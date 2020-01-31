DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Hatay'da gemi karaya oturdu

HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi, fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

MÜRETTEBATA YEMEK DESTEĞİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklenen ve karaya oturan gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirilirken, mürettebata öğle yemeği için kumanya desteğinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemiden drone görüntüleri

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/DÖRTYOL,(Hatay),

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valiliği maden kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle: "30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Zonguldak Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Pelit Sokak üzeri Enka Madenciliğe ait 6 nolu saha içerisinde 11.12.2019 tarihinde mühürlenen, Olcay Adalı isimli şahısa ait olduğu değerlendirilen kaçak ocakta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre Sebahattin Kalaycıoğlu, Murat Ovaz isimli şahısların göçük altında kaldığı bilgisi alınmış, kurtarma çalışmalarına TTK, AFAD ve 112 ekiplerince aralıksız devam edilmektedir.ö

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

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Tutkal yüklü kamyon devrildi

TEKIRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde tutkal yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada kamyondaki tutkallar yola saçıldı.

Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy ilçesi bağlantı yolunda meydana geldi. Çerkezköy'den aldığı yapıştırıcı tutkalları İstanbul 'a götüren Ö.S., yönetimindeki 34 AD 9142 plakalı kamyon ile bağlantı yoluna dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte tutkallar yola saçıldı.Sürücü Ö.S., ise yaralandı. Yaralı ürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kamyondan çıkartılarak çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye aracı, karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yola saçılan yapıştırıcı malzemenin karayolları ekipleri tarafından kamyonun etrafına kum dökülmesiyle daha fazla yayılması önlendi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alınmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen kamyondan görüntü

-Kamyondan detaylar

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Tekirdağ'da mazot vurgunu şüphelileri adliyede

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş. tarafından geçen yılın Eylül ayında, Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapılan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığı belirlendi. Başlatılan incelemede; alınmadığı halde mazot ücreti tahsil edildiği ve tonajlarda oynama yapıldığı ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 700 tonluk mazot vurgunu yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında vurgun miktarının 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça olayla ilgili şirket yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla S.E., G.B., M.B., Ö.T., İ.V., O.Ç., T.V., Ö.G., E.Ş., C.Ç. ve H.T.'yi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 11 kişi, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şu anda bizim konuşmamız çok doğru olmaz. Biz belediye olarak hukuk servisimiz gerekli suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme süreci zaten başlayacaktır. Bu durumda konuşmak doğru değil yargı süreci devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet tabelası

-Şüphelilerin çıkarılması

-Şüphelilerin minibüse binmeleri

-Şüphelilerden detaylar

-Adliye tabelası

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Suriye'de bombalanan Eriha ilçesi gündüz görüntülendi

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde yer alan Eriha ilçesi, dün düzenlenen hava saldırısının ardından bugün görüntülendi.

Esad rejimi ve destekçileri tarafından dün Eriha ilçesinde hastane ve fırın, havadan bombalandı. Saldırıda 11 sivil ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bombalanan alanlar harabeye döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Bombalanan fırın ve hastanenin enkazı bugün görüntülendi. Bir yandan enkaz kaldırma çalışması devam eden bölgede, bir yandan da sivillerin daha güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın alanlara göçleri devam ediyor. Yerel kaynaklar, yaklaşık 40 bin kişinin Eriha ilçesinden göç ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eriha ilçesi saldırıdan sonraki harabe hali

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı

MERSİN'de polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken 5'nci kattan yandaki 4 katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.'nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Torbacının damdaki görüntüsü

-Torbacı damdan atlarken

-Torbacının düştüğü binanın görüntüsü

-Şehir Hastanesinden genel ve detay görüntü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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'Fındık' sentetik uyuşturucuya izin vermedi

MERSİN'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Fındık'la yapılan aramada, yüzlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde Adana- Mersin Otoyolu'nda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı. Şüphelilerden birinin üzerinde 1 gram esrar, diğerinin üzerinde ise 1 sentetik uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpek 'Fındık' ile yapılan aramada, paspasın altında 400 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın görüntüsü

-Köpeğin araca girip arama yapması

-Köpeğin arama sırasında tepki vermesi

-Ekiplerin köpeğin tepki verdiği yeri kontrol etmesi

-Görevlinin paspası kaldırması

-Paspas altından çıkan torbanın görüntüsü

-Görevli torbayı açıp uyuşturucuyu göstermesi

-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kadın kooperatifçiler Malkara'da toplandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Malkara Kent Konseyi Başkanlığı ve Tekirdağ Kadın Girişimciler Komitesi işbirliğiyle kadınlara kadın kooperatifçiliğinin işleyişi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme toplantısına, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer , Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük, Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay , Göztepe Kooperatifi üyeleri Nursel Polat, Cemile Kaçar, Selma Eroğlu, Yeşil Deniz Kooperatifi'nden Çetin Durukanoğlu, Adnan Avcı, muhtarlar ve kadın üreticiler katıldı.

Toplantıda kooperatifçiliğin kalkınmanın temeli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, "Kooperatifçilikte insanların ilkeli, özverili ve çok çalışarak bir arada hareket etmesi gerekmektedir. Bölgemiz hayvancılık bölgesi, tarım bölgesi ve imkanları çok fazla olan bir bölge. Gelişmiş ülkelerin temelinde kooperatifçilik var. Kooperatifçilikten insanlar çok ciddi kazançlar ve gelirler elde ediyorlar. Bizde Malkara Belediyesi olarak bu kooperatifçiliğe destek veriyoruz. Üretenin hak edenin karşılığının alması gereken bir ortam yaratmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıda,Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Göztepe Kooperatifi üyeleri Nursel Polat, Cemile Kaçar, Selma Eroğlu, Yeşil Deniz Kooperatifi'nden Çetin Durukanoğlu ve Adnan Avcı da bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan detay

-Katılımcılardan detay

-Mustafa Özer'in konuşması

-Kadın üreticilerin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),