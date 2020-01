DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Ovit Dağı'nda kayak ve kar motoru turu

TÜRKİYE'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda, kış etkinlikleri başladı. 'Baby lift' kayak sisteminin kurulduğu Ovit'te oluşturulan pistlerde kayak yapılmaya başlanırken, kar motorları ile turlar düzenlendi.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılında 'Kış Turizm Sporları Merkezi' ilan edilen Rize'nin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı için harekete geçildi. Ekstrem spor tutkunu, iş insanı Ruşen Ekşi tarafından hazırlanan proje ile Ovit Dağı'nda 'baby lift' denilen kayak sistemi kuruldu, kayak pistleri oluşturuldu ve kar motorlarıyla turlar, kızaklarla kayak aktiviteleri başlatıldı. Ovit Dağı'nda konaklama tesisi ve günübirlik tesislerin de hizmete alınmasıyla Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olunması yolunda önemli adım atıldı.

1,5 METRE KARDA EĞLENCE

Ovit Dağı'na gelenler, ilk kez kayak ve snowboard yapıp, kar motorları ile tura çıktı. Çocuklar ise kızaklarla kaydı. 1,5 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu Ovit Dağı'nda yollar, sürekli açık tutulurken, bölgeye ise Türkiye'nin 14,3 kilometre ile en uzun tüneli geçilerek, arka dağ yolundan kolayca ulaşılabiliyor. Ovit Dağı'na, kar lastikli tüm araçlarla çıkılabiliyor.

RUŞEN EKŞİ: OVİT, KIŞ SPORLARI MERKEZİ OLACAK

İş insanı Ruşen Ekşi, Ovit'te kış turizmi için adım attıklarını belirterek, "Ulaşım sorunu olduğu için kuzey cephesindeki yolda çığ tehlikesi olduğu için burayı nisan ayının sonuna kadar açamıyorduk. Ama Ovit Tüneli yapıldıktan sonra buraya ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanmaya başlandı. Ulaşım sorunu aşıldıktan sonra bizde projelendirmeye başladık. İlk etapta ufak bir antrenman pisti, diye tabir ettiğimiz 'baby lift' kurduk. İlerleyen zamanlarda da bunu geliştirerek teleferikler kurarak devam edeceğiz. Kayak merkezi oluşturulması için gelen talepler vardı. Bunun yanında burada yağan karın kalitesi de çok yüksek olduğu için durumun değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorduk. Gelen talepler, bu düşüncelerle birleşince ortaya bu proje çıktı, hayata geçirildi. 17 odalı bir otelimiz, 250 metrelik bir antrenman pistimiz var. Yazın yatak kapasitemizi çoğaltacağız, pistle ilgili tesislerimizi artıracağız ve her geçen sene daha çok misafiri ağırlayabilir hale geleceğiz. Karadeniz Bölgesi'ndeki her yaylanın kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Burayı da farklı bir yapı olarak değerlendirip kış sporları merkezi olarak değerlendiriyoruz. Bizim burada yine yaylacılık kültürü ve yayla turizmi devam edecek kışında kış sporları merkezi olacak" diye konuştu.

SÜLEYMAN EKŞİ: OVİT, ULUDAĞ VE ERCİYES OLACAK

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi de "Biz yıllardır Ovit Dağı'nın İkizdere'mizin tanıtımı anlamında türlü etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz Rize'mizi 'yeşilin mavinin şimdi de beyazın zirvesi' sloganı ile anıyoruz. Burası 6 ay kış mevsimi yaşıyor ve karla kaplı kalıyor. Bu durumu değerlendirerek ilk tesisimizle kış kayak sporları merkezini hayata geçirdik. Daha sonraki yıllarda geliştirilerek Türkiye'nin bir Uludağ'ı, Erciyes'i olacak burası. Ekşioğlu Vakfı olarak yaz festivalleri düzenliyoruz. Bu tesislerin yapılması ile beraber nisan ayında da burada kış festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Mümkün olduğunca bölgemizi tanıtmak buradaki doğal güzellikleri herkese göstermek istiyoruz" dedi.

Ovit'e tatile gelen Taha Bal ise "Yılın 6 ayı burada kar var, muazzam bir manzara var, muhakkak değerlendirilmesi gerekiyordu. İlk adım atıldı, zamanla geliştirilecek, Türkiye'nin gözde merkezlerinden biri haline gelecektir. Biz çok memnun olduk" diye konuştu.

Tatilcilerden Erol Ege de "Ben çok farklı yerlerde kayak yaptım. Ovit Dağı'nda bir kayak merkezi olmaması önemli bir eksiklikti. Yılın en az 6 ayı karla kaplı kalan bir yerde kayak merkezi olması gerekiyordu. Burası bundan sonra gelişecek ve Türkiye'nin cazibe bölgesi haline gelecektir. Buraya bu adımı atanlara teşekkür ediyoruz. Güzel değil çok güzel bir adım oldu. Burası kırsal bir bölge, hiçbir aktivite yok. Bu kayak merkezi buraya yeni bir soluk getirecek" dedi.

Bulvara 'Bülent Ecevit'in adı verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

Marmaris Belediyesi, 3 Aralık 2019'ta gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirilmesine karar verildi. Bu sabah belediye destek hizmetleri personeli ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'ne gelerek, 'Kenan Evren Bulvarı' yazılı tabelaları indirerek yerine 'Bülent Ecevit Bulvarı' yönlendirme tabelalarını astı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Caddeye herkes tarafından sevilen, devlet adamlığı kabul edilen, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşuyla 'Kıbrıs Fatihi' ismini alan eski Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini verdik. Ki kendisi 80 darbesinden de mağdur olan isimlerden biridir. Adını Marmaris'te de yaşatacağız. Bu vesileyle değerli devlet adamı Bülent Ecevit ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

Sivas, eksi 10 derece ile buz tuttu

SİVAS'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 128 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamazken, eksi 10 derece civarındaki soğuk havanın etkisiyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki gölet buz tuttu.

Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerin hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan gölet buz tuttu. Buz tutan gölette kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı nedeniyle Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7 Yıldızeli'nde 15 ve Zara ilçesinde ise 11 olmak üzere toplamda 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırmızı ışıkta geçen, kasksız bisikletliye 420 lira ceza

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz'e (21), bisikletiyle kırmızı ışıkta geçtiği ve kask kullanmadığı gerekçesiyle 420 liralık ceza uygulandı. Cezaya itiraz eden Öz, "Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi.

Kumluca'daki simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz, 20 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bisikletle araçların ilerlediği yolda giden Öz, otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Öz'ü fark eden trafik polisleri, takip ettikleri bisikletli genci başka kavşakta durdurdu. Öz'e 'kırmızı ışık ihlali' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 420 liralık para cezası uygulandı. Cezaya şaşıran Öz, cumhuriyet savcılığında cezaya itiraz ettiğini söyledi. Furkan Kudret Öz, "Beykonak Mahallesi'nde oturuyorum. İlçe merkezinde simitçi dükkanında çalışıyorum. Bisikletimle öğle saatlerinde iş yerime gitmek için evimden çıktım. Otogar kavşağında bisikletimle kırmızı ışıkta geçtim. Trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçtiğimi görmüş. Beni takip etmişler. Kule kavşağına geldiğimde kimliğimi istediler. Ben de vermedim. Beni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Orada bana kırmızı ışık ve kask cezası kestiler. Ceza makbuzunu aldım. Cumhuriyet savcılığına giderek cezaya itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" diye konuştu. Yetkililer, bisikletin araç olarak değerlendirilip, bu cezanın verildiğini kaydetti.

