DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü

Mardin 'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye 'nin Kamışlı kentinde dün gündüz saatlerinde görüntülenen Rus uçağı hareketliliği gece saatlerinde de sürdü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanına dün gündüz saatlerinde Rus kargo uçağı hareketliği yaşandı. Kamışlı'daki havaalanında Rus uçak hareketliği dün gece saatlerinde de sürerken, bir uçağın iniş ve kalkışı Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

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Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü

Samsun'da yöneticisi olduğu apartmanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren 3 genci uyarmak için aşağıya inen Temel Özer (70), kafasına aldığı şişe ve sopa darbeleri sonucu yaralandı. Özer, bekçiler tarafından gençlerin saldırısından kurtarılırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı saldırı anını anlatan Özer, "Aşağıya inmemde ki sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti, ama öyle olmadı" dedi.

Olay, 1 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Özer, yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A. (24), Enes Ş. (22) ve F.K.'yı (23) uyarmak için evinin penceresine çıktı. Özer'in uyarıda bulunduğu gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi. Özer bu kez apartman önündeki gençleri uyarmak için aşağıya indi. Çıkan tartışma sonucu grup ellerindeki bira şişeleriyle başına vurduğu yönetici, yere yığıldı. Şüpheli 3 gençten 2'si çevredeki bekçi ekiplerince yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Özer, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, darp raporu alarak şikayette bulundu.

3 GENCİN 2'Sİ TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli İsmail A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında olayı hatırlamadıklarını söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A. (24), Enes Ş. (22), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.K. (23) ise serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ise apartmanın çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; şüphelilerin, başına sopa ve bira şişesiyle saldırdığı yöneticinin aniden yere yığıldığı, ardından da gelen bekçilerin gruba müdahale ettiği görülüyor.

'DÜŞMANA VURUR GİBİ VURDULAR'

Olay anını anlatan Özer, gurubun içinde birin kendisinden özür dilediğini, diğerlerinin de özür dileyeceğini bekleyerek evden dışarı çıktığını söyledi. Özer, "Gençleri, muhabbetlerini başka yerde yapmaları yönünde cama çıkarak uyardım. İçlerinden biri özür diledi fakat diğer 3 arkadaşı ellerinde bulunan şişeleri, küfür ederek atmaya başladı. Bende aşağıya inerek, 'Bunu neden yapıyorsunuz, bana nasıl küfür edersiniz? 70 yaşında insana küfür etmeye utamıyor musunuz?' dedim. Bu sırada içlerinden biri cam şişeyi kafama vurarak dengemi kaybedip düşmeme neden oldu. Ardından 3'ü üzerime çıkarak düşmana vurur gibi vurmaya başladılar. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldım" dedi.

'ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM'

Bekçilerin ve çevre halkının müdahalesi sayesinde çok daha ciddi bir olayın meydana gelmesinin engellendiğini söyleyen Özer, "Aşağı inmemdeki en büyük sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti. Ama öyle olmadı. 70 yaşında hiç tanımadıkları bir insana bu şekilde saldıran vahşilerin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Karakola gidince de olayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Madem hatırlamıyorlar, ekip geldiğinde neden tazı gibi kaçtılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Temel Özer röportajı

Detaylar

Hastaneden detay

Denizevleri Polis Merkezi'nden detay

(SURE: 04.58 DK) (BOYUT: 557 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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HDP önündeki eylemde 66'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 66'ncı gününe girdi. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, çocuğunun hesabını HDP'den soracağını söyledi.

Hacire Akar , 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar , mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem yapan 55 aile, bugün de HDP il binası önündeki yerini aldı.

'OĞLUMUN HESABINI ONLARDAN SORACAĞIM'

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, çocuğunun hesabını HDP'den soracağını söyledi. Bingöl, "HDP buradan kaçmış, taşınmış, gitmiş, diyorlar. Biz buradayız, siz de gelin tartışalım, konuşalım, bizim her şeyimiz tespitlidir. Gelin karşımıza çıkın, eğer bizim çocuklarımızı siz götürmediyseniz, neden bizden kaçıyorsunuz. 66'ncı gündür burada bekliyoruz. HDP hiçbir cevap, hiçbir haber, hiçbir açıklama yapmadı. Bizden hep kaçıyorlar, istedikleri yere kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, enselerinde olacağız. ya bizim çocuklarımızı getirecekler, ya da biz buradan gitmeyeceğiz. 66 gün daha beklerim, 66 sene de beklerim, ben çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Demesinler biz taşındık, onlar kalkıp gidecek, biz gitmeyeceğiz. Kürt devletini kuracağız deniyor, lanet olsun size de Kürt devletinize de, ne böyle bir devlet istiyorum, ne de böyle bir Kürtlük istiyorum. Madem Kürtsün, bizim hakkımızı savunuyorsan, eşini al gel, yanımda otur, benim hakkımı savun. Bu hesabı verecekler, ben 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölü mü belli değil. Ben çocuğumun hesabını onlardan soracağım. Ben kaçıp gitmeyeceğim, onlar kaçıp nereye giderlerse gitsinler, onların arkasından gideceğim."

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

?2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine- Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Şeveket Bingöl'ün röportajı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 945 nüfuslu Kurugöl köyünde 1100 elektrik direği bulunuyor. Bu nedenle 'Direkli Köy' olarak bilinen köyde yaşayanlar, 1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu söyledi.

Kurugöl belde belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapandı. 1980'li yıllarda nüfusu 3 bini bulan Kurugöl'de, günümüzde 481'i erkek, 464'ü de kadın olmak üzere 945 kişi yaşıyor. Köy, 1100 elektrik direği bulunması nedeniyle 'Direkli Köy' olarak biliniyor.

Bu durumu değerlendiren köylüler,1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde, imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu belirtti. Köy sakinlerinden Emin Gül , Kurugöl'ün nüfusunun 1980'li yıllarda 3 binleri aşmasına karşın iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlere hızlı bir göç yaşandığını söyledi. Gül, Kurugöl'ün yapılan imar düzenlenmesinde, planın oldukça geniş bölgeye sahip olmasından dolayı, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına direklerin dikiminin yapıldığını belirtti.

'İMAR ALANINA GİREN ALANLAR ÇOK YER KAPLAMIŞ'

Eşraf İlhan ise 1980'li yılların başında o dönemlerde civar yerleşim bölgelerinde görülmeyen önemli bir imar genişlemesinin Kurugöl Köyü'nde yaşandığını belirtti. Bu dönemde gerçekleştirilen imar planı değişikliği ile yerleşim alanlarının oldukça geniş bir alana yayıldığını kaydeden İlhan, bu nedenle elektrik direklerinin de sayısal olarak daha fazla dikildiğini ifade etti. İlhan, "Geçmişte imar çalışmaları yapılırken imar alanına giren alanlar çok fazla yer kaplamış. Vatandaşların bu yerlerde ikamet edeceği düşünüldüğü için elektrik direkleri bunun için çok dikilmiş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kurugöl köyüne hoşgeldiniz levhası

-Köydeki direklerden genel ve detay görüntü

-Köylülerden Emin Gül ve Eşref ilhan ile röportaj

-Köyden genel görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Üzüm pekmezli turşu ilgi görüyor -

Malatya'da, yöresel ev yemekleri yapan restoran işletmecisi Zeynep Kasap'ın limon veya sirke yerine üzüm pekmezi ile yaptığı turşu ilgi görüyor. Diyetisyen Orhan Okşar ise kış aylarının vazgeçilmezi olan turşunun metabolizmayı hızlandırarak vücuda birçok yararlı etki bıraktığını söyledi.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu yapımı kış mevsiminin gelmesi ile birlikte arttı. Domates, biber, salatalık, havuç, lahana gibi birçok sebze ve meyvenin iri doğranarak bir araya getirilmesi ile oluşturulan turşunun yapımında ise Malatyalı işletmeci Zeynep Kasap farklı bir yöntem kullandı. Genelde limon veya sirke kullanıldığı bilinen turşuyu üzüm pekmezi ile yapan Kasap, kendi restoranında bu turşuyu ikram ediyor.

KASAP: TURŞUYU ÜZÜM PEKMEZİ VE ÜZÜM SİRKESİYLE YAPIYORUZ

Zeynep Kasap, turşunun çeşitli meyveler ve sebzelerle yapıldığını kaydederek, şunu söyledi:

"Her şeyden turşu yapılabiliyor ama normal ev turşusu biz hanımların yaptığı, yeşil biber, domates, havuç, lahana karışık turşu yapıyoruz evlerimizde. Bende ev yemekleri gibi yöresel yemekler olduğu için biz de karışık turşu yapıyoruz sürekli. Misafirlerimize veriyoruz bitene kadar. Doğal olsun diye biz kendimiz yapıyoruz. Ben kullanmıyorum hazır turşu. Bitince salataya dönüyorum tekrar. Kışın turşu vermeye başlıyorum. Çünkü turşu yazın çabuk bozulur sıcaklarda. Onun için havalar soğumaya başladığında son doğal ve organik sebzeler ve meyvelerden yapılır. Bitince de tekrardan seneye sonbaharı bekleriz. Yaz turşuları da var tabii yapılan ama biz yapmıyoruz. Yaz meyvelerinden de yapılan yaz turşuları da var. Turşu yapımı yöre yöre değişir. Malatya'da da çeşit çeşit yapılır. Kimi limon tuzu koyar. Biz turşuyu üzüm pekmezi ve üzüm sirkesiyle yapıyoruz, içerisine tuz ve sarımsak koyuyorum başka hiçbir şey koymuyorum. Müşterilerimiz de çok lezzetli buluyorlar içerisinde üzüm pekmezi ve sirkesi olunca. Tabi bu biraz tatlımsı mayhoş oluyor. Ekşi bir şey koymuyorum, üzüm pekmezi kendisini mayalıyor ve ekşitiyor. Herkes turşusunu evinde yapabilir. Turşu çok aşırı zor yapılmıyor. Emeği var ama zor bir şey değil. Bilinmeyecek yapılmayacak bir şey değil. Üzüm pekmezinin kullanmamın sebebi de antioksidan olup, faydalı olabilmesi. Katkı maddesi kullanmıyorum onun için. Misafirlerimiz de pekmezli turşuya ilgi gösteriyor."

DİYETİSYEN OKŞAR: TURŞUNUN BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTA

Diyetisyen Orhan Okşar ise turşunun birçok faydasının olduğunu kaydederek, "Turşunun içerisinde bulunan sirkeden kaynaklı asidik asit vücutta yağ depolanmasını birazcık daha azaltır. Turşu tüketimi metabolizmayı hızlandırır, zayıflamaya bir nebze de olsa yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini yükseltmeye yardımcı olan ürünlerden bir tanesidir. Çünkü florada da bakteri sayısı artıran fermante ürün olduğundan kaynaklı turşu tüketimi bağışıklığın biraz daha sağlam olmasına güçlü bir beden anlamına gelebilir. Aynı zaman antioksidan içeriği yüksek olduğu için soğuk algınlıklarında kullanılabilir. Turşu birçok meyve ve sebzeden yapılabiliyor. Kış aylarında sonbahar aylarında tüketilen bir ürün olmasıyla birlikte birçok besin içerebilir. İçerisinde besinler bunun antioksidan içeriğini birazcık daha yükseltir. İçerisinde bulunan meyveler sebzeler ne kadar artarsa bizim için o kadar antioksidan miktarı fazla olabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Turşu yapımı

Meyvelerin doğranması

Meyvelerin karıştırılıp kablara konulması

Zeynep Kasap röp.

yapılan turşular

Orhan Okşar röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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