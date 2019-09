Dha yurt bülteni - 8

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 45 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 24'üncü güne girdi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

'BAK BEN HASRETİNDEN HASTALANDIM'

Beş yıl önce kaybolan kızı Yasemin Ballı'nın dönmesi için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet bekleyen Yıldız Ballı, kızından geriye kalan gömleğiyle kameralar karşısına çıktı. Ballı, "Kızımdan tek hatıra bu gömlek kaldı. Kızımın ölümünü 2018'de internette duyurdular. Ama ben kızımın öldüğüne inanmıyorum, o yaşıyor. Kızım neredeysen gel. Bak ben hasretinden hastalandım. Yataklara düştüm. Yasemin gelmediği sürece ben buradan kalkmayacağım. Kar olsun kış olsun burada oturarak arkadaşlarıma destek vereceğim" dedi.

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıftayken geçen sene kaybolan Özgür Ödümlü'nün ablası Özlem Yıldız ise kardeşine kavuşmak umuduyla Ordu'dan geldiğini anlattı. Yıldız şöyle dedi:

"11 Aralık 2018'de kaçırdılar kardeşimi. Şu an kalem tutan eller neden silah tutuyor? Ben bunu anlamış değilim. Ben devletimi, bayrağımı seviyorum. Bu Kürt, Türk davası değil. 10 aydır Irak'ın Erbil kentine kaçırılmış. HDP'liler kardeşimi götürmüşler. Bir sene sonra öğretmen olacaktı."

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan (24) için 20 Eylül'de oturma eylemine başladı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine başladı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA - DİYARBAKIR

=====================

Oğlunu bıçaklayıp kaçan baba, pencereden girdiği evde polise yakalandı

Bolu'da, baba F.T., tartıştığı oğlu İ.T.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. F.T. olaydan 2 saat sonra eve pencereden girip, içeride polisleri görünce pencereden geri atladı. Ayağından yaralanan F.T., yakalandı.

Dün gece yarısı yaşanan olayda Baba F.T. ile oğlu İ.T. arasında Çıkınlar Mahallesi Hüsmenler Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgaya mahalleli de karıştı. Kavga, polisin müdahalesi ile sonlandı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadığı için polis olay yerinden ayrıldı.

Ancak kısa süre sonra baba oğul arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada baba, oğlunu bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Baba F.T. kaçarken, İ.T. gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

F.T., 2 saat sonra pencereden eve girdi. Bu sırada evde çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerini gören F.T., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı ve ayağından yaralandı. Ayağı alçıya alınan F.T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yaralının hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===================

İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı

Şanlıurfa'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.

Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı. İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yayaların ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü

----------

-7 katlı binanın üst katında çalışan iş makinesi

-İş makinesi molozları binadan aşağıya dökmesi

-Yıkım yapılanan binanın önünden geçen yaya ve araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,

=================

91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: Testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü



Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları kabul etmedi. İşsiz olduğunu söylediği Çıldır'ın kendisine "Arkada odun var kırarsan para vereyim" dediğini öne süren Ali Aslan, "Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Başının yaralandığını gördüm. Bu işin bana yansıyacağından korktum ve yanından ayrıldım" dedi.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında kapı önünde oturduğu sırada, adres sorma bahanesiyle Ali Aslan yaklaştı. İddiaya göre Aslan, yaşlı kadını, evin arka tarafındaki kümese sokup, başına çekiç ile vurdu. Ardından da altın bileziği ile altın yüzüğü alıp, kaçtı.

Mahalle sakinleri tarafından kanlar içinde bulunan Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

POLİSTE SUSTU

Olaydan sonra saldırganın peşine düşen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu sinyali ve 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek izini sürdüğü Ali Aslan'ı 23 Eylül Pazartesi günü Isparta'da yakalayarak, gözaltına aldı.

Antalya'ya getirilen Aslan, poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermeyi reddetti. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede de susma hakkını kullanan Ali Aslan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ve cezaevinden çıktığı belirlenen Aslan'ın yaşlı kadına gerçekleştirdiği saldırıdan kısa süre önce de Kepez ilçesinde bir kadını, sert cisimle kafasına vurup, gasbettiği ortaya çıktı.

'TAHTANIN ÜZERİNE ÇIKTI VE SIRTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Ali Aslan, Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından konulduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinde suçlamaları reddetti. Aslan ifadesinde, "Ben yaşlı teyzenin evinin orada yoruldum ve dinlenmek istedim. Bana oturabileceğimi söyledi. Ben de teyzeyle bir süre sohbet ettim. İşsiz olduğumu ifade ettim, o da bana 'Arkada odun var kırarsan sana para vereyim' dedi. Ben de arka tarafa odun kırmaya gittim ve baltanın keskin olmadığını söyledim. Bana testereyle kesmemi söyledi. Depoya giderek, testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Başının yaralandığını gördüm. Daha önce 21 yılı geçkin süre ceza almam dolayısıyla, bu işin bana yansıyacağından korktum ve teyzenin yanından ayrıldım. Kumluca otogarına gittim ve otobüse binerek, Antalya'ya gittim. Benim bu olayla hiçbir alakam yoktur" dedi.

KORKTUĞU İÇİN ARAYAMAMIŞ

Savcının, Zeynep Çıldır'ın yüksek yere nasıl çıktığı ve başının farklı noktalarında nasıl yaralanmalar meydana geldiğini sorması üzerine de Ali Aslan, yaşlı kadının başında sadece kan gördüğünü, başka bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Sorulara çelişkili cevaplar veren Ali Aslan, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Suçsuz olduğu halde Zeynep Çıldır'ın durumuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'nden neden yardım talebinde bulunmadığı da sorulan Ali Aslan, "Korktuğum için arayamadım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

==================

Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çömlek ustası Mehmet Körükçü'nün (53) 20 yıldır Avanos çamurundan yaptığı darbuka, ud ve gatam gibi müzik enstrümanları ilgi görüyor. Özellikle yabancı turistler, çömlek ve seramik yapımının en yaygın olduğu ilçede Mehmet Körükçü'nün yaptığı enstrümanları satın alarak ülkelerine götürüyor.

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Körükçü, henüz 10 yaşındayken çömlek ustası babası Ömer Körükçü'nün yanında çalışmaya başladı. Baba mesleğini öğrenen Mehmet Körükçü, 20 yaşında babasının iş yerini kendisine devretmesi sonucu işin başına geçti. Yöresel el sanatı ürünlerinden çanak, testi ve çeşitli süs eşyaları üreten Körükçü, bir süre sonra ise baba mesleğine yenilikler kattı. Körükçü, ilçede 20 yıl önce tanıştığı perküsyon (vurmalı çalgı grubu) sanatçısı Mehmet Emin Bolat'ın yönlendirmesiyle topraktan müzik aletleri yapmaya başladı. Körükçü'nün, Avanos çamurundan yaptığı darbuka, ud ve gatam gibi müzik enstrümanları özellikle yabanı turistlerin ilgisini çekiyor. Yabancı turistler enstrümanları satın alarak ülkelerine götürüyor.

'DÜNYANIN HER ÜLKESİNE GÖNDERİYORUZ'

Mehmet Körükçü, mesleği babasının yanında öğrendiğini ve 43 yıldır Edip Akbayram sokağındaki dükkanında sürdürdüğünü bildirdi. Son 20 yıldır Avanos çamurundan müzik enstrümanı yaptığını bildiren Körükçü, "Topraktan Mısır enstrümanı olan darbuka, Hindistan enstrümanı gatam ve Nijerya enstrümanı olan udu yapıyorum. Bütün müzik albümlerinin alt yapısında ve stüdyo kayıtlarında bu enstrümanlar tercih edilir. 20 yıldır yaptığımız toprak darbukalar ve diğer enstrümanları dünyanın her ülkesine gönderiyoruz. Hatta ses mühendisleri de bu enstrümanları ister. 2010 yılında 'Toprağın Sesi' isminin patentini aldık. Toprak enstrümanlar metal ve ağaca göre daha özeldir" dedi.

Topraktan yapılan enstrümanların parça parça yapıldığına dikkat çeken Mehmet Körükçü, "Yaptığımız enstrümanlara özellikle Arap ülkeleri çok ilgi gösteriyor. Darbukayı parça parça yapıyoruz. Bir bölümü yapıp 4-5 gün kurumasını bekliyoruz. Enstrümanlar kuruduktan sonra her gün tezgahta rutuş yapıyoruz. Ağırlık ölçümlerine dikkat ediyoruz. Mesleğimin inceliklerini oğluma öğrettim ne yazık ki çırak yetişmiyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

Müzik aletleri yapımında kullanılan çamurun kıvamlandırılması

-Çömlek ustasının müzik aleti yapması

-Yapılan müzik aletlerinin rütuşu

-Topraktan müzik aleti yapan usta ile röportaj

-Yapılan müzik aletleri ile mini konser

-Genel ve detay görüntü

HBAER: Yasin DALKILIÇ-Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

==========================

Otobüs palmiye ağacına çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Alanya çevre yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı bir otele ait 07 C 32357 plakalı otobüs kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otobüste maddi hasar oluşurken, sürücü hafif şekilde yakalandı. Otobüsün çarptığı palmiye ağacı ise devrildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederken, polis ekipleri de trafiğin yönlendirilmesi ve otobüsün çekiciyle kaldırılması çalışmalarını yürüttü.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yapan otobüsten görüntü

-Olay yeri ve otobüsün kaldırılması

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA,

=====================

Alkollü motosiklet sürücüsü radara yakalandı

Iğdır'da trafik ekiplerinin radar uygulamasında karayolunda üç tekerlekli motosikletiyle zikzak yaparak giden sürücü, 4.25 promil alkollü çıktı. Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en yüksek alkollü sürücüler arasına giren kişiye, 3509 TL cezai işlem uygulandı ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu'ndan da adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Eylül günü saat 11.30'da denetimleri sırasında Evrenpaşa Caddesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, zikzak çizerek gelme anı kameralara takıldı. Sürücüleri tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetsiz olan, 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanuna'na göre 'sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak ve alkollü araç kullanmak'tan toplam 3509 TL cezai işlem uygulandı.

TCK 179'uncu maddesi uyarınca ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu'ndan da adli işlem başlatılan sürücünün, 4.25 promil ile Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol oranına ulaştığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Krayolunda zikzak çizerek gelmesi

-Polis tarafından alkol testi yapılma fotoğrafı

Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR, -

=====================