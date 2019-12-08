DHA YURT BÜLTENİ-8

Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor.

Görüntü Dökümü

–Genel müdürün açıklaması

–Arama çalışması yapmak üzere drone kaldırılması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

==========================

Diyarbakır'da Demirören medyaya 2 ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Sezgin yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı, CNN Türk spikeri Semiha Şahin'e ise özel ödül verildi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan 14 ili kapsayan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen 'Başarılı Gazeteciler Yarışması' ödülleri, düzenlenen gecede sahiplerine verildi. Geceye, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bölge kentlerden gelen gazeteciler katıldı.

Gecede konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Vadisi'nde gazetecilere konut yapılacağı müjdesini verdi. Vali Güzeloğlu, gazetecilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması için de çalışma yapacaklarını ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olduktan sonra gazetecilerin konut sahibi olması için yine 2020'de bu çalışmayı başlatıyorum. Üçüncü başlıkta yine çalışan gazetecilerimizin habere ulaşmada kolaylık ve kendileri için de ekonomik anlamda hem destek hem de imkan sağlamak amacıyla 2020'de Büyükşehir Belediyemiz toplu taşıma araçlarında GGC üzerinden bildirilen gazetecilerimizin ücretsiz ulaşım kartlarını dağıtacağız. Tahsis edilecek gazeteciler cemiyeti binamızın yerel basın ve kent tarihine tanıklık eden gazetelerle buluşmuş bir arşive, bir değerlendirme ve çalışma alanına sahip olmasıdır. Zamanın tanığı gazetecilerin gazete nüshaları, cerideleri ve o dönemden kalan belgeleri üzerinden bu aziz ve kadim kentimizin tarihini hem okumak, hem görmek, hem hatırlamak çok değerli olacaktır" diye konuştu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek ise vefat eden gazetecileri anarak, başarılı gazetecileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Gecede Demirören Haber Ajansı Siverek muhabiri Mehmet Sezgin, 'Devleti durdurdu, magandayı durdurmadı' haberiyle yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı. Sezgin'e plaketini Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal verdi. CNN Türk spikeri Semiha Şahin ise 'GGC Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şahin'in plaketini ise Demirören Haber Ajansı Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek'ten aldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Törene katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

GGC Başkanı İpek'in konuşması

Mücahit Yolcu'nun ödülü alması

Mehmet Sezgin'in ödülü alması

Genel ve detay görüntüler

==========================

Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyünün Sokakağzı mevkisi ile Kösedere köyü Dikenli mevkisinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

==========================

İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede

Antalya 'da, iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentteki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (21), perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Yerinden kalkıp elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, çantanın içinden parayı alan şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, aynı suçlardan kaydı bulunan Oğuzhan Ç. olduğu belirlendi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütürken, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir fırında çalışan Filiz Durmaz'a (40) ait çantadan para çalındığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin Ebru Avaz'ın cüzdanından para çalan Oğuzhan Ç. olduğunu saptadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Oğuzhan Ç.'yi olay yerine yakın bir bölgede gözaltına aldı.

Oğuzhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şüphelinin şubeden çıkması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın adliyeye gidişi

Emniyet dış plan

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,