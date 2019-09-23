Dha yurt bülteni - 8

Sınırda askeri hareketlilik

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK'ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların, Fırat'ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sonlandırılarak, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş sivillerin dönüşünün desteklenmesi amacıyla Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine harekat sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı merkez faaliyete başladıktan sonra Fırat'ın doğusunda, iki ülke tarafından 6 kez hava, 1 kez de kara devriyesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin istediklerinin olmaması durumunda eylül ayı sonunda harekat düzenlenebileceği mesajının ardından sınır hattında başlayan hareketlilik, devam ediyor. Zırhlı araçlar ile askeri personelin yanı sıra sağlık, arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği sınır hattındaki Akçakale'de, sabah saatlerinden itibaren TSK'ya ait üs noktasında da yoğunluk olmaya başladı. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçlara, bakımları yapıldıktan sonra Türk bayrakları asıldı.

İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı 8 Eylül'den 1 gün önce de aynı noktada zırhlı araçların bakımları yapılarak, bayraklarla donatıldı ve kara devriyesi gerçekleştirildi. Bugün aynı noktadaki hareketlilik sonrası hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların ABD ile bugün veya yarın yapılması muhtemel ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yıl önce cinsel istismar suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Kurucaşile'de 10 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan H.İ.Ö., 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.İ.Ö. cezası kesinleştikten sonra kayıplara karıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine H.İ.Ö.'nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.Ö.'nün kullandığı otomobil Bartın İnkum yolu üzerinde durduruldu.

Otomobiliyle Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanan H.İ.Ö. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeden çıkartılması

Süre: 26 sn. Boyut: 4,66 MB

Haber-Kamera: BARTIN,

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Vanlı annelerden Diyarbakırlı annelere destek

Vanlı anneler, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını ve onların yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanında, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Anneler adına açıklamayı yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Vanlı anneler olarak yüreği yanan, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan annelere, babalara, ailelere destek olmak için bugün burada toplandık. O annelerin, babaların nöbeti ne kadar kutsal ve önemliyse, bizim burada onlara destek amacıyla bir araya gelmemiz de o kadar önemli ve değerlidir. Yıllardır Türkiye'de devam eden terör sorunu, Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan yüreği yanmış cesur, kararlı ve kahraman annelerimizin attıkları adımlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin kirli düzenini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyen bir destek görmektedir. Aileler, okul çağındaki çocuklarının örgütün pençesine düşerek karanlık bir geleceğe doğru yol alacağını biliyor. Evlatlarının terör örgütü tarafından istismar edilip şiddete uğrayacağını, karşı çıkmaları halinde infaz edileceğini biliyor. Aileler, çocuklarının daha gençliğinin en güzel günlerini yaşamadan eline silah tutuşturularak askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceğini biliyorlar."

'GELİN DEVLETİNİZE SIĞININ, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAŞASI OLMAYIN'

Tantıtanır, terör örgütü elebaşları ve onların destekçisi kimi siyasetçilerin çocukları en güzel okullarda okurken, kendi çocuklarının dağda, taşta sefalet içinde korku içinde yaşadığının anneler tarafından bilindiğini anlatarak şöyle dedi:

"Terör örgütü, şimdi çocukları için korkusuzca bekleyen ve teröre karşı haykıran kahraman, cesur ailelerin seslerini kısmak için çabalıyor. Ancak kararlı, cesur annelerimizi susturamayacaklar. Biliyoruz ki, annelerin gözyaşları ve kararlığı bir çok söylemden daha etkilidir. Şundan hiç şüphemiz yok ki; annelerimizin yüreğindeki ateş, terörü bitirecek. Biz çocuklarının yerlerinin ailelerinin yanı olduğunu, bu bölücü terör örgütünün kirli emellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'daki annelere sonsuz destek için alanlardayız. Annelerimizin ve ailelerimizin sesini duyacağız. Kandırılarak dağa giden gençlerimize de sesleniyoruz. Gelin devletinize sığının. Aramıza nifak sokmaya çalışan, sizin gençliğinizi elinizden alan, ailenizden, yurdunuzdan sizi koparan, PKK terör örgütü ve onun uzantılarının maşası olmayın. Annelerimizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün. Kalbimizle, yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı, teröre karşı bir isyandır. Bu alanda toplanarak bizlere destek veren ve Diyarbakır'daki annelerin, ailelerin gözyaşlarına, acılarına ortak olan herkesi saygıyla selamlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Açıklama için toplanan kadınlardan detaylar

-Basın açıklamasına katılan kadınlar

-Kadınlar adına açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN / VAN,

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43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

Samsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz Ö., adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri takibe aldı. 'Basit yaralama, hakaret' gibi suçlardan 5 farklı kaydı bulunan Filiz Ö., Canik'te, gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Filiz Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Filiz Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Filiz Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Filiz Ö.'nün çantayı fırlatması

Çantadan detay

Emniyetten detaylar

Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Konya'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü'nde gün batımı fotoğraflandı.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Sille Sanat Sarayı 8'inci Üyeler Buluşması'nda İran, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden katılımcıların olduğu 200 fotoğrafçı bir araya geldi. Fotoğraf tutkunları, Beyşehir Gölü'nde, gün batımı ile ortaya çıkan alacalı renkleri ve göldeki balıkçıları fotoğrafladı. 7 farklı rengin oluştuğu gün batımında kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Beyşehir Milli Parkı'nda gün batımının görüntüsü

-Göl üzerindeki balıkçıların görüntüsü

-Gün batımını fotoğraflayan fotoğrafçıların görüntüsü

-Beyşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Başkanı Mustafa Büyükkafalı röp

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya), )

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PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre edildi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 45 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 21'inci günde de sürdürürken, terör örgütü PKK'nın hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Terör örgütünün kaçırarak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim verdiği çocuklarla mizansen video çekip, evlat nöbeti tutan aileleri, katlanarak büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemlerinden vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde, 45 aile ile 21'nci güne girildi.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Diyarbakır'daki eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, "Ailem beni zorla evlendirmek istediği için kaçtım" açıklaması yaptı. Terör örgütünün zorlamasıyla yapıldığı çok belli olan bu açıklamayı, başta HDP'liler olmak üzere bazı çevreler hemen sahiplendi. Mehmet Akar'ın nişanlısı da bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, birbirlerini sevdiklerini söylemesine rağmen, aynı çevreler bu algı operasyonunu sürdürmeye devam etti.

ART ARDA EYLEMLER

Öte yandan terör örgütü PKK, kamuoyunda büyük destek bulan eyleme ilgiyi dağıtmak için bu süreçte birçok eyleme imza attı. İzmir, Antalya, Muğla gibi turizm kentlerindeki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, İstanbul'da son 10 günde çıkan orman, fabrika ve gemi kundaklamalarını da kendilerinin yaptığını açıkladı. Terör örgütü, 12 Eylül günü kanlı eylemlerine bir yenisini ekleyerek, Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur mahallesi mevkiinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 7 işçiyi şehit etti.

KARA PROPAGANDA VİDEOSU HAZIRLADILAR

Tüm eylem ve saldırılara rağmen Diyarbakır anneleri, HDP İl Binasının önünden ayrılmayınca terör örgütü PKK, başka bir planı devreye sokmaya karar verdi. İstihbarat birimleri, bu konuda boş durmayacağını bildikleri PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etti.

İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre, eli kanlı örgüt, kaçırdığı çocukları, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi işyerlerinde görüntülemeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara, "Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi, para biriktiriyorum" gibi açıklamalar yaptırttığı öğrenildi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ DEŞİFRE ETTİ

Terör örgütünün bu şekildeki videoları hazırladıktan sonra kendi kaynakları aracılığıyla sosyal medyadan yayınlatıp, annelerin eylemini bitirmeyi amaçladığını tespit eden istihbarat birimleri, bu hain planı da uygulamaya geçemeden deşifre etmiş oldu.

Hem Irak'ın kuzeyinde kesintisiz süren Pençe harekatları hem de koordineli olarak Türkiye sınırı içindeki bölgelerde hava destekli harekatlarla büyük darbeler yiyen PKK terör örgütünün çekeceği videolarla, örgüt içinde artan çözülmeleri de engellemeyi hedefliyor.

Terör örgütü PKK, ailelerinden kopararak eli kalem tutacak yaştaki çocukların ellerinde silah vererek kamplarda eğitiyor. Hem Birleşmiş Milletler raporlarında hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporlarında çok sayıda çocuğun PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilmesine rağmen hain örgüt yalanlarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR, -