DHA YURT BÜLTENİ - 8

PKK, çocukları kandırıp dağa götürmek için Instagram'ı kullandı

Van'da, 17 yaşındaki 2 çocuğu, sosyal medyadan ulaşıp, dağa götürmek için kandıran 4 örgüt üyesi, polisin dikkatiyle yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, Bodrum'da inşaat işçiliği yapan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, uçakla Bodrum'dan havalimanına gelen 2 çocuğu durdurdu. İnşaat işçisi 2 çocuk da polise, kendilerine sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden ulaşan bir örgüt mensubunun, PKK'yı öven anlatımlarda bulunup, örgütte yaşam şartlarının çok güzel olduğunu, kırsal alanda özgürlükçü yaşam olduğunu söylediğini, kendilerini dağa götüreceklerini bildirdiklerini anlattı. 2 çocuk bu nedenle uçak bileti alıp, örgüt üyeleriyle buluşmak üzere Van'a geldiklerini söyledi. Çocuklar ifadelerinde "Örgüte gitmek için kandırıldık çok pişmanız. İyi ki operasyon yapıldı. İnşaatlarda çalışıyoruz. Çok ağır şartlarda çalışmaktan perişan olduğumuz için örgütte de hayat şartlarının güzel olduğu söylenince de etkilendik" dedi. Çocuklar örgüte katılma fikrinin düşünce aşamasında kaldığını, kendilerini terör örgütünün kırsal alanına götürmeye aracılık eden kişilerden şikayetçi olduklarını bildirdi.

ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Çocuklar gözaltına alındı. Hemen araştırma başlatan polis, PKK'nın yöntem değiştirdiğimi, dağa götürmek istedikleri kişilere sosyal medyadan ulaştıklarını ortaya çıkardı. 2 çocuğu kandırdıkları belirlenen 4 örgüt üyesinin kimlikleri ile adresleri de tespit edildi.

Emniyet güçlerinin art arda yaptıkları operasyonlar ile 4 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı. 11 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda baskın yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevkedilen 4 şüpheli, 'terör örgütü üyeliğinden' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen 2 çocuk ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak, ailelerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Operasyondan görüntü

-Zanlıların emniyetten çıkarılışı

-Gülay Kuyucu'nun anonsu

-Detaylar

VAN, -

======================

Akkuyu NGS'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçileri taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya'dan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için uçakla Antalya'ya gelen işçileri taşıyan Ömer Özen yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüs, aynı yöne giden Abdurrahman Tepe yönetiminde 33 NYY 97 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu Denis Osmukha (32) ve Andrii Voronov (44) öldü, Rus ve Ukraynalı 11 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Kazaya karışan minibüsünün görüntü

-Kaza yerinden genel ve detay

-Silifke Devlet Hastanesi'nden genel ve detay

(BOYUT: 106 mb) (SÜRE: 56 saniye)

Haber: Mehmet OKUR-Kamera: SİLİFKE(Mersin),

=================

Anne, kızını alevlerden son anda kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde, Akkoç Ailesi'nin evinde çıktı. Mutfakta yemek yapan 3 çocuk annesi Siyehan Akkoç (31), 4 yaşındaki kızının tek başına kaldığı odadan dumanlar yükseldiğini gördü. Hemen odaya girip, kızını çıkardı. Alevler kısa sürede evi sararken komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın tfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen anne Akkoç, yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA

====================

Bolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durdu

Bolu Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan, içerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında, ünlü halk ozanı Köroğlu'nun dev bir heykelinin de bulunduğu uluslararası Köroğlu Parkı'nda 7 aydır hiçbir çalışma yapılmadı.

Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan'da yapılan heykel, parçalar halinde TIR'larla Bolu'ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlıkta Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Millet Bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park atıl şekilde kaldı. Parkın açılışında kullanılan Türk Devletleri'nin bayrakları da zamanla bakımsız ve kirli hale geldi.

'YER TAHSİSİNİN BİZDE OLMADIĞINI ÖĞRENDİK'

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, yer tahsisinin Milli Emlak Müdürlüğü'nden kendilerine geri verilmediği için belediye olarak çalışma yapamadıklarını söyledi. Özdemir şöyle konuştu:

"Bizden önceki dönemde belediye, Bolu'yu Türk Dünyası'nın merkezi haline getirmek için Köroğlu Parkı olarak adlandırdığımız bölgede devasa bir Köroğlu heykeli yapmayı planlamış ve bunu da seçim öncesi yüzde 80 şekilde tamamlamış. Fakat seçimlerden sonra yüzde 20'lik kısmını biz tamamlamak için çalışmalara başladığımızda yer tahsisinin bizde olmadığını öğrendik. Sebep olarak da bizden bir önceki yönetim burasının Millet Bahçesi haline gelmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir görüş istemiş ve dönemin Bolu Belediyesi burayı Millet Bahçesi olma konusunda onaylamış. Onaylamanın ardından da Bolu Belediyesi'ndeki tahsis kaldırılmış. Fakat bizim yönetime gelmemizin ardından Millet Bahçesi ile ilgili görüş ortadan kalkınca, yapmak istememelerinin ardından biz de bu parkın yüzde 20'lik kısmını tamamlamak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne tekrar Bolu Belediyesi'ne yer tahsisi yapılmasıyla ilgili müracaat ettik. Bu müracaatın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu müracaatın tamamlanmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağız. Çünkü yer tahsisi yapılmadan biz burada bir çivi bile çakamıyoruz. Bu yüzden inşaat halinde bekliyor. Yer tahsisinin yapılması ile birlikte öngördüğümüz 1 milyon liralık bir maliyet var. Bu maliyeti karşılayarak bu parkın yapımını tamamlayacağız inşallah. Daha önce de buraya 11 milyon civarında bir masraf yapılmış."

AK PARTİ BOLU İL BAŞKANI DOĞANAY: MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, parkın tamamlanacağını belirterek, "Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Türk Dünyası'nın parkı olsun diye bu parkın yapımına başlandı. Fakat bu park yapımına başlandıktan sonra Bolu'ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum geldiğinde bir Millet Bahçesi yapılması için bir yer durumu ortaya çıktı. Orada 90 dönümlük bir arazi var. Millet Bahçesi buraya yapılsın diye sayın Bakanımızın da bulunduğu bir ortamda böyle bir karar alınmıştı. Daha sonrasında Bolu insanımızın takdiri ile Bolu Belediyesi el değiştirdi. Daha sonrasında bu süreç devam ederken, millet bahçesinin oraya yapılması için buranın yerin tahsisi Milli Emlak Müdürlüğü'ne verilmiş oldu. Çünkü Millet Bahçesi oraya yapılacaktı. Bunun sonrasında buradaki Bolu Belediyesi'nin çalışmaları durdu. Biz de şunu söyledik 'Bakınız biz bugün AK Parti olarak dün milletimize verdiğimiz söz ne ise o sözü yerine getirmek için verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve yapmaya devam edeceğiz' dedik. Burası her ne kadar Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçmiş olsa da biz Millet Bahçesi'ni Allah nasip ederse yapacağız. Dolayısıyla orada ne varsa eksiği, fazlasıyla onların hepsini bitirmek için de proje yapılıyor şu anda. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, milletvekillerimizin takibinde, siyaseten bizim de takibimizde olan bir konu olduğu için ben burada tüm Bolulu hemşerilerimize şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oraya Millet Bahçesi yapılacak."

Görüntü Dökümü

------------

Murat Küçük anons

Parktan görüntüler

Heykelin görüntüsü

Belediye başkan yardımcısı Rasim Özdemir ile röp.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile röp

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================

AK Partili Dağ, "Terör örgütleriyle mücadele etmek gerekli, elzem, mecburidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim yanı başımızda olan Suriye toprağıyla herhangi bir işimiz yok. Bizim meselemiz terör örgütleriyle. Bununla mücadele etmek bir ülkeyi yönetenler açısından gerekli, elzem, mecburiyettir. Bu konuda bir farklı düşünce olma ihtimali söz konusu değildir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla parti temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda, muhtarlardan edinilen geri bildirimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan toplantıda 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili konuşan Hamza Dağ, "Bizim yanı başımızda olan Suriye toprağıyla bir işimiz yok. Ancak oradan ülkemize kısa veya uzun vadede gelebilecek tehlikelerle işimiz var. Bunun uluslararası bir plan olduğunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bugün ülkeyi yönetenler bizler isek, yıllar sonra 'O dönemde bu hamlenin yapılması gerekirdi' denilmemesi için bu hamleyi yapmamız gerekiyor. Bizim meselemiz terör örgütleriyle. Bununla mücadele etmek bir ülkeyi yönetenler açısından gerekli, elzem, mecburiyettir. Bu konuda bir farklı düşünce olma ihtimali söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

'TOPLUMUN YÜZDE 80'E VARAN DESTEĞİNİ GÖRDÜK'

'Barış Pınarı Operasyonu'na ülkenin dört bir yanından her kesimin destek olduğunu söyleyen Dağ, "Yaptığımız bütün araştırmalar ve kamuoyu yoklamalarında biz yüzde 80'e varan desteği toplumun her kesiminde gördük. Sandığa gidip hangi siyasi partiye oy verirse versin, bu operasyonun ülkemizin bekası için ne kadar önemli olduklarını bildikleri için her kesimden destek aldık. 10 günlük süre zarfında şanlı ordumuz bir İstiklal mücadelesi gibi, Çanakkale Zaferi gibi bir başarı elde etti. Dünyaya 'Buradaki bölgeyi güvenli hale getirmemiz lazım, burası bizim ülkemizi tehdit eden bir husustur. Türkiye sınırları içinde 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var mültecilere güvenli bölgeye yerleştirelim' dedik. Her platformda bunu dile getirdik. Bazen oyalama taktikleri, bazen vurdumduymazlık buna sebep oldu" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ, KÜRT KARDEŞLERİMİZİN SÖZCÜSÜ OLAMAZ'

Operasyon sonrası sürece de değinen Dağ, şunları söyledi: "Daha önce Afrin'e de operasyon yapmıştık, ancak o zaman ses çıkarmayan, ya da cılız ses çıkaranlar bu operasyona şaşıracak bir şekilde ses çıkardılar. Ama bu süreç Marksist, Leninist yapının bir noktada buluştuğunu bize göstermiş oldu. Bu terör örgütü Kürt kardeşlerimizin bir sözcüsü veya temsilcisi olamaz. Biz Kürt kardeşlerimizin hassasiyetini gayet iyi biliyoruz. Bu operasyon ülkemizde birilerinin nasıl net bir şekilde bazı yerlerde buluştuğunu gösterdi. Ama milletimizin buna vermiş olduğu destekle önemli bir netice almış olduk. Bundan Türkiye olarak ciddi anlamda kazançlı çıktığımızı ifade edebiliriz."

Görüntü Dökümü

----------

-Hamza Dağ konuşması

-Toplantıdan genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=====================

Balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, zehirli balon balığı takıldı. Balon balığının teknede bulunan teneke içecek kutusunu yemesi ise şaşkınlık yarattı.

Hint Okyanusu kökenli zehirli balon balığı küresel ısınma etkisiyle Ege kıyılarına akın etmeye başladı. Balon balığı Fethiye'de de sıkça görülmeye başlanırken, amatör balıkçılardan Fatih Kurt, tekneye çektikleri balığın balon balığı olduğunu fark etti. Bu balığın teneke bir içecek kutusunu yemeye başladığını görünce şaşkınlığı katlandı. Kurt, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Fatih Kurt, "Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldık. Ağa bir balık takıldı. Tekneye çektiğimizde balon balığı olduğunu fark ettik. Yanımızda içecek kutusu vardı. Ona hamle yaptığını görünce şok olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Balığın teneke kutuyu yeme anı

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

===================

Kütahya'da kumar operasyonu

KÜTAHYA'da polis ekiplerince kumar oynandığı belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 kişi yakalanırken, kumar parası olduğu değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Son 10 ayda yapılan 12 operasyonda yakalanan 63 kişiye ise toplam 20 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında kumar oynatıldığı ve alkol alındığını tespit etti. Mahkeme kararıyla baskın yapılan işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi yakalandı. Herhangi bir ruhsatı olmayan binada sigara ve alkol satışı yapıldığı da belirlendi. Polis adreste kumar aracı olarak kullanılan okey takımları, oyun pulları, alacak listesinin yazılı olduğu kağıtlar ile kumar parası olarak değerlendirilen 10 bin liraya el koydu. İşyerinde yakalanan 15 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesilerek adli soruşturma başlatıldı.

10 AYDA 63 KİŞİ YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce son 10 ayda kentte kumar oynandığı tespit edilen 12 işyerine bakın yapılırken, toplam 63 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Kabahatler Kanunu gereğince toplam 20 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Polislerin binaya koşması

-Kumar baskını

-Binaya girişleri

-Oyun masalarından görüntü

-Komiserin ele geçirilen paraları sayması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

======================

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, ilkokul ve ortaokuldan 220 öğrenci, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazdı. Öğrenciler Türk bayrağı da açtı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Barış Pınarı yazan öğrencilerden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,