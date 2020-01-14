DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (3)

VALİ SU'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali İhsan Su, klima tamiri yapılırken, meydana gelen patlama sonucu 5 teknisyenin yaralandığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde inceleme yaptı. Yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Vali Su, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ameliyata alınan teknisyenin sağlık durumunun ağır olduğunu belirten Vali Su, "Bir yaralının da parmaklarında sıkıntı var. Bir diğer yaralı da Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gözetim altındalar. Hastanemizin işleyişinde herhangi bir sıkıntı yok, herkes rahat olsun. İnşallah yaralı arkadaşlarımız, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşlarla röp.

Vali İhsan Su'nun açıklaması

Olayın yaşandığı yerden detay

Hastaneden genel ve detay

Hastanenin içinden detaylar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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2020, Denizli Yılı ilan edildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, '2020 Denizli Yılı' projesini resmi olarak ilan etti. Şehrin plaka kodu olan '20'nin yan yana geldiği 2020 yılında ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınarak, şehrin ekonomisine katkı sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Zolan'ın, 2020'nin Denizli yılı olması hakkında meclise verdiği önergesi görüşüldü. Önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Zolan, ilin turizm, tarım ve sanayi anlamında zengin ve tarihi derinlikleri olan bir şehir olduğunu, Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin 2020'de yan yana geldiğini ifade ederek, kendilerinin ve tüm Denizli kamuoyunun bu senenin Denizli yılı olması noktasında yoğun bir talebi bulunduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Denizli'miz zaten tanınan bir şehir ama daha iyi bilinmesi ve değişik alanlarda tanıtımı noktasında birlikte gayret edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, valiliğimizle, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle, Denizli sevdası olan ve Denizli ortak paydasında buluşmak isteyen herkesle bir araya gelip şehrimizin bu güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız" dedi. Açıklamasını sürdüren Zolan, "2020 yılını güzel bir şekilde hissetmek, şehrimizi etkili bir şekilde tanıtmak ve bundan hem ekonomik hem de tanıtım anlamında artıyla çıkmak istiyoruz. Denizli Yılı logosunu vatandaşlarımız internet aracılığı ile belirleyecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan Osman Zolan'dan detay

Meclisten detay

Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Diyarbakır'da, 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulacak

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu'nda yaptığı konuşmada, 2020 yılında kentte 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi'nin kurulacağını açıkladı.

Diyarbakır İl Yenilik Platformu'nun ilk toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra platformun birleşenleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu'nun paydaşları olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan ve sanayi alanında öne çıkan işletmelerimizde yoğun işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da 2020 yılında 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi'nin de kuracağını belirterek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da henüz sahip olmamamıza rağmen 2020 yılı sonuna kadar 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi hedefini de Diyarbakır için koymuş bulunuyoruz. İnşallah 2020 takviminin sonuna kadar Diyarbakır'da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediğimiz 10 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda 3 özel sektör, sanayi kuruluşumuzda yakında yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Kısa zamanda bunların ve devam eden süreçte uygun altyapısı ve ölçek ekonomisine göre kurulması gereken sanayi ve iş yerlerimizde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bölgemizde açık ara en fazla Ar-Ge Tasarım Merkezi'ne sahip il olacağız inşallah. Bildiğiniz gibi bu merkezlerde çok ciddi anlamda buna sahip olan iş yerlerinde vergi indirimi, tasarım harcamalarının tamamı, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası sağlanmaktadır."

Görüntü Dökümü

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Toplantıdan görüntü

Toplantıya katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kaymakamdan ceza yerine kask ve uyarı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yapılan denetimlerde, kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüleri durduruldu. Sürücülere ceza kesilmezken, denetime katılan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, sürücüleri uyararak, kask hediye etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 'Sen kaskınla çok daha havalısın' teması adı altında yapılan denetime; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya da katıldı. Kask takmadığı belirlenen sürücüler, durduruldu. Sürücülere yaptıkları ihlal nedeniyle verilmesi gereken 15 ceza puanı ile 132 lira para cezası uygulanmadı. Bunun yerine Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, sürücülere kaskın önemini anlatan el ilanları verdi. Sürücüler kask takmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca kask hediye edildi. Durdurulan 20 motosiklet sürücüsünden 15'inin

kask takmadığı görüldü.

AMAÇ CEZA DEĞİL, EĞİTİM

Kaymakam Aksoy, Marmaris'te kayıtlı 26 bin motosiklet sürücüsü olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Başka şehirden plaka tescili ile bu rakam 30 bin civarında. İlçemizde kazaların çoğunluğu motosikletli sürücülerden oluşuyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle motosiklet tercih ediliyor. Fakat can sağlığımız için kask takılmalı. Geçen sene aralık ayında başlattığımız 'Sen kaskınla çok daha havalısın' projesi kapsamında okullarda ehliyeti olan lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledik. Öğrencilere kask dağıttık. Öğrencilerimize bilgilendirmenin ardından vatandaşlarımızı kask takmalarının hayati mesele olduğunu anlatmak için ekiplerimizle denetimlere başladık. Bizim hedefimiz ceza kesmek değil kask takmanın önemini anlatmak. Kask takmamakta ısrar edenlere de ceza işlemler uygulanacak. Hedefimiz herkesin kask takmasını sağlamaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trafik polislerinden görüntü

Durdurulan motosiklet sürücülerine Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy tarafından bilgilendirme yapılması ve kask hediye edilmesi genel-ayrıntılı görüntü

Kaymakam Aksoy'un kask takmayan sürücülerle konuşması genel-ayrıntılı görüntü

Kaymakam Aksoy ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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