DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (5)

VALİLİK: TRABZON'DA 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Trabzon Valiliği'nden orman yangınları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kentte 11 ilçede 37 noktada farklı zamanlarda çıkan yangınlara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir."

HABER: TRABZON-

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HDP önündeki eylemde 113'üncü gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 113'üncü günde de sürdürdü. Vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için Gaziantep'ten gelerek, HDP önündeki eyleme katılan Şevket Altındaş, uluslararası medyaya tepki göstererek, "PKK'nın bu zulmünü niçin dünya kamuoyuna göstermiyorlar? 12-13 yaşında kaçırılan çocuklar var. Yabancı basın bunu ne için gündeme getirmiyor?" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 113'üncü günde de eylemini sürdürüyor.

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, HDP önündeki eyleme katılan Şevket Altındaş, uluslararası medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Altındaş, "113 gündür buradayız. Yabancı basının bizim olayımıza duyarsız kaldı. Burada haklı, onurlu bir direniş var ve zulüm var. Benim çocuğum 5 yıldır hangi hakla PKK'nın elinde? PKK'nın bu zulmünü niçin dünya kamuoyuna göstermiyorlar? 12-13 yaşında kaçırılan çocuklar var. Yabancı basın bunu ne için gündeme getirmiyor? Sesimizi daha çok dünyaya duyursunlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binasından görüntü

-Oturma eylemindeki aileler

-Şevket Altındaş'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

Niğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.

Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan görüntü

-Hastaneden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, maskeli ve silahlı biri kadın 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Ufuk Atçı'yı tabancayla yaralayıp 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun sırasında alışveriş yaptığı yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da mermilerin hedefi oldu. Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Fatih Camii'nin şadırvanındaki kurşunları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kurşunların çalınma anı ise caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Hırsızlık, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde bulunan tarihi Fatih Camii'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta, sabah namazı için camiye gelenler, şadırvanın önünde kurşun parçaları olduğunu gördü. Çevreyi incelediklerinde ise şadırvanın çatısında bulunan yaklaşık 100 kiloluk levha halinde kurşunların çalındığını gördü.

İhbarla gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerden birinin, şadırvanın çatısına çıkıp kurşunları sökerek yere attığı ardından da taşıdığı saptandı. Kimliği belirlenen şüpheliler Ş.Y. ve T.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şadırvandan detaylar

-Şüphelinin cami bahçesine girmesi

-Şadırvanın çatısına çıkması

-Söktüğü kurşunları yere atması

-Şüphelinin malzemelerle kaçması

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Şanlıurfa'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı yaptığı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kent merkezi ve ilçelerinde yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasadışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harakette geçti. Ekipler, yapıkları çalışmada 17 adrestte yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 lüks araç, 2 tabanca, bu silahlara ait mermi, ev ve işyerlerinde gizlenmiş 99 bin 750 lira nakit para, bahis kuponları, bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis gözaltına aldığı şüphelileri sorgulamak üzere emniyette götürdü.

Görüntü Dökümü

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Bahis operasyonuna çıkan ekipler

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalar

Ele geçirilen malzemeler

Şüpheliler emniyette götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

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