DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

SEL FELAKETİNDE LEĞENİ SAL YAPMIŞTI: SU BİRİKİNTİSİ BİLE OLSA İÇİNE GİRMEK İSTERİM - 1

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu bulmuştu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzmüştü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansımıştı. Her iki vatandaş da yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Leğen ile eğlenen Erkan Tanrıbilir, "Bende bu durum genetik, su brikintisi bile olsa içine girmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Leğen ile eğlenen Erkan Tanrıbilir RÖPORTAJ

Olayı kameraya çeken Tunay Açıkgöz RÖPORTAJ

Haber-Kamera: MUSTAFA ERCAN/ MERSİN

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Gelibolu'nun tahliyesinin 104'üncü yılı için tören

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki, Seddülbahir Kalesi'nde Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 104'üncü yıl dönümünde, "Bir milletin yeniden dirilişi" sloganıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Albay Erhan Altunok tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

'ÇANAKKALE, İNSAN RUHUNU YENMENİN MÜMKÜN OLMADIĞININ ANLAŞILDIĞI YER'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 9 Ocak. Zafer günümüzdür. Kutlu olsun. Bugün, bu mukaddes topraklardan, son düşman çizmesinin terk edip gittiği, firar ettiği gündür. 'Son Kale' Çanakkale'nin düşmediği gündür. Çanakkale, Türk milletinin tarih yolculuğunda çok önemli bir yere sahiptir. Çanakkale, haklının ne kadar güçlü olursa olsun, haksızlık karşısında galip gelinen yerdir. Çanakkale, etin ve kemiğin ama imanlı bir göğüse sahip etin ve kemiğin, çeliğe karşı zafer kazandığı yerdir. Çanakkale, insan ruhunu yenmenin mümkün olmadığının anlaşıldığı yerdir" dedi.

'MİLLETLERİ AYAKTA TUTAN MANEVİ DEĞERLERDİR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Milletleri ayakta tutan maddi imkanlardan ziyade manevi değerlerdir. Vatan nedir, memleket nedir, sevda nedir, iman nedir, merhamet nedir, bunların tüm dünyaya anlatıldığı yerdeyiz. Bu yüzden Gelibolu yalnızca topun, tüfeğin, merminin hikayesi değil, bundan tam 104 yıl önce bir daha geri dönmemek üzere yola çıkan vatan evlatlarımızın şahsiyetidir. Allah ruhlarını şad etsin" diye konuştu.

Tören, İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu'nun mehter gösterisi, tüm şehitler için sela okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ikramlar ile sona erdi.

Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bu akşam Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi'nde 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' adlı Türk halk müziği konseri düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden genel ve detay görüntü.

-İsmail Kaşdemir konuşma görüntüsü.

-Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konuşma görüntüsü.

-Mehteran gösterisi görüntüsü.

-Sela okunmasından görüntü.

-Vatandaşların Türk bayraklarını sallamasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor

TUNCELİ'de 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de katıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarında Gülistan Doku'nun son olarak görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. 3 gün önce baraj gölünde polis, jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi de katıldı.

Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile üniversite arkadaşları arama çalışmalarının yapıldığı bölge geldi. Arama çalışmalarının takip eden anne Bedriye Doku ile ablası Aygül Doku zaman zaman fenalık geçirdiği görüldü.

Bölgeye gelen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, arama çalışmasını yürüten yetkililerden bilgi aldı. Doku'nun ailesiyle de görüşen Başkan Maçoğlu, arama çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ferit DEMİR/TUNCELİ, -

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Takla attığı aracını bırakıp gitti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak, takla attı. Sürücü, kazanın ardından aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak, Çamlıkent mevkiinden şehir merkezi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 FB 836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün olay yerinden ayrıldığını belirledi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Büyük çapta hasar oluşan araç, incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Takla atan araç

-Polisin incelemesi

-Kaza yapan aracın yanından akan trafik

-Çarptığı ağaç

-Yol üzerine savrulan araç parçaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah Barajı'nda gölet suyla dolunca barajın kapakları açılarak, su tahliyesine başlandı.

Kandıra Çakırcaali Mahallesi mevkiinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda önceki gün su seviyesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. Baraj havzası dolunca önümüzdeki günlerde oluşabilecek yoğun yağışlar öncesinde önlem alındı. Dün, barajın kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Yapılan su tahliyesi sonucu bugün su seviyesi 17 milyon 380 bin metreküple yüzde 77 oranına ulaştı.

Görüntü Dökümü

-Drone

-Anons

-Barajdan detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KANDIRA(Kocaeli)

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AYM'den Hira bebek için sevindirici karar

ANAYASA Mahkemesi Van'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici çiftinin, doğduktan sonra kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konulan 6 aylık kızları Hira'nın tedavisi için gereken 58 bin euro ilaç bedelinin, hastalığın aciliyeti nedeniyle SGK tarafından ilacı ithal eden kuruluşa ödenmesine hükmetti. Avukat Ali Samsun, Anayasa Mahkemesi'nin gerekli tedbirlerin derhal alınması adına bu kararı Sağlık Bakanlığı'na ve SGK'ya bildirdiğini belirterek, "SGK'nın, ilacın bedelinin kurumca ödeneceğine ilişkin yazıyı Türk Eczacılar Birliği'ne göndermesi gerekiyor. Bu yazının kuruma ulaşması halinde Hira'nın ilacının siparişi hemen verilebilir ve aylardır aksayan tedavisine başlanabilir" dedi.

Van'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici'nin 6 ay önce dünyaya gelen bebeklerine kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konuldu. İlk çocukları Talip'i de aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybeden aile, Hira bebeği de kaybetmemek için mücadele veriyor. Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulu ilacın SGK'nın yurt dışı ilaç listesinde yer almaması üzerine aile bir internet sitesinden imza kampanyası başlatıldı. Bu arada İzmir'de yaşayan Avukat Ali Samsun, kampanyanın yer aldığı sitede 'dava açıp ilacın temininin mümkün olabileceği' yönünde aileye ulaşıp gerekli bilgiyi verdi. Aile ile görüşen Avukat Ali Samsun, Ankara 27. İş Mahkemesi'ne 'ilaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi' talebiyle dava açtı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetti. Bunun üzerine aile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Burada yapılan istinaf incelemesi sonunda, 12 Kasım 2019 tarihinde ailenin talebi kabul edilerek bebek Hira'nın tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasına kesin olarak karar verdi. Avukat Ali Samsun, bu kararı 18 Kasım'da SGK'ya bildirdiklerini ancak, kurum fatura aslının ve boş ilaç kutularının ibrazı halinde ilacı karşılayabileceğini belirttiğini söyledi.

İLACIN BEDELİNİN ECZACILAR BİRLİĞİ'NE YAPILMASI İÇİN BİREYSEL BAŞVURU

Bunun üzerine aile, Avukatları Ali Samsun aracılığıyla Hira'nın tedavisinde mutlaka kullanılması gereken ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce karşılanmasına karar verilmesine rağmen SGK'ca öncelikle faturanın ve kutuların ibraz edilmemiş olması gerekçesiyle temini sağlanmayan ilacın bedelinin doğrudan Türk Eczacılar Birliği'ne yapılmasına yönelik tedbir kararı verilmesi talebiyle 20 Aralık 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Avukat Samsun, şöyle konuştu:

"Başvuruyu inceleyen AYM, 'Hira bebeğin şu an 6 aylık olduğu, bedelinin SGK'ca karşılanması talep edilen ilacın hastalığın tek tedavisi olduğu ve hastalığın tedavi edilememesi halinde ilk bir yıl içindeki ölüm oranının yüzde 50 olduğunu, başvurucunun ilk çocuğunun da aynı ölümcül hastalık nedeniyle 13 aylıkken vefat ettiği, söz konusu hastalığın bir yılda 5 ila 13 hastada ortaya çıkmasının beklendiği' vakalarından hareketle tedbir kararının SGK tarafından verilme amacına uygun şekilde yerine getirilmediği kanaatine ulaşmış ve sonuç olarak tedbir talebinin kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı uyarınca ilaç bedelinin ithalinde yetkili olan kuruluşa ödenmesinin derhal sağlanmasına karar verdi."

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANABİLİR

Avukat Samsun, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin gerekli tedbirlerin derhal alınması adına bu kararı Sağlık Bakanlığı'na ve SGK'ya bildirdiğini belirterek, "Gelinen aşamada, SGK'nın AYM'nin bu tedbir kararı uyarınca ve de işin ehemmiyeti ile ivediliğini göz önünde bulundurarak bir gün dahi gecikmeksizin ilacın bedelinin kurumca ödeneceğine ilişkin yazıyı Türkiye Eczacılar Birliği'ne göndermesi gerekiyor. Bu yazının bu kuruma ulaşması halinde Hira'nın ilacının siparişi hemen verilebilir ve Hira'nın aylardır aksayan tedavisine böylelikle başlanabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,- VAN,

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Endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti

ISPARTA'da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Ramazan Gök (54) dün endoskopi yapıldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yakınları ihmal olduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde oturan Ramazan Gök, midesindeki rahatsızlık sonrası tedavi amacıyla dün Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Ramazan Gök'e hastanede rahatsızlığının belirlenmesi amacıyla aynı gün endoskopi yapıldı. Endoskopi müdahalesi sırasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Ramazan Gök, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavisi süren Ramazan Gök, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

'İHMAL SONUCU ÖLDÜĞÜNE İNANIYORUM'

Oğlu Tekin Gök, "Babam sadece midesinden rahatsızdı. Başka rahatsızlığı yoktu. Dün tedavisi yapıldıktan sonra durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Biz bunun üzerine başhekimle ve diğer yetkililerle görüştük. Bize endoskopi esnasında bir komplikasyon geliştiğini söylediler. Savcılığa haber verdim. Babamın ihmal sonucu öldüğüne inanıyorum. Şimdi otopsi yapıldı. Otopsi sonucu 3 ay sonra belli olacakmış. Babamdan başka orada endoskopi olan 3 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu biliyorum. Sorumlular hakkında soruşturma açılsın" dedi.

Ramazan Gök'ün cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Morg önünden detay

Yakınlarından detay

Cenazenin araca bindirilmesi

Yakınlarından detay

Cenaze aracının gidiyi

Ramazan Gök'ün eşiyle birlikte fotoğrafı

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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