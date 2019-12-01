DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, bugün aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyü olarak saptadığı ilk deprem, saat 09.07'de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakika içinde meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremin derinliği ise 7.04 olarak ölçüldü. İlçede de hissedilen her iki depremde, can ve mal kaybı olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sarıkamış ilçe merkezinden genel ve detay görüntüler

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS

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'Göçmenler, dövülerek Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderildi' iddiası

Yunanistan güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollarla ülkelerine geçen bir grup kaçak göçmeni yakaladıktan sonra döverek, Türkiye'ye gönderdiği öne sürüldü. İranlı Muhammed Zilan (23), "Yunanistan'da bizi dövdüler. Benim ellerimi bıçakla kestikten sonra yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

Edirne 'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları , Türkiye-Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, aralarında dövülmüş kişilerin de olduğu bir grup kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalandıklarını ve Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini döverek, zorla Türkiye'ye tarafına bıraktıklarını söyledi.

'ELLERİMİ BIÇAKLA KESTİLER'

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alınan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmenler, Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra ülke polisinin kendilerini dövüp işkence yaptığını öne sürdü. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini anlatan İran uyruklu Muhammed Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Berim ellerimi bıçakla kestikten sonra yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'de bize çok yardım ettiler, tedavim yapıldı. Türkiye çok iyi, merhametli; teşekkür ederim" diye konuştu.

'5 YUNAN POLİSİ DEMİR SOPALARLA DÖVDÜ'

Eşiyle birlikte İsveç 'e gitmek için yola çıktıklarını belirten Afganistan uyruklu Rehber Yusufi (33) ise Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendisine ve eşine çok kötü davranıldığını anlattı. Yusufi, "5 Yunan polisi, beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek" dedi.

Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) de Yunanistan'a geçtikten sonra göçmen kaçakçılarıyla birlikte yürüdüklerini belirterek, "Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm. Yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dövülen göçmenlerden detaylar

-Elleri kesilen göçmen

-Demir sopalarla dövülen geçmen

-Göçmenlerle röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

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Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

Adana 'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. Tartışmanın üzerine Durdu G.'nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G., Erol G.'nin sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü. Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.

Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.'nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü. Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURMUŞ

Bugün sabah saatlerinde ise Erol G., Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeşi, annesi Durdu G.'nin kanlar içinde yatakta yattığını gördü. İsmi açıklanmayan kardeş, durumu sağlık ve polise haber verdi. Kardeşleri, Erol G.'yi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim etti. Evde çalışma yapan polis ekipleri, Durdu G.'nin başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Erol G., ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, Durdu G.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de daha önce Erol B.'nin uyuşturucu parası yüzünden defalarca annesiyle kavga ettiği, komşularının da mallarına zarar verdiğini öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri genel görüntü

Yakınlarının polise saldırması

Olay yerine gelen ambulans

Olay yeri inceleme

Genel ve detaylar

Haber: Nuri Pir - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kontrolden çıkan kamyonet askıda kaldı, 2 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir kamyonet uçurum kenarındaki ağaca çarptı. Uçurum ile yol arasında askıda kalan kamyonette amca ile yeğen sıkıştı. Amca araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan genç adamı kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kamyonet uçurum kenarından çekildikten sonra araçta sıkışan adam bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesindeki Nadır yolu üzerinde meydana geldi. Hamzalı istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan ehliyeti bulunmadığı belirlenen Abdülkadir D.(17) idaresindeki 16 VE plakalı kamyonet, Nadır kavşağını geçtikten sonra yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yol kenarında 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru yönelen kamyonet buradaki ağaca çarparak durabildi.

KAMYONETİN DÜŞMEMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA

Kazayı farkeden vatandaşlar uçurum ile yol arasında askıda kalan ve uçuruma yuvarlanması muhtemel olan kamyonette yolcu olarak bulunan ve sürücü Abdülkadir D.'nin amcası olduğu belirlenen Yavuz Selim D.'yi (40) araç içinden çıkardı. Bu esnada yoldan geçen bir beton mikserinin önündeki çelik halat ile kamyonet sabitlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Uçurum kenarında yer alan kamyonet bir yandan beton mikseri diğer yandan da itfaiye aracının halatları ile sabitlendi.

1 SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Ağaca çarpan kamyonette sıkışan sürücü Abdülkadir D.'yi kurtarmak için amansız bir mücadele ortaya kondu. Kamyonetin uçuruma yuvarlanma riski nedeniyle titizlikle yürütülen çalışmalara olay yerine çağrılan bir vinç de eklendi. Vinç kamyoneti bulunduğu yerden çıkardıktan sonra itfaiye ekipleri araç içindeki genç adamı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Genç sürücü Abdülkadir D. ile yanında bulunan amcası Yavuz Selim D. ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Kaza yeri

-Araçta sıkışan yaralıya müdahale

-Kurtarma çalışmaları, detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Otomobil, refüje çarpı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolunun Merpa mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Servet Ceylan (38) yönetimindeki 16 EU 900 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan Muhammed Sıddık Baran (18) ve Ali Ceylan(16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü;

-Kaza sonrası detaylar

-Araçtan detaylar

Süre: 33 saniye, Boyut: 5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),