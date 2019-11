DHA YURT BÜLTENİ - 8

İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı

Gaziantep'te Türkçe öğretmeni Saadet H. (25), 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet H.'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından, 'Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün gece 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ortaokulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Saadet H., 6 katlı apartmanın terasından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç öğretmen, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrıldı. Saadet H., burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Afyonkarahisarlı olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı öğrenilen Saadet öğretmenin olaydan önce birlikte yaşadığı annesi Gönül H.'yi arayarak helallik istediği ve sosyal medya hesabından intihara ilişkin paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. Saadet H.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevdiğim seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun hep öylesin işte dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızıIı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım' yazdığı görüldü.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Saadet H.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının cansız bedenini bekleyen anne Gönül H. ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman genelinde 175 bin fidan dikimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Adıyaman genelinde 175 bin fidan toprakla buluştu.

Toptape köyünde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Özel İdare Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Orman İşletme Müdürü Yusuf Turan, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman merkezinde ve ilçelerinde de fidan dikimi yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin her yerinde fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım itibari ile 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. İlimizde ise 27 lokasyonda bugün itibari ile 175 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tabi 11 milyon fidanı bütün vatandaşlarımız sahiplendi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olduğu için fidan sayısına ek yapıldı. Hafta içi Türkiye genelinde de 9 milyon Adıyaman'da da 82 bin fidan toprakla buluşacak. Yani toplamda 20 milyon fidan bu hafta içerisinde toprakla buluşmuş olacak. Tabi kampanyamız geleceğe nefes yani bunun anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak elbette bugünün esas amacı bu fidanları toprakla buluşturmak. Ama esas önemlisi, başta gençlerimiz olmak üzere bütün halkımıza ağacı, ormanı yeşili sevdirmek.

Konuşmaların ardından Adıyaman genelinde belirlenen alanlara öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi yapıldı.

Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde-Adana yolu Hıdırlık mevkiinde 11 Kasım saat 11.11'de 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında ağaç dikme etkinliği yapıldı. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yılmaz Şimşek, "11 Kasım kentimiz ve ülkemiz için rekor günüdür. Kentimizde 50 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Amacımız geleceğe bir nefes olmak, bizden sonraki nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir ülke bırakmak. Çocuklarımız ağaç ve ormanla birlikte büyütmek ve ağaç sevgisiyle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek. Bu kampanyada tüm ülkemizde olduğu gibi kentimizde de büyük bir ilgi ve duyarlılık oluştu. Sahiplenilen ağaç sayısı 50 bin hedeflenirken, 60 bini geçti. Bu heyecan bu yılla kalmamalı, bundan sonraki yıllarda da aynı heyecan aynı coşku devam etmelidir" dedi.

Konuşmanın ardından 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

Çanakkale'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

Merkeze bağlı Kemel köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Fidan dikim etkinliği, Çanakkale Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Çanakkale ili olarak 41 ayrı lokasyonda, 205 bin fidan dikerek katıldıklarını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "İçinde bulunduğumuz bu lokasyon 8 bin kızılçam, 2 bin servi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Ormanlarımız yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçileridir. Diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan, yaban hayatının da yegane koruyucusudur. Yurdumuzun süsü, güzelliği ve berektidir ormanlarımız. Bizim için orman hava, su, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakların en başında gelmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler, fidan dikimi için alana geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kemel köyünde 10 bin fidan dikimi yapıldı.

200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Muğla'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte il genelinde 200 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe nefes ol' sloganıyla başlattığı kampanya Muğla'da ilgi gördü. Menteşe ilçesinin Düzeyn mevkisinde düzenlenen törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, emniyet teşkilatı, askeri erkan ve vatandaşlar, fıstık çamı fidanı dikti. Muğla genelinde 200 bin fidanın toprakla buluştuğu belirtildi.

