DHA YURT BÜLTENİ - 8

DOMUZ SÜRÜSÜ GÜPEGÜNDÜZ İLÇE MERKEZİNE İNDİ

Marmaris ilçe merkezine gündüz vakti inen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Marmaris'te dün saat 18.30 sıralarında Tolga ve Canan Kotanoğlu çifti tarafından 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü. Aile otomobilleriyle evlerine dönerken, yol kenarındaki çöp konteyneri kenarına bırakılan çöp poşetlerini parçalayarak yiyecek arayan 5'i yetişkin, 3'ü de yavru olmak üzere 8 yaban domuzundan oluşan sürüyü, cep telefonuyla görüntüledi. Çiftin iki erkek çocuğu ise ilk defa gördükleri yaban domuzlarını heyecanla izledi. Tolga Kotanoğlu, görüntüleri, "Yetkililer ve hayvanseverler domuzların geldiği yöndeki ormanlık alanlara yem veya yiyecek bırakmalı. Birilerine zarar vermeden acil önlem alınmalı" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Sonbahar ve kış döneminde ormanlık alanlarda yiyecek azalması nedeniyle domuz sürüleri şehir merkezine iniyor. Yaban domuzu görenlerin yetkililere bildirmelerini ve kesinlikle yaklaşmamalarını öneriyorum" dedi.

İlçe merkezinde 18 Ekim Cuma günü saat 19.00 sıralarında da bir yaban domuzu sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kotanoğlu çiftinin özel araçlarından cep telefonuyla çektikleri yaban domuzu sürüsü görüntüSÜ

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (MUĞLA),

==========================

PKK'LI TERÖRİSTLER, ORMAN İŞÇİLERİNE SALDIRDI: 4 YARALI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

HABER: Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak),

=====================

GÖLCÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Bolu'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzaralarının tadına vardı. İstanbul ve Ankara 'nın yanında diğer çevre il ve ilçelerden gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp piknik yaptı. Tatilciler, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp stres attı. Bazı tatilciler de Gölcük'te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı. Kentin gürültüsünden kaçarak doğayla baş başa kalan tatilciler, Gölcük'te sonbaharın da keyfini çıkardı. Ağaçların göle yansımasıyla oluşan büyüleyici manzarayı izleyerek stres atan tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü

------------

-Göl manzaraları

-Yansımalar

-Kalabalık

-Bisiklet ve golf arabalarına binenler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

====================

BURSA'DA MERVE ÖZBEY RÜZGARI

Bursa'da sahne alan Merve Özbey, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, "Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Bursa'da sahne aldı. Dinleyicilerini 'Vuracak' adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, mekanı dolduran bin 200 kişi Bursalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle olan samimi diyaloğuyla dikkat çeken Merve Özbey, sevilen şarkısı 'Yaramızda Kalsın'ın yanı sıra; Sezen Aksu 'dan ve Neşet Ertaş 'a Türk müziğinin usta isimlerinin şarkılarını da seslendirdi. Özbey, konserin sonlarına doğru ise 'Erik Dalı'nı çaldırarak kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. 2,5 saat sahnede kalan şarkıcı, "Bursa ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz, çok mutlu ettiniz. Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,