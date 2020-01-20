DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyeye sevk edildi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 polis ile yaklaşık 2 bin saat güvenlik kamerasını izleyerek, çalıntı ve yurda kaçak yollardan sokulan üzerinde yakalama ve haciz kararı bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip satan 17 kişilik çeteyi çökertti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fizik başlatan ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek 5 bin farklı aracın görüntülerini inceledi. Yapılan tüm incelemeler sonunda Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiğini tespit etti. Şüphelileri de belirleyen polis, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senedi ile araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. 30 araç incelenmek üzere otoparka çekildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçların, yediemin otoparkına götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Araçlardan arşiv drone görüntüleri

-Arşiv ruhsat ve plakalardan görüntüler

-Genel detaylar

-Anons

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Yenişafak Mahallesi, 1027 Sokak girişindeki kontrolsüz kavşakta, geçen 17 Ocak'ta, Necat K.'nin kullandığı 34 GB 1181 plakalı otomobil, Umut K, yönetimindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Necat K.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki bir işyerinin önündeki saksılara çarparak durabildi. Kazada yaralanan hedr iki otomobil sürücüsü ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobillerin kontrolsüz kavşakta çarpışması

Kaza yapan otomobillerden birinin savrulup saksılara çarpması

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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10 bini kaptıran besiciye oğlu 20 lira harçlık verdi

ANTALYA'da besici Rıza Mesut, sattığı iki danasının parası olan 10 bin TL'sini gasp edip 2 gün eğlenen ve saçlarını boyatan şüphelilerden şikayetçi oldu. Hem darp edilip hem de gasp edildiği için büyük bir şok yaşadığını anlatan Mesut, "Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Cebimde hiç param kalmadığı için oğlum sabah 20 TL harçlık verdi" dedi.

Olay, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Zonguldak'ta besicilik yapan 64 yaşındaki Rıza Mesut, beslediği 2 danayı Antalya'da bir öğrenci yurduna 10 bin liraya karşılığında sattı. Parasını alan Rıza Mesut memleketine gitmek için otobüs firmasından bilet aldı, otogara geç gidince otobüsü kaçırdı. Duruma sinirlenen Mesut, kent merkezine gelerek bir marketten alkol aldı. Alkol alırken montunun cebinde desteyle duran parayı gören market sahibinin uyarısını dinlemeyen Rıza Mesut, marketin önünde aldığı alkolü bitirip tekrar markete girdi. Sabaha karşı saat 05.00'a kadar markette alkol alan Mesut'un cebindeki parayı fark eden Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi. İddiaya göre şüphelilerden birisi alkolün etkisiyle sarhoş olan Mesut'un elindeki şişeyi alarak kaçtı. Şüpheliyi kovalamak için marketten çıkan Mesut, iddiaya göre Yasemin B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'nun saldırına uğradı. Yüzünden ve başından yara alan Mesut baygınlık geçirince şüpheliler cebindeki parayı alarak kayıplara karıştı.

GASP PARASIYLA ALEM YAPIP SAÇ BOYATMIŞLAR

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isteyen Mesut'un verdiği ifadeden yola çıkan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve suçlamaları kabul eden şüphelilerin, gasp ettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise ve uyuşturucu aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Yüzer ile Emrullah Demircanoğlu tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.

10 BİN TL'DEN OLDU, OĞLU HARÇLIK VERDİ

Olayın şokunu hala atlamadığını anlatan Rıza Mesut ise oğlunun evine sığındı. 10 bin TL'yi alıp köyüne dönmenin hayalini kurarken bir anlık sinirle alkol alıp sonrasında da gasp edildiğini belirten Mesut, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şüphelilerin emniyetten çıkarılırkenki görüntülerini izleyen Mesut, zanlıların kendisini hem darp edip hem de gasp ettiğini mahkeme yoluyla zararının tamamını karşılattıracağını ifade etti. Otobüsü kaçırmasaydı başına bunların gelmeyeceğini ve cebinde parasının kalmadığını da ifade eden Mesut şöyle konuştu:

"6 aydır alkol almıyordum. Otobüsü kaçırınca sinirle alkol aldım sarhoş olmuşum. Sabaha karşı bu olay başıma geldi. Ne olduğunu anlamadım cebimdeki parayı kaptırdım, bir de darp edildim. 10 bin TL'den oldum. Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Cebimde hiç param kalmadığı için oğlum sabah 20 TL harçlık verdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rıza Mesut yara içindeki yüzünün görüntüsü

DHA muhabirine bilgi verirken görüntüsü

RÖP: Rıza Mesut

Oğlunun verdiği 20 lirayı göstermesi

Rıza Mesut bilgisayar ekranında şüphelilerin görüntüsünü seyretmesi

Detaylar

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Tokat'taki yangında, tüm malzemeleri yok olan esnaf üzüntü içinde

TOKAT'ta Yazmacılar Hanında dün çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dede ve baba mesleği olan yazmacılık mesleğini devam ettiren Kültür ve Turizm Bakanlığı el sanatları ustası belgesi bulunan Ahmet Duran Yaşın, "21 esnafın, tüm hanın malı yandı. Bizler de makine üretimi kesinlikle yok. Tamamını el baskısı yapıyorduk. Ihlamur ağacı ile oyduğumuz kalıplarla el baskısı yaparak ürünleri meydana getiriyoruz. Çıkan yangında her şey gitti" dedi.

Yeni Yurt Mahallesi'ndeki bulunan ve 600 yıllık gelenek olan el baskısı yazmaların üretildiği 2 katlı Yazmacılar Hanı'nda dün sabah saatlerinde sobadan çıkan yangınla kül oldu. 21 esnafın bulunduğu handa dükkanlar tamamen kullanılmaz hale gelirken, esnafların yeni sezon için yaptıkları tüm yazmalar, sofra bezleri, baskıda kullandıkları kalıplar ile birikimleri de yok oldu.

'DEDE MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYORDUK'

Yazmacılar Hanında dede mesleğini sürdüren ve çıkan yangında tüm birikimlerini kaydeden Ahmet Duran Yaşın "Babamızdan, dedemizden gördüğümüz mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben 46 yaşındayım. Diyebilirim ki 40 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluğumuzdan babamızın yanında yetiştik. 2009 yılında Kültür Bakanlığı'ndan bizi bu belgeye layık gördü. Kültür Bakanlığı sanatkar belgesi verdiler. Bizim mesleğimiz ölmeye yüz tutmuş bir meslek olduğu için hem yurt içinde hem de yurt dışında bir çok fuarlarda, festivallerde tanıtmaya çalıştık. Olay sabaha karşı yaşandığı için içeride herhangi bir çalışan yoktu. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ama işin maddi haline gelince ben dahil bizim ailemizin, buradaki hiç bir esnaflarımızın ne malı, ne yapılmış malı, boyası, hiç bir şeyi kalmadı. 21 esnafın, tüm hanın malı yandı. Bizler de makine üretimi kesinlikle yok. Tamamı el baskısı yapıyorduk. Ihlamur ağacı ile oyduğumuz kalıplarla el baskısı yaparak ürünleri meydana getiriyoruz" diye konuştu.

'TARİH ONLARLA BİRLİKTE YANDI GİTTİ'

Çıkan yangında tarihi kalıplarının da yandığını belirten Yaşın, "Dedemizden kalan tüm kalıplarımız gitti. Ben biraz da mesleğimi severek yaptığım için benim olmayan fakat bu mesleği devam ettirmiş bir çok insanın eski kalıplarını topladım. Elimde tarihi kalıplar vardı. Bana soruyorlardı, 'bu kalıpları satar mısınız' diye. Benim bir tane kalıbıma daire verseler vermeyi düşünmem. Bunların bir maddi değeri yoktu. Manevi değerleri vardı. Tarih onlarla birlikte yandı gitti. Desenleri aynı birebir yaparız. Ama yok oldu eski kalıplarımız" dedi.

'SEZONA HAZIRLIK YAPIYORDUK'

75'nci Yıl Yazmacılar Hanı'nda baba mesleği olan yazmacılığı 18 yıldır devam ettiren ve 6 yıl önce de kendi iş yerini açan üniversite mezunu Filiz Er, "Bu mesleği 14 yaşında öğrendim. Tatillerde ve boş zamanlarda lise dönemlerinde yaz tatilinde çalışarak öğrendim. Üniversiteyi bitirdikten sonrada kendi iş yerimi açtım. Yangından dolayı şu anda çok büyük bir zararımız var. Biz yazın çalışıyoruz, kışın ise stoklama yapıyoruz. Şu an tam stoklama zamanındaydık. Bir ay sonra sezonumuz açılacak. Sezona hazırlık yapıyorduk. O yüzden çok büyük maddi hasarımız var. Onun için 1 ay sonra satacağımız tüm ürünler elimizden çıktı şuan. Eski kalıplarımızın tamamı gitti. Tekrar başlarsak sıfırdan kalıp yaptıracağız. Şu andaki zararım buradaki ham kumaşlarım vardı 150 bin lira değerinde. Ayrıca yapılmış ürünlerim, boyalarım, tezgahlarım da gitti. Kısa sürede tadilatlarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bir an önce üretime başlamamız lazım. Sezona yetişmemiz lazım. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Handan görüntüler

-Oluşan hasardan görüntüler

-Handa dükkanı bulunan Ahmet Duran Yaşın'ın konuşması

-Filiz Er'in konuşmalırı

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kar görmeye giden tatilciler, araçlarında kar lastiği olmadığı için mahsur kalmışlar

OSMANİYE'de kar görmek için gittikleri Zorkun Yaylası'nda araçlarında mahsur kalanlar, yaşadıkları o anları anlattı. Yaklaşık 200 kişinin dönüş yolunda kar yağışının hızlanması nedeniyle kar lastiği olmadığı için yolda kaldığı belirtilirken, bazı sürücüler yağışı görünce erken iniş yaptıkları için mahsur kalmaktan son anda kurtuldukları kaydetti.

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

Bölgede mahsur kalanlardan Alparslan Yıldırım, karın hızlanması ve dönüş yolunda araçlarının kayması sonucu kaza yaptıklarını, bölgede mahsur kaldıklarını söyledi. Pazar günü çocukların kar sevinci yaşaması ve karla oynamaları için saat 13.30 sularında arkadaşıyla birlikte Zorkun Yaylası'na çıktıklarını söyleyen Yıldırım, "Araçta toplam 5 kişiydik. Mitisin Yaylası mevkiinde kar yağışı başlayınca aracımızın kar lastiği ve zinciri olmadığı için daha yukarıya çıkmadık. Burada çocuklar biraz oynadıktan sonra hemen dönelim istedik. Bu sırada kar biraz daha hızlandı. Osmaniye'ye doğru dönerken 500 metre kadar geldiğimizde yolun kayganlaştığını gördük. Hemen aracı durdurup çocukları araçtan indirdik. Arkadaşım aracı kenara almaya çalışırken öndeki bir araca çarparak durabildi. Bizim aracımıza daha sonra toplamda 6 araç daha çarptı. Araç sürücülerini uyardık, yolun kenarına almalarını söyledik. Bölgeye AFAD, İl Özel idaresi ekipleri geldi. Toplamda orada 4-5 saat bekledik. Jandarma, il özel idaresi ve AFAD ekipleri bizlere yardımcı oldular, devletimizi yanımızda gördük. Beklerken orada ateş yaktık aileler donmasın diye. AFAD sırayla kontrollü bir şekilde araçları güvenli bölgeye indirdi. Yollarda eğimli ve rampa olduğundan, arabalarda da kış lastiği ve zincir olmadığı için vatandaş orada yakalandı. Çok kaza oldu, bir çok araç orada kaldı. Saat 20.00 gibi bizler eve döndük" dedi.

'ARAÇLARDA KAR LASTİĞİ YOKTU'

Kar görmek için bölgeye çıktıklarını belirten Bahri Çolpan ise şunları söyledi: "Saat 11.00 sıralarında kar görmek için Zorkun Yaylası'na hareket ettik. Olukbaşı Yaylası'nın üst kısmında biraz durduk ve kar yoğun bir şekilde bastırdı. Biz hemen dönüş yoluna geçtik. Olukbaşı ve Haçbel Mevkii'nde kar nedeniyle kapanan yolda bir çok araç mahsur kaldığını öğrendik. Dünkü karda mahsur kalanlar, yağışın aniden bastırması ve orada yolun kapanmasından kaynaklandığını öğrendik. Giden birçok araçta kar lastiği ve zincir olmadığı için mahsur kaldılar. 20.00 sularında yolun açılıp kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığını öğrendik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karda mahsur kalan araçlardan genel detaylar

-Yolu açan greyderden detay

-Karda mahsur kalan araçlardan fotoğraflar

-Alparslan Yıldırım ve Bahri Çolpan ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Eşini boşanmak istediği için yaralamış

İZMİR'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S.'nin (50) tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S.'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Murat S.'nin, eşini tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi nedeniyle yaraladığı öğrenildi.

Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda, dün saat 15.00 sıralarında buluştu. Murat S., iddiaya göre, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Leyla S. de eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkarıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, polislere teslim oldu. Leyla S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen sağlık durumumun iyiye gittiği öğrenildi.

Murat S.'nin ise polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Murat S.'nin, ilk ifadesinde, eşini boşanma davası açmaması için ikna olmaması nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eşi tarafından tabancayla yaralanan Leyla S.'nin (Sivrikaya) fotoğrafı

Eşini yaralayan Murat S.'nin (Sivrikaya) fotoğrafı

Murat S. ve yaraladığı eşinin olay yerinde aynı karede olay anı fotosu

Olayın meydana geldiği parktan görüntü

Dikili Polis Merkezi'nden görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir),

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Muradiye Şelalesi dondu

VAN'da etkili olan soğuk hava Muradiye ilçesindeki şelaleyi kısmen dondurdu. Donan şelalede kartpostallık görüntüler oluşurken, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen turistler, seyrine duyum olmayan şelalede hatıra fotoğraf çektip, o anları ölümsüzleştirdi.

Hava sıcaklığının zaman zaman geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Van'ın Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle, kendisini görmeye gelenleri hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenleri kendine hayran bıraktırıyor.

ŞELALEYE HAYRAN KALDILAR

Van'dan Muradiye Şelalesi'ni gezmeye gelen turisler, şelalenin yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerden çok etkilendiğini söyledi. Gezmeye gelenler "Şimdilik kısmen donmuş. Van'a gezmeye geldik. İstanbul, İzmir ve Muağla'dan çok sayıda turisle burayı görmeye geldik. Burası harika bir yer. İlk kez geliyoruz. Van'ın Akdamar Adasını da gezdik. Burada çok güzel yerler var. Bugün de Muradiye Şelalesine geldik. Kısmen donan şelalenin seyrine duyum olmuyor.Bayıldık bu manzaraya. Herkesi buraya bekliyoruz."diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile Muradiye Şelalesinden genel detaylar

-Kısmen buz tutmuş şelaleden detaylar

-Şelaleden genel ve yakın görüntüler

-Muhabir anonsu

-Donmuş şelaleden detaylar

-Ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çekmesi

-Ziyaretçiler ile röportaj

-Şelaleden detaylar ve drone ile genel görüntüler

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Çorum'a yılın ilk karı yağdı

ÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte evlerinin beyaz örtüyke kaplanması, güzel görüntüler oluştururken, çocukla da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de, karla mücadele çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar kürüme çalışmaları

-Çorum- Samsun Karayolu kar görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

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