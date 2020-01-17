DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde gezi turu yolculuğu yapan otobüste mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy'de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu da trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin araca ulaşma görüntüleri

-Ekipler iş makineleri ile yolu açarken

-Otobüs şoförü ekiplere teşekkür ederken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı

İZMİT'te 30 Ekim tarihinde, ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu rampadan inmeye çalışan vincin 4 aracı biçtiği ve 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, devrilen vincin hızla trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu yaşanan panik ile kadın bir yayanın üzerine yaklaşan araçlardan kaçarak kurtulma anları yer alıyor.

Olay 30 Ekim 2019 tarihinde İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. M.U idaresindeki 22 KA 861 plakalı vinç, rampadan aşağıya doğru seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Freni boşalan vinç, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışanlar çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

3 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde freni boşalan vincin süratli bir şekilde gelip trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması ve o sırada karşıya geçmek isteyen bir kadının saniyeler içerisinde kazadan kaçabildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Kazanın MOBESE görüntüsü

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kartalkaya yarı yıl tatilinde dolacak

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da yarıyıl tatilinde otellerin rezervasyonları yüzde yüze yaklaştı. Kartalkaya'daki doğa harikası manzara ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak drone ile havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 13 Aralık'ta tatilcilere kapılarını açan kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hafta içi olmasına rağmen kayak tutkunları Kartalkaya'ya akın etti. Kartalkaya'nın kar manzaraları ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak drone ile havadan görüntülendi.

SÖMESTR TATİLİNDE OTELLERİN DOLULUK ORANI 100'DE 100'E YAKLAŞTI

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı ile dikkat çeken Kartalkaya'da yarıyıl tatili rezervasyonları da yüzde yüze yaklaştı. Kartalkaya'da bulunan 5 otel yarı yıl tatili nedeniyle tatilcilere 3, 4, 5 günlük paketler sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerin tatil boyunca yüzde yüz doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Bazı otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde 90'ı buldu. Otellerin bu gece ve yarın itibariyle tamamen dolması bekleniyor.

Kartalkaya'da bir otelin genel müdürü Emir Aras, bu akşam ve yarın sabah itibariyle yarı yıl tatili için gelecek olan ziyaretçileri beklediklerini söyledi. Aras, "Şuan rezervasyonlar yüzde 98'e ulaştı. Sadece 4 boş odamız kaldı. Onun haricinde bütün odalar doldu. Bugünden itibaren karneler dağıtılıyor. Yarından itibaren bütün girişlerimiz oluyor. Yarısı da bugün giriş yapar. İki hafta önce çok güzel kar yağdı. Herhalde Türkiye 'de en çok kar burada var. Kardan yana bir sıkıntımız yok. Ara ara kar yağışı oluyor." dedi.

Kartalkaya'ya ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Emir Aras, "Sezon 4-5 gün geç kaldı ama gayet güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kartalkaya'da sezon Mart'ın 3 veya 4'üncü haftasında sezon kapanıyor. Mart'ın sonuna kadar kar duruyor. İlgi geçen senenin üzerinde. Her sene kayakçılar daha da çoğalıyor. İnsanların kayağa olan ilgisi de artıyor. Tesisler büyüyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone görüntüleri

-Kayak yapanlar

-Pistlerden görüntüler

-Emir Aras ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı

TÜRKİYE genelinde bugün öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Van'ın Gürpınar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile veliler de karne heyecanı yaşadı. Karnelerde, velilere de notlar verildi.

Van'da, bugün 310 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gürpınar'da ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile veliler de bugün çocuklarıyla birlikte aynı sıralarda karnelerini aldı. Uygulama, sene başında öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edip, velilere de karne verileceğini duyurmasıyla başladı. Velilerin öğrencileri üzerinde daha fazla durmasını amaçlayan uygulamanın resmi bir tarafı olmasa da bu uygulama ile veliler sorumluluklarının daha fazla bilincine vardı. Öğrencilerin karnelerinde ders durumlarına göre notlar verilirken, velilere ise 'Öğrencinin okula düzenli ve temiz gelmesini sağlama, öğrencinin ödevlerini yapmasını sağlama, öğrenciye ders çalışma ortamı hazırlama, çocuğuna eğitim ve öğretim ile ilgili cesaret verme, çağrıldığı toplantılara katılma, öğretmen ile sürekli iletişim halinde olma' gibi konularda notlar verildi.

HEM ÖĞRENCİ HEMDE VELİ ÇOK HEYECANLI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç , yarıyıl tatili nedeniyle hem öğrencilerin hem de velilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tunç, "Burada öğrencilere karne verirken velilerimize de karne vermeyi sene başında planladık. Eğitimde en önemli unsur veli unsurudur. Biz de velilerimizin desteğini nasıl sağlayabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle velilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Veli ziyaretinde onlara da karne vereceğimizi belirttik. Bugün velilerimize de karne veriyoruz. Gürpınar'da velilerimizin de bu karneden büyük bir başarıyla çıktığını düşünüyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olur" dedi.

ÖĞRENCİYE DEĞİL VELİYE ÖDEV

Yarı yıl tatili için öğrencilerden sadece kitap okumalarını istediklerini belirten Tunç, velilere de ödev verdiklerini söyledi. Tunç, "Burada öğrencilerimize ödev vermedik. Velilerimize de karne dışında ödevler verdik. Onlardan, öğrencileri sanal ortamdan uzak tutmalarını istedik. Çocuklarının daha fazla kitap okumalarını sağlamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hayata daha iyi adapte olmaları konusunda onların desteğini istiyoruz" diye konuştu.

20 YIL SONRA GELEN KARNE HEYECANI

Gürpınar İlçesi'nin Arkboyu Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kızı olan Perihan Gülentaş ise ilkokulun ardından ilk defa karne heyecanı yaşadığını söyledi. Çocuğuyla çok fazla ilgilendiğini anlatan Gülentaş, "Bu sıralarda çocuğumla birlikte karne almak beni çok fazla heyecanlandırdı. Ben en son karnemi ilkokuldayken almıştım. Aradan 20 yıl geçti ve bu heyecanı çocuğumla birlikte yaşıyorum. İyi bir anne olduğuma inanıyorum. Çocuğumun dersleriyle yakından ilgilendim. Bu uygulamayı da çok beğendik ve bizleri motive etti" diye konuştu. Anne Gülentaş'ın ilkokuldaki kızı ise kendisinden çok annesinin karnesini merak ettiğini söyledi.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Okulun öğretmenlerinden Betül Çokbakar ise "Bu karneden sonra veliler notlarına bakarak okula daha fazla gelmeye başlıyor ve verdiğimiz notlara bakarak çalışma ortamını daha iyi ayarlıyor. Bununla birlikte veli ziyaretleri yapıp, çalışma ortamlarına da bakıyoruz. Fikir alıp çözüm üretiyoruz hep birlikte. Güzel bir birliktelik oluyor. Aslında velilere eğitimde çok iş düşüyor. Onlar bunun çok iyi farkında bu okulda. Bu karne ile birlikte güzel geri dönüşümler alıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrenci ve velilerden detaylar

-Öğretmenin karne konuşması

-Öğrenci ve velilerden detaylar

-Öğrenci ve velilere karne verilmesi

-Muhabir anonsu

-Öğrenci ve velilerin karnelerinden detaylar

-Karne detayları

-Karne dağıtımından detaylar

-Öğrenci ve velilerin karnelerini ellerinden tutmaları

-Öğretmen Betül Çokbakar ile röportaj

-Velilerden Perihan Gülentaş ile röportaj

-Öğrencilerden Meryem Gülentaş ile röportaj

-Veliler ile röportaj

-Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç ile röportaj

-Öğrenci ve velilerden detaylar

Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), -

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Suriyeli eğitimcilere entegrasyon projesi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli göçmenlerin de eğitim öğretim gördüğü Mithat Paşa İlkokulu'nda 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' başlığı altında yürütülen, eğitimci personel entegrasyon projesi çalışmalarına başlandı.

Mithat Paşa İlkokulu Müdürü Berivan Kuyubaşıoğlu, Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Berna Taşdemir tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı, AB Co-funded by the eresmos programının finanse ettiği 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' Erasmus+ projesi kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. Mithat Paşa İlkokulu Müdürü Berivan Kuyubaşıoğlu, proje koordinatörü ingilizce öğretmeni Berna Taşdemir, Türk ve Suriyeli eğitimcilerin katıldığı toplantıda projenin ana amaçlarına dikkat çekildi. Özellikle mülteci, göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların eğitime entegrasyonu konusunda kurumlarındaki personelin yeterlik ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında ihtiyaçlara göre belirledikleri 4 farklı yapılandırılmış eğitim programına toplam 8 katılımın gerçekleşmesinin planlandığı vurgulandı.

Edinilen kazanımların ilk önce kurumda uygulanacağı, daha sonra da bölgedeki diğer okullarla ve yetkili kurumlarla paylaşılıp proje çıktılarının yayılmasının sağlanacağı kaydedildi. Toplantıda ayrıca İskenderun Mithat Paşa İlkokulu olarak 'Çeşitliliğimiz Gücümüzdür' ile personelin kişisel gelişim eğitimlerine destek olunacağına da yer verilen değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

"Proje kurumumuzun kalite gelişimine katkı sağlayarak okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini destekleyecek. Yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlayacak. Kurumumuzun kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirecek. Kapsayıcı eğitim alanındaki yeni uygulamaların, politika ve sistemlerin incelenerek transferine olanak sağlayacak. Göçmen ve mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verme becerisinin artmasının sağlayacağız."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılan eğitimciler

-Suriyeli eğitimcilerden görüntü

-Türkçe ve Arapça yapılan eğitim konuşmaları

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Evde eğitim gören Arda'nın karnesi Vali Çağatay'dan

BİTLİS'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 87 bin 831 öğrenci karnelerini aldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, evde eğitim gören 5'nci sınıf öğrencisi Arda Güler'in karnesini evine götürerek teslim etti.

Bitlis'te karne dağıtım töreni merkez Muştakbaba İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Buradaki karne töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Arda Güler'in evine giden Vali Çağatay, Bitlis genelinde 74 öğrencinin evde eğitim gördüğünü belirterek, "Bugün Bitlis ve ilçelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. İl genelimizdeki 742 okulumuzda bulunan 87 bin 831 öğrencimizin tamamı, 6 bin 237 öğretmen arkadaşımızın yaklaşık 4 aydır geçirdiği eğitim ve öğretim sürecinin sonunda karnelerine kavuşturduk" dedi.

Karne dağıtım töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde yaşayan ve bacağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan, bundan dolayı da evde eğitim gören Arda Güler'in evine giden Vali Oktay Çağatay, karnesini verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağatay, şunları söyledi:

"Çocuklarımız karnelerini aldılar. Yanında bulunduğumuz Arda öğrencimizin küçük bir rahatsızlığı var. Birazcık daha tedavisine devam edecek. Tedavisi bitince arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Bize söz verdi. Gelecek karnesinde bizzat okulunda vereceğiz. Bitlis Türkiye'nin en çok kar alan yerlerinden biridir. Çocuklarımız kar tatilini çok seviyorlar. Ama bu sene Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onlara çok fazla kar tatili hediye edemedik. Çünkü Bitlis merkeze çok kar yağmadı. Köylerimizde ciddi bir kar var. Arkadaşlarımızın mücadelesi devam ediyor. Önceki yıllarda kardan dolayı ciddi anlamda kar tatili yaptırdık. Bu sene yaptırmamaktan memnunuz. Geçen yıl bazı acı olaylar yaşamıştık. Öğrencilerimizi bireysel kazalarda kaybetmiştik. Tekrar rahmetle anıyoruz onları. Bu yıl hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadan yarıyılımızı tamamladık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Oktay Çağatay'ın karşılanmasından detaylar

-Vali Oktay Çağatay ve beraberindekilerin karne dağıtımından detay görüntüler

-Evde eğitim gören Arda Güler'in evine girişinden detaylar

-Arda Güler'e karnesinin verilmesinden detaylar

-Oktay Çağatay'ın gazetecilere açıklamaları

-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Erzurum'da elma şekerli karne dağıtımı

ERZURUM'da 173 bin 611 öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Sabancı İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Okay Memiş, okul idaresinin hazırladığı elma şekerlerini de ikram etti.

Yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle Sabancı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte birinci sınıflara giden Vali Okay Memiş, çocuklarla sohbet etti. Okuma yazma öğrenen çocukları tebrik eden Vali Memiş, tek tek karnelerini verdi. Vali Memiş, öğrencilere okul idaresi tarafından hediye olarak hazırlanan elma şekerlerini de ikram etti. Sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıtan Vali Memiş, okullarda oyunlar eşliğinde eğitim-öğretim verildiğini söyledi. Elma şekerlerinin okul idaresinin bir hediyesi olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Çocuklarımızı hayata yetiştirmeye çalışıyoruz. Erzurum olarak hem Türkiye'deki illerimizle hem de dünya ile yarış içindeyiz. Milli manevi değerlere uygun, ülkesini, vatanını, toplumu seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bilim, fen, teknoloji, ileri demokrasi, insan hakları, adalet gibi çok önemli erdemleri onlara vererek yetiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan Erzurum'da çok güzel okullar bulunduğunu anlatan Vali Memiş, "Çok iyi yetişmiş öğretmenlerimiz var. Eğitimde hedeflerimiz var, bulunduğumuz sıradan en az 10 basamak yükselmeyi istiyoruz. 2023 hedefimizde eğitimde ilk 10 vilayet arasına girmek istiyoruz. Bunu öğretmenlerimizle, okul idarecilerimizle, veli ve öğrencilerimizle başaracağız" dedi.

Erzurum'da 9 Eylül 'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün çalan zille sona erdi. Erzurum'da 12 bin 24 öğretmen ve 173 bin 611 öğrenci 15 günlük tatile başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sabancı ilkokulu tabelasından detay

-Vali Okay Memiş ve Milli Eğitim Müdürünün öğrencilere karne ve elma şekeri vermesi

-Vali Okay Memiş ile röp

-Öğrencilerden detay

Haber: Sali TEKİN- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

NİĞDE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli'den 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ocak'ta örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin polis otosundan indirilmesi

Polis eşliğinde adliyeye girişleri

-Adliyeden detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,