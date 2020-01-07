DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

ORDU'da, uygulama noktasında durdurulan S.S., bir süre sonra hareket ettirdiği otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Ayağında çatlak oluşan Özcan Ö., hastaneye kaldırılırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Şirinevler Mahallesi Ferhat Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 FS 515 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'yi durdurup, denetlemek istedi. İsmi öğrenilemeyen S.S., bir süre durdurduğu aracını hareket ettirip, kaçmak istedi. S.S., otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Bu sırada diğer polisler ile otomobildekiler arasında gerginlik çıktı. Yaralanan Özcan Ö., ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ezilen ayağında çatlak oluşan Özcan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü S.S. ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alınırken, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri görüntüleri

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

KONYA'da yoğun kar yağışı ve tipi, kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında ulaşımın aksamasına neden oldu. Her iki karayolu da zaman zaman geçici olarak ulaşıma kapatılırken, zincirsiz, kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların yola devam etmesine izin verilmiyor. Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce kuyruk oluştu.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti olumsuz etkiliyor. 7 ilçede bugün eğitime ara verilirken, kenti çevre illere bağlayan karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve buzlama çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayolunda ise sürücüler, zor anlar yaşadı. Konya-Isparta karayolunda Hanönü ve Kızılören mevkilerinde trafik zaman zaman durdu. Alacabel mevkiinde karın 1 metre yüksekliğe ulaşması nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Konya- Antalya karayolu tekrar açıldı. Ancak bazı bölgelerde TIR ve kamyonların geçişine zaman zaman izin verilmiyor. Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce kuyruk oluştu.

Görüntü Dökümü

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Karayolunda detay

Polislerin araçları durdurması

Bekleyen TIR ve kamyonlar

TIR sürücüleri röp.

Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kuruma tehlikesindeki Seyfe Gölü'nde su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı

KIRŞEHİR'de Eylül ayından itibaren kuruma tehlikesi yaşayan kuş cenneti Seyfe Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, "Eylül ve Ekim aylarında gölümüz tamamen kurumuştu. Ama yağışların etkisiyle şuan gölümüzde su oluştu" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, Eylül ve Ekim aylarında kuraklıkla mücadele etti. Su oranı büyük oranda azalan ve kuruma tehlikesi yaşayan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki su oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

'YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE SU OLUŞTU'

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, kuş cenneti gölün kış ayları ile birlikte yağış almaya başladığını belirterek, "2020 yılının ilk günlerinde Seyfe Gölü konusunda az da olsa sevindirici bir konumdayız. Çünkü son zamanlarda az da olsa yağışın etkisiyle göldeki su oranı yüzde 50 civarına ulaştı. Seyfe Gölü'nün tabanı çorak toprak olduğu için bir damla bile su düşse tabana inmiyor ve yüzeyde kalıyor. Yani Seyfe Gölü'nde tabana su gitmiyor. Bilindiği gibi Eylül ve Ekim aylarında gölümüz tamamen kurumuştu. Kurumasının nedeni de buharlaşmaydı. Yüzey su girişi maalesef olmuyordu. Şuan yine yüzey su girişi yok; ama yağışların etkisiyle şuan gölümüzde su oluştu" dedi.

'KUŞLAR GERİ GELDİ'

Yağış nedeniyle göle çok sayıda kuşun geldiğini ifade eden Çetiner, "Bu kadar suyla bile şuanda binlerce kuşu bir arada görebiliyoruz. Çünkü dünyada 4 adet göç yolu var. Bunlardan iki tanesi Türkiye'den geçiyor. Bir tanesi de Seyfe Gölü kuş cenneti üzerinden geçiyor. Buradan geçen kuşlarımız eğer ortam güzelse gelip konaklıyorlar. Ortam müsait olmadığında da devam edip gidiyorlar. Eğer ortam müsait değilse ben bir doğa suçu işlediğimizi düşünüyorum. Çünkü kuşların yaşam hakkını kendilerine vermeliyiz. Onlara barınabilecekleri bir ortam sağlamamız gerekiyor. Göl kuruduğu zaman bizler de rahatsız oluyoruz. Şuan kaz, ördek, angut, martı ve diğer türlü kuşlarımız Seyfe Gölü'nde mevcut. Su seviyesi bizi mutlu etmiyor. Biz istiyoruz ki suyumuz daha fazla olsun. Kuşlarımıza rahat ortam bulamadığımızda bunun rahatsızlığını yaşıyorum. Tek umudumuz Seyfe Gölü ile ilgili çalışmaların hızlanması ve eski güzelliğine dönmesidir" ifadelerini kullandı.

'KUŞLAR GÖLÜN ÖNEMİNİ BİZDEN DAHA ÇOK İYİ BİLİYOR'

Geçen yıl Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 90 su yoğunluğunun olduğunu söyleyen Çetiner, "Bu da geçen yıl yağışların Haziran ve Temmuz ayına kadar sarkmasından kaynaklandı. İnşallah Temmuz ayına kadar yağışlar devam ederse doluluk da devam edecektir. Kuş sayımız da çeşit olarak artacaktır. Bu da kuş cenneti Seyfe Gölü'nün güzelliğini ortaya koyacaktır. Kuşlar Seyfe Gölü'nün önemini bizden daha çok biliyor. Bizler de en az kuşlar kadar Seyfe Gölü'nün önemini bilirsek gölümüz kurtarılacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ömer Çetiner ile röportaj

-Seyfe Gölünden görüntü

-Drone görüntüsü

-Kuşlardan görüntü

-Genel görüntü

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp işyerine çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir yaya, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşışı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Özgün idaresindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken yan yoldan bir aracın önüne çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 58 FU 320 plakalı minibüse çarptıktan sonra, kaldırıma çıkan Özgün idaresindeki otomobil cadde üzerindeki Mehmet Can'a ait dükkana çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada araçta bulunan ve kaldırımda yürüyen Hulusi Kart, İlker Zeki ve Abdulkadir Mutlu yaralandı. Araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KIL PAYI KURTULDU

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen ve kazada yaralanan yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı dükkanda maddi hasar oluştu.

Araç sürücüsü Bilal Özgün, "Diğer aracın geçeceğini zannettim. Minibüse çarpıktan sonra buraya girdik. Bir kişi ise ezilmekten son anda kurtulmuş, ben hiç olayın farkında değilim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kemarası görüntüleri

-Yayanın son anda kaçması

-Kaza yerinden görnütüler

-Hasar oluşan araç ve dükkan

-Sürücünün görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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HDP önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çivçi (25) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Mehmet Sıddık Çivçi ile birlikte 127'nci günde 65 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı, 127'nci günde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Soğuksu köyünden gelen Mehmet Sıddık Çivçi ile 65 oldu.

KAÇIRILAN ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ İÇİN HAKKARİ'DEN GELDİ

2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çivçi için oturma eylemine katılan Mehmet Sıddık Çivçi, kardeşinin zihinsel engelli raporlu olmasına rağmen terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Kardeşine çağrı yapan Çivçi, şunları kaydetti:

"Kardeşim zihinsel engelliydi. 3 yıl önce bir haber aldık terör örgütü PKK onu götürmüş. Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşim 5 yıl önce kaçırıldı. Bundan dolayı buraya geldik. Bir çare bulmak istedik. Kardeşim nerededir, ne yapıyor, haberimiz yok. Eğer kardeşim bizi duyuyorsa gel, ben buradayım. Senin için buraya geldim. Kimseden korkma. Polise, emniyete teslim ol gel. Ben de buradayım. Seni bekliyorum. Çok acı çekiyoruz senin için."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Mehmet Sıddık Çifçi ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tepeden yuvarlanan dev taşlar çitleri devirerek yol kenarına düştü. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.

Gölcük'te yağmur yağışı etkili olurken, D-130 Karayolu'nun Gölcük ile Karamürsel arasındaki Halıdere mevkiinde tepede heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar yuvarlanarak çitleri devirip yol kenarına devrildi. Taşlar, İzmit istikametinde yol kenarına düştü. Taşların yola yuvarlanmaması olası bir faciayı önledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle yol kenarına dubalar koyarak, Karayolları ekiplerine haber verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yol kenarına düşen taşlardan görüntü

Yoldan görüntü

Tepeden görüntü

Trafik ekibinden görüntü

HABER-KAMERA: Soner GÜZELER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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