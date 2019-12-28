DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bakan Varank: Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobil ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temeli törenle atıldı. Temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Töreninin açılış konuşmasını yapan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek, bölgeye destek veren herkese teşekkür etti.

'YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF AVRUPA VE DÜNYA PAZARI'

Daha sonra kürsüye gelen Bakan Varank, dün tanıtımı yapılan ve büyük beğeni toplayan yerli otomobil ile 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Yerli otomobilde hedefin Avrupa ve dünya pazarında yer almak olduğunu belirten Bakan Varank, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı getirdi. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım. Olay sadece bir otomobil üretmenin çok ötesinde. Olay gelişen teknolojileri, otomobille birlikte bir ekosisteme yaymakta, ki buna mobilite ekosistemi diyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik. Milli teknoloji hamlesiyle bu yarışın kazananı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başarının kriterini de koydu. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün, hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

Temeli atılan Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilk aşamada, 3 bin kişiye yeni iş olanağı sağlamayı beklediklerini belirten Bakan Varank, şunları söyledi;

"Önümüzdeki 5 yıl içindeyse, 100 yatırımcıya ve 10 bin emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim altyapısı planlanıyor. Tabi bu bölgeyi farklı kılan özelliklere de değinmemiz gerekir. Türkiye'de ilk defa, bir kadın girişimci böyle bir işe kalkışıyor. Bu OSB, Sayın Gül Akyürek'in başkanlığında kuruldu. Gül Hanım, bu projeyi en başından sahiplendi, hayal kurdu, azimle peşinden gitti ve yatırımcıları ikna etti. Attığı bu adımın, kadın girişimcileri sanayiye yatırım yapma konusunda cesaretlendireceğine hiç şüphe yok. Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek. Yani Mersin'in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere sonra da bir endüstriye dönüşecek."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise hedeflerinin Mersin'de organize sanayi sayısını 9'a çıkartmak ve istihdamda 50 binin üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), -

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

=====================

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Bursa Savunma Sanayii Buluşmaları'na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli otomobil için Bursa'nın en doğru tercih olduğunu belirterek "Bursa'da otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma var. Bursa, bu alandaki gücüyle savunma sanayisinde de birçok küresel oyuncu çıkarabilir" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayinin en önemli firmalarının Bursa iş dünyası ile bir araya geldiği 'Bursa Savunma Sanayi Buluşmaları'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, otomotiv sektöründe güçlü bir altyapısı bulunan Bursa'nın savunma ve havacılık sanayisine daha fazla katma değer oluşturacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Bursa'da otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma bulunduğunu belirten Demir, Bursa'nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesinin yerinde bir tercih olduğunu ifade etti. Bursa'nın bu alandaki gücüyle savunma sanayisinde de küresel oyuncular çıkarabileceğini anlatan Demir, "Bursa potansiyeliyle öteden beri dikkatimizin üzerinde olduğu şehirlerden biri. Burada Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi'nin kurulması ile faaliyetlerimiz başladı ve hızlı şekilde ilerliyor. Bugünkü ziyaretimiz de savunma va havacılık sanayisinin daha hızlı ilerlemesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Bursa farklı sektörlerdeki sanayi altyapısıyla bunu hak eden bir şehir. Sanayicilerimizin gereken çalışmaları yaparak, büyük katma değerler oluşturacağına inancımız tam" dedi.

"STRATEJİK SEKTÖRLERDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

Savunma Sanayi Başkanlığı yapılanması bünyesinde hem de ana yüklenici olarak savunma sanayisine iş yapan şirketlerin Bursa'daki firmalarla çalışmaları ve Bursa'dan ana oyuncular çıkarmak konusunda bir yol açmaları gerektiğini belirten Demir, şöyle devam etti: "Bu adımlarla birlikte Bursa, sanayi ve teknoloji ekosisteminde bir lig atlayacak. Hatta bizim için daha önemlisi global bir oyuncu olacak. Artık Bursa ve diğer illerimiz için Türkiye çapında bir oyuncu olmak yeterli değil. Belirli alanlarda en iyi olmak, teknoloji geliştirmek durumundayız. Elinde güçlü bir kültür, eğitim ve üniversite altyapısı bulunan Bursa, bunu sanayi ile birleştirip bilim ve teknoloji üretimi noktasında şimdiye kadar önemli adımlar atmış bir kent. Bunu bir adım daha öteye taşıyıp, yeni teknoloji çağına doğru ilerlemesini bekliyoruz. Bunu da layıkıyla yapacağına inanıyoruz."

"BURSA, ÖNÜMÜZDEKİ ELLİ YILIN DA ANA AKTÖRLERİNDEN OLACAK"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye'nin dünyada yeni ekonomi olarak adlandırılan önümüzdeki 50 yıllık sürecin ana aktörlerinden biri olacağını söyledi. Bursa olarak bu süreçte etkin rol üstlenmek istediklerini belirten Burkay, "Bursa, Odamız liderliğinde başlatılan kümelenme projeleri ile otomotiv, makine ve tekstil gibi klasik sektörlerdeki kabiliyetlerini yeni nesil alanlara taşıyor. Kent olarak savuma sanayimize katkı sağlayacak tüm milli projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa'nın insan kaynağı ve bilgi anlamında savunma sanayisinde daha fazla pay almayı hak eden şehirlerden biri olduğunu söyledi. Özen, Savunma Sanayii Başkanlığının Bursa'da bir irtibat ofisi açmasının firmaların çalışmalarına hız kazandırabileceğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından iş dünyasının sorularını cevaplayan Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) dahil olan firmalara sertifikalarını takdim etti. İsmail Demir, Bursa programı kapsamında ayrıca Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

-Savunma Sanayi Bursa Buluşması toplantısından görüntü,

-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile röportaj

-BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile röportaj

-Sertfika töreni ve firma ziyaretlerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 6.25 Boyut: 369 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

===============

TIR'la mobilya mağazasına daldı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, mobilya mağazası dükkanına daldı. Kazada, TIR'a sıkışan sürücü Uğur Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Bursa yönüne seyir halinde olan Uğur Akgül yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yoldan çıkarak mobilya mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza TIR'da sıkışan sürücü Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-TIR'da sıkışan sürücünün çıkarılışından görüntü

Süre: 0.52 Boyut: 9 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

===============

Karla kaplı yolu açıp, hastayı 9 saatte hastaneye ulaştırdılar

HAKKARİ'de yolu kardan kapanan köyde hastalanan Çelo Kanat (61), karla mücadele ekiplerinin 9 saat süren çalışmaları sonunda hastaneye ulaştırılabildi.

Hakkari'ye 70 kilometre mesafedeki Kaval köyünde 8 çocuk babası Çelo Kanat dün göğüs ağrısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak ambulans 2 gündür kapalı olan köy yolunda kara saplandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması istendi. Karla mücadele ekipleri, saat 15.00 sıralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgeye ulaştı. Kara saplanan ambulans kurtarıldıktan sonra, yolu açma çalışması başlatıldı. Ekipler, saat 23.00 sıralarında ise köye ulaştı. Kanat, amsulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, 1 saat süren zorlu yolcukla Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

112 Acil görevlisi İsmail Karabulak, dün saat 15.00'te Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrının ardından ekiplerin hemen yola çıktığını anlatarak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalıydı. İl Özel İdare ekiplerine bildirdik. Ekipler, 9 saatlik çalışmayla yolu açtı. 112 ve UMKE ile hastamıza ulaştık. Hasta, gerekli müdahalerden sonra Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastamızın sağlık durumu iyi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Özel idare ekiplerinin kardan kapanan yolu açması

Yolda kara saplanan ambulans

-Ambulansın çıkarılması

-Ekiplerin, Çelo Kanat'a evinde ilk müdahaleyi yapması

Ekiplerin yardımıyla ambulansa götürülmesi

-Yolrdan görnütüler

-Hastaneye getirilişi

- 112 Acil görevlisi İsmail Karabulak ile röportaj

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,-

===================

Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı

ESKİŞEHİR'de Feyat Duman (37), Apple'ın açığını buldu. Teknoloji devi Apple ise Duman'a teşekkür e-maili gönderdi ve yeni bir güncelleme ile hatayı düzeltti.

Oyunculuk yapan Feyat Duman, telefonuyla görüşme yaparken fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf çekerken yanlışlıkla ekran kilidi tuşuna bastı. Telefonunu yeniden açtığında ise telefonu kapalıyken çok sayıda fotoğraf çekildiğini tespit etti. Durumu hemen Apple'a bildirdi. Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini belirten bir teşekkür e-maili geldi. Duman, kendisine teşekkür edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır uğraşıyordum, genç arkadaşların açıklar bulmaya başladığını duyunca ben de bir heyecana geldim. Bir gün arkadaşımla telefonla görüşüyordum. Fotoğrafımı çekmek istedim. Kamera uygulamasını açtım. Fotoğrafımı çektim, yanlışlıkla elim ekran kilit tuşuna dokundu. Ekran kilitlendi ve doğal olarak çağrı sonlandı. Daha sonra telefonu açtığım zaman telefon hızlı çekim moduna geçmiş ve telefon kilitliyken birçok fotoğrafımın habersiz çekildiğini gördüm. Başka telefonlarla da denedim, aynı hata meydana geldi. Daha sonra Apple'a hatayı bildirdim. Hatayı kabul ettiler ve teşekkür maili gönderdiler. Hatayı düzelteceklerini söylediler. Yeni bir güncelleme ile gerçekten düzelttiler. Şu anda üzerinde çalıştığım başka bir açık daha var. Emin olduktan sonra onu da bildireceğim."

Görüntü dökümü:

-Feyat Duman telefonu gösterirken

-Duman telefonu ile oynarken

-Feyat Duman ile röp

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

===================

Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

Antalya'da yaralı halde bulunan şahin, hayvanserverler tarafından tedaviye alındı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde vatandaşlar yol kenarında uçamayan şahin buldu. Vatandaşların iletişime geçtiği Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, bölgeye giderek şahini alıp, dernek binasına getirdi. Yapılan muayeden, sağ kanadından ateşli silahla vurulduğu belirlenen şahin tedaviye ayındı. Su içirilen ve etle beslenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, vatandaşların bilgi vermesi üzerine şahini aldıklarını söyledi. Mesai saatleri sonrası olduğu için şahini dernek binasına getirdiklerini kaydeden Yanık, "Yarasını temizledik. Su verip ciğerle besledik. Ateşli silahla vurulmuş. Sağ kanadından yaralanmış. Durumu iyi, ancak uçamıyor. Bakımının yapılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Şahinin su içmesi

Şahine şırıngayla su verilmesi

Şahine et yedirilmesi

Şahinin yarasının tedavi edilmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

=========================

Özkanlar Pazarı iki yıl sonra açıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce kapatılan Özkanlar Pazarı geniş bir katılımla açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek bir marka olan Özkanlar Pazarı'nın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diledi.

İzmir'de 2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Bayraklı sınırları içerisinde kalan Özkanlar Pazaryeri, 2017 yılında pazarın kurulduğu sokaklarda ikamet eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine kapatılmış, ancak yerine yeni bir pazar açılmamıştı. Bu durum pazarda tezgah açan esnaf ile alışverişini yapan vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası sağlanan anlaşmanın ardından Bornova Belediyesi bir protokol imzalayarak pazaryerini tekrar halkın hizmetine sundu. İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü altında kurulan pazaryerinin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, AK Parti eski İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Bornova Belediyesi'nin Çevreyolu Bornova viyadüğü altında projelendirdiği Özkanlar Bornova Yeni Pazarı, 12 bin 219 metrekare alanda hizmet verecek. Haftanın 4 günü farklı pazarların kurulacağı pazar yerinde cumartesi günleri sebze ve meyve pazarı, şarküteri, bakliyat, deniz ürünleri ve tekstil için de ayrı bölümler olacak. Pazar günleri ikinci el otomobil pazarının açılacağı pazar, salı günleri kadın üreticilere, perşembe günleri tekstilcilere ayrılacak. Alan ayın bir günü ise antika pazarı olarak hizmet verecek.

PAZARCILARI TEBRİK ETTİ

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek "Biz bu belediyenin işidir demedik. İki yılda pazarcılarla hem toplu olarak hem bireysel olarak bir araya geldik" dedi. Özkanlar pazaryerinin verimli olduğunu ve gelenlerin gelir seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Dağ, bu açıdan pazarcıların uzun süre tezgah açamadıkları için büyük sorun yaşadıklarını ifade etti. Dağ, "Pazarcı kardeşlerimiz evlatlarına harçlık veremedi. Çözüm üretmek için ciddi çalıştık. Pazarcıları tebrik ediyorum. 2 senede neticeye gelinmesinde hiç yılmadan azimle kararlılıkla emeklerinin peşinde oldular. Özellikle bizim için çözüm noktasında gayret gösteren 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen belediye başkanına teşekkür ederiz. Bir önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan kamulaştırma konusunda çalıştı. Olumlu girişimleri oldu. Herkese teşekkürler" dedi. Konuşmasında yerli otomobilin tanıtıldığını ifade eden Hamza Dağ, 82 milyon vatandaşın onur duyacağı ve seri üretime geçilmesi planlanan milli aracın hayırlı olmasını diledi. Özkanlar pazarının bir marka olduğuna dikkat çeken Dağ, "Bu pazar da pazarcı kardeşlerimize ve her şeyin ötesinde burada yaşayanlara her İzmirliye hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

'AKTİF BİR PAZARYERİ AÇIYORUZ'

İki yıldır mağdur olan pazarcıyı daha fazla mağdur etmemek için çalıştıklarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da şunları söyledi:

"Başta Karayolları Vakfı Başkanı Hakan Beşyıldız, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen'e çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede halkımızın yüzde 72'si pazarlardan alışveriş yapıyor. Bornova'da 45 mahalle 17 pazaryeri var. 2020'de 3 yeni pazaryeri açacağız. Pazarlar hepimizin esnafla buluştuğu ortamlardır. Bugün süpermarketler Türkiye'yi sardı. Pazarda çok çeşit ve farklı fiyatlardan tercih yapabilirsiniz. Halk pazarları tercih ediyor. Seçim sürecinde buranın ne zaman açılacağını bana sordular. Aktif bir pazaryeri açıyoruz. Kadınlarımızı öne çıkaracak alanları genişletmeliyiz. Salı günü burada onların ürettiklerini satma şansı vereceğiz. Perşembe günü tekstilcilerimiz indirimli ürün satacak. Bornova'ya bir antika pazarı kazandırıyoruz. Ayın son haftasındaki pazar günü burada antika pazarı olacak. Hayır günlerini burada yapabiliriz. Ramazanda iftar yemeği verebiliriz."

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, pazarcılık zor iş olduğuna dikkat çekerek sabahın erken saatinde kalkıp geç saatlere kadar faaliyet gösteren pazarcılara başarılar diledi. Pazaryerinin kapanması nedeniyle uzun süre bekleyen ve gelirlerinden fedakarlık yapan esnaflar için bu açılışın çok önemli olduğunu kaydeden Mutlu, pazarcılara mesleklerinin kıymetini bilerek yerlerine, işlerine sahip çıkmalarını önerdi. Mutlu, "Sattığınız ürünün faturasını yanınızda bulundurun. Yetkili memurlar geldiği zaman bu belgeleri göstermelisiniz. Başka mahallelerde oturan yaşlıları pazara taşımak için servis araçları tutun" dedi.

Açılışta Türk Kızılayı Bornova Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi. Esnaflar ve vatandaşlar mobil araçta kan bağışında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açılış konuşmalarından görüntü,

Açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntü,

Pazardan detay görüntü,

Hamza Dağ'ın pazar esnafıyla sohbetinden görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,