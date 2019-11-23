DHA YURT BÜLTENİ-8

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)

YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 11 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Sınırdan geçen ambulanslar

Sınır kapısında bekleyen kalabalık

Giriş çıkış yapan ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),

========================

Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın

Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde çıktı. İşçilerin yatakhanede olmadığı sırada duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yatakhanede bulunan klimadan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

========================

Sahte özürlü raporuna 2'si doktor 4 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte özürlü raporu düzenlendikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si doktor 4 şüpheli tutuklandı. 33 kişiye sahte rapor verildiği belirlenen soruşturmada, dün de sahte rapor ile malülen emekli olup, maaş alan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce başlatılan 'rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı. Hastanede özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi. Para karşılığı düzenlenen raporların verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen, aralarında hastanede görevli 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte rapor aldıkları belirlenen 33 kişi ise Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 33 kişinin, aldıkları özürlü raporlarının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6'sında ise özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi. Rapor sahiplerinden 18'inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olup, emekli maaşı aldığı, 2'sinin ise vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi. 8 rapor sahibinin, emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlaşıldı.

2'Sİ DOKTOR 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında geçen 20 Kasım günü gözaltına alınan 7 şüpheli, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Fethiye Adliyesi'ne bu sabah sevk edilen şüphelilerden D.I., E.M. ile SGK memuru V.Z. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Doktorlar G.U.K ve S.E.Ç.K., sağlık teknikeri Ö.Ö. ile takip işlerini yürüttüğü belirlenen H.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

16 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, sahte özürlü raporuyla emekli maaşı aldığı tespit edilen şüphelilerden 16'sı hakkında gözaltı kararı verdi. Polis tarafından dün gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden görüntü

Şüphelilerin hastaneye giriş ve çıkışından görüntü

Fethiye Devlet Hastanesi'nden dış plan görüntü

Haber- Kamera Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

=========================

Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Enes Şeker (10), sokakta beslediği kedilerin boş bir dükkanda mahsur kaldığını görünce polisten yardım istedi. Polisin ulaştığı dükkan sahibinin gelip, kapıyı açmasıyla kurtarılan ve uzun süre aç kaldıkları gözlenen kedileri, Enes elleriyle besledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yuva yaparak beslediği iki kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çalışma başlatırken, polis, telefonla dükkan sahibine ulaştı. Adrese gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla kediler kurtarıldı. Enes, uzun süre aç kaldıkları anlaşılan hayvanları elleriyle besledi.

Enes Şeker, "Polisi arayıp kedilerin mahsur kaldığını söyledim. Çünkü onlar aç kalır, ölürler dedim. Onlara tavuklu pilav ve su getirdim. İyi ettim 155'i aradığıma mutluyum. Onlar da bir can" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görnütüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-İtfaiyeyi arayan Enes'in kedilerle camdan iletişimi

-Konuşmaları

-Dükkan sahibinin gelmesiyle kedilerin çıkarılması

-Enes'in kedileri beslemesi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,