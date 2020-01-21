DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Antalya'da sazlık alanda yangın

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.

Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Ara ara sönüp rüzgarın şiddetiyle tekrar alevlenen yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahaleye başladı. Sazlık alana giden herhangi bir yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi, yol kenarındaki battaniyeye sarılı cesedi görürken, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, inceleme başlattı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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Haber: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Eski eşini hem darp etti hem de pompalı tüfekle ağır yaraladı

İZMİR'in Buca ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen Büşra Y., boşandığı eşi O.Ç. tarafından hem darp edildi, hem de pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Talihsiz kadının vurulma anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında 914/1 sokakta meydana geldi. Alsancak semtinde kuaförde çalışan bir çocuk annesi Büşra Y., işe gitmek için otobüs beklediği sırada boşandığı eşi O.Ç. yanına geldi. İkili bir süre tartıştı. Daha sonra O.Ç., Büşra Y.'yi darp etmeye başladı. Boğuşmanın ardından O.Ç., montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle kadına ateş edip tekmeledi ve kaçarak uzaklaştı. Büşra Y.'yi kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Büşra Y., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Boşandığı eşini ağır yaralayan O.Ç. ise, olaydan kısa bir süre sonra ekipler tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. O.Ç.'nin, ifadesinde kıskançlık sebebiyle Büşra Y.'yi vurduğunu söylediği belirtildi.

Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, O.Ç.'nin, Büşra Y.'yi zorla ara sokağa çekerek darp ettiği, ardından çıkan boğuşmada tüfeği çıkarıp vurduğu görülüyor. Bunun üzerine Büşra Y. yere yığılırken, hıncını alamayan O.Ç.'nin birkaç kez tekme atıp olay yerinden kaçtığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamera görüntüsü

Olay yerinden detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu

BURSA'da, satın alınan mobilyaları sahibine teslim etmek için getiren iş yeri sahibi İbrahim Bülbül (25), kamyonetten indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf Sokak üzerinde bulunan bir daireye, satın alınan mobilyaları teslim etmek için gelen İbrahim Bülbül, kamyonetten indiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından tabancayla vurulan Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada da çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri, olay yerindeki otomobile isabet etti.

Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Bülbül, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde boş kovanlar buldu. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Siirt'te, drone destekli trafik denetimi

SİİRT'te, polis ekiplerince kent genelinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla insansız hava araçları (İHA) ile denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde, havadan drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlenirken, ileri noktada bekleyen trafik ekiplerine aracının plakası bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere, cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan denetimler

Havadan yapılan denetimler

Durdurulan araçlar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT

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Erciyes'te turistlere üniversite öğrencilerinden dil desteği

KAYSERİ'de üniversite öğrencilerinin Erciyes Kayak Merkezi'nde turistlere dil konusunda yardımcı olması amacıyla, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes A.Ş. arasında 'Zirvede Kariyer' protokolü imzalandı.

Erciyes A.Ş. toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve akademisyenler katıldı. Burada konuşan Rektör Çalış, üniversitelerinin şehrin sorunlarıyla ilgilendiğini ve destek olmak için çalıştıklarını vurguladı. Erciyes A.Ş. ile protokol imzaladıklarını kaydeden Çalış, "Bu çerçevede Erciyes Üniversitesi'ndeki Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı ve Rus Dili ve Edebiyatı gibi kendini kanıtlamış bölümler vardır. Biz Erciyes'te üniversite olarak Erciyes A.Ş.'nin yanında olacağız. Hem öğrencimize hem de kuruluşumuza katkı sağlayacağız. Yabancı dillerde eğitim gören öğrencilerimiz veya mezunlarımız, protokol çerçevesinde turistlerimize yönelik çalışmalar yapacaklar. Bu sayede hem turizme hem de şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacağız" dedi.

'İHTİYAÇLARIMIZI ÜNİVERSİTEMİZDEN TEMİN EDECEĞİZ'

Erciyes Kayak Merkezi'nde son yıllarda ciddi bir turizm potansiyeline ulaşıldığını anlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, Erciyes'te çok sayıda ülkeden yabancı misafirleri ağırladıklarını belirtti. Kayseri'yi burada tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Bizim de yabancı dil bilen ve hizmet üretecek personel ihtiyacımız arttı. Üniversitemiz bünyesinde Turizm Fakültesi, Edebiyat Fakültemize bağlı Çince, Japonca, Rusça ve Korece gibi çok sayıda dil eğitimi veren bölümümüz var. Bizim burada ki ihtiyacımızı üniversiteden hemen temin edebileceğimiz düşüncesiyle bölümlerimizle irtibata geçtik. Bundan sonra Erciyes Kayak Merkezimizle üniversitemiz arasındaki bağ daha da güçlendi. Öğrencilerimizi hafta sonu ve müsait oldukları vakitte yabancı misafirlerimize özellikle hizmet üretmek için burada değerlendireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolden detaylar

-Murat Cahıd Cıngı'nın konusması

-Rektör Mustafa Çalış'ın konuşması

-Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı

KAYSERİ'de belediye ekipleri, kent merkezinde yoğun kullanılan 3 alt geçitteki merdivenleri buzlanma nedeniyle şerit çekerek kullanıma kapattı. Vatandaşların, yandaki yürüyen merdivenleri kullanması istendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada oluşan buzlanmalara karşı tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, buzlanma meydana gelen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Buz tabakasıyla kaplanan Hunat, Meydan ve Kapalı Çarşı alt geçitlerinde bulunan merdivenler ise kayma sonucu oluşabilecek kazalara karşı şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Halkın, merdivenlerin yan taraflarında bulunan yürüyen merdivenleri kullanması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alt geçit, çarşı girişleri görüntüler

-Şeritten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA

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