DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan şehadetinin 19'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Hendek'te mezarı başında anıldı. Törene, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ve çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce törende yaptığı konuşmada, "Güzel bir terim vardır 'Bu dünyada herkes ölecektir, kimi toprak, kimi gönüllere gömülecektir' işte şehidimiz toprağa değil, gönüllere gömülmüştür. Allah kendine rahmet etsin, Allah kendinden razı olsun. Bizim kültürümüzde vatana sahip olmak canla beraberdir, canını veremezsen vatana sahip olamazsın. Her birimiz, her vatan evladımız bu vatan için canımızı her dem vermeye hazırız, her zaman da hazır olacağız." dedi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, "Yüzyıllarca bu topraklar üzerinde bizler huzur içinde, özgürce yaşıyorsak ve mukaddesatımız güvence altında ise namusumuz emniyet altında ise, bayraklarımız dalgalanabiliyor, minarelerimizde ezanlarımız okunabiliyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar onların kanları ile kazanıldı, bugün bize emanet. Bizler bu şehitlerimizin hakkını ödemekten aciziz, millet olarak vefa duygularımızı onların şehadet yıl dönümleri ile beraber her an hissederek yaşatmak zorundayız. Bu toprakların onuru olan, gururu olan Ali Gaffar Okkan şehidimizi de bugün mezarı başında anıyor, Allah rahmet eylesin diyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında dua edilerek, mezarına karanfiller bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya),

Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı. Kar nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt Karayollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Şırnak kent merkezinde 20 santimi, Beytüşşebap ilçesinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak- Hakkari ile Şırnak- Siirt Karayolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ile ulaşım sağlanamayan Şırnak- Hakkari ve Şırnak- Siirt yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Kar yağışı

yolda kalan araçlar

Yol açma çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),

Düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat Mehmet Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz , gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz ise tutuklandı. Olay sırasında Hüseyin Yılmaz'ın havaya ateş etmesi, cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Mehmet Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yılmaz'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Hastanenin morgu

Morg önünde bekleyen damadın yakınları

Cenaze aracın gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, çalışmanın ardından savcılık kararıyla kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 5 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Adliye önünde önlem alan polis

Şüphelileri polis aracından indirilmesi

Şüphelileri adliye binasına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

Patenle tehlikeli yolculuk

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak karayolunda kayan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

Fethiye'de patenli bir gencin, akan trafikte yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde; patenli bir gencin seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Araçlarla birlikte kırmızı ışıkta bekleyen genç, yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu metrelerce sürdürüyor. Kazaya davetiye çıkaran patenli genç, seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken; aniden karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patenli gencin seyir halindeki otomobillere tutunarak kayması

-Araçlarla birlikte ışıkta bekleyen genç

-Otomobilin içindeki konuşmalar

-Gencin minibüse tutunarak yolcuğuna devam etmesi

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

Erkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı

ŞANLIURFA'da, erkek hemşire Samit D. (21) görev yaptığı hastanenin dördüncü katındaki balkondan atlayarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan Samit D., görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Esentepe Mahallesi 'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan erkek hemşire Samet D., sabah saatlerinde 4'üncü kattaki göğüs hastalıkları servisinin balkonundan atladı. Kanlar içerisinde kalan Samet D. hemen acil servise alındı. İlk müdahalesinin ardından da yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerinden Samet D., görevi esnasında saat 10.10-10.15 sularında, hastanemizin 4'üncü katındaki göğüs hastalıkları servisi balkonundan aşağıya kendini atmıştır. Hızlı bir şekilde kendisine gerekli acil müdahale yapılmış olup, genel durumu kötü olan personelimiz yoğun bakıma alınmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İntihar eden hemşir

Yerde yatan yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri

Yaralıyı ambulansa konulması

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

