DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.

Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin),

Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim başladı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'geçiçi faaliyet belgesi' alan Termik Santralinin filtre takılan bir ünitesinde elektrik üretimine yeniden başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesiyle, termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Filtre bulunmayan tesislerden Kangal Termik Santralinde de üretim durduruldu. Sürenin dolmasıyla Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlendi. Termik santalde çalışan 600 işçiye ise izin verildi. Termik Santral yönetimi tarafından 3 üniteden oluşan santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, "geçici faaliyet belgesi" başvurusu yapıldı. Yapılan başvuru sonucunda belge düzenlendi ve filtre takılan bir ünitede elektrik üretimine yeniden başlandı. Santralin çalışmaya başlamasıyla da işçiler yeniden işbaşı yaptı. Diğer ünitelere de filtre takılması için sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri'de işçinin kopan 3 parmağı yerine dikildi

KAYSERİ'de, Ahmet Bilge'nin (42), fabrikada testereyle boru keserken kesilen 3 parmağı, hastanede 6 saat süren operasyonla yerine dikildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada boru keserken sol elini testereye kaptıran Ahmet Bilge'nin 3 parmağı koptu. Bilge, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilge'nin kopan parmakları da özel bir kaba konularak hastaneye götürüldü. Bilge, Uzman doktorlar Kaan Gürbüz ve Yakup Ekinci tarafından ameliyata alındı. Bilge'nin kopan parmakları, Gürbüz ve Ekinci'nin 6 saat süren operasyonu sonucunda yerine dikildi. Kayseri Şehir Hastanesi ekibinin hızlı, koordineli ve son teknolojik cihazları kullanarak müdahale ettiği Bilge, uygulanan tedaviler sonucunda kısa sürede parmaklarına yeniden kavuştu. Parmakları yeniden yerine dikilen Bilge, boru keserken parmaklarını testereye kaptırdığını söyleyerek, "Hemen hastaneye getirdiler. Ameliyat sonrasında elimdeki kesiden dolayı oluşan ölü hücrelerin hızlı tamiri açısından hiperbarik tedavisi görmeye başladım. 10 gün sonunda doktorlarım 'yarada hızlı bir şekilde kuruma ve iyileşme var' dediler. Sonra ben de fark ettim ki parmaklarımı çok iyi oynatmaya başladım. Doktorlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hastaya yapılan operasyonla ilgili olarak bilgi veren Op. Dr. Yakup Ekinci ise, "Bize geldiğinde hastamız sol el avuç içinden testere ile yaralanma söz konusuydu. Sol el 3-4 ve 5'inci parmakları ampute şekilde bize gelmişti. El cerrahisi ekibimizle başarılı bir şekilde operasyonu tamamladık. Sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Anamur'dan depremzedelere yardım TIR'ı

MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye ve kaymakamlığın başlattığı Elazığ yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın başlattığı yardım kampanyası, 24 saatte bir TIR'ı doldurdu. Depremzedeler için temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra 5 ton Anamur muzu, 2 ton elma ve portakal toplandı.

Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştıracak olan TIR, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal'ın da katılımıyla belediye binası önünde düzenlenen kısa bir törenle uğurlandı.

Kampanyaya kısa sürede büyük destek verildiğini belirten Başkan Hidayet Kılınç, "Elazığlı vatandaşlarımızın acısını kendi acısıymış gibi hisseden Anamurlu hemşerilerimiz belediyemizin koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyasına 24 saat gibi kısa bir sürede destek verdi. 1 TIR dolusu eşya ve Anamur muzu deprem bölgesine gönderildi. Anamurlu üreticilerimize, esnaflarımıza, Komisyoncular Derneği Başkanı ve üyelerine, Diş Hekimleri Odası Anamur Temsilciliğine, Anamur Eczacılar Odası Başkanlığına ve hayırsever Anamurlu hemşerilerime ve yardım malzemelerinin toparlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbimden bu aziz millete böylesine acıları bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Rusya'yla olan 150 bin ton domates ihracat kotasının dün akşam itibarıyla dolduğunu belirterek, kotanın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

ATB, 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektörel sorunlar değerlendirildi. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, 2019 yılı Mayıs ayı itibarıyla Rusya Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye'den getirilen domatesin kotasını 100 binden 150 bin tona artırma kararı aldığı hatırlattı. Rusya'ya girişine izin verilen yaş ve soğutulmuş domates hacminin 150 bin ton olarak belirlendiğini anlatan Doğan, dün akşam itibarıyla bu kotanın dolduğunu açıkladı.

'RUSYA'NIN TONAJ ARTIRIMINI İSTİYORUZ'

Şu anda domates ihracatını risk alarak yaptıklarını belirten Cüneyt Doğan, Rusya'nın Türkiye'ye 150 bin ton kotasının dolmasıyla ürünleri her an geriye çevirebileceğini söyledi. Doğan, "Devletimiz kotanın kaldırılması ve ihracatın devam etmesi için başvuru yaptı. Ama sonuçlar daha netleşmedi, bekliyoruz. İhracatçılar ister istemez tedirgin. Rusya eğer kotayı açmazsa yeni pazar arayışına gireceğiz ya da iç pazarda ürünleri değerlendireceğiz" dedi. Domatesin kilosunun cinsine göre 4-6 lira arasında değiştiğini aktaran Doğan, "Kota dolduğu için her an kapılar kapanabilir, devam da edebilir. Bunu artık zaman gösterecek. Kapılar kapanır ürünler kalırsa, ister istemez ürün fiyatlarını da etkiler. Ürün fiyatları düşer ama çiftçi ucuz ürün sattığı için zarar eder" dedi.

BAHAR: KOTANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, "Devlet bakanlarımız, Rus tarafıyla bu kotayla ilgili olarak istişarede bulunuyor. Biz kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için girişimlerde bulunduk. Ancak şu anda olumlu veya olumsuz geri dönüş alamadık. Şu anda kota durumu hala devam etmektedir. Bir sene içerisinde maksimum olarak 150 bin ton ihracat yapabiliriz. Bu kota dün akşam itibarıyla tamamen doldu" diye konuştu.

UÇAK KRİZİ DOMATES KOTASINI SINIRLANDIRDI

Türkiye ile Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizi öncesinde Rusya'ya domates ihracatı yaklaşık 340 bin tondu. Kriz sonrasında getirilen yasaklarla domates ihracatı sıfırlandı. Rusya, 1 Aralık 2017'de 50 bin ton domates ithalatına izin verdi. 2018'de domates ithalatını iki kat artırarak kota 100 bin tona çıkarıldı. Ardından Rusya, 2019 yılında toplam 150 bin ton domates ithalatı yapılmasına onay verdi.

Toroslar Belediyesi'nin yardım TIR'ı afet bölgesine gönderildi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımlar dualarla yola çıktı.

Toroslar Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından içerisinde kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ını afet bölgesine gönderdi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Toroslar İlçe Başkan Vekili Bülent Sümer ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yardım tırını Yunus Emre Kültür Merkezi önünden uğurladı. Yardım kampanyasına Toroslar halkı da destek vererek duyarsız kalmadı. Toroslar Belediyesince tedarik edilen malzemelerin yanı sıra Elazığ ve Malatya için adeta tek yürek olan vatandaşlar, hazırladıkları yardım malzemelerini Toroslar Belediyesi yetkililerine ulaştırdı. Kışlık kıyafetten ısıtıcıya, battaniyeden yatak, yorgan ve halıya, bebek bezi ve mamasına kadar bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi bölgeye gönderildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi önünden yardım tırını afet bölgesine yolcu eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Biz biriz ve beraberiz. Orada bir acı varsa burada bu acıyı hepimiz içimizde hissediyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, depremin ardından başlattıkları kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin haberini alır almaz bölge belediye başkanlarımızla görüştük. Toroslar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırladığımız yardım tırımı yolcu ediyoruz. Toroslarımızın insanı tüm duyarlılığıyla bizim çağrımıza cevap verdi. Çok sayıda kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler toplandı. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'de ilk kez gerçekleştirecekleri Kar Festivali'ne saatler kala yaşanan depremin hemen ardından festivali ertelediklerini de hatırlatan Başkan Yılmaz; "Bildiğiniz gibi hafta sonu Mersin'de ilk kez gerçekleştireceğimiz Kar Festivali'ne saatler kalmıştı ve elbette acı haberi alır almaz festivali ileri bir tarihe erteleyerek bu hafta sonuna aldık. Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım kampanyası başlattık. Bugün de yardımsever Toroslar halkımızın desteğiyle oluşturduğumuz yardım malzemelerini Elazığ'a uğurluyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir acının tekrarlanmamasını ve can kaybının artmamasını temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Erdemli'de yaban hayvanlarına 400 kilo yiyecek bırakıldı

MERSİN Doğa Korumu ve Milli Parklar Erdemli Şubesi tarafından karla kaplı yüksek rakımlarda beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için doğaya 400 kilo yiyecek bırakıldı.

Erdemli Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri Güneyli Mahallesi Tolaz mevkinde yemleme çalışması yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan bölgeye 400 kilo yiyecek bırakıldığını belirterek, "Çalışma kapsamında bugün burada 300 kilo besi yemi, buğday, mısır, arpa ve 100 kilo pazar artığı, ekmek ve yeşillik kullanılarak sahada her çeşit hayvanın yem ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karlarla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

İl genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan şöyle konuştu: "Bu yıl Mersin Şube Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarına 2 bin kilo besi yemi, bunlar buğday, mısır, arpa ve benzeri, 750 kilogram saman, 70 kilo pazar artığı ve 500 kilo da yonca olmak üzere toplamda 3 bin 320 kilogram yem atıldı. Yıl sonuna kadar 5 bin kilo besi yemi, 500 kilo pazar artığı, 3 bin kilo saman, bin 500 kilo ot ve yonca olmak üzere toplamda 10 bin kilo yem bırakılması hedefleniyor."

Yemleme yapılan bölgenin özellikle koruma altındaki ardıç kuşlarının yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi.

