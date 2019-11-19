DHA YURT BÜLTENİ - 8

Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı (2)- Yeniden

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve muavin yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı. Kazanın, yoğun sis nedeniyle görüş açısının düşmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20'nci kilometresindeki Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Veysi Ateş yönetimindeki, Has Diyarbakır firmasına ait 21 FP 442 plakalı yolcu otobüsüyle Emre Aşkan (25) yönetimindeki 42 D 7490 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, araçta sıkışan şoför Veysi Ateş ile adının Ömer olduğu açıklanan muavin yaşamını yitirdi, 20 yolcu ile TIR şoförü Emre Aşkan ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü ve muavinin cansız bedenleri, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

BÖLGEDE YOĞUN SİS ETKİLİYDİ

Bu arada, bölgede sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu, otobüs şoförünün kavşağı görmekte zorlandığı ve kazanın da bu nedenle meydana geldiği üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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Konyaaltı sahili, 10 ayda 10 bin metrekare eridi

KIYI ÇİZGİSİNDEKİ GERİLEME 19 METREYE ULAŞTI

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı erozyonu nedeniyle, 10 ayda yaklaşık 1 hektarlık kumsal alanın yok olduğu belirtildi. Kıyı çizgisindeki gerilemenin 19 metreye ulaştığı kaydedildi. Sahile yönelik raporu hazırlayan Prof. Dr. Nihat Dipova, "Erozyon bekleniyordu, ancak bu kadar kısa sürede bu büyüklükteki erozyon beni bile çok şaşırttı" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova'nın Konyaaltı Sahili'ne yönelik hazırladığı çalışma, 7.5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nin, kıyı erozyonuyla hızla yok olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Dipova, farklı tarihlere ait topoğrafik ölçümlerin ve uydu görüntülerinin karşılaştırılması yolu ile hazırladığı çalışma sonucunda, bir yıldan kısa sürede 1 hektara yakın kumsal alanın erozyonla yok olduğunu tespit etti.

KUM VE TAŞ OCAKLARI ETKİSİ

Erozyonun nedeni olarak bölgedeki kum ve taş ocaklarına vurgu yapılırken, Boğaçayı rekreasyon çalışmasının da süreci hızlandırdığı savunuldu. Raporda şu tespitlere yer verildi:

"Sahilin kum-çakıl ihtiyacı uzun yıllar şehir merkezine en yakın olan Boğaçay yatağından karşılanmıştır. 1934'ten 2016 yılına kadarki sürede sahilde yaşanan erozyonla ortalama 50 metre gerileme ölçülmüştür. Boğaçay rekreasyon alanı projesinin uygulanmasından sonraki 10 aylık dönemde ise Konyaaltı Sahili boyunca 9 bin 748 metrekare kumsal alan kaybedilmiştir. Kıyı çizgisinde en fazla gerileme 19 metre olarak ölçülmüştür."

SEDİMAN REJİMİ DEĞİŞTİ

Boğaçay rekreasyon alanı projesinin gölet bölümünün Eylül 2018'de su tutmaya başladığı belirtilen raporda, şöyle denildi:

"Haziran 2019'a gelindiğinde gölet içinde aşırı sucul bitki ürediği ve gölet tabanının belirgin bir şekilde dolmaya başladığı fark edildi. Göletin kuzeyinde çay yatağında ise iri taneli sediman çökelmişti. Bu bulgular Boğaçay rekreasyon alanı projesinin çayın sediman rejimini değiştirdiğine işaret etmiş ve muhtemel bir sonuç olarak kıyıda erozyon oluşup oluşmadığının araştırılmasını gerekli kılmıştır."

ÖNLEM ALINMAZSA DRAMATİK SONUÇLAR

Maxar Technologies uydu görüntü arşivinde bulunan, kazının devam ettiği döneme ait 5 Ekim 2018 tarihli görüntü ile 19 Ağustos 2019 tarihli görüntü karşılaştırılıp Konyaaltı sahilinin bu sürede ne kadar değiştiğinin araştırıldığı belirtilen raporda, "Antalya'nın simge değeri olan bu kumsalda kıyı erozyonu önlem alınmazsa birkaç yıl içinde dramatik sonuçlar doğuracaktır. Turistik amaçla kullanılan kumsalın azalması ve kumsal gerisindeki kentsel altyapının zarar görmesi, Antalya ekonomisi için telafisi zor kayıplar olacaktır" denildi.

KUM ÇAKIL OCAĞI KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRİLMEMELİ

Raporda, kumsalı beslemesi gereken çay sedimanı kıyıya ulaşamadığı sürece kumsal kaybının devam edeceği belirtilerek, "Geçmiş dönemde gerçekleşen kumsal kaybının geri kazanılması, gelecekte yaşanması muhtemel erozyonun önlenmesi için akarsu sediman rejiminin ve akarsu taban kotunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Çay yatağında tekrar kum-çakıl malzeme ocağı işletilmesi kesinlikle gündeme getirilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

Araştırmayı hazırlayan Prof. Dr. Nihat Dipova, erozyon beklentisinin olduğunu, ancak bu kadar kısa sürede bu büyüklükteki erozyonun kendisini dahi şaşırttığını söyledi. Prof. Dr. Dipova, tedbir alınmazsa kıyı erozyonunun devam edeceğini vurguladı. Önlem konusunda mahmuzların çözüm olmayacağını belirten Prof. Dr. Dipova, "Akarsu rejimi ile bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Farklı bölgeler için farklı çözümler getirilmesi gerekiyor. Bunun çalışmasını yaptık, makale yayım aşamasında. İyileştirme çalışmalarının bir kısmı, Boğaçayı bölgesindeki rekreasyon çalışmalarını kapsıyor. Yeniden rejim düzenleme gerekebilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr Nihat Dipova ile röp

-Varyant üzerinden genel görüntü

-Denize giren vatandaşların görüntüsü

-Dalgaların sahile vurma görüntülü

-Sahilde yatan vatandaşların görüntüsü

-Sahilden falezlerin görüntüsü

-Detaylar

650 MB/// 05.55"

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,

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TIR'ın altına giren otomobilde 4 kişinin öldüğü kaza, kamerada

Çorum'da, kontrolden çıkıp TIR'ın altına giren otomobilde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin TIR'a çarpmasıyla aniden dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fahri Erer (54) yönetimindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenler, Edremit ve Tokat'ta toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Edremit'ten yola çıkıp, memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiği öğrenilen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin öldüğü kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fahri Erer yönetimindeki otomobilin kavşakta TIR'a hızla çarptığı ve çevrede dumanların yükseldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilin tıra çarpması anı

-Ölenlerin fotoğrafları

Hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kalması

-Detaylar

SÜRE 2 DK (BOYUT 109 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Başkan Güler'den THY'ye 'fındıklı baklava' önerisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabında Dünya Baklava Günü'nde yapılan paylaşım üzerine Genel Müdür Bilal Ekşi'ye iletilmek üzere uçakla fındıklı baklava gönderdi.

THY, 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında 'Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor' mesajını paylaştı. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, sosyal medya hesabından "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem, ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir Dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir" paylaşımında bulundu.

Başkan Güler'in 'Fındıklı Baklava' önerisine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları" diyerek esprili bir dille Güler'e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin verdiği cevaba karşılık 2 tepsi fındıklı baklava yaptırarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitti. Burada elindeki tepsilerle uçağa giden Güler, 1 tepsi baklavayı uçakta bulunan personele ikram ederken elinde bulunan diğer tepsiyi de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye iletmek üzere uçağın pilotuna teslim etti.

Fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istediklerini belirten Güler, "Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden yapmış olduğu anketle fıstıklı ve cevizli baklavayı oylamaya sunmuştu. Biz de buna fındığı ilave etmek istedik. Fındık hem yerli hem de çok lezzetli olan bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır. Hava limanına gelerek Bilal Bey'e fındıklı baklavamızdan gönderdik. Bilal Bey'in damak zevkinin de zekası kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-THY'ye ait uçağın Ordu-Giresun Havalimanı'na gelmesi

-Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in uçağa binmesi

-Güler'in fındıklı baklavayı uçak pilotuna teslim etmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler röportajı

Süre: 2.20 DK. Boyut: 875 MB

ORDU,

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