları. 17 kilometre bisiklet yolumuz var. Her yeni yaptığımız yolu bisiklet yollarıyla donatıyoruz. Büyük bir yaya bölgemiz var. Çaycuma'da çocuklar, yaşlılar ve engelliler son derece rahat hareket edebilmektedir. Bisiklet yolu, araç yolu ve yaya yolunun aynı düzlemde olması nedeniyle engelsiz bir yol düzenimiz var. Bu halkımızın da büyük bir memnuniyet duymasına neden oluyorö dedi.

Bisikletle işe gelip gittiğini ifade eden itfaiye eri İsmail Usluer, "Bisiklet sağlık için çok iyi. Ben işe her gün bisikletle gelip gidiyorum. Çevre için sağlık için gayet güzel. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştiren 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan ve son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden Amasya turizmine ilişkin hedefleri anlattı. Varol, "Amasya bir 'turizm kenti' haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyon turist sayısına çıkartmaktır" dedi.

Hititlerden Perslere, Romalılardan, Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, Yıldırım Beyazid, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi padişahların şehzadelik yapmaları sebebiyle 'Şehzadeler Şehri' diye anılan Amasya, son dönemlerde yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden Amasya'daki turizm hedefleri ve çalışmaları ile değerlendirmede bulunarak, turist sayısının giderek arttığına işaret etti. Amasya'da 7 bin 500 yıllık bir tarihin izinin halen yaşadığını belirten Vali Varol, "Amasya Anadolu coğrafyasında tarihin her döneminde önem taşımış bir şehir. 7 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Antik dönemden başlıyorsunuz Pers, Roma, Bizans ve sonrasında Türk İslam dönemiyle birlikte bizim tarihimiz açısından çok önemli olan bir dönem başlıyor. Türk İslam döneminde Amasya çok önemli bir şehir olmuş. Bu önem beraberinde gelen eserlerle ön plana çıkıyor. Amasya'nın sadece şu döneme ya da periyoda ait eserlerle insanlara bazı şeyler taahhüt etiğini düşünmememiz lazım. Kültür ve tarihten hoşlanıyorsanız, tarihini koruyabilmiş ve kısmen muhafaza edebilmiş bir şehir görmek istiyorsanız, Osmanlı kültürünü muhafaza eden bir şehir görmek istiyorsanız, Amasya'da aradığınızı bulacaksınız" dedi.

'HEDEF 1 MİLYON TURİST'

Yerli ve yabancı turist sayıları ile ilgili konuşan Vali Varol, 2019 sonunda 800 bin sayısını göreceklerini, bu sayıyı 1 milyon yapmak için kendilerine yeni hedef oluşturduklarını vurguladı. Varol, "Geçen yıl 615 bin yerli ve yabancı turist ağırlamışız. Bu yıl 800 bin rakamlarındayız. Tabi henüz yılın sonuna daha var. Ama işaretler ve elde ettiğimiz veriler o yöne gidiyor. Geçen yıl 332 bin gece konaklama sayımız var. Benim olduğum dönemde, benden önceki dönemlerde, yerel yönetimlerde, esnafları ve halkımızın da katkıları var. Dolayısıyla Amasya bir 'turizm kenti' haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyon turist sayısına çıkartmaktır" diye konuştu.

'5 YILDIZLI OTELE KAVUŞUYOR'

Amasya'ya 5 yıldızlı oteli kazandırmak için çalışmaların tamamlandığını ve her dönem turizm faaliyetlerine daha rahat bulunabileceklerini de aktaran Vali Varol, "Amasya'mızda 5 yıldızlı bir otel yok. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda bu tarz bir oteli ilimize kazandırmak için bir adım attık. İl Özel İdaremize ait bir alan vardı. Burayı yap-işlet-devret modeliyle bir firma aldı. Bu otel kendi kitlesini şehre çekecektir. Her mevsime turizmi yaymak istiyorsanız mutlaka özellikle kış döneminde kongre ve eğitim turizmi dediğimiz konulara kaymanız gerekiyor. Yeri geldiği zaman 200-250 kişiyi yatırabileceğiniz ve aynı anda eğitim faaliyeti verebileceğiniz bir mekanınız olması gerekiyor. Buda 5 yıldızlı bir otel ile mümkün" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Antalya'da, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona ulaştığını belirtti.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, yıllık 3.5 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, son 10 yılda tarım sektöründe özellikle örtü altı muz üretiminde büyük bir ivme yakalandığını söyledi. Manavgat ilçesinin kadim bir tarım merkezi olduğunu belirten Başkan Boztaş, "Nitelikli tarım, örtü altı tarım son 10 yılda Antalya özelinde Manavgat'ta atağa geçti. Ekonomimizin sadece turizme dayalı olarak gelişiyor olması aslında bir risk. Ekonominin direncinin arttırabilmek için çeşitlendirmek gerekiyor. Bunda da karşımıza tarım çıkıyor. Tarımda da kapalı alanlarda, nitelikli alanlardaki muz üretimi Manavgat ön plana çıkıyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'deki muz üretiminin yüzde 25'ini Manavgat tek başına karşılayacak" dedi.

Türkiye genelinde muz üretiminin 2014 yılında 53 bin 497 dekar alanda yapıldığını ve 251 bin 994 ton üretim gerçekleştiğini anlatan Başkan Boztaş, aynı yıl Manavgat'ta da 21 dekar kapalı alanda muz üretimi yapıldığını, ilk yıl 136 ton 500 kilogram ürün alındığını kaydetti. Ahmet Boztaş, 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona ulaştığını, Manavgat'ta ise 3 bin 400 dekar alanda 27 bin 200 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Muz üretimi için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından hibe verildiğini belirten Başkan Boztaş, "Bunun dışında ayrıca devlet tarafından sübvanse edilen krediler de var. Ziraat Bankası kanalıyla 7 yıl içerisinde ödenmek şartıyla yatırımımızın yüzde 75'ini devlet finanse ediyor. Bu finanse ettiği miktarın faizini de devlet sübvanse ediyor" dedi.

Muz üretilen yabancı ülkelerde üreticilere büyük sübvanseler yapıldığını kaydeden Başkan Boztaş, Türkiye'nin muz üreticilerini korumak için gümrük oranlarını yüksek tuttuğunu, devletin muz üretimiyle ilgili mutlaka bir üretim planlaması yapması gerektiğini anlattı.

42 yıllık fırıncı yılın ahisi seçildi

Kayseri'de, 15 yaşından itibaren 13 yıl fırınlarda çırak ve kalfa olarak çalışıp, 1990 yılında kendi fırınını açan Mehmet Türkmenoğlu (57) Esnaf Odaları Birliği tarafından 'yılın ahisi' seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi Mehmet Türkmenoğlu, 1977 yılından 1990'a kadar kentte bulunan fırın dükkanlarına çırak ve kalfa olarak çalıştı. Mesleğine vitrine ekmek dizerek başlayan Türkmenoğlu, yıllar sonra kendi işyerini kurdu. Şimdi 3 çocuğu ile birlikte çalışan Türkmenoğlu, geçimini bu meslekle sağladı. Meslekte 42 yılı geride bırakan Türkmenoğlu, bu süre zarfında ise çok sayıda usta yetiştirdi.

YILIN AHİSİ SEÇİLDİ

Esnaf Odaları Birliği, 32'inci Ahilik Haftası'nda Mehmet Türkmenoğlu'nu yılın ahisi seçti. Türkmenoğlu, Ahilik felsefesi ile mesleğini yapmaya çalıştığını söyledi. Türkmenoğlu, "Çıraklık döneminde ekmek dizip, yerleri temizlerdim. Sonra ustam bana hamur verdi ve ben de bu hamuru ekmek yaptım. 42 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Meslekten kazandığımla çocuklarıma baktım, büyüttüm ve 3 oğlum da benim gibi fırıncı. Şimdilerde çırak yetişmiyor, hatta çalışan işçi bile bulamıyoruz. Fırıncılık zor; ancak çok güzel bir meslek" dedi.

Türkmenoğlu, mesleğini halkı gözeterek yaptığı için yılın ahisi ödülünü almaya hak kazandığını söyleyerek, "Meslek hayatım boyunca temizliğe ve gramaja çok önem verdim. Asla yemediğimi, yedirmedim. Ahilik felsefesini kendime düstur edindiğim için kıymetli büyüklerimiz beni yılın ahisi seçmişler. Hepsine teşekkür ederim. Çırak ve kalfa kardeşlerime nasihatim; yaptığınız her işte halkı ve hakkı gözetin. Sofraların olmazsa olmazı olan ekmeği temiz ortamlarda ve gramajlarına uyarak üretin. Ahilik felsefesini benimseyin ve buna göre yaşayın" şeklinde konuştu.

