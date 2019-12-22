DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Bursa'da orman yangını

Uludağ 'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Erikli Yaylası'nda, saat 07.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah 07.30 sıralarında başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve bölge halkının çalışmasıyla, saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı. 5 itfaiye aracı, 16 arazöz, 6 su tankeri ve 120 kişilik ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan ilk belirlemeleri göre, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İsmail Hakkı SEYMEN-Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA,

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İzmirliler en uzun gecede koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği 'En Uzun Koşu', kent saknileri tarafından ilgiyle karşılandı. Üçkuyular Vapur İskelesi'ne gelerek ısınan yüzlerce İzmirli, 21 Aralık saat 21.00'de işaret fişeğiyle beraber koşuya başladı. İsteyenlerin Karataş Sahili ve Konak Vapur İskelesi'nden de katılabildiği koşuda, Körfez kıyısı takip edilerek Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik rota tamamlandı. Gündoğdu Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim koşuya Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayan Tezcan Kavas oldu. Kavas, İzmir için böylesi bir organizasyonun yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirerek "Çocuklarıma anlatacağım bir anım var" diye konuştu.

'ETKİNLİKLER ARTSIN'

Koşuya katılan Dilek Çetinkol, koşu bilincini geliştirmek için yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Bu konuda Büyükşehir'in arkasındayız, etkinlikler oldukça katılacağız" dedi. Rıza Martaş ise son dönemde İzmir'de spor alanındaki değişimin gözle görünür olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız şehirde spora destek olunması bizim için mutluluk verici. Umarım bu etkinlikler çoğalır" diye konuştu.

Koşunun gelecekteki daha büyük koşu etkinliklerine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge şöyle konuştu:

"Bugünkü koşu herkese açık amatör bir koşu. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Amacımız İzmir maratonu öncesinde bu tip farkındalık koşularıyla İzmirlinin bu işi gerçekten yapabileceğini göstermek. Bugün görüyoruz ki yanılmamışız. İzmirliler ilgi gösteriyor koşumuza. Uzun vadede amacımız Maraton İzmir düzenlemek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koşu öncesi ısınma hareketlerinden genel ve detay görüntüler.

-Koşunun başlatılması.

-Koşudan genel ve detay görüntüler.

-Koşunun bitişinden genel ve dety görüntüler.

-Tv Röportajları

Tezcan Kavas

Hakan Orhunbilge

Dilek Çetinkol

Rıza Martaş

Pelin Şengül

Cem İlgün

-Drone görüntüleri

İZMİR,

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Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandığı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarpıp, İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olan tutuklu Mehmet Akkökoğlu (54) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'GÖZLERİM KARARINCA, DİREKSİYON HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca kaza ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu'nun, "8 yıldır aynı servis şirketinde evrak işlerinde çalışıyorum. Kullandığım servis aracının sürücüsünün yakını vefat ettiği için, aracı ben kullanıyordum. Servis aracını kullanmaya başladığım ikinci gün kaza meydana geldi. Olaydan 1 gece önce, saat 01.00'de yattım, sabah 06.30'da kalktım. Yolda seyir halindeyken gözlerim kararınca, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Yürüyen iki çocuğu gördüm, frene bastım ancak aracımı durduramadım. Tansiyon, şeker hastası olduğum için böyle bir şey başıma geldiö sözleri yer aldı.

Mehmet Akkökoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor

Mersin'de bugüne kadar otobüs şoförü, operatör, temizlik elemanları ile park ve bahçe işlerinde kadın istihdamına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz ustası tercihi de kadın oldu. Teslime Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı kreşte kullanılacak sandalyelerin üretimine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de marangoz olarak işe başlayan Teslime Özdemir, dedesi marangoz olduğu için marangozluğa karşı küçük yaşlardan beri ilgili olduğunu söyledi. Teslime Özdemir, "Marangozluk işleri yapıyoruz. Benim bu işe karşı bir ilgim ve sevgim vardı. Sağ olsunlar bana bu imkanı sundular. Kreş projesi için sandalyeler üretiyoruz. Masalar yapıyoruz. Allah izin verirse benim de iki çocuğum var ve onları da kreşe göndererek bizim yaptığımız masalarda, sandalyelerde eğitim almalarını istiyorum. Aslında marangozluk erkek mesleği olarak bilinir. Benim dedem marangozdu ve küçüklüğümden beri de hep marangozluğa karşı ilgi duyuyordum. Marangoz olmak istiyordum ve bana tanınan bu imkanla sevdiğim işi yapıyorum. Çevremdeki insanlar marangoz deyince biraz komik buluyorlar, ama görecekler, kadından marangoz da olur. Hem de çok iyi olur. Aslında toplumda kadın-erkek eşitsizliği var. Ama sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız bu konudaki algıyı bozdu, kadınlara iş imkanı sağladı. İnşallah bu uygulamalar, tüm belediyelere örnek olur" dedi.

Plastik ürünlerin çocuk sağlığına zararı nedeniyle kreşte kullanılacak sandalyelerin ahşaptan üretildiği, bu mobilyalarda da yine kanserojen madde içermeyen boyalar kullanılarak, açılacak kreşe hazırlandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadın çalışırken

-Kadın ile röp

Haber-Kamera: MERSİN,

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Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyor

Bitlis'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yaklaşık 2 bin çocuk yüzme öğreniyor. Hedeflerinin 5 bin çocuğa yüzme öğretmek olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Şahin Kardaş, tesislerin çocuklara açılması ile sağlıklı bir nesil yetiştireceklerine inandıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce bu yıl inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda kız ve erkek öğrenciler için yüzme kursu açıldı. Fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün kapasitesi bulunan tesis, vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vermeye başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 3 ve 4'ncü sınıfa giden çocuklar servislerle okullarından alınarak dtesise getirilip, yüzme öğretiliyor. Havuzda eğitim için 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist hazır bulunuyor.

Tesisten bütün Bitlislilerin yararlanmasını istediklerini söyleyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin Kardaş, "Bakanlığımızın bize verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içerisinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Şu anda hedef kitlemiz 3'ncü ve 4'ncü sınıflardır. Bundan sonraki süreçte inşallah 2 bin değil de 5-6 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Buraya ilçeden gelen öğrencilerimiz servisle geliyor. Buraya getirildikten sonra personellerimiz tarafından çocuklar hazırlanıp yüzme eğitimi alıyorlar. İlk önce küçük yüzme havuzunda öğretmenlerimiz tarafından yüzme öğretilip, daha sonra büyük yüzme havuzumuza alıyoruz. İlimize güzel organizasyonlar almayı düşünüyoruz. Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için gerçekten çok önemli bir tesistir. Bu yüzme havuzumuzdan bütün Bitlislilerin faydalanmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yüzme havuzundan detay

-Yüzme öğrenmeye çalışan çocuklardan detay

-Eğitim alan çocuklardan görüntü

-Salondan setaylar

-Yüzme anterenörünün çocuklara bilgiler vermesinden detaylar

-Gençlik Hizmetlri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin Kardaş ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Bitlis'te öğrenciler, tarihi mekanları gezip, kendi masallarını yazıyor

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi kapsamında köy öğrencileri tarihi mekanları gezip not alarak kendi masallarını yazıyor.

Anadolu'nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesiyle, unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel etkinliğin yeninden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin bir ayağı olan köy öğrencilerine tarihi mekanları gezdirilip, masallar anlatılıyor. Proje kapsamında ilk olarak 'Geleneksel Masal Anlatıcılığı' etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan proje koordinatörü Mihraç Kulu, hafta sonu Tatvan'a bağlı Sarıkum köyündeki öğrencilerini alarak Bitlis merkezdeki Etnografya Müzesi'ne getirdi. Müzeyi gezen öğrenciler, kendi masallarını yazmak için notlar aldı. Müzede sergilenen bal mumundan yapılan eserler hakkında bilgiler veren Mihraç Kulu, gezi sonunda öğrencilere masal anlattı. Daha sonra ise öğrencileri çarşı merkezine götüren Kulu, Bitlis'in meşhur yöresel yemeği Büryan ile tanıştırdı.

Amaçlarının öğrencilere kültürel etkinlikleri tanıtmak olduğunu söyleyen Kulu, "Proje kapsamında bugün Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü öğrencilerimiz Bitlis'te bulunan Etnografya Müzesini gezdiler. Müze eğitimi aldılar. Müze eğitimi alırken, masal ve hikayelerle bu eğitimi aldılar. Ayrıca buradan esinlenerek kültürel mirasımızın değerlerini ön plana çıkaracak masal ve hikayeler yazdılar. Verimli ve güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız ilk defa okullarının dışında bir ortamda eğitim gördüler, ilk defa müzeye gittiler. Bitlis merkezi ilk defa gördüler. Çok zengin, dolu dolu bir eğitim geçirdik. Bu durum bizi de çok memnun etti" dedi.

Öğrencilerden Ebru Çalı ise daha önce görmedikleri eserleri müzede gördüklerini söyleyerek, "Biz bugün Tatvan Sarıkum köyünden geldik. Burada görmediğimiz bir sürü şey gördük. Burada öğretmenimiz tarafından hikayeler masallar anlatıldı. Not ettiğim bilgilerde hikaye veya öykü yazacağım. Ben burada öğrendiğim her bilgiyi anne ve babama anlatacağım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların etnografya müzesi önündeki görüntüleri

-Müzeye girmeleri ve gezmelerinden detaylar

-Çocukların bakmumu eserlerini incelemeleri ve not almaları

-Çocuklara masallar anlatılmasından detay

-Müzeden detay görüntüler

-Koordinatör Mihraç Kulu ile röportaj

-Çocukların geleneksel Büryan yemeği ile tanışmaları

-Genel ve özel detaylar

Ceren KURTYE/BİTLİS,