DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti (YENİDEN)

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün (pazar) saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği evli ve iki çocuk babası Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KENDİ İŞ YERİNDE İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Küçükdere Mahalesi'nde Ramazan Küçük'ü öldürüp, intihar eden Hüseyin Arslan'ın olaydan önce kendi iş yerinde 2 kardeşi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Arslan'ın iş yerine gelen çalışanları, yerde 2 kişinin cesedini bulunca polisi aradı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Arslan'ın iş yerinde bulunan kişilerin başlarından vurularak öldürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede cesedi bulunan iki kişinin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşler olduğu, iki kardeşin de Arslan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Akpınar kardeşlerin de Arslan ile aralarında alacak meselesi bulunduğu ortaya çıktı. Arslan'ın ağabeyi Hidayet Arslan da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerasında zanlının kaçması

Olay yeri evden ve jandarma ekiplerinden detay görüntüler

İntihar eden Arslan'ın olay yerinden görüntüleri

Jandarma ekiplerinin görüntüleri

Cesedin kaldırılması ve otomobilde inceleme yapılması

İki kişinin öldürüldüğü işyerinden detay

Polis ekiplerinden detay

Mühürlenen kapıdan detay

Ramazan Çetin anons

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : DENİZLİ,

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Beritan, kavga ettiği 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı M.E.A.'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan M.E.A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Şehitkamil'e bağlı Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.A., iddiaya göre, komşularının oğlu olan arkadaşı Beritan Demir'i dışarı çağırdı. Mahalleden uzaklaşan çocuklar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.E.A., yanında getirdiği bıçağı Beritan Demir'in bacağına sapladı. M.E.A., olay yerinden kaçarken, Beritan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beritan Demir'i ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beritan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beritan Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan M.E.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beritan Demir fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

Cenazenin araca konulması

Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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AK Partili Taş, Başkan Uysal'a sert çıktı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını satmaya çalıştığını belirterek, "2 milyar liralık borç yükü edebiyatı yapıyorlar. Bu Türkiye'deki bütün belediyelerin borcu mudur? Bu rakamı nasıl hesaplamış? Kamu alanlarını satarak, ticari merkezlere dönüştürerek borçlarını ödeyecekse belediye başkanımızın o makamda durmasına gerek yok" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, cuma günü Büyükşehir Meclisi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nin özel şahıslarla ortaklığı bulunan kamu alanlarına yönelik imar düzenlemesine gruplarının neden 'hayır' oyu kullandığını basın toplantısıyla anlattı. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, il yönetimi, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı. İbrahim Ethem Taş, cuma günü belediye meclisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Partisinin ilkesel duruşu gereği, Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nin kararına gruplarının 'hayır' oyu kullandığını belirten Taş, "Muratpaşa bölgesinde bir kamu arazisinin ticari alana çevrilip satışına ilişkin belediyenin bir kararı vardı. Karar 2 aydır gündemimizde. Bizim Büyükşehir Meclisi İmar Komisyonu'ndaki 3 üyemiz de ret oyu kullanmıştı. Bizim bu konuda ret oyu kullanacağımız belliydi. Buna rağmen birileri konuyu ısıtıp meclise getirdi" dedi.

'BAZILARI ŞOV YAPMA PEŞİNDE'

Taş, 8 Şubat 2016 tarihinde Kepez'deki bir alanın ticari alana çevrilmesine yönelik Kepez'den gelen karara da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hayır oyu kullandıklarını açıkladı. Taş, "Kepez Belediyemiz o arsa ile ilgili 11 milyon lira kamuya para ödemişti. Muratpaşa Belediyesi'nin getirdiği benzer konudaki bu karara ret oyu kullandığımızda birileri feryat figan ediyor. 2016 yılında Büyükşehir bizdeyken aynı konuda kamunun menfaati gereği duruşumuzu net olarak gösterdik. Bazıları bu olay üzerinden şov yapma peşinde. Milletin menfaatini düşünmüyorlar. Dokuma alanı aynı durumdaydı. Şu anda Dokuma Park alanı Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün duruşu ile Antalya'nın nefes aldığı bir parka dönüştü. Biz orayı milletimizin hizmetine soktuk" diye konuştu.

'KAMU ALANLARINI SATIP TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını satmaya çalıştığını belirten Taş, "2 milyar liralık borç yükü edebiyatı yapıyorlar. Bu Türkiye'deki bütün belediyelerin borcu mudur? Bu rakamı nasıl hesaplamış? Kamu alanlarını satarak ticari merkezlere dönüştürerek borçlarını ödeyecekse belediye başkanımızın o makamda durmasına gerek yok. Proje üretmeleri gerekiyor. Vergi gelirleri var. Beyaz Dünya'nın orada çok güzel bir alanı satmış, AVM'ye çevirmişsiniz. Falez Parkı'nı hala hayata geçirmemişsiniz. Muratpaşa Belediyesi 1999 yılından beri CHP'de ama burası halen mahkemelik. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok. 19 ilçe başkanı ile görüşüyorum. HDP dışındaki milletvekilleri ile görüşüyorum. Biz milletin menfaatine gelecek her konuda AK Parti grubu olarak düşünmeden imzamızı atarız" diye konuştu.

'HANGİ BELEDİYE OLURSA OLSUN RET OYU VERECEĞİZ'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Kırcami ile ilgili imar konularını getirdiğini dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"Orada hiç düşünmeden evet dedik. Kırcami'de tapu meselesi sorunu çözülsün istiyoruz. Bu konu artık CHP'nin sorumluluğunda. Biz Antalya'nın bu sorununu halletmek için mecliste bekletmeden kararlara evet oyu kullanıyoruz. Hizmet üretirken borç yükünü öne sürüp vatandaşı kandırmaya gerek yok. Belediye başkanları o makamlara gelirken o borçları çok iyi biliyorlardı. Muratpaşa Belediyesi 1999 yılından beri zaten CHP'de idi. Oradaki sorunlar aynı partinin sorunları. Kendi hatalarını milletin hakkı olan kamu arazilerini ticariye çevirerek dönüştüremezler. 2024 seçimlerine kadar aynı şekilde hangi belediyenin kararı olursa olsun ret oyu vereceğiz."

'CHP BÜYÜKŞEHİR'DE KARAYA MI OTURDU'

Aynı maddede İYİ Parti'nin de hayır oyu kullanmasını olağanüstü olarak niteleyen İbrahim Ethem Taş, "Bizim yanımızda İYİ Parti de bizimle hayır dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclisi yönetemiyor musun? İttifakta bir çatlak mı var. Ey Böcek, Büyükşehir'de CHP karaya mı oturdu? Kendi aralarında ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bizim tavrımızda milletimizin menfaatine yanımızda duran diğer partiye teşekkür ediyorum. 9 ay geçmeden kendi aralarındaki rant kavgasına şahit oluyoruz" diye konuştu.

ENCÜMEN KARARI MAHKEMEDEN DÖNER

Bu konunun encümende çözülmesi durumunda kararın mahkemeden döneceğini belirten Taş, son çare olarak buna sarılabileceklerini, kamu vicdanının encümen kararını yerin dibine sokacağını kaydetti. Mecliste bu karara MHP grubunun da hayır oyu kullanmasını değerlendiren Taş, komisyondaki üyenin 'evet' demesi sonrasında MHP grubunun olumlu oy vermek demek durumunda kaldığını aktardı.

'ANTALYA'YA MÜJDELERİM VAR'

Bazı gelişmeleri paylaşan Taş, "Döşemealtı Devlet Hastanesi ihalesi yakın zamanda gerçekleştirilecek. Aksu, Manavgat, Kumluca ve Konyaaltı devlet hastanelerinin ihalelerini bittikten sonra müjdelerle paylaşacağız. Atatürk Devlet Hastanesi yıkılıp yenisi yapılacak. Önce bir blok yıkılacak. Sonra ikinci bina yıkılacak. 300 yataklı, otel konforunda hastane yapılacak. 2022 yılının sonunda hizmete girecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detay görüntü

-Basın mensuplarından detay görüntü

-İl başkanının açıklaması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı

KARAMAN'da, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın dorsesine çarpan Bayram Polat (56) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazımkarabekir Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram Polat, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada Polat, yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bayram Polat'ı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza sonrası olay yerinde durmayıp, giden TIR sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Yaralının sedyeye alınarak ambulansa bindirilmesi

Polis ve sağlık ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Sakız koyunları, üreticiyi memnun etti

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce dağıtılmaya başlanan sakız koyunlarından alınan verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun önem verdiğini söylediği projelerden 'Sakız Koyunu' projesi, özellikle Aydınlı ev kadınlarına kazanç kapısı oldu. 2'si dişi 1'i erkek olmak üzere toplam 3'er sakız koyunu hibesinden yararlanan büyük çoğunluğu kadın üreticiler, projeden fayda sağladı. Hibeden yararlanan üreticiler, Çerçioğlu'na teşekkür etti. Güdüşlü Mahallesi'nden Deniz Saykıoğlu, aldığı koyunların ikiz doğurmalarından çok mutlu olduğunu, elde ettiği sütlerle peynir yaptığını belirtti. Saykıoğlu, "Toplam 4 kuzum oldu. Kuzularımı 3 bin liraya sattım, çocuğumun çeyizini yaptım. Eğer bu yıl da ikiz doğururlarsa, diğer kızımın da çeyizini yapmak istiyorum" dedi. Hibeden yararlananlardan Haydarlı Mahallesi'nden Salih Uçkan, "Çok memnunuz. Başka bir geçim kaynağımız yok. Çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltacağız. Eşimle birlikte baktığımız koyunlarımızı acil bir ihtiyacımız olana kadar satmayı düşünmüyoruz" dedi. Esentepe Mahallesi'nden Dilek Ece ise, "Öğrendik ki erkekleri daha fazla para yapıyormuş. Damızlık isteyenler oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Röpler

Koyunlar

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: AYDIN,

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Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma, yaralı bulduğu yavru karacaya sahip çıktı. Jandarma, 1 gece bakımını üstlendiği karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibini durduranlar, su birikintisi kenarında yavru karaca bulduklarını söyledi. Jandarma ekipleri, yaralı karacayı alarak battaniyeye sardıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Karacaya 'Garip' adını veren jandarma, hayvanı havluyla kuruladıktan sonra ısınması için sıcak bir odaya koydu. Jandarma, 1 gece bakımını üstlendiği karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti. Görevliler tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yavru karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Jandarma Komutanlığı

Jandarma kucağında karacayı taşırken

Jandarma havlu ile kuruturken

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 188 MB